Вальяжный маг из YouTube. Почему Умарк самый важный игрок КХЛ

Линус Умарк не был лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ. У него не сложилась карьера за океаном. Почему же он самый важный игрок нашей лиги?

А есть ли звёзды, КХЛ? Кому-то Ковальчук, а кому-то Стоа В каждом клубе КХЛ должна быть своя звезда. Так ли это сейчас? У кого-то два состава, а кто-то молится на Стоа и Секстона.

За шквалом новостей с криминальным оттенком, доносившихся из Нижнего Новгорода, вы могли пропустить очередной мини-шедевр от Линуса Умарка. Почему мини? Да потому что Линус уже приучил нас к празднику, а праздник этот вот-вот начнёт восприниматься как рядовое событие. Кто-то даже, посмотрев, как вальяжно бородатый швед обращается с шайбой, после чего прошивает Станислава Галимова щелчком, покривился, мол, ничего особенного. Не горящей клюшкой ведь забил, в самом деле.

В том, как именно Умарк поразил ворота «Торпедо» на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде, весь Линус. Свой финт он исполнил аж в центральном круге. В подобных выкрутасах не было ровным счётом никакой необходимости. Кого обманывать, когда вокруг никого, решительно непонятно. В движении спиной вперёд и подкидывании шайбы также не найти рациональности. Да и происходило всё на предсезонном турнире в серии буллитов, которая ни на что не влияла. Так чем же здесь восхищаться?

Можно, конечно, предположить, что неожиданным элементом откуда-то из фигурного катания Умарк пытался обескуражить Галимова, после чего тот, оказавшись под впечатлением, проспал щелчок уфимского шведа. Но так ли это важно? Своим абсолютно непрактичным буллитом Линус просто-навсего развлёк публику. Причём публику не свою, уфимскую, а нижегородскую, которая за лето соскучилась по хоккею. Что характерно, когда шайба влетела в ворота Галимова, болельщики «Торпедо» отвесили Умарку порцию оваций. Потому что перед ними был прежде всего артист, а не соперник.

Кажется, что Умарк – это лучшее, что случалось с КХЛ за почти 10 лет существования. Ну, может быть, наряду с Александром Радуловым. Что их объединяет, так это мальчишечья страсть к игре. Сколько бы они ни получали, чего только ни повидали за свою карьеру, на каждый матч Радулов и Умарк выходят, словно ультрасовременная арена это коробка во дворе и им снова по 10 лет. Они не работают, строго выполняя тренерскую установку, а играют: с горящими глазами, куражом, порой с перехлёстом, но никогда с ощущением рутины.

Только если Радулов – это сгусток энергии, которого за океаном прозвали Тасманским Дьяволом, то Умарк в некотором роде его антипод. В тех случаях, когда Александр плавит под собой лёд, на ходу успевая менять батарейки, Линус словно и не напрягается вовсе. Никакой агрессии, присущей Радулову, ни малейшего надрыва. Все свои фирменные фокусы швед проделывает с таким видом, будто они входят в арсенал каждого любителя или в крайнем случае выпускника ДЮСШ. В реальности же, пытаясь косплеить Умарка, можно и ногу себе сломать ненароком. Чего только стоит финт, когда он умышленно наступает на шайбу.

От Лива до Умарка. Кто лучший шведский легионер в истории КХЛ? Забивные Мортенссон и Вейнхандль, надёжный Лив, защитник-гренадёр Кронвалль и медийный Умарк — выбери лучшего шведа в КХЛ.

Умарк – это не про работу. Умарк – это про удовольствие. От жизни, от любимого дела, от всего, что его окружает. Показывать его игру детям и говорить «вот будешь много трудиться и будешь как Линус» — вряд ли хорошая идея. Трудяги без капли таланта, проводящие сутки в зале и цепляющиеся за каждый шанс, подходят под определение «make yourself» куда больше этого бородатого скандинава. Нет, мы не сомневаемся, что и Линус много тренировался, в том числе оттачивал свои трюки, но если чему он и может научить, то это правильному отношению к тому, что ты делаешь.

Делать что-то «fo fun» — это так не по-русски. Не одно поколение выросло, наматывая на ус, что играть в хоккей нужно с серьёзным лицом, будто перекладываешь бетонные блоки. Весь советский хоккей держался на армейских порядках. Союз распался, но методы остались. После каждого поражения, даже самого рядового, ваши головы должны быть опущены вниз, а выражение лица передавать скорбь. В стране, где за смех на площадке могут вывести из состава, такие как Умарк скорее белая ворона. Но чем больше таких легионеров будет в нашем чемпионате, тем быстрее мы избавимся от пережитков прошлого.

Когда в декабре прошлого года Олег Знарок обещал оторвать голову Умарку, а некоторые эксперты взялись подпевать главному тренеру сборной России, могло показаться, что вот-вот мы потеряем того Линуса, которого все так обожают. Прошла информация, что он даже объявил российским СМИ бойкот, обидевшись, что его слова про испорченный праздник 70-летия отечественного хоккея наши коллеги донесли в столь резкой форме. Однако прошло пару недель, и Умарк снова заговорил, и никому, к счастью, не пришло в голову претворять в жизнь заказ Знарка. Вскоре появилось видео, в котором швед говорит по-башкирски, поедает эчпочмаки и просто дурачится.

Умарк объявил бойкот СМИ, Соботка не помог победить СКА Умарк не общается с российскими журналистами, «Магнитка» неожиданно проиграла, а дубля Соботки не хватило «Авангарду» для победы над СКА.

О том, почему MMA в последние годы стремительно обгоняет по популярности бокс, есть немало теорий. Опустим зрелищность самих боёв. Прежде всего смешанные единоборства – это шоу, которое делают не только промоутеры, но и сами спортсмены. Если боксёры продолжают мямлить себе под нос банальные слова про уважение к сопернику, то бойцы MMA вовсю практикуют трэштокинг. Умарк – это наш Коннор Макгрегор. Он не только подобно Гринчу похищает русский праздник, но и обещает купить билеты в тёплые страны игрокам «Ак Барса», а перед полуфиналом чемпионата мира открыто говорит о ненависти к Финляндии, на границе с которой вырос. То, что в России принято воспринимать за чистую монету и с серьёзным выражением лица, Умарк делает, еле скрывая улыбку.

Лучший ли Умарк игрок КХЛ прямо сейчас? Наверное, нет. Набирать свыше 80 очков подобно Сергею Мозякину ему не под силу. Вечные рекорды Бориса Михайлова ему тоже не покорялись. В отличие от Ильи Ковальчука, он не выигрывал «Морис Ришар». Вместо яркой карьеры в НХЛ его заокеанская страница ограничивается тремя сезонами, когда Линус мотался между «Эдмонтоном» и фарм-клубом, а в итоге был обменян. Можно ли назвать Умарка сильнейшим легионером за всю историю КХЛ? Он ни разу не выигрывал Кубок Гагарина, хотя даже Якуб Клепиш, не ровня ему по таланту, делал это дважды. Не становился лучшим снайпером лиги даже при том, что все, кто носил этот титул, кроме Мозякина, были легионерами. В конце концов, его фамилия не Ягр.

Конечно, Умарк не идеальный. От идеальных людей без единой червоточины, как правило, подташнивает. Как минимум у него слабые ноги, которые при наличии светлой головы и волшебных рука помешали Линусу стать звездой НХЛ. Его вальяжность, особенно когда она не к месту, вполне может восприниматься как раздолбайство. Когда он впервые со своим другом Юханом Харью приехал в Россию, на него навесили ярлык некубкового игрока. И мало кого тогда волновало, что тащить «Динамо» должен был 23-летний парень. Клеймо чересчур мягкого игрока приклеилось к Линусу надолго. Поговаривают, что два года назад, когда он переходил в «Салават Юлаев», в Казани от Умарка отказались с формулировкой «трус». Хотя возмужал он ещё в «Йокерите», где ему впервые довелось поработать с Эрккой Вестерлундом.



Ответ на вопрос, почему Умарк самый важный игрок для КХЛ, дал экс-наставник «Медвешчака», а с недавних пор главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер. Канадец признался, что «Салават Юлаев» — вторая любимая команда его сына, а всё из-за бородатого мага в зелёной форме, чьи фокусы без труда можно найти в Интернете. YouTube-звездой Умарк стал задолго до того, как поджёг клюшку на Матче звёзд. Сын Дуайера и его ровесники не смотрят телевизор, они, возможно, даже не могут высидеть все три периода прямой трансляции. Зато, зайдя на YouTube и увидев там очередной сумасшедший трюк от Умарка, они поймут, почему хоккей – это по-настоящему круто. Возможно, даже круче, чем киберспорт. Никакие рекорды, протокольные интервью и трудовые голы этого не заменят.