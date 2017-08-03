Умарк: как Капризов умеет открываться! Он будет суперзвездой в НХЛ

До старта 10-го чемпионата КХЛ осталось чуть менее трёх недель. Одной из самых любопытных команд в ближайшем сезоне будет уфимский «Салават Юлаев». Причин несколько: новый главный тренер финн Эркка Вестерлунд, достойное усиление состава, команда практически избежала потерь игроков, а также то, что в Башкирии по-прежнему играет один из самых ярких хоккеистов лиги Линус Умарк. В интервью «Чемпионату» он рассказал о целях сезон, о том, чего ждать от «Салавата», и о своём подходе к игре.

Вальяжный маг из YouTube. Почему Умарк самый важный игрок КХЛ Линус Умарк не был лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ. У него не сложилась карьера за океаном. Почему же он самый важный игрок нашей лиги?

«На ЧМ много не играл, но рад наконец-то что-то выиграть»

— Линус, как прошло лето?

— Оно получилось довольно коротким, тем не менее хорошо провёл время с семьёй, но хотелось бы больше, чем пять-шесть недель.

— Но это же случилось из-за чемпионата мира, где сборная Швеции одержала победу. Это главный успех в карьере?

— Конечно, но это пока. Мы провели хорошее время, горд быть частью той команды. У нас был большой праздник в Стокгольме, люди отмечали успех с нами.



— За счёт чего удалось добиться победы?

— К нам приехали отличные ребята: Хенрик Лундквист, Никлас Бекстрём, Вильям Нюландер. Я не сыграл так много, но в любом случае рад, что наконец что-то выиграл в карьере.



— Теперь задача попасть на Олимпиаду?

— Это одна из моих целей, но в первую очередь, конечно же, важно, чтобы «Салават» отлично выступал. Надеюсь, что поеду в Южную Корею.



— Успех пришёл с новым главным тренером Рикардом Грёнборгом. Но он же такой диктатор. В отличие от спокойного Пера Мортса.

— Мне нравится с ним, он не так много говорит, но его уважают игроки. Это то, как должно быть в командах.



— Из Северной Америки вернулось несколько сильных шведов: Антон Ландер, Юнас Энрот…

— Я не думаю, что они вернулись ради Олимпиады в Европу. Тем не менее у нас будет отличная команда.



— Вы будете одним из фаворитов?

— Вообще, главный фаворит – это Россия. А так, претендовать на успех будут всё те же: Финляндия, Швеция, непонятно, какими будут североамериканские команды.

Линус Умарк родился 2 февраля 1987 года в Эверторнео (Швеция).



Хоккеем начал заниматься в местной команде, а затем перешёл в «Лулео», за которое выступал до 2009 года. Затем он выступал за московское «Динамо», «Эдмонтон Ойлерз», швейцарский «Цуг», «Баффало Сэйбрз», «Йокерит». С 2015 года является игроком уфимского «Салавата Юлаева».



В 2017 году в составе сборной Швеции стал чемпионом мира. родился 2 февраля 1987 года в Эверторнео (Швеция).Хоккеем начал заниматься в местной команде, а затем перешёл в «Лулео», за которое выступал до 2009 года. Затем он выступал за московское «Динамо», «Эдмонтон Ойлерз», швейцарский «Цуг», «Баффало Сэйбрз», «Йокерит». С 2015 года является игроком уфимского «Салавата Юлаева».В 2017 году в составе сборной Швеции стал чемпионом мира.

«Все команды играют по системе, кроме ряда российских»

— Спустя два года вы снова играете за команду Эркки Вестерлунда, который сейчас возглавил «Салават Юлаев».

— Я знаю его хорошо, отличный тренер, хороший человек. Он хочет помочь команде стать лучше, как и каждому отдельно взятому игроку. Это то, о чём он говорит.



— Его команды всегда отличаются структурой игры.

— У него есть идея, как играть в хоккей, что сделает нас лучше. Безусловно, мы будем одной из лучших команд в этом сезоне и можем пройти очень-очень далеко. Я думаю, что мы будем играть в финале Кубка Гагарина.

— Его система: внимательно в защите, а затем пользоваться шансами при игре в большинстве?

— Оборона у него стоит на первом месте. В нападении ты можешь делать то, что тебе захочется, но не должен забывать возвращаться.



— То есть проблемы для вашего креатива не будет?

— Я играл по этой системе, каждая команда играет по системе, за исключением ряда российских. Я могу делать спокойно то, что от меня требуется.



— Что можете сказать о новичках команды?

— С Филипом Ларсеном мы вместе играли в «Эдмонтон Ойлерз» и «Оклахоме». Парень с хорошим броском, усилит нашу игру в большинстве. Сами Лепистё – один из лучших в лиге защитников, но Ларсен лучше действует в большинстве. Если их сравнивать, то они разные. Хотелось бы, чтобы Филип стал таким же важным игроком, как Сами.



Что касается Йонаса Кемппайнена, то мне нравится с ним играть, будет отличным центром для нас с Хартикайненом.



— Новый голкипер Бен Скривенс иногда позволяет себе играть очень опасно у своих ворот…

— Но он держит игру! Вы видели в первом матче на турнире в Нижнем, как он действовал.



— Как отнеслись к тому, что команда рассталась с Никласом Сведбергом?

— Я общался с ним летом. Конечно, это решение руководства. Мы хорошие друзья, хотел, чтобы он остался. Но, с другой стороны, может быть полезно что-то поменять в команде.



— Можно ли говорить, что «Салават» становится финской командой?

— Мы будем европейской командой, а не финской!

Я понимаю, что Капризов не имел возможности решать, где он будет играть.

«Понимаю, что Капризов сам не решал, где будет играть»

— Летом ушёл в ЦСКА Кирилл Капризов.

— Это большая потеря для нас. Как он умеет открываться! В этом году сделает ещё один шаг вперёд, но мы все хотели, чтобы он остался. Я понимаю, что он не имел возможности решать, где будет играть. Надеюсь, Капри будет хорош, но только не в матчах с нами.



— Что делает его особенным?

— Отличный игрок, будет суперзвездой в НХЛ, хороший парень, скромный, трудяга. Надеюсь, что максимум два года здесь ещё проведёт и поедет уже в НХЛ, в «Миннесоту». Может, даже со Сведбергом вместе поиграет. Если говорить про какие-то мелочи, то он очень опасен под воротами и не боится играть против любого соперника.

Пробиться вопреки. Есть ли Капризову место в ЦСКА? ЦСКА взорвал бомбу, выкупив Кирилла Капризова у «Салавата Юлаева». Но есть ли место талантливому форварду в составе «армейцев»?

«Я не шоумен, просто неплохой игрок»

— В первом же матче Кубка губернатора Нижегородской области вы исполнили эффектный буллит.

— Да в нём ничего особенного не было. Просто был плохой лёд, понимал, что нужно просто попасть.

— Расскажите о вашем подходе к игре, где одним из приоритетов является просто получать удовольствие.

— Я играю в свой лучший хоккей, когда получаю удовольствие. Не думаю, что это делаю для болельщиков, но они платят хорошие деньги, чтобы смотреть на нас, и должно быть шоу. Я уверен, что походы на хоккей должны приносить радость. Когда был ребёнком, видел игроков, которые делали эту игру праздником, они были моими любимыми.

— Есть сейчас такие игроки, которых можно назвать шоуменами?

— Я не шоумен, я просто неплохой игрок. Делаю то, чего никто не ожидает. Не так много таких людей, чаще всего лучшие хоккеисты в командах именно такие. Петер Форсберг использовал свои габариты и раздавал отличные передачи. В эти дни можно выделить Коннора Макдэвида: скорость, умение работать с клюшкой.



— В КХЛ, наверное, можно назвать Павла Дацюка?

— Это да. Тот же Мозякин не шоумен, но у него такой бросок, который стоит увидеть.



— В отличие от большинства русских игроков, вы не такой серьёзный на льду.

— Я тоже серьёзен, больше, чем какой-либо другой игрок на льду. В то же время это то, как я всегда играю: отдать пас из-за спины, ткнуть кого-нибудь между ног. Нужно делать всё, чтобы голкипер не мог понять, что происходит на самом деле, и он не был подготовлен.

«Возможно, это мой последний сезон в КХЛ»

— Давайте о недопонимании. В прошлом сезоне во время Кубка Первого канала вы рассказали, что «вы рады, что испортили русским праздник».

— Ничего против российского хоккея не имею. В английском и шведском есть идиома, как прийти на вечеринку без приглашения – мы хотели прийти и выиграть, не позволив сопернику. Мы уважаем Россию.

Знарок: за такие слова Умарку надо голову оторвать Олег Знарок подвёл итоги Кубка Первого канала и рассказал, что игрокам КХЛ нужно сделать с Линусом Умарком за его слова.

— Удивились ли реакции со стороны российской команды, того же Знарка?

— Я не знаю его, и это хорошо. Уважаю российский хоккей, много отличных игроков. Просто не так поняли. Я шутил. Ничего плохого не имел в виду.



— Вы часто шутите. Как-то отправляли «Ак Барс» в отпуск во время плей-офф.

— Это то, какой я есть. Люди могут не любить меня, но мне всё равно. Я никогда ничего плохого не имею в виду. Ты хочешь побеждать, и иногда нужно пошутить.



— Начинается ваш третий сезон в «Салавате Юлаеве».

— Возможно, это мой последний сезон в КХЛ. Но никогда не говори никогда, подумаю об этом в конце года – оставаться или переезжать куда-то. Могу спокойно провести один-два года, но тяжело быть вдали от семьи.



— На Востоке будет серьёзная битва в этом году.

— Мы будем на вершине. Всё зависит от травмированных игроков, в прошлом году было много повреждений, поэтому проиграли «Ак Барсу». Ну и судьи были на их стороне. Но это я шучу. Если будет полный состав, то я не вижу ни одной команды, которая может победить нас в серии до четырёх побед.

Возможно, это мой последний сезон в КХЛ. Но никогда не говори никогда, подумаю об этом в конце года – оставаться или переезжать куда-то.

— Даже в финале Кубка Гагарина?

— Финал – это финал. У нас отличная команда. На Востоке должен быть в топ-3, но для начала надо вообще просто в плей-офф попасть.