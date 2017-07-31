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Хоккей. Итоги 31 июля 2017 года. Дерека Смита наказали за кокаин
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В «Медвешчаке» употребляли кокаин, а Первышин снова нарушил режим?

Игрока «Медвешчака» наказали за кокаин, Первышин покинул «Нефтехимик», СКА одолел «Йокерит», а «Ак Барс» представил Маркова – в итогах дня.
31 июля 2017, понедельник. 22:15. Хоккей

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КХЛ соберёт заседание по «делу Зарипова»

В связи с решением Дисциплинарного комитета ИИХФ о дисквалификации Даниса Зарипова медицинское управление КХЛ 2 августа 2017 года проведёт заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения в CAS. На заседание приглашены вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, главный уральской врач команды Михаил Новиков и сам Данис Зарипов. Напомним, 36-летний новобранец «Ак Барса», выигравший в составе «Магнитки» два Кубка Гагарина, отстранён за допинг на два года.

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Игрока «Медвешчака» наказали за кокаин?

В крови защитника «Медвешчака» Дерека Смита был найден кокаин, информирует казанское издание «БИЗНЕС Online». Ранее хоккеист был дисквалифицирован на один год, после того как сдал положительный допинг-тест. В его пробе были обнаружены стимуляторы. Хорватский хоккейный клуб расторг контракт с игроком после данного эпизода. Кроме Смита, положительные допинг-тесты сдали Данис Зарипов, которого дисквалифицировали на два года, и защитник «Адмирала» Андрей Конев, получивший в наказание три месяца дисквалификации.

В крови защитника «Медвешчака» Дерека Смита был найден кокаин. Ранее хоккеист был дисквалифицирован на один год, после того как сдал положительный допинг-тест

В Казани представили Маркова

Как уже сообщал «Чемпионат», следующий сезон Андрей Марков проведёт в составе «Ак Барса». В Казани представили звёздного новичка, объявив, что контракт с ним будет заключён на два года. Вернувшись в Россию спустя 16 сезонов, проведённых за «Монреаль», ветеран будет выступать под руководством Зинэтулы Билялетдинова, с которым выигрывал чемпионат России в составе «Динамо». Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассчитывает, что новичок поможет команде при реализации большинства и станет наставником местной молодёжи. В Казани 38-летний защитник получил привычный 79-й номер. «Достаточно быстро всё согласовали. Рад этому. Теперь только в бой. Планируется, что контракт будет на два года. Доволен, что оказался в «Ак Барсе». Это клуб с большой историей. Теперь настрой только на работу», — сказал Марков в первом интервью.

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Малкину исполнился 31 год

31 июля исполнился 31 год Евгению Малкину, который является чемпионом мира среди юниоров, двукратным серебряным призёром МЧМ, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга», а также двукратным чемпионом мира и лучшим игроком чемпионата мира — 2012. На драфте НХЛ 2004 года он был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. С 2006 года Малкин выступает за «Пингвинз» (лучший новичок НХЛ сезона-2006/07). Это первый и на данный момент единственный российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Кроме того, Евгений — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

Звено Широкова принесло СКА первую победу в межсезонье

Первый в межсезонье матч провели обладатели Кубка Гагарина. Подопечные Олега Знарка сыграли в Финляндии с «Йокеритом». На лёд не вышло сразу несколько ведущих игроков СКА во главе с Павлом Дацюком, что привело к тому, что в первом звене с Ильёй Ковальчуком появился… Данила Квартальнов. Впрочем, звено Ковальчук – Квартальнов – Хохлачёв осталось в тени, тогда как солировало сочетание, тон в котором задавал Сергей Широков. Опытный форвард, чьими партнёрами стали Ярно Коскиранта и Александр Барабанов, набрал три очка, а СКА одержал победу со счётом 4:1. Чем не заявка на то, чтобы стать новым лидером «армейцев» после отъезда Шипачёва и Дадонова?

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«Югра» нашла в Чехии замену Мянтюле

Расставшись с Тууккой Мянтюля, который не смог выступать за «Югру» по семейным обстоятельствам, хантымансийцы какое-то время потратили на поиски замены защитнику. Нового легионера в линию оборону «мамонты» нашли в Чехии. 26-летний Мартин Штайнох покинул «Маунтфилд», чтобы присоединиться к команде Игоря Захаркина. Словацкий защитник известен по выступлениям за «Слован», чьи цвета он защищал с 2012 по 2015 год. Штайнох стал вторым легионером «Югры» после финского форварда Велли-Матти Савинайнена. Любопытно, что на официальном сайте «Маунтфилда» сказано: в случае если «Югра» не выйдет в плей-офф, Мартин вернётся в чешский клуб.

«Кузня» берёт Фефелова и Васильченко ради Братины

Опустившись из КХЛ в ВХЛ, новокузнецкий «Металлург» потерял почти весь костяк. Формировать состав Сергею Зиновьеву пришлось, по сути, заново. Исключением стал случай Алексея Васильченко. Защитник-ветеран принял решение остаться в Новокузнецке, даже несмотря на понижение в классе. Столь опытный игрок, безусловно, пригодится «Кузне» в походе за Братиной. Кроме того, в понедельник было объявлено, что за команду Вадима Шахрайчука будет выступать Игорь Фефелов. Для воспитанника ЦСКА новокузнецкий «Металлург» — первый в карьере клуб Высшей лиги. Ранее он выступал исключительно в элите российского хоккея.

«Спартак» даёт шанс Глухову

Пробный контракт с Алексеем Глуховым заключил «Спартак». Москвичи дали шанс 33-летнему форварду, с которым в межсезонье расстались в Новосибирске. «На турнире в Нижнем Новгороде будем смотреть на него. У нас Бен Максвелл уезжает в сборную Канады, на это место рассчитываем Глухова. Этого хоккеиста я знаю, играл и работал с ним в Мытищах. Его возможности и потенциал мне известны. После турнира примем решение», — прокомментировал решение наставник москвичей Вадим Епанчинцев. Отметим, что Глухов хоть и не является спартаковским воспитанником, открыто болеет за футбольный «Спартак».

Первышин снова безработный

Если Михаил Анисин совсем недавно нашёл новое место работы, подписав контракт с московским «Динамо», то его экс-напарник по «Кузне», напротив, стал безработным. Андрей Первышин, которого отчисляли из сибирского клуба вместе с Анисиным, был связан контрактом с «Нефтехимиком», но в разгар межсезонья покинул нижнекамский клуб. Такое неожиданное кадровое решение невольно напоминает, что в предыдущих клубах двукратный обладатель Кубка Гагарина был замечен в нарушении режима. Дадут ли ему, вслед за Анисиным, очередную возможность вернуться в большой хоккей?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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