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Хоккей. Итоги дня. 30.07.2017. Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе
Текст: Павел Панышев
Фото: photo.khl.ru

ЦСКА снова сильнее «Сибири», драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе

Определилось место драфта НХЛ 2018 года, ЦСКА забросил пять шайб «Сибири», а «Локомотив» разгромил «Юность».
30 июля 2017, воскресенье. 22:00. Хоккей

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе, где его примет на своей арене в American Airlines Center местный «Даллас Старз». Первый раунд состоится 22 июня, а раунды со второго по седьмой на следующий день.

«Первый драфт второго столетия НХЛ будет первым, в котором смогут принять участие игроки, родившиеся в 2000 году. Грядущие звёзды НХЛ будут в центре внимания в American Airlines Center в Далласе, где вместе соберётся вся семья НХЛ», — прокомментировал это решение комиссионер НХЛ Гэри Бэттмэн.

«Для организации «Даллас Старз» большая честь принимать драфт во время 25-летия клуба. С первого дня, как наша команда приехала в Северный Техас в сезоне-1993/94, мы чувствовали любовь болельщиков. Мы счастливы иметь одних из самых страстных фанатов в лиге. За последние 25 лет мы увидели серьёзное развитие хоккейных детских программ, вовлеченность общества и развитие всего южно-западного региона. На драфте-2018 произойдёт смотр следующего поколения талантов, а также празднование хоккейных успехов штата Техас», — сказал владелец «Далласа» Том Гальярди официальному сайту НХЛ.

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ЦСКА одолел «Сибирь», Окулов и Бурдасов забили по два шайбы

Московский ЦСКА во втором товарищеском матче вновь одержал победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 5:2.

В первом периоде «армейцы» усилиями Константина Окулова и Сергея Шумакова забили два гола, на что «Сибирь» ответила заброшенной шайбой Николая Демидова. Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами: на вторую шайбу от Окулова удачным броском ответил Иван Верещагин. В третьем периоде Антон Бурдасов закрепил преимущество ЦСКА, оформив дубль.

Товарищеские матчи (клубы)
30 июля 2017, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 2 2:1, 2:1, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Окулов (Кузьменко, Капризов) – 02:04 (5x5), 2:0 – Шумаков (Любимов, Пашнин) – 09:56 (5x5), 2:1 – Демидов (Коньков, Бергстрём) – 17:50 (5x5), 3:1 – Окулов – 24:42 (5x5), 3:2 – Верещагин – 28:33 (5x4), 4:2 – Бурдасов (Нестеров) – 28:41 (5x5), 5:2 – Бурдасов (Петров) – 53:06 (5x5)

«Адмирал» вновь одолел Южную Корею в товарищеском матче

Дальневосточный «Адмирал» одержал победу в товарищеской встрече со сборной Южной Кореи, матч завершился со счётом 3:2.

В составе команды Александра Андриевского заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Махановский, Георгий Сергеенко и Максим Кицын. В корейской национальной команде забитые голы на свой счёт записали Ли Ёун Чун Ли и Ли Чхон Хюн.

В предыдущей товарищеской встрече, с этим же соперником, «Адмирал» сумел одержать волевую победу, отыгравшись со счёта 0:3 и победив — 5:3.

Товарищеские матчи (клубы)
30 июля 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 2 1:1, 2:1, 0:0
Южная Корея
0:1 – Ли – 07:49 (4x5), 1:1 – Махановский (Бутузов, Курашов) – 19:49 (5x5), 2:1 – Сергеенко (Кицын, Яковлев) – 31:32 (5x5), 3:1 – Кицын (Яковлев) – 36:01 (5x5), 3:2 – Ли (Син) – 38:02 (5x4)

«Куньлунь» уверенно переиграл «Северсталь» в выставочном матче

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в товарищеской встрече одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, «Куньлунь» выиграл оба проведённых товарищеских матча в это межсезонье, в первой игре был обыгран финский «Йокерит» (3:2). «Северсталь» ранее также сыграла одну выставочную встречу, одержав победу над «Трактором» со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы)
30 июля 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3 : 0 1:0, 0:0, 2:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Дефацио (Чипчура) – 09:58 (5x5), 2:0 – Дефацио (Блэкер, Ярвинен) – 46:25 (5x3), 3:0 – Вольски – 58:39 (5x3)

Хет-трик Капустина помог «Локомотиву» разгромить «Юность»

Ярославский «Локомотив» в товарищеской встрече нанёс разгромное поражение ХК «Юность-Минск», встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу команды Алексея Кудашова.

В составе ярославской команды хет-трик на свой счёт сумел записать Кирилл Капустин, дубль оформил Артём Ильенко, ещё по голу забили Александр Калинин и Данил Юртайкин.

Напомним, что накануне завершился предсезонный Кубок Минска, в котором участвовали оба клуба. «Локомотив» одержал победу в турнире, обыграв в финале московское «Динамо», а «Юность» заняла четвёртое место.

Товарищеские матчи (клубы)
30 июля 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Юность-Минск
Минск
1 : 7 0:2, 0:2, 1:3
Локомотив
Ярославль
0:1 – Капустин (Полунин) – 04:31 (5x4), 0:2 – Калинин (Осипов) – 15:44 (5x4), 0:3 – Капустин (Фатеев) – 31:52 (5x5), 0:4 – Ильенко (Манухов) – 33:44 (5x5), 1:4 – Каракулько (Уолтерс) – 46:28 (5x5), 1:5 – Капустин (Картаев, Полунин) – 47:03 (5x5), 1:6 – Ильенко – 51:32 (5x5), 1:7 – Юртайкин (Кудрявцев) – 58:58 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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