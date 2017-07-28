Прощай, Генерал! Андрей Марков покинул «Монреаль»

Жизнь до «Монреаля»

Хоккейная карьера будущей легенды «Монреаля» началась в 1995 году, когда Андрей Марков впервые попал в обойму своей родной команды, воскресенского «Химика». За три года в клубе Марков ни разу не выпал из основного состава, хотя к концу последнего сезона в Воскресенске Андрею едва исполнилось 20 лет.

Талантливого защитника заметили не только в московском «Динамо», где Марков начал следующий сезон, но и в НХЛ. Летом 1998 года «Монреаль» задрафтовал россиянина в шестом раунде под общим 162-м номером. Вряд ли тогда в «Канадиенс» предполагали, что этим выбором обеспечили себе надёжный оборонительный тыл на долгие годы.



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Переход в «Динамо» положительно сказался на карьере Маркова, в первый же сезон в Москве Андрей вместе с командой выиграл серебро чемпионата страны и Евролиги, а в финале европейского турнира отличился знаменитым голом в ворота голкипера магнитогорского «Металлурга». После «серебряного» 1999 года для Маркова наступило и «золотое» время: в 2000 году «Динамо» стало чемпионом России, а сам Андрей стал самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в шестёрку лучших хоккеистов сезона.

Марков хочет получать $3,5 млн за сезон. Кто даст денег ветерану НХЛ? Андрей Марков намерен переподписаться на два года, Пиганович пополнил состав «Нефтехимика», а «Вегас» доволен работой на драфте расширения.

После этих успехов Марков решился на переезд за океан, где его ждала долгая и успешная карьера в «Монреале».

Генерал Андрей и его армия

В первый сезон в НХЛ Маркову удалось избежать судьбы многих дебютантов сильнейшей лиги мира, которые отправляются в АХЛ. Россиянин тоже ездил в «Квебек», но большую часть «регулярки» он провёл в «Монреале»: 63 матча и 23 (6 + 17) очков – очень неплохой показатель для защитника в первом же сезоне.



Чемпионат-2001/02 стал последним для Маркова, в котором ему пришлось бороться за место в основе «Монреаля» и отлучаться в фарм-клуб. На этот раз всего 12 матчей в АХЛ, а затем российского защитника ждал первый в карьере розыгрыш Кубка Стэнли. Андрей быстро осваивался в хоккейном центре Канады, его игровое время и значимость для команды росли в геометрической прогрессии, и уже через несколько лет «Монреаль» было трудно представить без Маркова.



Россиянин быстро стал ключевым игроком обороны «Канадиенс», а за своё спокойствие и уверенность на льду, лидерские качества в раздевалке Марков получил прозвище Генерал. Андрей был хорош не только в обороне, но и стал важной частью атак «Монреаля». У Маркова отменный бросок и тонкое чувство паса, что помогало ему в лучшие сезоны набирать по 60 очков за чемпионат.

С 2002 года Андрей Марков олицетворял собой оборону канадского клуба. За это время защитник сделал блестящую карьеру, регулярно приезжал в расположение сборной России, становился чемпионом мира, попадал на матчи звёзд НХЛ и даже стал с «Динамо» двукратным чемпионом России в «локаутный» сезон-2004/05. Но вот с «Монреалем» раз за разом не удавалось выиграть ничего, и это наверняка главное разочарование в карьере живой легенды клуба.

Но вряд ли Марков жалеет о том, что всю карьеру оставался предан «Монреалю», ведь в жизни есть более важные вещи, чем победы и кубки.

Но вряд ли Марков жалеет о том, что всю карьеру оставался предан «Монреалю», ведь в жизни есть более важные вещи, чем победы и кубки. Россиянину удалось главное – влюбить в себя требовательную монреальскую публику, стать альтернативным капитаном и душой «Канадиенс», войти в историю самой титулованной и, возможно, популярной хоккейной команды в мире.

Далёкие «короли» и новое «Динамо». Пять клубов для Андрея Маркова 38-летний Андрей Марков остаётся без контракта на следующий сезон. Какие варианты продолжения карьеры есть у российского ветерана?

Марков настолько стал своим в Монреале, что в 2010 году принял канадское гражданство. К чести Андрея, он не забывал свою историческую родину. После получения нового паспорта продолжил выступать за Россию на международных турнирах.

Расставание с легендой

Но у любой красивой истории есть вполне прозаичный конец. После 16 сезонов в «Монреале» Марков вынужден искать новую команду. «Канадиенс» не стали предлагать новый контракт россиянину, которому в конце года исполнится уже 39 лет. Не секрет, что хоккеист хотел заключить новое двухлетнее соглашение с «Монреалем», а затем закончить карьеру в клубе всей своей жизни. Позднее Марков был согласен и на однолетний контракт, но тоже безрезультатно. Проблема в том, что Марков хотел зарабатывать не менее $ 6 млн в год, а «Монреаль» не был готов платить такую сумму защитнику-ветерану.

В результате столкновения личных интересов игрока и возможностей клуба пострадали обе стороны, но, очевидно, по-другому произойти не могло. «Монреаль» этим летом раскошелился на новый контракт для Прайса, переподписал Гальченюка, заключил новое соглашение с Друеном. Менеджмент команды сработал на перспективу, и высокий контракт для стареющей звезды клуба явно не входил в планы боссов «Монреаля».

Менеджмент команды сработал на перспективу, и тяжёлый контракт для стареющей звезды клуба явно не входил в планы боссов «Монреаля».

Марков же в свою очередь прекрасно понимал, что он ещё может оценить себя высоко, и если «Монреаль» не даст игроку эти деньги, то это сделает кто-нибудь другой. В числе кандидатов на россиянина назывались сразу несколько клубов НХЛ, но после официального объявления от «Монреаля» Андрей Марков сообщил, что его карьера за океаном подошла к концу и он возвращается в Россию.

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Таким образом, многолетний лидер обороны «Канадиенс» совсем немного недотянул до гроссмейстерского показателя в 1000 игр в НХЛ, сыграв 990 матчей за «Монреаль», в которых набрал 572 (119 + 453) очка. Марков оставил заметный след в истории канадского клуба. Вряд ли когда-либо «Канадиенс» забудут своего Генерала.

Марков и Билялетдинов снова вместе?

Сразу после заявления Маркова о переезде в КХЛ выделилось не так много вариантов продолжения карьеры для опытного защитника. Разумеется, прежде всего вспомнилось «Динамо», откуда Марков и уехал в НХЛ, но вряд ли нынешнее нестабильное состояние бело-голубых может позволить им подписать контракт с Андреем. Свой второй локаут в карьере Марков переждал, выступая за «Витязь», но сейчас защитник наверняка рассчитывает в России побороться за чемпионство, а подольская команда пока явно не подходит для этих задач.



По нашей информации, новым клубом Андрея Маркова станет «Ак Барс», и, пожалуй, это будет самое логичное решение для игрока. В таком случае он вернётся к тренеру, с которым 17 лет назад впервые выигрывал золото чемпионата России. В столице Татарстана легенду «Монреаля» наверняка оценят по достоинству. Кроме того, Марков может стать для казанцев заменой Даниса Зарипова в плане того, что в команде будет опытный хоккеист с блестящей карьерой.