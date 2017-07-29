«Локомотив» выиграл первый предсезонный турнир – Кубок Минска

ЦСКА легко разобрался с «Сибирью», «Локомотив» выиграл Кубок Минска, Задоров хочет $ 3 млн от «Колорадо» — в итогах дня.

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Задоров хочет $ 3 млн

Североамериканский журналист Адриан Дейтер в своём «твиттере» рассказал подробности переговоров клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» и российского защитника Никиты Задорова по новому контракту. Сообщается, что хоккеист хочет получить контракт с зарплатой около $ 2,75 — 3 млн. за сезон, в то время как клуб предлагает только 2 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний хоккеист принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 10 результативных передач при показателе полезности "-20".

Новые казахстанцы

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал о курсе на омоложение астанинской команды.

«В межсезонье мы работали на омоложение состава и постарались привлечь в команду как можно больше казахстанских хоккеистов. Даже легионеров мы старались брать с расчётом на перспективу.

В Астану переехали два канадца — 24-летний защитник Даррен Диц и 26-летний нападающий Линден Вей. Эти хоккеисты занимали лидирующие позиции в Американской хоккейной лиге. Состав „Барыса“ также пополнили два перспективных российских игрока — форвард Дмитрий Шевченко (21 год) и Алексей Маклюков (23). Они успели поиграть в системе московского „Динамо“. Хочу отметить, что вся четвёрка дала согласие на натурализацию, и в перспективе каждый из них сможет выступить в составе национальной сборной Казахстана», — цитирует Шопобаева Литер. kz.

«Адмирал» сильнее корейцев, а «Авангард» — итальянцев

Дальневосточный «Адмирал» одержал волевую победу в товарищеской встрече со сборной Южной Кореи, матч завершился со счётом 5:3.

К 25-й минуте встречи команда Александра Андриевского уступала — 0:3, заброшенными шайбами отметились Вон Чун Ким, Мин Хо Чхо и Сан Хун Син. До конца второго периода «Адмирал» отыграл два гола усилиями Максима Казакова и Павла Махановского. В третьей 20-минутке дубль сделал Виктор Александров, выведя свою команду вперёд, а победную точку поставил Александр Горшков.

«Авангард» одержал победу над сборной Италии в товарищеском матче. Встреча, проходившая в немецком Фюссене, завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В основное время заброшенными шайбами в составе омской команды отметились Семён Кошелев и Никита Лисов, а в овертайме победу «Авангарду» принёс новичок команды Дмитрий Кугрышев. Ранее «Авангард» проиграл «Витязю» со счётом 1:3. Команда вернётся в Омск в ночь на 2 августа, а затем отправится в Астану на Кубок президента Казахстана, который стартует 6-го.

ЦСКА обыграл «Сибирь»

ЦСКА одержал крупную победу над «Сибирью» в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе ЦСКА имени Всеволода Боброва, завершилась со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами в составе «армейцев» отметились Сергей Шумаков, Константин Окулов и Роман Любимов, оформивший дубль. Вратарь Илья Сорокин провёл матч на ноль. У «Сибири» по полматча сыграли Александр Салак и Алексей Красиков.

«Желание огромное было у ребят, экс-новосибирцы отработали с удвоенной энергией, но работала вся команда, вся команда играла, победили заслуженно. Первая игра — у одного звена залетело, у иностранцев не получилось, хотя моменты были. У Кузьменко со Светлаковым и Капризовым одно понимание хоккея в силу возраста, им нужно забить, тогда и «химия» появится», — сказал главный тренер команды Игорь Никитин.

Звено Шалунова не пожалело «Сибирь». ЦСКА выиграл первый матч межсезонья ЦСКА добился уверенной победы над «Сибирью» в первом матче межсезонья. Главной силой в команде Никитина становится звено Шалунова.

«Локомотив» выиграл Кубок Минска

«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в финале Кубка Минска. Встреча, проходившая на «Чижовка-Арене», завершилась со счётом 3:1.

Егор Аверин вывел «железнодорожников» вперёд на 14-й минуте встречи, но в начале второго периода Дастин Бойд восстановил равенство. На 37-й минуте Никита Черепанов сделал счёт 2:1, а в третьем периоде Александр Полунин увеличил преимущество.

Третье место на турнире заняла «Югра», обыгравшая «Юность», пятым стало минское «Динамо», победившее рижских одноклубников.