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Хоккей, итоги дня 29 июля 2017 года, «Локомотив» взял Кубок Минска
Текст: Роман Соловьёв
Фото: hclokomotiv.ru

«Локомотив» выиграл первый предсезонный турнир – Кубок Минска

ЦСКА легко разобрался с «Сибирью», «Локомотив» выиграл Кубок Минска, Задоров хочет $ 3 млн от «Колорадо» — в итогах дня.
29 июля 2017, суббота. 22:30. Хоккей

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Задоров хочет $ 3 млн

Североамериканский журналист Адриан Дейтер в своём «твиттере» рассказал подробности переговоров клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» и российского защитника Никиты Задорова по новому контракту. Сообщается, что хоккеист хочет получить контракт с зарплатой около $ 2,75 — 3 млн. за сезон, в то время как клуб предлагает только 2 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний хоккеист принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 10 результативных передач при показателе полезности "-20".

Новые казахстанцы

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал о курсе на омоложение астанинской команды.
«В межсезонье мы работали на омоложение состава и постарались привлечь в команду как можно больше казахстанских хоккеистов. Даже легионеров мы старались брать с расчётом на перспективу.

В Астану переехали два канадца — 24-летний защитник Даррен Диц и 26-летний нападающий Линден Вей. Эти хоккеисты занимали лидирующие позиции в Американской хоккейной лиге. Состав „Барыса“ также пополнили два перспективных российских игрока — форвард Дмитрий Шевченко (21 год) и Алексей Маклюков (23). Они успели поиграть в системе московского „Динамо“. Хочу отметить, что вся четвёрка дала согласие на натурализацию, и в перспективе каждый из них сможет выступить в составе национальной сборной Казахстана», — цитирует Шопобаева Литер. kz.

«Адмирал» сильнее корейцев, а «Авангард» — итальянцев

Дальневосточный «Адмирал» одержал волевую победу в товарищеской встрече со сборной Южной Кореи, матч завершился со счётом 5:3.

К 25-й минуте встречи команда Александра Андриевского уступала — 0:3, заброшенными шайбами отметились Вон Чун Ким, Мин Хо Чхо и Сан Хун Син. До конца второго периода «Адмирал» отыграл два гола усилиями Максима Казакова и Павла Махановского. В третьей 20-минутке дубль сделал Виктор Александров, выведя свою команду вперёд, а победную точку поставил Александр Горшков.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июля 2017, суббота. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
5 : 3 0:2, 2:1, 3:0
Южная Корея
0:1 – Ким (Ким, Ан) – 12:50 (5x3), 0:2 – Чхо (Ли) – 16:24 (5x5), 0:3 – Син (Чхо) – 24:42 (5x5), 1:3 – Казаков (Макаренко) – 25:58 (5x5), 2:3 – Махановский (Бутузов, Воронин) – 35:01 (5x4), 3:3 – Александров (Горшков, Блум) – 43:57 (5x4), 4:3 – Александров (Горшков) – 47:36 (5x5), 5:3 – Горшков (Махановский) – 50:12 (5x5)

«Авангард» одержал победу над сборной Италии в товарищеском матче. Встреча, проходившая в немецком Фюссене, завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В основное время заброшенными шайбами в составе омской команды отметились Семён Кошелев и Никита Лисов, а в овертайме победу «Авангарду» принёс новичок команды Дмитрий Кугрышев. Ранее «Авангард» проиграл «Витязю» со счётом 1:3. Команда вернётся в Омск в ночь на 2 августа, а затем отправится в Астану на Кубок президента Казахстана, который стартует 6-го.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июля 2017, суббота. 19:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 2 2:1, 0:1, 0:0, 1:0
Италия
0:1 – – 01:19, 1:1 – Кошелев (Лаута) – 12:39 (5x5), 2:1 – Лисов (Кошелев) – 18:04, 2:2 – – 32:04, 3:2 – Кугрышев – 62:23 (3x3)

ЦСКА обыграл «Сибирь»

ЦСКА одержал крупную победу над «Сибирью» в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе ЦСКА имени Всеволода Боброва, завершилась со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами в составе «армейцев» отметились Сергей Шумаков, Константин Окулов и Роман Любимов, оформивший дубль. Вратарь Илья Сорокин провёл матч на ноль. У «Сибири» по полматча сыграли Александр Салак и Алексей Красиков.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июля 2017, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0 1:0, 3:0, 0:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Шумаков (Пивцакин) – 07:03 (5x4), 2:0 – Любимов (Пашнин) – 33:11 (5x5), 3:0 – Любимов (Шумаков, Пивцакин) – 35:44 (5x5), 4:0 – Окулов (Основин) – 39:38 (5x5)

«Желание огромное было у ребят, экс-новосибирцы отработали с удвоенной энергией, но работала вся команда, вся команда играла, победили заслуженно. Первая игра — у одного звена залетело, у иностранцев не получилось, хотя моменты были. У Кузьменко со Светлаковым и Капризовым одно понимание хоккея в силу возраста, им нужно забить, тогда и «химия» появится», — сказал главный тренер команды Игорь Никитин.

Звено Шалунова не пожалело «Сибирь». ЦСКА выиграл первый матч межсезонья
ЦСКА добился уверенной победы над «Сибирью» в первом матче межсезонья. Главной силой в команде Никитина становится звено Шалунова.

«Локомотив» выиграл Кубок Минска

«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в финале Кубка Минска. Встреча, проходившая на «Чижовка-Арене», завершилась со счётом 3:1.

Егор Аверин вывел «железнодорожников» вперёд на 14-й минуте встречи, но в начале второго периода Дастин Бойд восстановил равенство. На 37-й минуте Никита Черепанов сделал счёт 2:1, а в третьем периоде Александр Полунин увеличил преимущество.

Третье место на турнире заняла «Югра», обыгравшая «Юность», пятым стало минское «Динамо», победившее рижских одноклубников.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
30 июля 2017, воскресенье
01:24 Игорь Ларионов будет помогать Казахстану с развитием молодёжного хоккея
00:57 Евпалов: атмосфера в рижском «Динамо» отличная, это хороший знак
00:34 Зайцев: есть ностальгия по ЦСКА, по ребятам, болельщикам, персоналу
00:24 Кошелев: первая игра за «Авангард», хотел показать, на что способен
00:24 Мартынов: итальянцы выглядели свежее, но у «Авангарда» была задача победить
29 июля 2017, суббота
23:49 Скабелка: понравился Манукян, у него есть все шансы быть в составе «Авангарда»
23:33 В. Воробьёв: меня устроил результат и игра московского «Динамо» на Кубке Минска
23:07 Карабань: минское «Динамо» хотело доказать, что может играть в свой хоккей
22:29 Крикуненко: «Адмирал» проявил характер, такие победы придают уверенности
22:14 Вестерлунд: поехал в Уфу, потому что было интересно поработать в другой культуре
21:36 «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в финале Кубка Минска
21:36 Шайба Кугрышева в овертайме принесла «Авангарду» победу над сборной Италии
21:16 Шаров: надеюсь, буду прогрессировать в «Сибири»
21:01 Салак: более-менее хорошо провёл первый матч после травмы
20:51 Титов: «Кузня» старалась навязать «Сочи» борьбу, показывала активный хоккей
20:42 Иванов: «Сочи» прошёл небольшую проверку боем, дальше будет ещё серьёзнее
20:19 Зубов: «Сочи» пришлось непросто в матче с «Кузней», у нас было много удалений
20:07 Капризов: ощущения от первого матча в ЦСКА отличные, главное, что выиграли
19:53 Любимов: с Шалуновым и Шумаковым много говорим, обсуждаем на льду свою игру
19:49 В. Александров: сборная Кореи сильно удивила, она играет в советский хоккей
19:45 Окулов: хорошо, что со мной перешли ещё игроки, проще вливаться в команду ЦСКА
19:38 Никитин: экс-новосибирцы отработали с удвоенной энергией матч с «Сибирью»
19:17 Захаркин: здорово, что к хоккеистам «Югры» приходит понимание игры на результат
19:16 Дубль Любимова помог ЦСКА крупно обыграть «Сибирь» в товарищеском матче
18:53 Источник: Задоров хочет зарплату около $ 3 млн, «Колорадо» предлагает $ 2 млн
18:46 «Сочи» — «Металлург» Нк: драка Артёма Томилина с Евгением Штайгером
18:28 Джохансен: меня взяли в «Нэшвилл», чтобы я стал центром первого звена
18:18 «Автомобилист» проиграл «Динамо» Пардубице в товарищеской игре
17:58 Главный арбитр КХЛ: хотел бы попросить болельщиков быть менее категоричными
17:45 «Югра» победила «Юность» и заняла третье место на Кубке Минска
17:26 Лепистё: приятно вернуться в «Йокерит», у клуба отличный состав
16:55 Гатиятулин: повезло, что я сумел пообщаться с тренерским штабом «Далласа»
16:32 Павлович: у минского «Динамо» новая система, поначалу было некомфортно
15:58 Дубль Шенфельда помог «Металлургу» Мг обыграть «Витязь» в контрольном матче
15:31 Полак: мне понравилось в КХЛ, хотел бы продолжить там играть
15:15 Хенкель: к началу сезона игра в большинстве должна стать лучше
15:01 Дуайер: минское «Динамо» делает шаги в правильном направлении
14:38 Жукенов: главное, в нашей тройке есть желание, остальное придёт
14:25 «Адмирал» отыгрался со счёта 0:3 и обыграл сборную Южной Кореи
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14:00 Михеев: матч с Италией надо выиграть, не хочется уезжать с поражением
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