Пробиться вопреки. Есть ли Капризову место в ЦСКА?

Всего несколько дней назад, до матчей с «Сибирью», было совершенно непонятно, какие мысли кроются в голове Игоря Никитина. Он и сейчас не спешит говорить всё, что думает. Мы этого от главного тренера ЦСКА, человека самого по себе закрытого, и не ждали. А вот немного развеять туман вокруг состава «армейцев» два контрольных матча с новосибирцами помогли. До первой игры сезона осталось меньше месяца, и пора появляться если не окончательным сочетаниям, то хотя бы каким-то контурам.



По двум матчам с «Сибирью» можно сделать вывод, что связку ШуШа из «Сибири» Никитин видит ударной. Доверие они начали оправдывать с первых же игр за новую команду, изрядно потрепав команду бывшую. Ясно и то, что партнёром для экс-сибиряков тренерский штаб «армейцев» видит Романа Любимова. Налицо попытка найти среди армии крайних форвардов того, кто наиболее похож по фактуре и функциям на Степана Санникова, с которым новые лидеры ЦСКА выступали в Новосибирске.

Впрочем, переживать за эту парочку из «Сибири» не стоило. Они игроки сложившиеся, поигравшие за сборную, да и для ЦСКА дорогие во всех смыслах этого слова. Антона Бурдасова тренеры «армейцев» попробовали с лучшей связкой прошлого сезона Петров – Попов, а Михаила Григоренко сразу определили к легионерам. Растерять тренерское доверие этим новичкам будет ой как непросто. Куда сложнее в борьбе за место под солнцем придётся Константину Окулову и Кириллу Капризову.

Два состава нового ЦСКА. Награда или наказание для Никитина? ЦСКА провёл масштабную трансферную кампанию, собрав почти два равноценных состава. Как распорядится богатством Игорь Никитин?

Когда мы, гадая на кофейной гуще, пытались предугадать состав ЦСКА по тройкам, то «жертвами» запредельной конкуренции назначили Вячеслава Основина и как раз Окулова. Оба обладатели двусторонних контрактов, а значит, первые в очереди на командировку в фарм-клуб. К тому же для Основина и Окулова родной является позиция центрфорварда – дефицитная для кого угодно, только не для сегодняшнего ЦСКА. На первый контрольный матч межсезонья они вышли вместе в четвёртом звене. Да только понятие «четвёртое звено» сейчас очень условно, учитывая, что вне заявки оказались тройки Бурдасов – Попов – Петров и Телегин – Андронов – Ничушкин.

Никитин, судя по этим играм, не видит одного из самых талантливых форвардов страны в числе ведущих форвардов ЦСКА.

Окулов, пусть на время, опасения о своём угасании в «армейских» тисках погасил. За два матча против родной команды – три гола. Неплохая заявка на то, чтобы хотя бы начать сезон в основной обойме. А что же Капризов? В игре под №2 Кирилл заработал первое очко за новый клуб, поучаствовав в голе Окулова. В целом же он находился в тени экс-сибиряков и Бурдасова, который в первом матче за москвичей оформил дубль. Критиковать молодого форварда за то, что он не начал рвать всех и вся уже на предсезонке, было бы глупо. Настораживает другое. Никитин, судя по этим играм, не видит одного из самых талантливых форвардов страны в числе ведущих форвардов ЦСКА.



В первой игре напарниками Капризова были Светлаков и Кузьменко. Если вы смотрели МЧМ-2016, то прекрасно помните, что это сочетание использовал ещё Валерий Брагин. Никитин объясняет решение воссоздать звено из «молодёжки» тем, что у этой троицы в силу возраста одно понимание хоккея. На вторую игру вместо Светлакова в этом звене вышел Окулов, но концепция звена от этого не поменялась. Стремление тренеров ЦСКА создать вокруг Капризова молодёжную тройку до боли напоминает то, что происходило с Кириллом ровно год назад в тренировочном лагере «Салавата Юлаева». Тогда Игорь Захаркин наигрывал со своим новичком Степана Хрипунова и Михаила Воробьёва.

В самой по себе идее молодёжной тройки нет ничего порочного. Вот только то, что было оправдано в Уфе, выглядит сомнительной затеей в Москве. Год назад Воробьёв с Капризовым были не только кандидатами в «молодёжку», но и являлись «лимитчиками». Что это значит? Во-первых, почти гарантированное место в составе. Во-вторых, постоянные отлучки в сборную. Захаркин решил этот ребус, объединив молодых форвардов в один блок, который он то использовал, то безболезненно убирал из состава, когда приходил вызов из ФХР. Таким образом, не нужно было рушить сразу несколько звеньев. Сыгранность троек практически не страдала.

Капризова изначально начали наигрывать с партнёрами, которые в лучшем случае будут выходить в третьем звене, постоянно подвергаясь ротации.

В ЦСКА молодёжная тройка и не молодёжная вовсе. В том смысле, что из возраста, когда они могут получить вызов от Брагина, все трое (а с Окуловым — четверо) выросли. «Лимитчиком» остаётся один лишь Капризов, рождённый в 1997 году. Ни Кузьменко, ни Окулов, ни Светлаков никакими правилами отныне не защищены. Конкурировать с другими форвардами ЦСКА им предстоит на общих основаниях. Каковы шансы на то, что Кузьменко, половину прошлого сезона отыгравший за «Звезду», выиграет конкуренцию у Плэтта, Бурдасова, Телегина и Шумакова? А какова вероятность, что он не просто будет попадать в состав, а выходить в ведущих звеньях и получать время в большинстве? Вопросы, как вы понимаете, риторические.

Выбор Капризова: трёхлетний контракт с ЦСКА или «Миннесота»? Кирилл Капризов может задержаться в России ещё на три года. Но его уже давно ждут в НХЛ.

В Уфе от идеи полностью молодёжной тройки вскоре отказались. Захаркин понимал, что Капризову стало в ней тесно, а из союза с Линусом Умарком может получиться нечто особенное. Именно швед «прокачал» молодого форварда так, что в Торонто и Монреаль он ехал безоговорочным лидером молодёжной сборной. Именно швед помог Капризову раскрыться настолько, что его попадание на Матч звёзд не казалось таким уж авансом. Захаркин не только позволил молодому форварду творить, но и дал ему в напарники игрока, расти рядом с которым можно как на дрожжах.

В ЦСКА, каким бы бюджетом ни обладали «армейцы», творца калибра Умарка нет. Тем не менее напрашивалось объединение Капризова с Шумаковым и Шалуновым. Это могло быть полноценное первое звено для ЦСКА и готовое сочетание для сборной России. Да и с тем самым общим пониманием хоккея, о котором говорил Никитин, проблем быть не должно. Да только создание от головы до пят креативного звена, видимо, в планы главного тренера «армейцев» не входит. Рядом с Шумаковым и Шалуновым, по его задумке, должен быть пахарь, оттеняющий двух прим. Как быть в этой ситуации Капризову, никто не говорит.



Капризова изначально начали наигрывать с партнёрами, которые в лучшем случае будут выходить в третьем звене, постоянно подвергаясь ротации. И это после безлимитного доверия и элитных напарников в «Салавате Юлаеве». Чем не шоковая терапия? Для всех, кто переживает за российский хоккей, станет приятным сюрпризом, если Окулов и Капризов докажут, что они сильнее Плэтта и Скотта, и усадят легионеров на лавку. Точно так же, как однажды Илья Сорокин «зачехлил» Виктора Фаста. Но все такие истории происходят вопреки, а не благодаря. Здесь и сейчас условий для того, чтобы Капризов развивался в системе ЦСКА, попросту не создано. Все мы любим красивые истории про личные подвиги и преодоление, но стоит ли этого того, чтобы загонять перспективного форварда в заведомо тяжёлое положение?

11 задрафтованных россиян, которых будут рады видеть в Северной Америке Молодёжь «Локомотива», талантливый Голышев, сменщик Кошечкина в «Металлурге», Капризов и Светлаков. Кого из россиян рады видеть за океаном?

На всю эту ситуацию смотришь по-другому, если держать в уме, что Кирилл Капризов до сих пор не поставил подпись под контрактом с ЦСКА. В московский клуб он перешёл с соглашением, которое он заключал ещё с «Салаватом Юлаевым». По его условиям Капризов сможет уехать в НХЛ уже через год. ЦСКА, в свою очередь, предлагает ему трёхлетний контракт. Остаться в столице на столь длительный срок уже согласились Сорокин, Григоренко, Нестеров, Светлаков, Шалунов, Шумаков и Окулов. А вот договориться с Капризовым оказалось не так просто, как рассчитывали боссы ЦСКА. Не с этим ли связаны позиции, с которых он входит в новый сезон? Быть может, на Ленинградском проспекте понимают, что через год останутся без Капризова и уже сейчас делают ставку на тех, кто ещё долго будет носить форму со звездой?