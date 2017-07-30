Нестеров: не жалею о своём отъезде в НХЛ, но дома лучше всего

ЦСКА во второй раз за два дня обыграл «Сибирь» в контрольном матче. На этот раз хоккеисты Игоря Никитина оказались сильнее со счётом 5:2. В первом периоде «армейцы» усилиями Константина Окулова и Сергея Шумакова забили два гола, на что «Сибирь» ответила голом Николая Демидова. Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами: на вторую шайбу от Окулова удачным броском ответил Иван Верещагин. В третьем периоде Антон Бурдасов закрепил преимущество ЦСКА, оформив дубль.
Сразу после окончания встречи на вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил защитник москвичей Никита Нестеров, не так давно вернувшийся в Россию из НХЛ, где так и не сумел закрепиться в составе «Тампы» и «Монреаля».
«Жил во Флориде и Монреале, но дома лучше всего»
— Что стало причиной вашего возвращения в Россию?
— Там было очень много нюансов.
— Чем отличается предсезонная подготовка в Северной Америке и здесь?
— Здесь идёт подготовка с командой, а за океаном готовишься индивидуально.
— Насколько сложно было перестроиться после отъезда за океан, привыкнуть к новым условиям в хоккее, к быту?
— Было очень сложно, английского я не знал. Наши русские ребята помогали, потом наладилось всё, начал понимать язык. Хорошо, что в команде свои были.
— Вы жили во Флориде, Монреале. Где лучше условия для жизни?
— Дома лучше всего.
— Жалели о своём отъезде в НХЛ?
— Нет, я ни о чём не жалею, рад что получилось уехать.
— Если будет ещё шанс попробовать свои силы в НХЛ – поедете?
— Загадывать не буду. Как будет, так и будет.
«Вызов в сборную России зависит только от меня»
— Игорь Никитин — один из тренеров сборной России. Держите в голове мысль о выступлении за национальную команду?
— Я ничего не планирую. Если меня вызовут в сборную, буду очень рад играть за национальную команду. Я буду выкладываться на все сто процентов, всё зависит от меня, как сыграю, проявлю себя.
— Во втором контрольном матче с «Сибирью» вы больше пасовали. С чем это связано?
— Сегодня был первый матч, просто играл. Не было моментов бросать.
— Какие ощущения от первого выхода на лёд?
— Отличные ощущения. Большой лёд, много пространства. Я люблю этот хоккей, всё нормально.
— В «Монреале», кроме Никиты Щербака, почти не осталось русских. Главный тренер Клод Жюльен – конфликтный человек?
— Никите Щербаку удачи. Никаких проблем или конфликта с тренером не было, так сложилась ситуация, что российских игроков обменяли или расстались с ними.
— ЦСКА ставит перед собой самые высокие задачи, нет ли морального давления?
— Я же не маленький мальчик. О каком давлении может идти речь? Выходишь и играешь на победу, ты за это получаешь зарплату. Это твоя работа, все команды ставят перед собой самые высокие задачи. Нужно выполнять тренерское задание.
— В команде много игроков, сильная ротация, 11 защитников. Нет какого-то давления, что из-за ошибки можно потерять место?
— Конкуренция – это всегда хорошо. Она идёт на пользу коллективу.
Я же не маленький мальчик. О каком давлении может идти речь? Выходишь и играешь на победу, ты за это получаешь зарплату.
«Многому научился у Маркова и Уэбера»
— На кого равнялись в НХЛ, что смогли приобрести для себя?
— Было очень много игроков, у каждого из них брал по чуть-чуть. В «Монреале» с Марковым выступал, очень опытный защитник, многому у него научился. Емелин тоже хороший защитник, у него подсмотрел пару моментов. Смог поучиться и у Ши Уэбера. Повторюсь, в НХЛ хватает сильных игроков обороны. Да и в КХЛ тоже есть хоккеисты, у которых можно перенять опыт.
— В одном из интервью вы сказали, что когда приехали в НХЛ, то в первом сезоне не всё получалось. С чем это было связано?
— Там совсем другой хоккей. Молодой был, многого не понимал, а сейчас уже по-другому, всё нормально.
— От «Монреаля» поступало новое контрактное предложение?
— Нет.
— А от других клубов?
— Да, были предложения от нескольких команд.
— Игроком какого плана вы хотите стать в ЦСКА?
— Рано ещё об этом говорить, я не загадываю – сезон покажет.
В «Монреале» с Марковым выступал, очень опытный защитник, многому у него научился. Емелин тоже хороший защитник, у него подсмотрел пару моментов.
«В ЦСКА хорошие тренировки и серьёзный подход»
— Планируете следить за своей результативностью?
— Конечно, хочется набирать очки, но главное в защите играть хорошо. Тогда с нападением проблем не будет. Всё взаимосвязанно.
— Один результативный балл в ЦСКА вы уже набрали.
— Да, отдал результативную передачу, но зато пропустил атаку соперника, а это не очень хорошо. Защитникам приятно набирать очки, но наша главная задача — работать в обороне, чтобы вратари играли на ноль.
— С главным тренером был серьёзный разговор?
— Нет, никаких разговоров не было. У нас много атакующих защитников, но прежде всего ты играешь в обороне. Если выполняешь свою работу в защите, значит, будут шансы и в нападении. А если плохо играешь сзади, то будешь сидеть на лавке.
У нас много атакующих защитников, но прежде всего ты играешь в обороне. Если выполняешь свою работу в защите, значит, будут шансы и в нападении.
— В ЦСКА очень сложная предсезонная подготовка, по две тренировки в день. Сложно перестроиться после Северной Америки?
— Ничего, всё нормально. Хорошо поработали, в отличной компании. Хорошие тренировки, правильное разнообразие, серьёзный подход.
— С какими ощущениями выйдете на лёд в матче с «Трактором»?
— Когда будет матч, тогда и посмотрим.