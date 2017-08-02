Прогулки Панарина по Петербургу и путешествие кубка Стэнли по Москве

Малкин путешествовал с кубком Стэнли, Орловы и Тарасенко посетили театр, а Комаров встретил Знарка — в обзоре соцсетей игроков НХЛ.

Комаров встретился со Знарком

Петербургский СКА отправился на короткий сбор в Финляндию, где в товарищеском матче победил «Йокерит». В гости к «армейцам» наведался Лео Комаров, который работал под руководством Олега Знарка в московском «Динамо». «Приятно увидеть моего бывшего тренера», — написал нападающий «Торонто» у себя в «инстаграме».

Семья Суббана

Защитник «Нэшвилла» в межсезонье ведёт активную светскую жизнь. На днях Пи Кей встретился с известным баскетболистом Дрэймондом Грином и знаменитой теннисисткой Сереной Уильямс.

Путешествие Малкина с кубком Стэнли

На прошлой неделе Евгений Малкин вместе с Сергеем Гончаром привёз кубок Стэнли в Москву. Форвард «Питтсбурга» также посетил арену футбольного ЦСКА с кубком и, конечно, же показал трофей близким.

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Орловы в Большом театре

Дмитрий и Варвара Орловы решили прикоснуться к высокому искусству в Москве. Пара сходила в Большой театр на балет «Анна Каренина». В Вашингтоне такой красоты не увидишь!

«Армейские» фанаты Мамина

В межсезонье молодой форвард покинул ЦСКА ради НХЛ, но Максим не забывает о бывшей команде. В Москве Мамин посетил контрольный матч команды Игоря Никитина с «Сибирью». В перерыве с новичком «Флориды» решили сфотографироваться его юные поклонники.

Радулов на празднике

Александр превосходно проводит лето — гуляет с сыном, встречается с друзьями, веселится на праздниках. Недавно Радулов побывал на дне рождения Александра Гальченюка, отца бывшего одноклубника.

Радулов в «Далласе» и проблемы Зарипова. Главные хоккейные события месяца Радулов нашёл новый клуб в НХЛ, Зарипов попался на допинге, а КХЛ представила новый календарь – в обзоре главных событий июля.

Театралы

Среди российских хоккеистов, оказывается, немало театралов. Так, Владимир и Яна Тарасенко на днях посетили Новосибирский театр оперы и балета.

Именной велосипед Кузнецова

Не зря форвард «Вашингтона» всю жизнь играет в хоккей. В честь Евгения теперь и велосипеды называют. «Крути педали, Женя», — посоветовали в комментариях.

Райские каникулы Миронова

До старта сезона в НХЛ остаётся ещё два месяца, так что Андрей Миронов пока позволяет себе расслабиться. Вместе со своей девушкой новичок «Колорадо» улетел в райский уголок планеты — на Мальдивы.

Новый дом Куликова

Дмитрий и Эмилия отпраздновали новоселье. Недавно пара переехала в новый дом. Интересно, находится ли он в Виннипеге, где начнёт сезон Куликов?

Петербургские каникулы Панарина

В Санкт-Петербург наконец-то пришло настоящее лето. Артемий Панарин наслаждается тёплыми деньками. Самое время гулять со своим питомцем по набережным и любоваться достопримечательностями Северной столицы.

Тренировки Бобровского

Лучший российский голкипер решил, что отдыхать уже хватит и начал полноценную подготовку к новому сезону. «Летние тяжелоатлетические тренировки», — написал Сергей у себя в «инстаграме».