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Александр Радулов
Текст: Лев Лукин
Фото: Reuters

Радулов в «Далласе» и проблемы Зарипова. Главные хоккейные события месяца

Радулов нашёл новый клуб в НХЛ, Зарипов попался на допинге, а КХЛ представила новый календарь – в обзоре главных событий июля.
30 июля 2017, воскресенье. 11:45. Хоккей

Завершается июль – период отпусков в хоккейном мире и относительного информационного затишья. Однако кое-что интересное произошло и в этом месяце: в НХЛ открылся рынок свободных агентов, КХЛ представила новый календарь, а Данис Зарипов сначала вернулся в «Ак Барс», а затем был уличён в применении допинга.

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Открытие рынка свободных агентов в НХЛ

Традиционно 1 июля в НХЛ стало днём открытия рынка свободных агентов. Перед этим днём возникало множество слухов вокруг хоккеистов, чей контракт закончился в прошлом сезоне. Среди таковых были и российские игроки, а больше других, пожалуй, волновала судьба Александра Радулова.

Но харизматичный россиянин в первый день открытия рынка новую команду себе не нашёл, а главными 1 июля стали другие сделки. «Тампа» усилилась опытными Дэном Жирарди и Крисом Куницом, «Питтсбург» помимо Куница расстался с Ником Бонино, зато подписал Антти Ниеми и продлил Джастина Шульца. «Флорида» укрепилась Евгением Дадоновым и Радимом Врбатой, а Патрик Шарп вернулся в «Чикаго».

Из других интересных событий этого дня отметим, что «Сан-Хосе» сохранил в составе Джо Торнтона и Марка-Эдуарда Власича, а один из лучших защитников НХЛ Кевин Шаттенкирк перешёл в «Рейнджерс».

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Роман Радулова с «Монреалем» оказался официально окончен, хотя контракт Александра с «Далласом» не стал чем-то грандиозным в плане цифр.

Радулов в «Далласе»

Главный переход лета в НХЛ с участием российского игрока случился чуть позже – Александр Радулов, не сумевший договориться с «Монреалем» о продлении контракта, перешёл в «Даллас», где ему уготовано место в первом звене вместе с Тайлером Сегином и Джейми Бенном.

Генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен категорически не хотел идти на условия российского форварда, называя нереальными запросы Радулова, и в итоге «Монреаль» потерял одного из лучших нападающих команды прошлого сезона.

Генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен категорически не хотел идти на условия российского форварда, называя нереальными запросы Радулова, и в итоге «Монреаль» потерял одного из лучших нападающих команды прошлого сезона.

Однако в «Далласе» Радулов не получил каких-то сверхъестественных денег: играя за «Старз», форвард в течение пяти лет будет зарабатывать в среднем $6,25 млн в сезон, и это не сильно отличается от той зарплаты, которую платили россиянину в «Монреале».

Макдэвид подписал новый контракт

Важным событием не только для «Эдмонтона», но и для всей НХЛ стал новый контракт главной звезды «нефтяников» Коннора Макдэвида. Свежеиспечённый обладатель «Харт Трофи» следующий сезон доиграет на контракте новичка, а затем вступит в силу новое восьмилетнее соглашение, по которому игрок заработает $100 млн.

Макдэвид станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги с ежегодным кэпхитом $12,5 млн.

По общей сумме контракта Макдэвид стал пятым в истории хоккеистом НХЛ. Кроме него «сотню» из своих клубов выбивали Александр Овечкин, Ши Уэбер, Сидни Кросби и Илья Ковальчук. Но все эти контракты были более долгосрочными, а Макдэвид, подписавшийся на восемь лет, станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги с ежегодным кэпхитом $12,5 млн.

Возвращение Зарипова в «Ак Барс»

Второй месяц лета в КХЛ ознаменовался настоящим информационным затишьем, которое всколыхнул один из самых важных трансферов межсезонья. Самый титулованный хоккеист КХЛ, обладатель четырёх Кубков Гагарина и один из самых ярких игроков прошлого плей-офф Данис Зарипов вернулся в казанский «Ак Барс», в котором он провёл 12 сезонов.

Результативный форвард четыре года являлся важнейшей частью магнитогорского «Металлурга», который за это время трижды сыграл в финале плей-офф и выиграл два Кубка. Но в Магнитогорске наступила перестройка, у Зарипова закончился контракт, и он решил вернуться в ставший родным «Ак Барс». Тогда эта история виделась именно как красивое возвращение блудного сына, однако уже через пару недель ситуация предстала совсем в ином свете.

Положительная допинг-проба Зарипова

25 июля всё российское хоккейное сообщество потрясла оглушительная новость – Данис Зарипов уличён в употреблении допинга, а КХЛ отстраняет своего самого титулованного хоккеиста на два года, в соответствии с требованиями международной федерации хоккея.

После недолгих разбирательств выяснилось, что злополучный допинг-тест Зарипов сдал в феврале, и в нём было обнаружено мочегонное средство, которое, по мнению экспертов ВАДA, употреблялось для вывода из организма других запрещённых стимуляторов.

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Также стало понятно, что о проблемах Зарипова было известно и в «Металлурге», и в «Ак Барсе». Возможно поэтому в Магнитогорске не стремились всеми силами удержать нападающего, а в Казани после огласки инцидента заявили, что контракт с Зариповым не вступил в законную силу.

Сам хоккеист отрицает употребление каких-либо запрещённых препаратов и намерен подавать апелляцию. В случае если она не будет удовлетворена и Зарипову придётся два года провести без хоккея, Даниса ждут только два пути: завершить карьеру либо попытаться подписать контракт в НХЛ, на которую не распространяются решения IIHF.

Презентация нового календаря КХЛ

Наконец, важнейшим событием июля стало представление календаря чемпионата КХЛ на олимпийский сезон. Российских болельщиков ожидает самый ранний старт «регулярки» в истории, намеченный на 21 августа. Всего каждый клуб сыграет по 56 матчей, а самым насыщенным и напряжённым месяцем станет октябрь. Однако, несмотря на плотность календаря, составителям расписания игр удалось поставить как можно меньше матчей в каждый игровой день. Всего три дня в сезоне с десятью матчами, а в среднем за игровой день будет проходить по четыре матча, и болельщикам не придётся разрываться при просмотре игр различных команд.

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Самый ранний старт в истории, 56 игр в «регулярке», месячный перерыв на Олимпиаду и другие факты в путеводителе по календарю КХЛ.

Традиционно фишкой олимпийского сезона станет длительная пауза на Игры в Корее, под которую в этот раз выделен целый календарный месяц. Регулярный чемпионат КХЛ приостановится 28 января, а возобновится только 26 февраля. Такой длинный отрезок без хоккея – новый рекорд для КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Радулов Данис Зарипов Коннор Макдэвид
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