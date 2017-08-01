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КХЛ
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Reuters

«Автомобилист» обокрали, а «Нефтехимик» подписал экс-игрока «Каролины»

Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора НО, Нестрашил перешёл в «Нефтехимик», а «Спартак» обыграл «Кузню» — в итогах дня.
1 августа 2017, вторник. 22:00 Хоккей

Имена главного тренера и генменеджера сборной США на ОИ-2018 объявят 4 августа

Федерация хоккея США определится с генеральным менеджером и главным тренером олимпийской сборной 4 августа. Напомним, что хоккейный турнир Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане пройдёт без игроков Национальной хоккейной лиги.

Ожидается, что в состав американской олимпийской команды попадут игроки, выступающие в европейских лигах, студенческом чемпионате NCAA, а также в Американской хоккейной лиги при наличии одностороннего контракта с клубом из этой лиги.

Экс-форвард «Амура» Рамстедт подписал контракт со «Слованом»

«Слован» объявил о подписании контракта с финским нападающим Теему Рамстедтом. Соглашение между 29-летним нападающим и клубом КХЛ рассчитано на один год. Минувший сезон Рамстедт провёл в хабаровском «Амуре». В 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету игрока 25 (7+18) очков. Показатель полезности составил «+3». Ранее словацкий клуб КХЛ объявил о приглашении на просмотр защитника Лукаша Козака.

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Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора Нижегородской области

Накануне старта предсезонного турнира «Кубок губернатора Нижегородской области» раздевалку екатеринбургской команды «Автомобилист» обокрали.

Из раздевалки во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко пропали коньки, клюшки, форма, два баула и спортивное питание. Во Дворце спорта пройдёт всего один матч турнира.

«Мы пришли утром на игру и увидели, что у части ребят украли форму: коньки, перчатки, у меня клюшки новые, пару игровых маек. Хорошо, что у нас много игроков сейчас и смогли набрать состав на матч. У меня впервые такое, не очень хорошо, но что есть, то и есть. Хотелось бы, чтобы такого не случалось, надеюсь, что новая форма придёт и сыграю здесь», — прокомментировал случившиеся инцидент форвард «Автомобилиста» Рок Тичар.

«Ак Барс» одолел «Автомобилист» на Кубке губернатора НО

Несмотря на кражу вещей из раздевалки, игроки екатеринбургской команды вышли на первую игру с «Ак Барсом», пусть и в несколько ином составе (хоккеистам не успели найти коньки подходящего размера).

На третьей минуте матча Евгений Чесалин вывел уральскую команду вперёд. На пятой минуте встречи Антон Ландер сравнял счёт, это его первый гол за казанскую команду. Вторую треть матча «Ак Барс» выиграл со счётом 2:1 — на голы Александра Свитова и Иржи Секача уральцы ответили заброшенной шайбой Франсиса Паре. В третьей двадцатиминутке уральской команде удалось сравнять счёт — отличился Кирилл Лямин. За 8 секунд до конца овертайма Джастин Тазеведу принёс победу казанской команде. Главным героем встречи стал форвард «Ак Барса» Иржи Секач. Он поучаствовал в трёх из четырёх голов казанской команды — заброшенная шайба и два голевых паса. «Не уступили сопернику по моментам, отыгрались со счёта 1:3, сравняли результат 3:3, но, к сожалению, в связи с этим воровством у нас были нарушены звенья. Могли бы всё решить в свою пользу, но из-за кражи у нас не сыграли Тичар, Михнов. В целом доволен игрой, доволен отношением ребят, все бились, не отступали, старались играть в свою игру», — отметил после матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Кубок губернатора Нижегородской области
01 августа 2017, вторник. 12:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 3 1:1, 2:1, 0:1, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Чесалин (Мегалинский) – 02:28 (5x4), 1:1 – Ландер (Токранов, Секач) – 04:26 (5x4), 2:1 – Свитов (Азеведу, Токранов) – 23:14 (5x5), 3:1 – Секач (Глинкин, Малыхин) – 25:57 (5x4), 3:2 – Паре (Гареев) – 35:39 (4x5), 3:3 – Лямин (Чесалин, Бек) – 52:15 (5x4), 4:3 – Азеведу (Секач, Охтамаа) – 64:52 (3x3)

Экс-нападающий «Каролины» Нестрашил перешёл в «Нефтехимик»

Нападающий Андрей Нестрашил продолжит карьеру в «Нефтехимике». С ним заключён контракт на один год.

Последние два года чешский крайний форвард выступал за «Каролину Харрикейнз». В сезоне-2016/17 он сыграл 19 матчей за основную команду, набрав 5 (1+4) очков, а также 39 игр в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», отметившись 14 (5+9) баллами за результативность. Летом «ураганы» не стали предлагать ему новый контракт. Всего в НХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 128 встречах.

«Спартак» крупно обыграл «Кузню» на Кубке губернатора НО

«Спартак» стартовал с победы на Кубке губернатора Нижегородской области, обыграв новокузнецкий «Металлург» со счётом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Виктор Бобров, Игорь Мирнов, Владислав Провольнев, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл. Единственный гол в составе «Металлурга» записал на свой счёт Сергей Коростин. Ворота «Спартака» защищал Денис Синягин, «Кузни» — Иван Касутин.

Кубок губернатора Нижегородской области
01 августа 2017, вторник. 15:00 МСК
Спартак
Москва
5 : 1 1:0, 3:1, 1:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Бобров (Комаристый) – 12:26 (5x5), 2:0 – Мирнов – 26:10 (5x5), 2:1 – Коростин (Скутар) – 28:47 (5x5), 3:1 – Провольнев (Ли) – 29:07 (5x5), 4:1 – Лещенко (Пепеляев) – 36:18 (5x5), 5:1 – Максвелл (Мирнов) – 52:11 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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