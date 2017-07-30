Нестеров: не жалею о своём отъезде в НХЛ, но дома лучше всего

ЦСКА во второй раз за два дня обыграл «Сибирь» в контрольном матче. На этот раз хоккеисты Игоря Никитина оказались сильнее со счётом 5:2. В первом периоде «армейцы» усилиями Константина Окулова и Сергея Шумакова забили два гола, на что «Сибирь» ответила голом Николая Демидова. Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами: на вторую шайбу от Окулова удачным броском ответил Иван Верещагин. В третьем периоде Антон Бурдасов закрепил преимущество ЦСКА, оформив дубль.

Сразу после окончания встречи на вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил защитник москвичей Никита Нестеров, не так давно вернувшийся в Россию из НХЛ, где так и не сумел закрепиться в составе «Тампы» и «Монреаля».

Звено Шалунова не пожалело «Сибирь». ЦСКА выиграл первый матч межсезонья ЦСКА добился уверенной победы над «Сибирью» в первом матче межсезонья. Главной силой в команде Никитина становится звено Шалунова.

«Жил во Флориде и Монреале, но дома лучше всего»

— Что стало причиной вашего возвращения в Россию?

— Там было очень много нюансов.



— Чем отличается предсезонная подготовка в Северной Америке и здесь?

— Здесь идёт подготовка с командой, а за океаном готовишься индивидуально.



— Насколько сложно было перестроиться после отъезда за океан, привыкнуть к новым условиям в хоккее, к быту?

— Было очень сложно, английского я не знал. Наши русские ребята помогали, потом наладилось всё, начал понимать язык. Хорошо, что в команде свои были.



— Вы жили во Флориде, Монреале. Где лучше условия для жизни?

— Дома лучше всего.



— Жалели о своём отъезде в НХЛ?

— Нет, я ни о чём не жалею, рад что получилось уехать.



— Если будет ещё шанс попробовать свои силы в НХЛ – поедете?

— Загадывать не буду. Как будет, так и будет.

«Вызов в сборную России зависит только от меня»

— Игорь Никитин — один из тренеров сборной России. Держите в голове мысль о выступлении за национальную команду?

— Я ничего не планирую. Если меня вызовут в сборную, буду очень рад играть за национальную команду. Я буду выкладываться на все сто процентов, всё зависит от меня, как сыграю, проявлю себя.

— Во втором контрольном матче с «Сибирью» вы больше пасовали. С чем это связано?

— Сегодня был первый матч, просто играл. Не было моментов бросать.



— Какие ощущения от первого выхода на лёд?

— Отличные ощущения. Большой лёд, много пространства. Я люблю этот хоккей, всё нормально.



— В «Монреале», кроме Никиты Щербака, почти не осталось русских. Главный тренер Клод Жюльен – конфликтный человек?

— Никите Щербаку удачи. Никаких проблем или конфликта с тренером не было, так сложилась ситуация, что российских игроков обменяли или расстались с ними.



— ЦСКА ставит перед собой самые высокие задачи, нет ли морального давления?

— Я же не маленький мальчик. О каком давлении может идти речь? Выходишь и играешь на победу, ты за это получаешь зарплату. Это твоя работа, все команды ставят перед собой самые высокие задачи. Нужно выполнять тренерское задание.



— В команде много игроков, сильная ротация, 11 защитников. Нет какого-то давления, что из-за ошибки можно потерять место?

— Конкуренция – это всегда хорошо. Она идёт на пользу коллективу.

Я же не маленький мальчик. О каком давлении может идти речь? Выходишь и играешь на победу, ты за это получаешь зарплату.

«Многому научился у Маркова и Уэбера»

— На кого равнялись в НХЛ, что смогли приобрести для себя?

— Было очень много игроков, у каждого из них брал по чуть-чуть. В «Монреале» с Марковым выступал, очень опытный защитник, многому у него научился. Емелин тоже хороший защитник, у него подсмотрел пару моментов. Смог поучиться и у Ши Уэбера. Повторюсь, в НХЛ хватает сильных игроков обороны. Да и в КХЛ тоже есть хоккеисты, у которых можно перенять опыт.



— В одном из интервью вы сказали, что когда приехали в НХЛ, то в первом сезоне не всё получалось. С чем это было связано?

— Там совсем другой хоккей. Молодой был, многого не понимал, а сейчас уже по-другому, всё нормально.



— От «Монреаля» поступало новое контрактное предложение?

— Нет.



— А от других клубов?

— Да, были предложения от нескольких команд.



— Игроком какого плана вы хотите стать в ЦСКА?

— Рано ещё об этом говорить, я не загадываю – сезон покажет.

В «Монреале» с Марковым выступал, очень опытный защитник, многому у него научился. Емелин тоже хороший защитник, у него подсмотрел пару моментов.

«В ЦСКА хорошие тренировки и серьёзный подход»

— Планируете следить за своей результативностью?

— Конечно, хочется набирать очки, но главное в защите играть хорошо. Тогда с нападением проблем не будет. Всё взаимосвязанно.

— Один результативный балл в ЦСКА вы уже набрали.

— Да, отдал результативную передачу, но зато пропустил атаку соперника, а это не очень хорошо. Защитникам приятно набирать очки, но наша главная задача — работать в обороне, чтобы вратари играли на ноль.



— С главным тренером был серьёзный разговор?

— Нет, никаких разговоров не было. У нас много атакующих защитников, но прежде всего ты играешь в обороне. Если выполняешь свою работу в защите, значит, будут шансы и в нападении. А если плохо играешь сзади, то будешь сидеть на лавке.

У нас много атакующих защитников, но прежде всего ты играешь в обороне. Если выполняешь свою работу в защите, значит, будут шансы и в нападении.

— В ЦСКА очень сложная предсезонная подготовка, по две тренировки в день. Сложно перестроиться после Северной Америки?

— Ничего, всё нормально. Хорошо поработали, в отличной компании. Хорошие тренировки, правильное разнообразие, серьёзный подход.

— С какими ощущениями выйдете на лёд в матче с «Трактором»?

— Когда будет матч, тогда и посмотрим.