ЦСКА нужна импортная лавка, а «Югре» спасители. Все легионерские вакансии

СКА и ЦСКА не нужны иностранцы, «Ак Барс» и «Динамо» ищут нападающих, а «Югра» спасителей — в обзоре легионерских вакансий в клубах КХЛ.

Пустынная Европа. КХЛ больше негде брать легионеров С каждым годом в КХЛ приезжает всё меньше квалифицированных легионеров из Европы. Почему бездонный котёл опустел?

До старта 10-го сезона КХЛ осталось меньше месяца, но далеко не все команды завершили комплектование. У целого ряда клубов остаётся вакантной одна, а то и несколько легионерских позиций. Кто-то ведёт активные поиски, другие выжидают, а третьи и вовсе не нуждаются в иностранной помощи. Мы изучили все случаи и выявили потребности команд, где есть недокомплект легионеров.

«Югра» — 3

Кто есть: Велли-Матти Савинайнен

Когда в Ханты-Мансийске провозгласили смену концепции, подписав контракты в Велли-Матти Савинайненом и Тууккой Мянтюля, показалось, что руководство «Югры» вернулось на тропу здравого смысла. Без пятёрки легионеров аутсайдерам и середнякам в нынешней КХЛ не выжить. Однако дальше двух приобретений дело не пошло. Более того, Мянтюля покинул расположение команды, якобы по семейным обстоятельствам. И только спустя некоторое время в Ханты-Мансийске нашли ему замену в лице словака Мартина Штайноха. Тем не менее всего два легионера в составе не тянут на революцию.

Кто нужен: нападающий, нападающий, защитник

Если «Югра» не желает стать следующей после «Кузни» жертвой кахаэловского рейтинга, ей позарез нужно попадать в плей-офф. Если «мамонты» нацеливаются на восьмёрку, то им будет крайне тяжело достигнуть цели с первым звеном Скачков – Макаров – Панов. Не ясно и то, с кем будет играть единственный форвард-легионер Савинайнен. Лучший снайпер финской лиги образца прошлого сезона – игрок зависимый, а подходящих центров кроме Макарова в составе «Югры» не видно. Состав ханты-мансийцев в ближайшее время может пополнить американский форвард Джереми Морин, но даже пришествие бронзового призёра ЧМ-2015 не решит всех проблем команды, которая находится в шаге от Высшей лиги.

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«Динамо» М – 2

Кто есть: Юусо Хиетанен, Мартиньш Карсумс, Дастин Бойд

Когда прошлое руководство задолжало игрокам сумасшедшие деньги – наивно рассчитывать, что, став свободными агентами, они заключат с вашим клубом новые контракты. Особенно если речь о легионерах, которым не объяснишь ситуацию «по понятиям». Тем удивительнее, что после масштабной летней пертурбации в «Динамо» согласились остаться Юусо Хиетанен и Мартиньш Карсумс. Особенно важной фигурой для бело-голубых является финский защитник. Дастину Бойду москвичи не успели ничего задолжать, но приглашал его ещё Андрей Сафронов. Тем не менее и в новом «Динамо» американец – игрок системообразующий.

Кто нужен: нападающий, нападающий

Каким бы сильным центром ни был Бойд, короля играет свита. В «Барысе» он привык к тому, что по бокам рассекают пространство два мастера с большой буквы. В «Динамо», на данный момент, нет форвардов уровня Боченски или Доуса, хотя о возможном переезде в Москву последнего ходили упорные слухи. То, что американец выходил в одном сочетании с Анисиным, выглядит как издёвка. Учитывая, что под рукой у Владимира Воробьёва дюжина защитников, нетрудно догадаться, что две последние легионерские вакансии будут закрыты игроками атаки. Одним из новобранцев может стать Дуайт Кинг. 28-летний канадец выигрывал два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса», но в последние годы его карьера пошла на спад.

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ЦСКА – 1

Кто есть: Ларс Юханссон, Мэт Робинсон, Грэг Скотт, Джефф Плэтт

Смотришь на иностранный квартет ЦСКА и задаёшься вопросом, а нужны ли вообще команде Игоря Никитина легионеры? На «незаменимого» из них тянет разве что Мэт Робинсон, но и он со своим атакующим арсеналом пока только потенциальный лидер «армейской» обороны. Убери из состава Скотта или Плэтта, и отряд вряд ли заметит потерю бойцов. Настолько хороша русскоязычная прослойка в атаке ЦСКА. Ларс Юханссон и вовсе призван на роль сменщика Ильи Сорокина. С этой миссией мог справиться и отечественный вратарь средней руки.

Кто нужен: длинная и мягкая скамейка запасных

В команде, где и имеющиеся легионеры не имеют прочного места в основном составе, кажется, даже не задумываются о приобретении новых иностранцев. ЦСКА этим летом сосредоточился на том, чтобы сперва собрать все сливки с внутреннего рынка, а затем вернуть пару-тройку энхаэловцев. Выбор игроков у Игоря Никитина таков, что из-за рубежа «армейцам» может понадобиться разве что удобная скамейка запасных. Разместить всех запасных для ЦСКА куда важнее, чем привезти пятого легионера.

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«Ак Барс» — 1

Кто есть: Атте Охтамаа, Иржи Секач, Антон Ландер, Джастин Азеведу

В предыдущие годы «Ак Барс» тратил большую часть легионерских вакансий на оборону собственных ворот. То иностранного вратаря казанцы привезут, то сразу трёх защитников подпишут. Это вызывало некоторое недоумение. Особенно это касается присутствия таких сомнительных легионеров, как Стефан Эллиотт. Теперь же в столице Татарстана наладили баланс. Построить более-менее крепкую оборону Зинэтула Билялетдинов способен и из собственных воспитанников, а вот в атаке «Ак Барсу» кровь из носу нужны исполнители. Кажется, казанцы близки к тому, чтобы создать по-настоящему ударную тройку легионеров Секач – Ландер – Азеведу.

Кто нужен: крайний нападающий

Несмотря на то что в Казани уже серьёзно потратились на приобретение шведского центрфорварда Ландера, руководство клуба продолжает искать усиление атаки. На первый взгляд, «барсам» не помешал бы иностранный вратарь, но Эмиль Гарипов своим упорством доказал, что готов быть безоговорочным первым номером команды. Ну а после подписания Андрея Маркова «Ак Барс» решил проблему блюлайнера под большинство. Центральная ось Ландер – Ткачёв – Малыхин – Свитов и без того выглядит мощно, а вот забивной вингер Билялетдинову точно не помешает. Особенно после дисквалификации Даниса Зарипова.

Разместить всех запасных для ЦСКА куда важнее, чем привезти пятого легионера.

«Сибирь» — 1

Кто есть: Александр Салак, Адам Полашек, Александр Бергстрём, Патрик Закриссон

В «Сибири» что ни легионер, то лидер. Если не утвердившийся, то как минимум потенциальный. Полашек – самый результативный защитник команды, Салак – основной вратарь и обладатель самого «тяжёлого» контракта. Как проявит себя шведская связка Закриссон – Бергстрём, предположить трудно, но вокруг них уже строят первое звено. В Новосибирске всегда делали на легионеров ставку, понимая, что это более выгодный вариант, чем приглашать россиян сопоставимого уровня, но уже не первый год у Кирилла Фастовского возникают проблемы с поиском пятого легионера.

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Кто нужен: центральный нападающий

Если иные команды затаились и пока не ищут легионеров на вакантные позиции, то в «Сибири» чётко знают, чего хотят. Новосибирцам позарез нужен ещё один центральный нападающий, причём его национальность не имеет никакого значения. С крючка по разным причинам уже сорвались Андрей Нестрашил, Симон Энеруд и Деннис Расмуссен. И если Энеруда, ставшего MVP шведского плей-офф, перехватил «Сочи», то Расмуссен подписал контракт с «Анахаймом», тягаться с которым новосибирцам было проблематично. В Новосибирске не отчаиваются и продолжают поиски.

Центральная ось Ландер – Ткачёв – Малыхин – Свитов и без того выглядит мощно, а вот забивной вингер Билялетдинову точно не помешает.

СКА – 1

Кто есть: Микко Коскинен, Давид Рундблад, Патрик Херсли, Ярно Коскиранта

Питерские «армейцы», в отличие от московских, считаются базовым клубом сборной России, но легионеры в команде Олега Знарка играют куда большую роль, чем в коллективе Игоря Никитина. Здесь вам и основной вратарь Микко Коскинен, и чрезвычайно полезный центр Ярно Коскиранта, и мега-пушка в лице Патрика Херсли, стреляющая в большинстве. На какой-то момент в Санкт-Петербурге после пришествия шведа Рундблада был полный набор иностранцев, но расставание со Стивом Мозесом вернуло неизменный квартет.

Кто нужен: запасной на роль ритуальной жертвы

Было бы честно, если бы СКА добровольно отказался от легионеров. Если питерский клуб блюдёт интересы сборной России, а главный тренер «армейцев» — это главный тренер национальной команды, то присутствие иностранцев в составе выглядит как минимум странно. Присутствие Коскинена не даёт Шестёркину стать первым номером, хотя впереди Олимпиада, где Игорь мог бы стать основным вратарём. Херсли в прошлом плей-офф вытеснил из состава Чудинова, а при Коскиранте не может подняться в первые звенья Прохоркин. Пока же стать базовым клубом сборной без всяких оговорок СКА не решается. Если и брать сейчас пятого легионера, то исключительно на лавку, дабы подчеркнуть превосходство российских хоккеистов над всякими варягами.

Для того чтобы «Нефтехимик» не был командой одного звена, Назарову не помешает ещё один форвард-легионер.

«Нефтехимик» — 1

Кто есть: Роман Граборенко, Ден Секстон, Чад Ро, Робин Ганзл

В предстоящем сезоне, как и в прошлом, тон в игре «Нефтехимика» будет задавать звено иностранцев. Станет ли тройка Секстон – Ганзл – Ро такой же результативной, как Секстон – Брюле – Йюнге, покажет только сезон, но уже сейчас понятно, что с легионерами связаны основные надежды нижнекамцев. На этом фоне несколько удивительным выглядит подписание Романа Граборенко. Защитник, который не лучшим образом выглядел в минском «Динамо», пришёл в «Нефтехимик» на роль легионера.

Кто нужен: нападающий

Быть может, после отчисления Андрея Первышина оборона «Нефтехимика» и нуждается в ещё одном игроке, но на три качественные у Назарова защитников и так наберётся. Можно ли то же самое повторить про атаку второй команды Татарстана? За спиной у тройки легионеров выстроилась шеренга из молодых форвардов, начиная с Шикстадарова и Якимова и заканчивая Порядиным с Хайруллиным. Все они ребята интересные и перспективные, но готовы ли они уже сейчас тянуть на себе, скажем, вторую бригаду большинства? Для того чтобы «Нефтехимик» не был командой одного звена, Назарову не помешает ещё один форвард-легионер.

«Лада» — 1

Кто есть: Чад Дженовей, Кристапс Сотниекс, Картер Эштон, Иржи Новотны

Отличительная черта тольяттинской селекции образца этого межсезонья – ставка на проверенных игроков, не один год отыгравших в нашей лиге. Картер Эштон знакомился с КХЛ под присмотром Петериса Скудры, Чад Дженовей выступал за «Спартак» и «Йокерит», а Иржи Новотны и вовсе впору считать ветераном нашего чемпионата: когда «Лев» доходил до финала Кубка Гагарина, то именно этот опытный чех был капитаном пражской команды. Быть может, результативность Новотны в последние годы оставляет желать лучшего, а габариты Дженовея сомнительны для игрока его амплуа, зато никто из них не рискует стать жертвой адаптации к новой стране.

Аболс: легионеры «Лады» адаптированы к КХЛ и зарекомендовали себя в лиге Усиление легионерских позиций, подготовка к новому сезона, работа с Бобом Хартли – в интервью с главным тренером «Лады» Артисом Аболсом.

Кто нужен: центральный нападающий

С подписанием пятого легионера в Тольятти не торопятся. Что Артис Аболс, что руководство волжского клуба придерживается одной позиции: проблемное амплуа выявят тренировочные сборы и контрольные игры. Где же сейчас, менее чем за месяц до чемпионата, слабое место «Лады»? Оборону тольяттинцы усилили, вратарский тандем Иванников – Лазушин также непоколебим. Есть более-менее интересный набор крайних нападающих, среди которых и легионер Эштон, и лучший бомбардир прошлого сезона Филатов, и готовый к возрождению Скороходов. А вот с центрами на берегах Волги беда. Комаров и Иванов покинули команду в межсезонье, а на одном Новотны, которого с трудом можно назвать плеймейкером, «Ладе» не выехать.