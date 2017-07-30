ЦСКА снова сильнее «Сибири», драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе

Определилось место драфта НХЛ 2018 года, ЦСКА забросил пять шайб «Сибири», а «Локомотив» разгромил «Юность».

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе, где его примет на своей арене в American Airlines Center местный «Даллас Старз». Первый раунд состоится 22 июня, а раунды со второго по седьмой на следующий день.

«Первый драфт второго столетия НХЛ будет первым, в котором смогут принять участие игроки, родившиеся в 2000 году. Грядущие звёзды НХЛ будут в центре внимания в American Airlines Center в Далласе, где вместе соберётся вся семья НХЛ», — прокомментировал это решение комиссионер НХЛ Гэри Бэттмэн.

«Для организации «Даллас Старз» большая честь принимать драфт во время 25-летия клуба. С первого дня, как наша команда приехала в Северный Техас в сезоне-1993/94, мы чувствовали любовь болельщиков. Мы счастливы иметь одних из самых страстных фанатов в лиге. За последние 25 лет мы увидели серьёзное развитие хоккейных детских программ, вовлеченность общества и развитие всего южно-западного региона. На драфте-2018 произойдёт смотр следующего поколения талантов, а также празднование хоккейных успехов штата Техас», — сказал владелец «Далласа» Том Гальярди официальному сайту НХЛ.

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ЦСКА одолел «Сибирь», Окулов и Бурдасов забили по два шайбы

Московский ЦСКА во втором товарищеском матче вновь одержал победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 5:2.

В первом периоде «армейцы» усилиями Константина Окулова и Сергея Шумакова забили два гола, на что «Сибирь» ответила заброшенной шайбой Николая Демидова. Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами: на вторую шайбу от Окулова удачным броском ответил Иван Верещагин. В третьем периоде Антон Бурдасов закрепил преимущество ЦСКА, оформив дубль.

«Адмирал» вновь одолел Южную Корею в товарищеском матче

Дальневосточный «Адмирал» одержал победу в товарищеской встрече со сборной Южной Кореи, матч завершился со счётом 3:2.

В составе команды Александра Андриевского заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Махановский, Георгий Сергеенко и Максим Кицын. В корейской национальной команде забитые голы на свой счёт записали Ли Ёун Чун Ли и Ли Чхон Хюн.

В предыдущей товарищеской встрече, с этим же соперником, «Адмирал» сумел одержать волевую победу, отыгравшись со счёта 0:3 и победив — 5:3.

«Куньлунь» уверенно переиграл «Северсталь» в выставочном матче

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в товарищеской встрече одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, «Куньлунь» выиграл оба проведённых товарищеских матча в это межсезонье, в первой игре был обыгран финский «Йокерит» (3:2). «Северсталь» ранее также сыграла одну выставочную встречу, одержав победу над «Трактором» со счётом 3:1.

Хет-трик Капустина помог «Локомотиву» разгромить «Юность»

Ярославский «Локомотив» в товарищеской встрече нанёс разгромное поражение ХК «Юность-Минск», встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу команды Алексея Кудашова.

В составе ярославской команды хет-трик на свой счёт сумел записать Кирилл Капустин, дубль оформил Артём Ильенко, ещё по голу забили Александр Калинин и Данил Юртайкин.

Напомним, что накануне завершился предсезонный Кубок Минска, в котором участвовали оба клуба. «Локомотив» одержал победу в турнире, обыграв в финале московское «Динамо», а «Юность» заняла четвёртое место.