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Данис Зарипов
Текст: Павел Панышев
Фото: РИА Новости

КХЛ обсудила «дело Зарипова», а «сборников» выведут из-под потолка зарплат?

Обсуждение «дела Зарипова», очередные изменения в регламенте и второй день Кубка губернатора Нижегородской области – в итогах дня.
2 августа 2017, среда. 22:15 Хоккей

Зарипов, «Магнитка» и КХЛ выработали единую позицию по обжалованию решения ИИХФ

2 августа состоялось расширенное заседание медицинского управления КХЛ, посвящённое решению дисциплинарного комитета ИИХФ. В консультациях приняли участие вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, руководитель медицинского управления лиги Асхаб Гаджиев, вице-президент ХК «Металлург» Геннадий Величкин, главный врач клуба Михаил Новиков, игрок Данис Зарипов и его представитель, а также независимые спортивные юристы.

По итогам проведённых разъяснений и консультаций сторонам удалось выработать единую позицию по вопросу дальнейших действий игрока и клуба по обжалованию решения дисциплинарного комитета ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS). Лига окажет необходимое консультативное содействие. Представители совещания подтвердили приверженность активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил.

«Мои представители вместе с юристами из КХЛ будут вести борьбу по изменению срока дисквалификации. Успех может быть от 0 до 100 процентов. Не хочу, чтобы что-то повлияло на ход переговоров.

Я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моём возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, продолжаю готовиться к сезону. Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ и также в КХЛ. В любом случае, жду изменения результатов», — цитирует Зарипова «Спорт-экспресс».

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КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат кандидатов в сборную

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги обсудит на ближайшем заседании возможность выведения из-под потолка зарплат трёх игроков из одного клуба, являющихся кандидатами в сборную России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Вопрос по выводу из-под потолка зарплат троих игроков — кандидатов в сборную России обсуждался в том числе и на заседании правления Федерации хоккея России. СКА вышел с таким предложением на совет директоров лиги. Из клуба в этот список входят Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Данный вопрос будет рассмотрен на совете директоров 8 августа», — сообщил один из источников.

После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено, что лига введёт жёсткий потолок зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 — 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей. Между клубами КХЛ обсуждалась возможность, по которой каждая команда может в предстоящем сезоне вывести из-под потолка зарплат не более двух хоккеистов. Правило распространялось бы на потенциальных кандидатов в сборную России, которые перешли в клуб КХЛ из Национальной хоккейной лиги или которых клуб смог удержать от перехода в североамериканскую лигу.

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Очередное поражение «Кузни»

Новокузнецкий «Металлург» потерпел поражение от «Автомобилиста» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 1:3.

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Торченюк, Артём Гареев и Евгений Чесалин. Единственный гол «Кузни» записал на свой счёт Юрай Майдан.

До этой встречи команды успели провести на турнире по одному матчу. «Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса» в овертайме со счётом 3:4, а «Металлург» проиграл московскому «Спартаку» — 1:5.

После матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что Михнову, Тичару и Чайковски уже подвезли новые коньки, но не успели подготовить. 3 августа все трое должный выйти на лёд.

Кубок губернатора Нижегородской области
02 августа 2017, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
1 : 3 0:0, 0:2, 1:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Торченюк (Чесалин) – 36:19 (5x5), 0:2 – Гареев (Щемеров) – 38:37 (5x5), 1:2 – Майдан (Дерлюк) – 53:51 (5x5), 1:3 – Чесалин – 59:41 (бул)

Домашний успех «Торпедо»

В свою очередь «Торпедо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» на домашнем турнире, встреча завершилась со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе нижегородской команды сумели отметиться Каспарс Даугавиньш, Жига Еглич и Данил Веряев. Единственный забитый гол в команде Зинэтулы Билялетдинова записал на свой счёт Александр Свитов.

«Торпедо» в первом матче на турнире потерпело поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 0:3. «Ак Барс» в первой игре одержал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

Кубок губернатора Нижегородской области
02 августа 2017, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 1 2:1, 1:0, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Даугавиньш (Костицын) – 02:02 (5x4), 2:0 – Еглич (Кундратек) – 08:51 (5x4), 2:1 – Свитов (Ландер) – 11:55 (5x4), 3:1 – Веряев (Балдаев, Кундратек) – 38:59 (5x5)

«Йокерит» сильнее «Сибири»

Финский «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в контрольной встрече, матч завершился со счётом 1:0.

Единственную заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт Сами Лепистё. Сухой матч оформил голкипер «джокеров» Карри Рамо.

«Йокерит» ранее провёл две товарищеские встречи, потерпев поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» (2:3) и петербургского СКА (1:4). Команда Павла Зубова также до этого проиграла два контрольных матча, дважды уступила московскому ЦСКА — со счётом 0:4 и 2:5 соответственно.

Товарищеские матчи (клубы)
02 августа 2017, среда. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Лепистё (Эмбрих, О'Нилл) – 28:59 (5x5)

«Локомотив» одолел «Амур»

Ярославский «Локомотив» в товарищеской встрече одержал победу над хабаровским «Амуром», матч завершился со счётом 3:1.

В составе команды Алексея Кудашова забитые голы на свой счёт записали Даниил Апальков, Артур Каюмов и Никита Черепанов. Единственная заброшенная шайба «Амура» на счету Алексея Бывальцева.

Это первая товарищеская встреча «Амура» в нынешнее межсезонье. «Локомотив» уже принимал участие в Кубке Минска и одержал победу. В финале «железнодорожники» обыграли московское «Динамо».

Товарищеские матчи (клубы)
02 августа 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1 0:1, 1:0, 2:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Бывальцев (Потехин, Турбин) – 10:39 (5x5), 1:1 – Апальков (Лугин, Аверин) – 39:29 (5x5), 2:1 – Каюмов (Накладал, Контиола) – 40:34 (5x4), 3:1 – Черепанов – 59:37 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Данис Зарипов КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
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22:40 Убытки «Автомобилиста» от кражи в раздевалке составили почти 900 тыс. рублей
22:20 Еглич: Скудра говорит, что летом ещё можно допускать ошибки. Рад, что исправился
22:13 Перенесены два матча ХК «Сочи» и «Салавата Юлаева»
22:12 С. Костицын: «Торпедо» сейчас больше думает о своей игре
22:05 Билялетдинов: с «Торпедо» было много моментов, когда «Ак Барс» играл неграмотно
21:40 «Трактор» подписал новый контракт с Пеньковским, «Ак Барс» — с Фаткуллиным
21:34 «Торпедо» обыграло «Ак Барс» на Кубке губернатора Нижегородской области
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21:07 «Локомотив» победил «Амур» в товарищеской игре
20:43 «Йокерит» одержал победу над «Сибирью» в контрольной игре
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18:23 Генменеджер «Айлендерс»: де Хаан — один из лучших защитников клуба
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17:40 «Айлендерс» и Де Хаан договорились о контракте на один год и $ 3,3 млн
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14:02 Величкин: обсудили апелляцию Зарипова, «Металлург» и КХЛ будут помогать Данису
13:45 М. Орлов: победа на Универсиаде — самое запоминающееся событие
13:20 Шадрин: надеюсь, у «Спартака» всё получится. Многое будет зависеть от тренеров
12:50 КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат кандидатов в сборную
12:10 Дюшейн: я думаю лишь о том, чтобы показывать свою лучшую игру
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