«Ак Барс» качает нефть, а Ковальчук поймал акулу! Обзор соцсетей КХЛ

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Хелльберг скучает по СССР
Шведский голкипер «Куньлунь Ред Стар» Магнус Хелльберг на сборах команды в Финляндии проводит время за рыбалкой в очень примечательной толстовке.
Ковальчук поймал акулу
Форвард СКА Илья Ковальчук вспоминает яркие моменты из своего отпуска, и тут дело опять не обошлось без рыбалки. Уловом Ковальчука стала акула — в следующем году увидим хоккеиста в «Сан-Хосе Шаркс»?
«Адмирал» отдыхал на острове Русский
Хоккеисты «Адмирала» находят время и на отдых. В один из дней игроки команды Роберт Саболич и Владимир Ткачёв отправились на остров Русский.
«Ак Барс» качает нефть
Игроки казанского «Ак Барса» после сбора в Финляндии вернулись домой. Следующей их целью стал Альметьевск, где вся команда посетила буровую скважину и «покачала» нефть.
«Салават Юлаев» разобрал двусторонку
Игроки «Салавата Юлаева» за прошедшую неделю провели двусторонний матч, после которого последовал разбор полётов. В итоге в следующей игре был обыгран «Трактор» со счётом 1:0.
«Автомобилист» в Праге
Сбор «Автомобилиста» в Чехии подходит к концу. Хоккеисты получили выходной день, который они провели в Праге. О количестве выпитого пива не сообщается.
Мозякин в строю
Капитан «Магнитки» и лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин оправился от травмы и вовсю готовится к новому сезону в составе своей команды на сборе в Германии.
Граф Белов
Жена защитника СКА Антона Белова Елена продолжает вспоминать итальянские каникулы. Одним из городов, который они посетили, стала Венеция, где супруги примерили местные маски.
В Новосибирске даже собаки за «Сибирь»!
Руководитель пресс-службы «Сибири» Мария Левинская рассказала, что в Новосибирске даже собаки болеют за местную команду!
Сорокин больше не Бонифаций
Московские «армейцы» вернулись в столицу и приняли участие в фотосессии к новому сезону. Основной голкипер команды Илья Сорокин представил новую причёску, теперь он больше не Бонифаций.
«Йокерит» к новому сезону готов
Финский «Йокерит» стал первой командой, которая представила командное фото к новому сезону. «Джокеры» уже готовы к битве.