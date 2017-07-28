175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Марков, Овечкин, Брылин и другие старожилы в НХЛ
Текст: Ярослав Дехтярёв
Фото: РИА Новости

Андрей Марков и ещё 5 самых верных русских в НХЛ

Андрей Марков, проведя в НХЛ 16 сезонов, переходит в «Ак Барс». В связи с этим мы решили вспомнить россиян – главных старожилов НХЛ.
28 июля 2017, пятница. 18:00. Хоккей

С каждым годом всё меньше игроков, посвятивших всю свою карьеру одному клубу. В связи с возвращением Андрея Маркова в КХЛ после 16 сезонов в «Монреале» мы решили вспомнить ещё пятерых российских игроков, которые были верны всю или большую часть своей карьеры одному клубу.

Андрей Марков, «Монреаль Канадиенс». 16 сезонов

В 1998 году «Монреаль» задрафтовал Андрея Маркова под общим 162-м номером, а уже спустя два года он провёл свой первый сезон за океаном. За «Канадиенс» Андрей в итоге отыграл 16 сезонов. За это время Марков принял участие в 990 матчах и набрал 572 (119+453) очка, при показателе полезности «+64». Самым обидным для Андрея, наверное, является тот факт, что до отметки в 1000 матчей ему не хватило всего 10 игр. Для самого Андрея возвращение в Россию – это новый этап в карьере. У «Ак Барса» в предстоящем сезоне есть все шансы взять кубок Гагарина, а хороший атакующий защитник, которого в команде Билялетдинова не было со времён Никулина и Медведева, уж точно не помешает.

Для Маркова выступление в России – новый этап в карьере.

Сергей Брылин, «Нью-Джерси Дэвилз». 13 сезонов

Воспитанника московского ЦСКА Сергея Брылина «дьяволы» выбрали на драфте под общим 42-м номером. В итоге за «Нью-Джерси» он провёл 13 сезон, три из которых стали для него победными. Суммарно Сергей провёл в НХЛ 765 матчей, в которых набрал 308 (129+179) очков, при показателе полезности «+49». Брылин — один из немногих российских игроков, которые выступали лишь в одном клубе НХЛ. На тот момент «дьяволы» были на подъёме, в команде было много звёздных игроков: Мартин Бродо, Скотт Нидермайер, Кен Данейко, Скотт Стивенс. А в 2008 году Брылин, не получив предложения от своей команды, вернулся в КХЛ. Сначала он стал игроком СКА, а спустя три года подписал однолетний контракт с новокузнецким «Металлургом», в котором и закончил свою карьеру. Но уже два года спустя Сергею поступило предложение из НХЛ. И по сей день трёхкратный обладатель кубка Стэнли является ассистентом тренера в фарм-клубе «Нью-Джерси» — «Олбани Девилз».

Брылин провёл 13 сезон за «Нью-Джерси», три из которых стали для него победными.

Павел Дацюк, «Детройт Ред Уингз». 14 сезонов

«Детройт» задрафтовал Дацюка в 1998 году под общим 171-м номером. Павел провёл в «Ред Уингз» 14 сезонов, за которые набрал 918 (314+604) очков и выиграл два Кубка Стэнли — в 2002 и 2008 годах. Волшебник — именно так прозвали игрока за океаном, восхищаясь его незаурядным талантом. Павел четыре раза получал «Леди Бинг Трофи» как образец джентльменского поведения на льду и честной спортивной борьбы. В 2016-м, за год до окончания контракта с «Детройтом», он отправился заканчивать свою игровую карьеру в питерский СКА, с которым стал обладателем кубка Гагарина в 2017 году.

Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз». 11 сезонов

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли Евгений Малкин был задрафтован «пингвинз» в 2004 году под общим 2-м номером. За эти 11 лет в составе «Питтсбурга» Евгений набрал 832 (328+504) очка за 706 игр, при показателе полезности «+75». Контракт Малкина с «пингвинами» рассчитан до 2022 года. Для самого Евгения, его карьера находится на пике, ведь ему всего 30 лет, так что есть основания полагать, что он ещё сможет поднять над головой кубок Стэнли и стать единственным его четырёхкратным обладателем.

Карьера Малкина находится на пике, ведь ему всего 30 лет, так что есть основания полагать, что он ещё не раз поднимет над головой кубок Стэнли.

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз». 12 сезонов

После Ильи Ковальчука вторым российским игроком, выбранным под общим 1-м номером драфта, стал Александр Овечкин, которого в 2004-м задрафтовал «Вашингтон». За свои 12 сезонов в составе «Кэпиталз» Александр отыграл 921 матч, за которые набрал 1035 (558+477) очков, при показателе полезности «+84». Овечкин является трёхкратным чемпионом мира, но вот заветная мечта о кубке Стэнли так пока и остаётся мечтой. Но Великому ведь всего 31 год, так что не всё потеряно. 5 февраля 2017 года, перед матчем с «Лос-Анджелесом», Александр Овечкин получил золотую клюшку, вручаемую игрокам, достигшим отметки в 1000 набранных очков в НХЛ.

Евгений Набоков, «Сан-Хосе Шаркс». 10 сезонов

Набоков был задрафтован «Сан-Хосе» в 1994 году под общим 219-м номером. Евгений отыграл в НХЛ 14 сезонов, 10 из которых провёл в составе «Шаркс». За это время он сыграл 697 матчей, проведя на льду свыше 40 тысяч минут, отыграв 59 сухих матчей, что позволяет ему входить в двадцатку лучших вратарей НХЛ по количеству побед и сухих матчей. Свой последний сезон один из лучших российских вратарей Набоков провёл в «Тампе», став наставником для другого молодого российского вратаря – Андрея Василевского. Набоков неоднократно вызывался в сборную, с которой в 2008 году в Квебеке стал чемпионом мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Александр Овечкин Андрей Марков Евгений Малкин Евгений Набоков Павел Дацюк
Новости. Хоккей
28 июля 2017, пятница
18:50 Столлери: игроки рижского «Динамо» с каждым разом всё лучше понимают друг друга
18:14 Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх представил новый шлем
17:38 СКА откроет хоккейную школу в Карелии
17:37 «Югра» по буллитам одолела рижское «Динамо» на Кубке Минска
17:30 Гулявцев: если «Северсталь» будет работать единой командой, результат придёт
17:21 Суббэн: не представляю себе «Монреаль» без Андрея Маркова
16:35 «Сибирь» готовит к запуску линию брендированной продукции
16:23 Зиновьев: «Трактору» нужно поднапрячься, чтобы кое-что поправить
16:09 Бумагин: встреча с «Трактором» оставила позитивные впечатления
15:18 «Северсталь» обыграла «Трактор» в предсезонном матче в Финляндии
14:55 Малкин с кубком Стэнли посетил стадион ПФК ЦСКА
14:44 Мраз: быстро привык к утренним пробежкам в семь часов
14:07 Сантала вернулся из «Магнитки» в «Клотен Флайерз»
13:50 В КХЛ усилен медицинский контроль арбитров после смертей Кадырова и Бутурлина
13:03 Гуськов: «Ак Барсу» нужно найти игрока, с которым Марков сможет играть как в НХЛ
12:46 Вершинин: нет никаких проблем пообщаться с тренерским штабом «Спартака»
12:21 Михайлов: на фоне ОИ-2018 НХЛ окажется в нелепом, провинциальном положении
12:02 Петрищев: на Кубке губернатора «Салават» должен просто хорошо играть
11:21 Марков: грустно, что самую малость не доиграл до 1000 матчей в НХЛ
10:55 Арзамасцев: в принципе, на сборе в Паюлахти всё прошло по плану
10:22 Литвинов: с детства мечтал выйти на лёд в составе первой команды «Кузни»
09:47 Гатиятулин: программу сбора в Паюлахти «Трактор» выполняет полностью
09:34 Михайлов: Кубок Стэнли в Москве? Мне это фиолетово
00:57 Маклеллан: сейчас «Эдмонтон» столкнётся с таким понятием, как ожидания
00:35 Фисенко: пока «Авангард» медленно начинает атаку и не так хорошо держит шайбу
00:19 Гулявцев: «Северстали» уже нужно определяться с составом, это основная задача
27 июля 2017, четверг
23:56 Скабелка: неприятно проигрывать, но есть хорошая пища для размышлений
23:33 Сундстрём: сыграл свой первый выставочный матч в КХЛ, было весело
23:26 Юниорская сборная России U18 разгромила «Красную Армию» в товарищеской игре
22:50 Малышев: к дракам на льду отношусь нормально, без проблем вступаю в них
22:29 «Трактор» продлил контракт с защитником Климонтовым
22:09 Захаров: минское «Динамо» проведёт удачный сезон, там хороший состав и тренер
21:49 «Авангард» потерпел поражение от «Витязя» в товарищеской встрече
21:32 «Локомотив» отыгрался с 0:2 и обыграл «Югру» на Кубке Минска
21:24 Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе»
21:18 Марков: я принял решение вернуться в Россию и выступать в КХЛ
20:56 Экс-нападающий «Лос-Анджелеса» и «Монреаля» Кинг может перейти в КХЛ
20:44 Алексеев: спасибо тренерам «Динамо», что не стали разбивать нашу тройку
20:22 «Спартак» одолел «Торпедо» в выставочном матче
19:53 Березин: Марков сейчас выглядит лучше, чем когда-либо
19:45 Дуайер: «Юность» дала хороший бой, это было испытание для «Динамо»
19:18 Нападающий Ти Джей Гальярди подписал контракт с рижским «Динамо»
19:04 Источник: главным претендентом на Маркова является «Флорида»
18:44 Закриссон: «Лев» был очень сильной командой, его уход из КХЛ – сумасшествие
18:24 Макдэвид: расстроен решением НХЛ об отказе от ОИ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент