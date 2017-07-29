«Ак Барс» качает нефть, а Ковальчук поймал акулу! Обзор соцсетей КХЛ

Игроки «Ак Барса» качали нефть, Ковальчук поймал акулу, игроки «Адмирала» отдыхали на острове Русский, а Сорокин сменил причёску.

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Хелльберг скучает по СССР

Шведский голкипер «Куньлунь Ред Стар» Магнус Хелльберг на сборах команды в Финляндии проводит время за рыбалкой в очень примечательной толстовке.

Ковальчук поймал акулу

Форвард СКА Илья Ковальчук вспоминает яркие моменты из своего отпуска, и тут дело опять не обошлось без рыбалки. Уловом Ковальчука стала акула — в следующем году увидим хоккеиста в «Сан-Хосе Шаркс»?

«Адмирал» отдыхал на острове Русский

Хоккеисты «Адмирала» находят время и на отдых. В один из дней игроки команды Роберт Саболич и Владимир Ткачёв отправились на остров Русский.

«Ак Барс» качает нефть

Игроки казанского «Ак Барса» после сбора в Финляндии вернулись домой. Следующей их целью стал Альметьевск, где вся команда посетила буровую скважину и «покачала» нефть.

«Салават Юлаев» разобрал двусторонку

Игроки «Салавата Юлаева» за прошедшую неделю провели двусторонний матч, после которого последовал разбор полётов. В итоге в следующей игре был обыгран «Трактор» со счётом 1:0.

Уфимские «мстители» и золотая клюшка Мозякина. Соцсети игроков КХЛ Мозякин получил золотую клюшку, Сорокин стал чемпионом по настольному теннису, Ковальчук поздравил Дацюка с днём рождения.

«Автомобилист» в Праге

Сбор «Автомобилиста» в Чехии подходит к концу. Хоккеисты получили выходной день, который они провели в Праге. О количестве выпитого пива не сообщается.

Мозякин в строю

Капитан «Магнитки» и лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин оправился от травмы и вовсю готовится к новому сезону в составе своей команды на сборе в Германии.

Граф Белов

Жена защитника СКА Антона Белова Елена продолжает вспоминать итальянские каникулы. Одним из городов, который они посетили, стала Венеция, где супруги примерили местные маски.

В Новосибирске даже собаки за «Сибирь»!

Руководитель пресс-службы «Сибири» Мария Левинская рассказала, что в Новосибирске даже собаки болеют за местную команду!

Сорокин больше не Бонифаций

Московские «армейцы» вернулись в столицу и приняли участие в фотосессии к новому сезону. Основной голкипер команды Илья Сорокин представил новую причёску, теперь он больше не Бонифаций.

«Йокерит» к новому сезону готов

Финский «Йокерит» стал первой командой, которая представила командное фото к новому сезону. «Джокеры» уже готовы к битве.