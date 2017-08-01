175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Марков
Текст: Павел Панышев
Фото: Reuters

Обратно в Россию. Когда звёзды НХЛ возвращались в КХЛ

38-летний Андрей Марков заключил контракт с «Ак Барсом» на два года. Вспоминаем других российских звёзд, вернувшихся из НХЛ на родину.
1 августа 2017, вторник. 14:45. Хоккей

Андрей Марков выбрал «Ак Барс», Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Набоков и Сергей Зубов отправлялись СКА, а Сергей Фёдоров и Александр Сёмин – в магнитогорский «Металлург». Когда и насколько успешно российские хоккейные звёзды возвращались из НХЛ в КХЛ?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

з. Андрей Марков. Из «Монреаля» в «Ак Барс»

В 38 лет защитник Андрей Марков вернулся из «Монреаля», в котором он играл на протяжении последних 16 лет, в Россию. Опытный ветеран не сумел договориться с руководством «канадцев» о новом контракте, а в КХЛ он заинтересовал «Ак Барс». Марков будет работать вместе с Зинэтулой Билялетдиновым, с которым прекрасно знаком ещё со времён московского «Динамо». Соглашение с казанцами рассчитано на два года.

н. Илья Ковальчук. Из «Нью-Джерси» в СКА

Контракт Ковальчука с «Дэвилз» был рассчитан до 2025 года, однако в 2013 году форвард принял решение вернуться в Россию. 15 июля Ковальчук, поставив подпись под четырёхлетним контрактом, стал игроком СКА. На тот момент Илье было 30 лет. Переговоры в США провёл лично тогдашний президент КХЛ Александр Медведев.

Павел Дацюк

Павел Дацюк

Фото: Reuters

н. Павел Дацюк. Из «Детройта» в СКА

10 апреля 2016 года Павел Дацюк заявил о намерении покинуть «Детройт» после окончания сезона и завершить карьеру в НХЛ, а уже летом он заключил двухлетний контракт со СКА. С «Ред Уингз» двукратный обладатель кубка Стэнли расстался по-дружески. Волшебник, как и Марков, вернулся на родину в 38 лет. Павел полон желания сыграть на Олимпиаде 2018 года. Главное, чтобы не подвело здоровье.

Андрей Марков и ещё 5 самых верных русских в НХЛ
Андрей Марков, проведя в НХЛ 16 сезонов, переходит в «Ак Барс». В связи с этим мы решили вспомнить россиян – главных старожилов НХЛ.

н. Алексей Ковалёв. Из «Питтбсурга» в «Атлант»

29 июля 2011 года Ковалёв вернулся из НХЛ в Россию, перейдя из «Питтсбурга» в «Атлант». Да, после ещё была краткосрочная поезда во «Флориду», но карьера Алексея в Северной Америке по сути была завершена. Ковалёв поиграл в НХЛ долго, почти до 40 лет. Но в 38 решил вернуться. Правда, надолго в России форвард не задержался, сейчас он продолжает выступать в Швейцарии.

н. Алексей Яшин. Из «Айлендерс» в «Локомотив»

Яшин, долгое время поигравший за «Айлендерс», в 2007 году вернулся на родину, где начал выступать за «Локомотив». За «железнодорожников» он играл и во время «локаутного» сезона, поэтому стал в Ярославле своим. По сути, в 33 года карьера Яшина в НХЛ подошла к концу. После «Локомотива» Яшин играл за СКА и ЦСКА.

в. Евгений Набоков. Из «Сан-Хосе» в СКА

Когда в 2010 году 35-летний Набоков переезжал из Калифорнии в Санкт-Петербург, многие думали, что роман Евгения со СКА окажется долгим. Увы, в городе на Неве у Набокова не сложилось. В США Набокову жилось и игралось гораздо спокойнее. А потому не удивительно, что он вернулся в НХЛ, где выступал за «Айлендерс», а затем за «Тампу».

н. Вячеслав Козлов. Из «Атланты» в ЦСКА

Легенда «Детройта» Вячеслав Козлов заканчивал карьеру в НХЛ в «Атланте», в локаут играя за «Химик» и «Ак Барс». В 35 лет Козлов переехал в Москву, где 29 сентября 2010 года подписал контракт на один год с ЦСКА. После «армейского» периода последовали два кубка Гагарина, выигранные с «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо», а затем и тренерский опыт. Правда, не совсем удачный.

Новая жизнь «Монреаля». Бержевен и Жюльен избавляются от русских
Сразу четыре россиянина покинули «канадцев» после сезона-2016/17. В системе клуба остался лишь нападающий Никита Щербак.

н. Александр Сёмин. Из «Монреаля» в «Металлург» (Магнитогорск)

24 июля 2015 года Сёмин подписал договор с «Монреаль Канадиенс» сроком на один год, однако вскоре был помещён в список отказов из-за низких показателей. 10 декабря контракт с россиянином был расторгнут. Вскоре Сёмин вернулся в Россию и заключил контракт с «Магниткой», с которой выиграл Кубок Гагарина. После окончания нынешнего чемпионата трудовой договор с форвардом не был продлён. Плей-офф ему не удался.

Сергей Фёдоров и Александр Овечкин

Сергей Фёдоров и Александр Овечкин

Фото: Reuters

н. Сергей Фёдоров. Из «Вашингтона» в «Металлург» (Магнитогорск)

В 2009 году в 39 лет вернулся из НХЛ в КХЛ. После выступления за «Кэпиталз» легендарный форвард, известный своей блестящей игрой в «Детройте», переехал в Магнитогорск, а заканчивал профессиональную карьеру хоккеиста в ЦСКА. Именно в системе «армейского» клуба Фёдоров продолжил работать в качестве функционера.

з. Сергей Зубов. Из «Далласа» в СКА

Легенда «Далласа» Сергей Зубов завершил выступление в сильнейшей лиге мира в 2009 году. На тот момент Зубову было 39 лет, но в СКА с радостью приняли опытного игрока обороны. Более того, позднее Зубов долгое время трудился в системе «армейской» команды, а затем вернулся в Америку, ставшую для него вторым домом. С 2017 года Зубов снова прилетел в Россию и возглавил ХК «Сочи».

н. Виктор Козлов. Из «Вашингтона» в «Салават Юлаев»

Козлов, как и Зубов, вернулся в Россию в 2009 году. После выступлений за «Вашингтон» Виктор в 34 года переехал в Уфу. Козлов был капитаном юлаевцев, а в 2011 году завоевал с ними кубок Гагарина. После были «Локомотив» и ЦСКА, а повесил коньки на гвоздь Козлов в «Автомобилисте». Сейчас Виктор трудится в магнитогорском «Металлурге», помогая главному тренеру Илье Воробьёву.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Александр Сёмин Алексей Ковалёв Алексей Яшин Андрей Марков Виктор Козлов Вячеслав Козлов Евгений Набоков Илья Ковальчук Павел Дацюк Сергей Зубов Сергей Фёдоров КХЛ НХЛ
Новости. Хоккей
1 августа 2017, вторник
17:56 Шахрайчук: спасибо организаторам, что оставили «Кузню» в Кубке губернатора НО
17:56 Епанчинцев: «Спартак» недооценил «Кузню», но потом команда добавила
17:44 Экс-нападающий «Каролины» Андрей Нестрашил перешёл в «Нефтехимик»
17:20 «Спартак» крупно обыграл «Кузню» на Кубке губернатора Нижегородской области
17:15 Александр Сёмин стал абитуриентом Сибирского Федерального Университета
16:52 Трефилов: Галимов сможет стать тем вратарём, какого хочет видеть Скудра
16:19 Началась заявочная кампания клубов КХЛ, первая заявка от минского «Динамо»
15:56 Скаут: абсолютно не было предпосылок, что Назаров — будущий тафгай
15:30 Энрот: первые пару дней всегда проходят непросто, но потом станет полегче
15:14 Крикунов: в связи с этим воровством у «Автомобилиста» были нарушены звенья
15:00 Эверберг: «Авангард» ждёт турнир в Астане
14:56 Дуайер: ждём Фонтейна и Граньяни до отъезда на турнир в Ригу
14:18 Кубок губернатора НО: «Ак Барс» одолел «Автомобилист», на счету Секача 3 очка
14:14 Семёнов: сейчас «Авангард» уже отрабатывает тактические действия
14:01 Начальник команды «Автомобилист» общается с полицией по факту кражи в раздевалке
14:00 Зюзин: Капризов способен выдержать конкуренцию в ЦСКА, он очень трудолюбивый
13:56 Е. Медведев: игра «Авангарда» изменится, особенно в обороне
13:44 «СЮ» назвал состав на матч Кубка губернатора НО с «Торпедо», Куляш — капитан
13:30 И. Зубов: «Салават» ждёт хорошего результата на турнире в Нижнем Новгороде
13:11 «Магнитка» продлила контракт со своим воспитанником защитником Дроновым
12:57 Николай Аверин и Евгений Киселёв перешли в систему «Амура»
12:47 Тичар: пришли утром на игру и увидели, что у нас украли форму
12:30 Прошкин: игроками, как Марков, не разбрасываются, опыт Андрея поможет на ОИ
12:23 Логинов: игроки «Салавата» приехали на Кубок губернатора с позитивным настроем
12:16 Защитник Знахаренко подписал однолетний двусторонний контракт с «Динамо» Мн
12:05 Профсоюз вручил Крикунову именной перстень за 400 игр в КХЛ
11:41 Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора Нижегородской области
11:17 «Бостон» назначил тренера вратарей и главного тренера фарм-клуба
10:47 Экс-форвард «Амура» Рамстедт подписал однолетний контракт со «Слованом»
10:29 Захаров: никогда не будет второй белорусской команды в КХЛ
10:15 Дюбуа: не считаю отправку «Коламбусом» в юниоры плохим решением
10:00 Генменеджер «Бостона»: пока переговоры с Пастрняком в режиме ожидания
09:30 Защитник Мусил перешёл в «Тршинец» из системы «Эдмонтона»
09:15 Карлссон: с нетерпением ждём начала Кубка президента в Астане
09:00 Имена главного тренера и генменеджера сборной США на ОИ-2018 объявят 4 августа
09:00 «Тампа» не заинтересована в приглашении Ягра
09:00 Пашков: есть опасения, что 3-й сезон «Северсталь» обречена быть аутсайдером КХЛ
00:55 Игроки Гританс и Лавров покинули рижское «Динамо», где были на просмотре
00:37 Энрот: минское «Динамо» выглядит сильной командой
00:25 Защитник Больё заключил двухлетний контракт с «Баффало» на $ 4,8 млн
31 июля 2017, понедельник
23:58 Хенрик Лундквист представил щитки с изображением статуи Свободы
23:30 Бикелл: я терял контроль над телом, страшнее было только отсутствие диагноза
22:47 «Витязь» разгромил сборную Италии, забросив девять шайб
22:17 Торторелла: горжусь шагами, которые мы предприняли с «Коламбусом»
22:15 24 игрока сборной России U18 будут готовиться к мемориалу Глинки в Австрии
Все новости RSS
Партнерский контент