Малкин привёз кубок Стэнли к ЦСКА, КХЛ усилит контроль за судьями

КХЛ усилит медконтроль за судьями, кубок Стэнли посетил стадион футбольного ЦСКА, Ермаков перешёл в «Торпедо» — в итогах дня.

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КХЛ усилит медицинский контроль за судьями

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что после смерти Рафаэля Кадырова и Михаила Бутурлина-младшего был усилен медицинский контроль арбитров.

«Медицинский контроль усилился. Мы возобновили углублённое медицинское обследование. Ребята немножечко в стрессе после того, что произошло с Рафаэлем Кадыровым и буквально месяц назад с Мишей Бутурлиным. Изначально, когда мы начинали наши сборы, все судьи прошли углублённый медицинский осмотр. И только когда мы получили из диспансера справку о том, что арбитры допущены к сборам, только после этого мы начали выполнять физические тесты. Мы должны понимать, с кем заключаем договор. Пока претензий по здоровью ни к кому, слава богу, нет, единственное исключение – те, кто ещё набирают форму после операций», — приводит слова Анисимова «Р-Спорт».

«Если Зарипов решит уехать в НХЛ, то не затеряется в этой лиге» Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар презентовали кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве.

Малкин с кубком Стэнли посетил стадион ПФК ЦСКА

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вместе с завоёванным в прошлом сезоне кубком Стэнли посетил арену ПФК ЦСКА, о чём сообщает пресс-служба «армейцев».

27 июля Малкин вместе с помощником главного тренера «Питтсбурга» Сергеем Гончаром представил кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве. Каждый из них по традиции получил трофей в личное пользование на один день. «Питтсбург» с Малкиным обыграл в финальной серии НХЛ «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.

«Северсталь» обыграла «Трактор»

Череповецкая «Северсталь» нанесла поражение челябинскому «Трактору» со счётом 3:1 в предсезонном матче в рамках тренировочного сбора в Финляндии.

В самой концовке первого периода счёт открыл защитник «Северстали» Вадим Кудако. В начале второго статус-кво в матче восстановил нападающий «Трактора» Александр Шаров, а далее забивали уже только номинальные хозяева, в составе которых ещё до конца второго периода отличились форварды Александр Бумагин и Николай Казаковцев.

Ещё в одном матче в Финляндии «Куньлунь Ред Стар» добился победы над финским «Йокеритом» со счётом 3:2. Для команды из Хельсинки эта встреча стала первой в новом сезоне.

Екатеринбургский «Автомобилист» в заключительные дни своего чешского сбора провёл контрольный матч с чешским клубом «Пираты» из Хомутова. Уральцы вели со счётом 3:1, но в итоге потерпели поражение – 3:4 в овертайме.

На турнире Пучкова сыграют шесть команд

С 14 по 17 августа в Санкт-Петербурге пройдёт турнир имени Н.Г. Пучкова. В этом году помимо СКА в нём примут участие сборная Канады и ХК «Сочи», вместе с «армейцами» составившие группу А, в группу В попали «Северсталь», «Йокерит» и «СКА-Нева». Победитель турнира определится в матче лучших команд групп, который состоится 17 августа.

Ермаков перешёл в «Торпедо»

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Андрея Ермакова в «Торпедо». Ранее «Чемпионат» уже сообщал об обмене хоккеиста на денежную компенсацию.

23-летний хоккеист начинал прошедший сезон в «Спартаке», а затем перешёл в «армейскую» команду. В регулярном чемпионате он провёл 16 матчей, набрав 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности "+3", в плей-офф не участвовал. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2017/18. Ермаков является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015).

«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику»

«Нефтехимик» одержал победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 4:3 Б.

К середине первой двадцатиминутки гости вели со счётом 2:0 благодаря голам Андрея Сергеева и Чада Ро. Александр Свитов отыграл одну шайбу в концовке периода, но после перерыва Александр Авцин сделал счёт 3:1. На 37-й минуте Свитов оформил дубль, а в третьем периоде Василий Токранов сравнял счёт. Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий гол забил Павел Порядин.

«Что могу сказать по поводу Андрея Маркова? Пока ничего. Про ситуацию с Зариповым ничего не могу сказать, пока идёт разбирательство. Мы надеялись на него, поэтому и пригласили в команду", – цитирует главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

«Юность» была близка к сенсации на Кубке Минска

Достаточно сенсационно мог завершиться групповой этап Кубка Минска: в заключительный день первой части местная «Юность» была близка к победе над московским «Динамо», но в итоге уступила со счётом 4:5 в овертайме. В финале Кубка Минска сыграют ярославский «Локомотив» и «Динамо».

В другом матче дня ханты-мансийская «Югра» переиграла рижское «Динамо» по буллитам со счётом 3:2.