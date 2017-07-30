175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Никита Нестеров
Текст: Ярослав Дехтярёв
Фото: РИА Новости

Нестеров: не жалею о своём отъезде в НХЛ, но дома лучше всего

Игра в НХЛ, опыт Маркова и Уэбера, новый вызов в ЦСКА и желание выступать за сборную России – в интервью с защитником Никитой Нестеровым.
30 июля 2017, воскресенье. 17:45. Хоккей

ЦСКА во второй раз за два дня обыграл «Сибирь» в контрольном матче. На этот раз хоккеисты Игоря Никитина оказались сильнее со счётом 5:2. В первом периоде «армейцы» усилиями Константина Окулова и Сергея Шумакова забили два гола, на что «Сибирь» ответила голом Николая Демидова. Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами: на вторую шайбу от Окулова удачным броском ответил Иван Верещагин. В третьем периоде Антон Бурдасов закрепил преимущество ЦСКА, оформив дубль.

Сразу после окончания встречи на вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил защитник москвичей Никита Нестеров, не так давно вернувшийся в Россию из НХЛ, где так и не сумел закрепиться в составе «Тампы» и «Монреаля».

Звено Шалунова не пожалело «Сибирь». ЦСКА выиграл первый матч межсезонья
ЦСКА добился уверенной победы над «Сибирью» в первом матче межсезонья. Главной силой в команде Никитина становится звено Шалунова.

«Жил во Флориде и Монреале, но дома лучше всего»

— Что стало причиной вашего возвращения в Россию?
— Там было очень много нюансов.

— Чем отличается предсезонная подготовка в Северной Америке и здесь?
— Здесь идёт подготовка с командой, а за океаном готовишься индивидуально.

— Насколько сложно было перестроиться после отъезда за океан, привыкнуть к новым условиям в хоккее, к быту?
— Было очень сложно, английского я не знал. Наши русские ребята помогали, потом наладилось всё, начал понимать язык. Хорошо, что в команде свои были.

— Вы жили во Флориде, Монреале. Где лучше условия для жизни?
— Дома лучше всего.

— Жалели о своём отъезде в НХЛ?
— Нет, я ни о чём не жалею, рад что получилось уехать.

— Если будет ещё шанс попробовать свои силы в НХЛ – поедете?
— Загадывать не буду. Как будет, так и будет.

«Вызов в сборную России зависит только от меня»

— Игорь Никитин — один из тренеров сборной России. Держите в голове мысль о выступлении за национальную команду?
— Я ничего не планирую. Если меня вызовут в сборную, буду очень рад играть за национальную команду. Я буду выкладываться на все сто процентов, всё зависит от меня, как сыграю, проявлю себя.

— Во втором контрольном матче с «Сибирью» вы больше пасовали. С чем это связано?
— Сегодня был первый матч, просто играл. Не было моментов бросать.

— Какие ощущения от первого выхода на лёд?
— Отличные ощущения. Большой лёд, много пространства. Я люблю этот хоккей, всё нормально.

— В «Монреале», кроме Никиты Щербака, почти не осталось русских. Главный тренер Клод Жюльен – конфликтный человек?
— Никите Щербаку удачи. Никаких проблем или конфликта с тренером не было, так сложилась ситуация, что российских игроков обменяли или расстались с ними.

— ЦСКА ставит перед собой самые высокие задачи, нет ли морального давления?
— Я же не маленький мальчик. О каком давлении может идти речь? Выходишь и играешь на победу, ты за это получаешь зарплату. Это твоя работа, все команды ставят перед собой самые высокие задачи. Нужно выполнять тренерское задание.

— В команде много игроков, сильная ротация, 11 защитников. Нет какого-то давления, что из-за ошибки можно потерять место?
— Конкуренция – это всегда хорошо. Она идёт на пользу коллективу.

Я же не маленький мальчик. О каком давлении может идти речь? Выходишь и играешь на победу, ты за это получаешь зарплату.

«Многому научился у Маркова и Уэбера»

— На кого равнялись в НХЛ, что смогли приобрести для себя?
— Было очень много игроков, у каждого из них брал по чуть-чуть. В «Монреале» с Марковым выступал, очень опытный защитник, многому у него научился. Емелин тоже хороший защитник, у него подсмотрел пару моментов. Смог поучиться и у Ши Уэбера. Повторюсь, в НХЛ хватает сильных игроков обороны. Да и в КХЛ тоже есть хоккеисты, у которых можно перенять опыт.

— В одном из интервью вы сказали, что когда приехали в НХЛ, то в первом сезоне не всё получалось. С чем это было связано?
— Там совсем другой хоккей. Молодой был, многого не понимал, а сейчас уже по-другому, всё нормально.

— От «Монреаля» поступало новое контрактное предложение?
— Нет.

— А от других клубов?
— Да, были предложения от нескольких команд.

— Игроком какого плана вы хотите стать в ЦСКА?
— Рано ещё об этом говорить, я не загадываю – сезон покажет.

В «Монреале» с Марковым выступал, очень опытный защитник, многому у него научился. Емелин тоже хороший защитник, у него подсмотрел пару моментов.

«В ЦСКА хорошие тренировки и серьёзный подход»

— Планируете следить за своей результативностью?
— Конечно, хочется набирать очки, но главное в защите играть хорошо. Тогда с нападением проблем не будет. Всё взаимосвязанно.

— Один результативный балл в ЦСКА вы уже набрали.
— Да, отдал результативную передачу, но зато пропустил атаку соперника, а это не очень хорошо. Защитникам приятно набирать очки, но наша главная задача — работать в обороне, чтобы вратари играли на ноль.

— С главным тренером был серьёзный разговор?
— Нет, никаких разговоров не было. У нас много атакующих защитников, но прежде всего ты играешь в обороне. Если выполняешь свою работу в защите, значит, будут шансы и в нападении. А если плохо играешь сзади, то будешь сидеть на лавке.

У нас много атакующих защитников, но прежде всего ты играешь в обороне. Если выполняешь свою работу в защите, значит, будут шансы и в нападении.

— В ЦСКА очень сложная предсезонная подготовка, по две тренировки в день. Сложно перестроиться после Северной Америки?
— Ничего, всё нормально. Хорошо поработали, в отличной компании. Хорошие тренировки, правильное разнообразие, серьёзный подход.

— С какими ощущениями выйдете на лёд в матче с «Трактором»?
— Когда будет матч, тогда и посмотрим.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 4
Теги
Монреаль Канадиенс ХК ЦСКА Никита Нестеров
Новости. Хоккей
30 июля 2017, воскресенье
21:44 Чернов: был тяжёлый матч, удаления сломали игру «Северстали»
21:07 Крикунов: «Автомобилист» хорошо поработал в Чехии, конкуренция в клубе большая
20:48 «Северсталь» — «Куньлунь»: лучшие моменты матча
20:16 Нестеров: какое может быть давление, когда ты играешь на победу и за зарплату
19:37 «Питтсбург» договорился о контракте с форвардом Шири на 3 года и $ 9 млн
19:13 «Куньлунь» подписал контракт с белорусским защитником Мартынюком
18:45 Форвард «Спартака» Потапов перенёс операцию и пропустит 2-3 месяца
18:15 Нестеров: рад, что ранее получилось уехать в НХЛ, я ни о чём не жалею
18:00 44-летний Дарюс Каспарайтис подписал контракт с литовским клубом «Энергия»
17:59 Голкипер Андрей Василевский представил новый шлем с изменяющимся рисунком
17:46 Ларионов: в Казахстане вместе с вратарём Драйденом популяризировали хоккей
17:28 Кудашов: уже завтра о победе в Кубке Минска забудут, всё внимание подготовке
17:01 Ушёл из жизни известный тренер и менеджер Морис Фильон
16:38 Пойл: «Нэшвилл» подписал костяк на много лет, надеюсь, это правильный выбор
16:09 Хет-трик Капустина помог «Локомотиву» разгромить «Юность»
15:52 Андриевский: Южная Корея — быстрая и хорошо обученная, порой нам было непросто
15:19 «Куньлунь» уверенно переиграл «Северсталь» в выставочном матче
15:09 Анисимов: всегда помогу Панарину, но теперь с ним рядом есть Бобровский
14:40 ЦСКА одолел «Сибирь», Окулов и Бурдасов забили по два гола
14:19 «Адмирал» вновь одолел Южную Корею в товарищеском матче
13:21 Назаров: полумарафон стал для «Нефтехимика» четвёртой тренировкой за день
12:52 СКА поехал на тренировочный сбор в Финляндию, где сыграет с «Йокеритом»
12:32 Хоккеисты «Нефтехимика» пробежали полумарафон в Нижнекамске
12:12 Мэр Далласа: прибыль от драфта-2018 составит $ 14 млн
11:05 Светлов: в середине Восточной конференции нас ждёт очень серьёзная борьба
10:32 Владелец «Далласа»: большая честь принимать драфт-2018 во время 25-летия клуба
09:59 Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе
09:32 Светлов: московское «Динамо» выступило на Кубке Минска с огоньком
01:24 Игорь Ларионов будет помогать Казахстану с развитием молодёжного хоккея
00:57 Евпалов: атмосфера в рижском «Динамо» отличная, это хороший знак
00:34 Зайцев: есть ностальгия по ЦСКА, по ребятам, болельщикам, персоналу
00:24 Кошелев: первая игра за «Авангард», хотел показать, на что способен
00:24 Мартынов: итальянцы выглядели свежее, но у «Авангарда» была задача победить
29 июля 2017, суббота
23:49 Скабелка: понравился Манукян, у него есть все шансы быть в составе «Авангарда»
23:33 В. Воробьёв: меня устроил результат и игра московского «Динамо» на Кубке Минска
23:07 Карабань: минское «Динамо» хотело доказать, что может играть в свой хоккей
22:29 Крикуненко: «Адмирал» проявил характер, такие победы придают уверенности
22:14 Вестерлунд: поехал в Уфу, потому что было интересно поработать в другой культуре
21:36 «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в финале Кубка Минска
21:36 Шайба Кугрышева в овертайме принесла «Авангарду» победу над сборной Италии
21:16 Шаров: надеюсь, буду прогрессировать в «Сибири»
21:01 Салак: более-менее хорошо провёл первый матч после травмы
20:51 Титов: «Кузня» старалась навязать «Сочи» борьбу, показывала активный хоккей
20:42 Иванов: «Сочи» прошёл небольшую проверку боем, дальше будет ещё серьёзнее
20:19 Зубов: «Сочи» пришлось непросто в матче с «Кузней», у нас было много удалений
Все новости RSS
Партнерский контент