Звено Шалунова не пожалело «Сибирь». ЦСКА выиграл первый матч межсезонья

Не так много команд КХЛ не провели ещё ни одного контрольного матча к концу июля. Одними из последних открыли сезон летнего хоккея игроки ЦСКА и «Сибири». Команды проведут два матча за два дня на льду арены москвичей. Изначально эти встречи должны были быть закрыты для зрителей из-за традиционного ремонта, но руководство ЦСКА решило допустить зрителей хотя бы на первый матч.

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Любимов с Шалуновым и Шумаковым

Большой интерес вызвало то, кто и в каких сочетаниях выйдет на лёд у ЦСКА. У команды сейчас семь полноценных пятёрок, которых при определённых обстоятельствах можно назвать равноценными. На первый матч с «Сибирью» ЦСКА вышел в следующем составе:

Сорокин (Юханссон);

Пашнин – Пивцакин, Шумаков – Шалунов – Любимов;

Блажиевский – Робинсон, Плэтт – Григоренко – Скотт;

Чмыхов – Сергеев, Кузьменко – Светлаков – Капризов;

Воробьёв – Мясищев, Окулов — Основин – Жарков, Карнаухов.

И в составе ещё нет Ивана Телегина, Валерия Ничушкина, Сергея Андронова, Александра Попова, Никиты Нестерова, Богдана Киселевича, Игоря Ожиганова, Михаила Науменкова, Кирилла Петрова, Антона Бурдасова. Уже сейчас понятно, что Игорю Никитину перед каждой встречей предстоит сложный выбор, у него много вариантов, кого оставить наблюдать за игрой с трибуны.

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Возвращение Салака

Главная интрига в составе «Сибири» заключалась в том, что первый матч с 15 октября 2016 года проводил чешский голкипер Александр Салак. В тот день он получил серьёзную травму в матче со «Спартаком». Также игра была принципиальной для новых нападающих команды — Александра Шарова и Игоря Левицкого. Их карьера на ранних этапах была связана именно с ЦСКА. «Сибирь» вышла на лёд в следующих сочетаниях:

Салак (Красиков);

Алексеев – Полашек, Сопин – Шипов – Санников;

Наумов – Игнатович, Бергстрём – Закриссон – Сигарёв;

Верещагин – Демидов, Барбашёв – Коньков – Левицкий;

Лукин – Беляков, Ткаченко – Шаров – Иванов, Артёмов.

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Под вниманием Орлова и Зайцева

Летние матчи клубов КХЛ всегда привлекают внимание российских игроков, выступающих за океаном. Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»), Максим Мамин («Флорида Пантерз»), Сергей Толчинский («Каролина Харрикейнз»), Андрей Педан («Ванкувер Кэнакс») стали гостями встречи. Кроме них, на трибунах были ещё два российских игрока с приставкой «топ»: защитники Никита Зайцев («Торонто Мэйпл Лифс») и Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»).

В начале матча внимание приковали к себе экс-игроки «Сибири» в составе ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков. Шумакова в средней зоне недружелюбно встретили бывшие партнёры по команде, а затем он открыл счёт в матче во время реализации большинства, заметно расстроив солидную группу болельщиков новосибирского коллектива.

В середине второго периода новосибирцы поменяли голкипера, в игру планово вступил Алексей Красиков. Молодой вратарь попал под растерзание атаки «армейцев». Роман Любимов за 2,5 минуты оформил дубль, а затем Константин Окулов реализовал выход «один-в-ноль» — 4:0. При этом «Сибирь» практически не создавала реальных угроз у ворот Ильи Сорокина. В заключительной трети игры хозяева удалениями дали возможность гостям отыграться, но те не воспользовались.

Из игроков «Сибири», перешедших в ЦСКА в это межсезонье, без набранных очков остался только Максим Шалунов, при этом сыгравший важную роль в игре своего звена, которое отметилось тремя заброшенными шайбами.

«Желание огромное было у ребят, экс-новосибирцы отработали с удвоенной энергией, но работала вся команда, вся команда играла, победили заслуженно. Первая игра — у одного звена залетело, у иностранцев не получилось, хотя моменты были. У Кузьменко со Светлаковым и Капризовым одно понимание хоккея в силу возраста, им нужно забить, тогда и «химия» появится.

Кроме сборников, завтра все сыграют, сборники начали позже и сейчас тяжело работают. Планируем, что завтра сыграет голкипер Ларс Юханссон, хорошая конкуренция будет у вратарей нашей команды. Игроки ЦСКА заслужили полные трибуны в сегодняшнем матче игрой в последние сезоны», — подвёл итог встречи главный тренер победителей Игорь Никитин.

30 июля «Сибирь» постарается взять реванш у грозного соперника.