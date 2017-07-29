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Обзор соцсетей клубов КХЛ. Ковальчук поймал акулу
Текст: Роман Соловьёв
Фото: www.instagram.com/ilyakovalchukofficial

«Ак Барс» качает нефть, а Ковальчук поймал акулу! Обзор соцсетей КХЛ

Игроки «Ак Барса» качали нефть, Ковальчук поймал акулу, игроки «Адмирала» отдыхали на острове Русский, а Сорокин сменил причёску.
29 июля 2017, суббота. 10:00. Хоккей

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Хелльберг скучает по СССР

Шведский голкипер «Куньлунь Ред Стар» Магнус Хелльберг на сборах команды в Финляндии проводит время за рыбалкой в очень примечательной толстовке.

Ковальчук поймал акулу

Форвард СКА Илья Ковальчук вспоминает яркие моменты из своего отпуска, и тут дело опять не обошлось без рыбалки. Уловом Ковальчука стала акула — в следующем году увидим хоккеиста в «Сан-Хосе Шаркс»?

«Адмирал» отдыхал на острове Русский

Хоккеисты «Адмирала» находят время и на отдых. В один из дней игроки команды Роберт Саболич и Владимир Ткачёв отправились на остров Русский.

«Ак Барс» качает нефть

Игроки казанского «Ак Барса» после сбора в Финляндии вернулись домой. Следующей их целью стал Альметьевск, где вся команда посетила буровую скважину и «покачала» нефть.

«Салават Юлаев» разобрал двусторонку

Игроки «Салавата Юлаева» за прошедшую неделю провели двусторонний матч, после которого последовал разбор полётов. В итоге в следующей игре был обыгран «Трактор» со счётом 1:0.

Уфимские «мстители» и золотая клюшка Мозякина. Соцсети игроков КХЛ
Мозякин получил золотую клюшку, Сорокин стал чемпионом по настольному теннису, Ковальчук поздравил Дацюка с днём рождения.

«Автомобилист» в Праге

Сбор «Автомобилиста» в Чехии подходит к концу. Хоккеисты получили выходной день, который они провели в Праге. О количестве выпитого пива не сообщается.

Фото: Instagram.com/vamostiki

Мозякин в строю

Капитан «Магнитки» и лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин оправился от травмы и вовсю готовится к новому сезону в составе своей команды на сборе в Германии.

Граф Белов

Жена защитника СКА Антона Белова Елена продолжает вспоминать итальянские каникулы. Одним из городов, который они посетили, стала Венеция, где супруги примерили местные маски.

В Новосибирске даже собаки за «Сибирь»!

Руководитель пресс-службы «Сибири» Мария Левинская рассказала, что в Новосибирске даже собаки болеют за местную команду!

Сорокин больше не Бонифаций

Московские «армейцы» вернулись в столицу и приняли участие в фотосессии к новому сезону. Основной голкипер команды Илья Сорокин представил новую причёску, теперь он больше не Бонифаций.

«Йокерит» к новому сезону готов

Финский «Йокерит» стал первой командой, которая представила командное фото к новому сезону. «Джокеры» уже готовы к битве.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Йокерит ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК СКА ХК ЦСКА Антон Белов Илья Ковальчук Илья Сорокин Сергей Мозякин Фото
Новости. Хоккей
29 июля 2017, суббота
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