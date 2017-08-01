Самый боевой турнир лета. В Нижнем Новгороде стартовал Кубок губернатора

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Девятый Кубок губернатора

Накануне старта девятого по счёту Кубка губернатора Нижегородской области состоялась пресс-конференция организаторов турнира. Генеральный директор «Торпедо» Виктор Харитонов напомнил журналистам, что подобный турнир проводится аж с 1975 года. В первый раз он был разыгран на призы легендарного советского лётчика Валерия Чкалова, уроженца Нижегородской области. Затем назывался Кубок ГАЗа, а потом получил своё нынешнее название.

При этом организаторы всегда старались приглашать призёров последнего чемпионата страны, а также имиджевые команды, такие как «Спартак», ЦСКА, магнитогорский «Металлург». В этом году на турнире выступает и клуб из ВХЛ – новокузнецкий «Металлург». Решение оставить команду после исключения из КХЛ является более чем благородным. Среди немногих предсезонных турниров из шести команд Кубок губернатора пройдёт по круговой системе, где каждый сыграет с каждым, а не без двух групп по три команды.

«Кубок губернатора Нижегородской области всегда боевитый турнир, отличается от других предсезонных. Здесь проходит всё азартно, по-боевому, надеюсь, что и в этом году так же будет. Несмотря на предсезонку, это домашний турнир, мы постараемся выиграть, но не должны потерять золотую середину, это лишь подготовка. На уколах никто играть не будет, рассмотрим ближайший резерв», — сказал главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра.

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Яркий первый матч турнира

Стартовый матч турнира состоялся во Дворце спорта им. Коноваленко, где сразились «Автомобилист» и «Ак Барс». Игра получилась упорной, а большинство шайб было заброшено при игре в неравных составах. Уральцы первыми открыли счёт, но потом пропустили три безответные шайбы. У «Ак Барса» выделялось первое звено Азеведу – Ландер – Секач, забросившее три шайбы своей команды. «Автомобилист» смог отыграться усилиями первого звена Чесалин – Паре – Бек. За восемь секунд до конца овертайма Азеведу принёс победу казанцам, при этом нанеся повреждение голкиперу Якубу Коваржу.

«Не по Сеньке шапка»

Новокузнецкий «Металлург» в своём первом матче крупно проиграл московскому «Спартаку». Москвичи довольно долго вкатывались, а при счёте 2:0 в свою пользу пропустили шайбу и разозлились, доведя дело до уверенной победы. При этом команды заработали приличное число штрафных минут, а у «Кузни» до конца матча был удалён защитник Зигурдс Подзиньш. После матча главный тренер сибиряков Вадим Шахрайчук заявил, что им будет тяжело на турнире, подопечные понимают разницу в уровне команд, и сегодня был тот случай, когда можно применить пословицу «Не по Сеньке шапка».

Красочное открытие турнира

Первый матч «Торпедо» на турнире в переполненном КРК «Нагорный» предваряла торжественная церемония открытия. Выступление группы поддержки команды, затем на лёд выехал раритетный кабриолет производства Горьковского автомобильного завода с главным трофеем турнира, команд-участниц турнира угостили хлебом-солью, а губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев выступил с речью.

«Сегодня большой праздник, большой хоккей пришёл на нижегородскую землю. Мы открываем очередной предсезонный турнир, вы все соскучились по нашей игре и ждали, когда закончатся каникулы. Все команды сейчас решают разные задачи, у них разная готовность. По мнению специалистов, наш турнир является одним из самых представительных и интересных. Благодарны руководителям клубов, что согласились приехать к нам. Рады приветствовать новокузнецкий «Металлург», который воспитал немало отличных хоккеистов, мы уверены, что город не останется без большого хоккея. Наша задача не меняется, кубок Гагарина – на проспект Гагарина!» — сказал Шанцев.

Команды начали матч очень активно: нижегородцы могли смело выходить вперёд, но Вячеслав Кулёмин не смог попасть в пустые ворота из убойной позиции, а затем «Салават» получил возможность для игры в большинстве. Уфимцы достаточно быстро вывели на бросок со средней дистанции Максима Гончарова — 1:0. Число удалений не уменьшалось, а команды раз за разом демонстрировали хорошую игру своих бригад меньшинства. В заключительном отрезке игры «Салават» вновь реализовал большинство, а затем поставил точку в матче броском в пустые ворота – 3:0. Команда Эркки Вестерлунда одержала вторую победу в это межсезонье и вновь с сухим счётом.

«Приятно было, что зрители аплодировали нам после проигрыша, показав, что будут болеть за нас весь сезон. Неприятно, что не забили, надо работать над качеством. Но вы же видели, что лёд в плохом состоянии, очень жарко, но тогда надо проще играть – больше набросов, подставлений, добиваний. В прошлом году была такая же жара, трудно сохранить хорошее качество льда. Нужно тренировать часть игры, где забиваются «грязные» голы», — сказал после матча форвард хозяев Каспарс Даугавиньш.