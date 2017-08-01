Красота дня. Жена легенды «Монреаля» и новичка «Ак Барса» Андрея Маркова

В рубрике «Красота дня» Соня — супруга защитника Андрея Маркова, возвращающегося в Россию после 17 лет в НХЛ.

Защитник Андрей Марков 31 июля подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом». «Я рад переходу в «Ак Барс». Теперь только в бой. Это клуб с большой историей», — поделился хоккеист первыми впечатлениями от перехода в команду КХЛ.

16 сезонов Марков провёл в «Монреале» и успел стать генералом обороны канадского клуба. Всего 10 матчей не хватило 38-летнему защитнику, чтобы добраться до отметки 1000 матчей за «Канадиенс». А в прошлом сезоне он вышел на первое место среди российских хоккеистов по количеству игр за один клуб. Теперь же Андрея ждёт новая жизнь, в которую он отправится с любимой семьёй!

Прощай, Генерал! Андрей Марков покинул «Монреаль» После 16 лет совместной работы дороги «Монреаля» и Андрея Маркова разошлись. Легендарный защитник возвращается в Россию.

Соня и Андрей вместе больше двух лет, в 2016 году у пары родилась дочка Василиса. Этим летом они сыграли свадьбу. К алтарю Марков выходил с маленькой дочкой и двумя сыновьями от первого брака. Специально на торжество в Москву прибыли бывшие одноклубники Андрея Пи Кей Суббан, Алексей Емелин и Александр Радулов.

Свадьба Маркова и морские прогулки Малкина. Как отдыхают в НХЛ Панарин одолевал горы, Бобровский исполнял сальто, Суббэн гулял на свадьбе Маркова, Варламов тренировался, а Макдэвид радовался контракту.

После свадьбы Андрей выставил в «Инстаграм» видео, на котором его жена исполняет песню о любви. Вся семья приняла участие в съёмках музыкального клипа. «Немного о нас», — так описал ролик Марков.

Всё свободное время Соня и Андрей уделяют внимание детям, а малышка Василиса растёт настоящей принцессой.

Большую часть карьеры Андрей провёл в «Канадиенс», а Монреаль стал родным городом для семьи Марковых. В НХЛ легендарный защитник провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». Вот уже много лет россиянин олицетворял оборону канадского клуба и был одним из лучших во всей лиге.

Монреаль славится своими преданными фанатами, а в «Белл-центре» всегда собирались аншлаги. Соня с детьми старалась никогда не пропускать домашние игры «Канадиенс». Неудивительно, что с такой очаровательной поддержкой Марков играл так хорошо!

У Марковых есть дом во Флориде, куда Андрей и Соня отправляются в выходные и в отпуск. Вот только из Казани теперь будет далековато летать на юго-восток США. Следующие два сезона Марков проведёт в «Ак Барсе», где имеет все шансы стать лидером и героем.