На поводу у олигархии. Почему КХЛ нельзя выводить «сборников» за потолок

Кандидаты в сборную России могут быть выведены за потолок зарплат. Почему КХЛ ни в коем случае нельзя идти на поводу у СКА?

Странные новости приходят из КХЛ. Казалось бы, календарь на следующий сезон сформирован, составы команд – тоже, в разгаре предсезонные турниры, а до стартового матча чемпионата остаётся три недели. Какие могут быть потрясения? Тем не менее наши коллеги из ТАСС сообщают, что на ближайшем совете директоров одним из пунктов повестки дня может стать очередное преобразование потолка зарплат. Явление, которое и без того является для нашей лиги мифическим, рискует потерять всяческий смысл.

КХЛ обсудила «дело Зарипова», а «сборников» выведут из-под потолка зарплат? Обсуждение «дела Зарипова», очередные изменения в регламенте и второй день Кубка губернатора Нижегородской области – в итогах дня.

Суть предложения, которое может быть вынесено на обсуждение членов совета директоров, сводится к тому, чтобы вывести за потолок двух, а то и трёх кандидатов в сборную России. Называются и дополнительные критерии. Якобы под эту категорию попадут не просто «сборники», а те, кто вернулся из НХЛ или кого удалось удержать от отъезда за океан. Казалось бы, что в этом порочного? Однажды в лиге уже применялась подобная практика. В 2013-м за потолок вывели Александра Радулова, Илью Ковальчука, Антона Бабчука, Сергея Костицына, Александра Бурмистрова, Лео Комарова и Руслана Федотенко.

Глядя на фамилии игроков, выведенных за потолок зарплат, первым делом обращаешь внимание на фамилию Бабчук. Украинский защитник никогда не считался звездой первой и даже второй величины и вот уже третий год не может найти себе команду. Примечательно же другое. Если при Александре Медведеве игрокам не смотрели в паспорт, выводя за потолок русского финна, двух украинцев и белоруса, то Дмитрий Чернышенко готов давать послабления исключительно российским «сборникам». Это как нельзя лучше отражает смену парадигм в нашем хоккее: «догоним и перегоним НХЛ!» ушло в небытие, уступив дорогу лозунгу «всё ради сборной!».

Придавать игрокам особый статус в нынешних реалиях значит насмехаться над самой идеей потолка зарплат.

Идеологические различия между старой версией КХЛ и новой любопытны, но не более того. Какая, в общем-то, разница, кого выводить за потолок зарплат, если нарушается его принцип? Разве что тем, кто затевает перемены, проще прикрывать свои цели благими намерениями. «Сборники» ли это или энхаэловцы, не столь важно. Удивляет другое. Четыре года назад, когда только-только приехавшего из-за океана Ковальчука выводили из-под потолка зарплат, он был жёстким. Жёстким настолько, насколько это возможно в нашей стране. Теперь, когда Ковальчук решил остаться в КХЛ ещё на год, клубы живут в тепличных условиях и всего лишь платят налог на роскошь. Придавать игрокам особый статус в нынешних реалиях значит насмехаться над самой идеей потолка зарплат.

У этой инициативы нет ровным счётом никакой практической ценности. Если мы произносим громкие слова об интересах сборной, держа в уме предстоящую Олимпиаду, то поезд ушёл. Всех, кого клубы КХЛ могли вернуть из-за океана, они уже вернули. Вряд ли Олегу Знарку в разрезе олимпийского турнира интересен ветеран Фёдор Тютин. Выведя двух или трёх игроков за потолок, сборная не получит подкрепления из-за океана, не станет вмиг фаворитом Игр. Заглядывать же в следующий олимпийский цикл явно преждевременно, а рядовой чемпионат мира не тянет на повод для столь глобальных перемен в лиге.

Сама по себе формулировка «кандидат в национальную команду» слишком расплывчата, чтобы принимать её за чёткий критерий.

Вот и получается, что выгоду из этой инициативы может извлечь вовсе не сборная, а клубы, пробивающие потолок. Причём выгода эта сводится даже не к новым возможностям комплектования, так как составы уже сформированы, а к банальной экономии. Так, если СКА выведет за потолок Ковальчука и Дацюка, на которых тратит в год порядка 500 млн рублей, обладатели кубка Гагарина смогут удержать около 100 млн рублей, то есть 20%, которые и составляют налог на роскошь. Если лига согласится вывести за потолок трёх игроков, то СКА с удовольствием этим воспользуется, придав особый статус ещё и Вячеславу Войнову, чей контракт висит не менее тяжёлым грузом. Стоит ли удивляться, что согласно информации ТАСС именно клуб из Санкт-Петербурга выступил с подобной инициативой?

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Абсурдность ситуации в том, что те самые «сборники», которых предлагают выводить за потолок, сосредоточены в двух клубах. Ещё в прошлом году из «Сибири» на этапы Евротура ездили Шалунов, Шумаков и Окулов, из «Локомотива» Гавриков, из «Динамо» Миронов, а из «Магнитки» Антипин и Береглазов. Теперь все они либо рванули в НХЛ, либо распределились по двум «армейским» клубам. Примерно та же самая картина и с энхаэловцами, решившими вернуться на родину. Передовиком производства здесь выступил ЦСКА с Григоренко, Нестеровым и Любимовым, СКА вернул Калинина, а вот рассматривает ли Знарок приехавшего в Казань Галиева как кандидата в сборную, ещё большой вопрос.



Сама по себе формулировка «кандидат в национальную команду» слишком расплывчата, чтобы принимать её за чёткий критерий. Является ли кандидатом Михаил Григоренко, который в теории может пригодиться Знарку хотя бы на этапах Евротура, но ранее никогда не надевал форму первой сборной? То же самое относится к уже упомянутому Галиеву. В начале июня Минспорта опубликовало список кандидатов в сборную России по хоккею на сезон-2017/18, где нет Александра Радулова, зато встречаются такие фамилии, как Никита Черепанов, Владислав Провольнев и Виктор Комаров. Серьёзно относиться к этому списку сложно и, наверное, нет никакого смысла.

Жёсткий потолок зарплат и 24 клуба. Какой будет КХЛ в 2023 году? По итогам совета директоров КХЛ из лиги не только исключена «Кузня», но и принят ряд реформ, в том числе о жёстком потолке зарплат.

Мы привыкли, что многое в нашем спорте делается в угоду сильным мира сего. Однако всего пару месяцев назад КХЛ торжественно представила новую стратегию до 2023 года. Согласно ей ожидается не только сокращение количества команд, но и всеобщая уравниловка. Уже через два года лига должна установить жёсткий потолок зарплат на отметке 800 млн рублей (сейчас 900 млн, но с возможностью превышения и выплаты налога на роскошь). А ещё через сезон, в 2020 году, планируется опустить верхнюю планку платёжной ведомости до 600 млн рублей. То есть все клубы без исключения будут жить на те деньги, которыми сейчас располагают крепкие середняки.

Если инициатива СКА найдёт поддержку в совете директоров, «светлое завтра» может быть отложено на неопределённый срок.

Когда потолок составит 800 млн, клубы смогут вывести за потолок одного игрока, а когда 600 млн — сразу двух. То, что сейчас вызывает возмущение, при жёстком потолке зарплат полностью оправданно. Если мы хотим видеть в лице КХЛ лигу не только равных возможностей, но и ярких личностей, каждый клуб должен иметь шанс пригласить звезду. Отсрочив революцию на два года, лига дала клубам время на перестройку. За установленный срок наши олигархи должны не только избавиться от «тяжёлых» контрактов, но и научиться жить по-новому. Если инициатива СКА найдёт поддержку в совете директоров, «светлое завтра» может быть отложено на неопределённый срок, а то и вовсе похоронено. Впрочем, уже то, что ЦСКА подписывает со звёздными новичками долгосрочные контракты, намекает, что хоккейная олигархия не желает мириться с новыми порядками.