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КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: ak-bars.ru

Марков — в «Ак Барсе», а Петерссон – в «Авангарде»! Таблица трансферов КХЛ

Андрей Марков перешёл в «Ак Барс», Андре Петерссон стал новичком «Авангарда», а «Нефтехимик» расстался с Андреем Первышиным.
3 августа 2017, четверг. 18:00 Хоккей

Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция

За прошедшие две недели клубы КХЛ продолжили комплектование своего состава. Новичками братиславского «Слована» стали защитники Ник Эберт, Томаш Ворачек, форварды Теему Рамстедт, Михал Ржепик. Минское «Динамо» усилилось нападающим Джастином Фонтейном, Шарлем Лингле и продлило соглашение с игроком обороны Марком-Андре Граньяни. Рижское «Динамо» подписало контракт с нападающим Ти Джеем Гальярди, который уже имеет опыт игры в КХЛ.

Московский «Спартак» заключил пробные соглашения с форвардами Алексеем Глуховым и Александром Кузнецовым. Московский ЦСКА обменял защитника Андрея Ермакова в «Торпедо» на денежную компенсацию. Нижегородцы также заключили пробное соглашение с защитником Виктором Балдаевым.

Восточная конференция

Главным ньюсмейкером последних недель стал казанский «Ак Барс». Началось с негатива — новичок команды Данис Зарипов был дисквалифицирован на два года за употребление запрещённых препаратов. Затем стало известно о более приятном событии: новичком команды стал опытный защитник Андрей Марков, который до этого 16 лет выступал за «Монреаль Канадиенс» в НХЛ. Соглашение с 38-летнем хоккеистов подписано на два года.

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Их соседи по республике нижнекамский «Нефтехимик» расторг соглашение с защитником Андреем Первышиным и заключил контракт с чешским форвардом Андреем Нестрашилом, выступавшим в системе клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». «Югра» рассталась с защитником Тууккой Мянтюля и заменила его словаком Мартином Штайнохом. Поговаривают, что третьим легионером команды станет американец Джереми Морин.

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Швед Андре Петерссон долгие годы выступал за хоккейный клуб «Сочи», в межсезонье он собирался переехать в швейцарский чемпионат, но в итоге остался в КХЛ. Новым клубом шведа стал омский «Авангард», у которого уже сейчас перебор легионеров и битвы за место в составе не избежать. При этом новички отказались от нападающих Максима Пестушко и Михаила Юнькова, которые не вписались в систему Андрея Скабелки.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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