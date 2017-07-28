Андрей Марков и ещё 5 самых верных русских в НХЛ

С каждым годом всё меньше игроков, посвятивших всю свою карьеру одному клубу. В связи с возвращением Андрея Маркова в КХЛ после 16 сезонов в «Монреале» мы решили вспомнить ещё пятерых российских игроков, которые были верны всю или большую часть своей карьеры одному клубу.

Андрей Марков, «Монреаль Канадиенс». 16 сезонов

В 1998 году «Монреаль» задрафтовал Андрея Маркова под общим 162-м номером, а уже спустя два года он провёл свой первый сезон за океаном. За «Канадиенс» Андрей в итоге отыграл 16 сезонов. За это время Марков принял участие в 990 матчах и набрал 572 (119+453) очка, при показателе полезности «+64». Самым обидным для Андрея, наверное, является тот факт, что до отметки в 1000 матчей ему не хватило всего 10 игр. Для самого Андрея возвращение в Россию – это новый этап в карьере. У «Ак Барса» в предстоящем сезоне есть все шансы взять кубок Гагарина, а хороший атакующий защитник, которого в команде Билялетдинова не было со времён Никулина и Медведева, уж точно не помешает.

Для Маркова выступление в России – новый этап в карьере.

Сергей Брылин, «Нью-Джерси Дэвилз». 13 сезонов

Воспитанника московского ЦСКА Сергея Брылина «дьяволы» выбрали на драфте под общим 42-м номером. В итоге за «Нью-Джерси» он провёл 13 сезон, три из которых стали для него победными. Суммарно Сергей провёл в НХЛ 765 матчей, в которых набрал 308 (129+179) очков, при показателе полезности «+49». Брылин — один из немногих российских игроков, которые выступали лишь в одном клубе НХЛ. На тот момент «дьяволы» были на подъёме, в команде было много звёздных игроков: Мартин Бродо, Скотт Нидермайер, Кен Данейко, Скотт Стивенс. А в 2008 году Брылин, не получив предложения от своей команды, вернулся в КХЛ. Сначала он стал игроком СКА, а спустя три года подписал однолетний контракт с новокузнецким «Металлургом», в котором и закончил свою карьеру. Но уже два года спустя Сергею поступило предложение из НХЛ. И по сей день трёхкратный обладатель кубка Стэнли является ассистентом тренера в фарм-клубе «Нью-Джерси» — «Олбани Девилз».

Брылин провёл 13 сезон за «Нью-Джерси», три из которых стали для него победными.

Павел Дацюк, «Детройт Ред Уингз». 14 сезонов

«Детройт» задрафтовал Дацюка в 1998 году под общим 171-м номером. Павел провёл в «Ред Уингз» 14 сезонов, за которые набрал 918 (314+604) очков и выиграл два Кубка Стэнли — в 2002 и 2008 годах. Волшебник — именно так прозвали игрока за океаном, восхищаясь его незаурядным талантом. Павел четыре раза получал «Леди Бинг Трофи» как образец джентльменского поведения на льду и честной спортивной борьбы. В 2016-м, за год до окончания контракта с «Детройтом», он отправился заканчивать свою игровую карьеру в питерский СКА, с которым стал обладателем кубка Гагарина в 2017 году.

Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз». 11 сезонов

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли Евгений Малкин был задрафтован «пингвинз» в 2004 году под общим 2-м номером. За эти 11 лет в составе «Питтсбурга» Евгений набрал 832 (328+504) очка за 706 игр, при показателе полезности «+75». Контракт Малкина с «пингвинами» рассчитан до 2022 года. Для самого Евгения, его карьера находится на пике, ведь ему всего 30 лет, так что есть основания полагать, что он ещё сможет поднять над головой кубок Стэнли и стать единственным его четырёхкратным обладателем.

Карьера Малкина находится на пике, ведь ему всего 30 лет, так что есть основания полагать, что он ещё не раз поднимет над головой кубок Стэнли.

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз». 12 сезонов

После Ильи Ковальчука вторым российским игроком, выбранным под общим 1-м номером драфта, стал Александр Овечкин, которого в 2004-м задрафтовал «Вашингтон». За свои 12 сезонов в составе «Кэпиталз» Александр отыграл 921 матч, за которые набрал 1035 (558+477) очков, при показателе полезности «+84». Овечкин является трёхкратным чемпионом мира, но вот заветная мечта о кубке Стэнли так пока и остаётся мечтой. Но Великому ведь всего 31 год, так что не всё потеряно. 5 февраля 2017 года, перед матчем с «Лос-Анджелесом», Александр Овечкин получил золотую клюшку, вручаемую игрокам, достигшим отметки в 1000 набранных очков в НХЛ.

Евгений Набоков, «Сан-Хосе Шаркс». 10 сезонов

Набоков был задрафтован «Сан-Хосе» в 1994 году под общим 219-м номером. Евгений отыграл в НХЛ 14 сезонов, 10 из которых провёл в составе «Шаркс». За это время он сыграл 697 матчей, проведя на льду свыше 40 тысяч минут, отыграв 59 сухих матчей, что позволяет ему входить в двадцатку лучших вратарей НХЛ по количеству побед и сухих матчей. Свой последний сезон один из лучших российских вратарей Набоков провёл в «Тампе», став наставником для другого молодого российского вратаря – Андрея Василевского. Набоков неоднократно вызывался в сборную, с которой в 2008 году в Квебеке стал чемпионом мира.