Обратно в Россию. Когда звёзды НХЛ возвращались в КХЛ

38-летний Андрей Марков заключил контракт с «Ак Барсом» на два года. Вспоминаем других российских звёзд, вернувшихся из НХЛ на родину.

Андрей Марков выбрал «Ак Барс», Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Набоков и Сергей Зубов отправлялись СКА, а Сергей Фёдоров и Александр Сёмин – в магнитогорский «Металлург». Когда и насколько успешно российские хоккейные звёзды возвращались из НХЛ в КХЛ?

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з. Андрей Марков. Из «Монреаля» в «Ак Барс»

В 38 лет защитник Андрей Марков вернулся из «Монреаля», в котором он играл на протяжении последних 16 лет, в Россию. Опытный ветеран не сумел договориться с руководством «канадцев» о новом контракте, а в КХЛ он заинтересовал «Ак Барс». Марков будет работать вместе с Зинэтулой Билялетдиновым, с которым прекрасно знаком ещё со времён московского «Динамо». Соглашение с казанцами рассчитано на два года.

н. Илья Ковальчук. Из «Нью-Джерси» в СКА

Контракт Ковальчука с «Дэвилз» был рассчитан до 2025 года, однако в 2013 году форвард принял решение вернуться в Россию. 15 июля Ковальчук, поставив подпись под четырёхлетним контрактом, стал игроком СКА. На тот момент Илье было 30 лет. Переговоры в США провёл лично тогдашний президент КХЛ Александр Медведев.

Павел Дацюк Фото: Reuters

н. Павел Дацюк. Из «Детройта» в СКА

10 апреля 2016 года Павел Дацюк заявил о намерении покинуть «Детройт» после окончания сезона и завершить карьеру в НХЛ, а уже летом он заключил двухлетний контракт со СКА. С «Ред Уингз» двукратный обладатель кубка Стэнли расстался по-дружески. Волшебник, как и Марков, вернулся на родину в 38 лет. Павел полон желания сыграть на Олимпиаде 2018 года. Главное, чтобы не подвело здоровье.

Андрей Марков и ещё 5 самых верных русских в НХЛ Андрей Марков, проведя в НХЛ 16 сезонов, переходит в «Ак Барс». В связи с этим мы решили вспомнить россиян – главных старожилов НХЛ.

н. Алексей Ковалёв. Из «Питтбсурга» в «Атлант»

29 июля 2011 года Ковалёв вернулся из НХЛ в Россию, перейдя из «Питтсбурга» в «Атлант». Да, после ещё была краткосрочная поезда во «Флориду», но карьера Алексея в Северной Америке по сути была завершена. Ковалёв поиграл в НХЛ долго, почти до 40 лет. Но в 38 решил вернуться. Правда, надолго в России форвард не задержался, сейчас он продолжает выступать в Швейцарии.

н. Алексей Яшин. Из «Айлендерс» в «Локомотив»

Яшин, долгое время поигравший за «Айлендерс», в 2007 году вернулся на родину, где начал выступать за «Локомотив». За «железнодорожников» он играл и во время «локаутного» сезона, поэтому стал в Ярославле своим. По сути, в 33 года карьера Яшина в НХЛ подошла к концу. После «Локомотива» Яшин играл за СКА и ЦСКА.

в. Евгений Набоков. Из «Сан-Хосе» в СКА

Когда в 2010 году 35-летний Набоков переезжал из Калифорнии в Санкт-Петербург, многие думали, что роман Евгения со СКА окажется долгим. Увы, в городе на Неве у Набокова не сложилось. В США Набокову жилось и игралось гораздо спокойнее. А потому не удивительно, что он вернулся в НХЛ, где выступал за «Айлендерс», а затем за «Тампу».

н. Вячеслав Козлов. Из «Атланты» в ЦСКА

Легенда «Детройта» Вячеслав Козлов заканчивал карьеру в НХЛ в «Атланте», в локаут играя за «Химик» и «Ак Барс». В 35 лет Козлов переехал в Москву, где 29 сентября 2010 года подписал контракт на один год с ЦСКА. После «армейского» периода последовали два кубка Гагарина, выигранные с «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо», а затем и тренерский опыт. Правда, не совсем удачный.

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н. Александр Сёмин. Из «Монреаля» в «Металлург» (Магнитогорск)

24 июля 2015 года Сёмин подписал договор с «Монреаль Канадиенс» сроком на один год, однако вскоре был помещён в список отказов из-за низких показателей. 10 декабря контракт с россиянином был расторгнут. Вскоре Сёмин вернулся в Россию и заключил контракт с «Магниткой», с которой выиграл Кубок Гагарина. После окончания нынешнего чемпионата трудовой договор с форвардом не был продлён. Плей-офф ему не удался.

Сергей Фёдоров и Александр Овечкин Фото: Reuters

н. Сергей Фёдоров. Из «Вашингтона» в «Металлург» (Магнитогорск)

В 2009 году в 39 лет вернулся из НХЛ в КХЛ. После выступления за «Кэпиталз» легендарный форвард, известный своей блестящей игрой в «Детройте», переехал в Магнитогорск, а заканчивал профессиональную карьеру хоккеиста в ЦСКА. Именно в системе «армейского» клуба Фёдоров продолжил работать в качестве функционера.

з. Сергей Зубов. Из «Далласа» в СКА

Легенда «Далласа» Сергей Зубов завершил выступление в сильнейшей лиге мира в 2009 году. На тот момент Зубову было 39 лет, но в СКА с радостью приняли опытного игрока обороны. Более того, позднее Зубов долгое время трудился в системе «армейской» команды, а затем вернулся в Америку, ставшую для него вторым домом. С 2017 года Зубов снова прилетел в Россию и возглавил ХК «Сочи».

н. Виктор Козлов. Из «Вашингтона» в «Салават Юлаев»

Козлов, как и Зубов, вернулся в Россию в 2009 году. После выступлений за «Вашингтон» Виктор в 34 года переехал в Уфу. Козлов был капитаном юлаевцев, а в 2011 году завоевал с ними кубок Гагарина. После были «Локомотив» и ЦСКА, а повесил коньки на гвоздь Козлов в «Автомобилисте». Сейчас Виктор трудится в магнитогорском «Металлурге», помогая главному тренеру Илье Воробьёву.