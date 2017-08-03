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Хоккей. Итоги дня. 3 августа 2017 года
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Ак Барс» выиграл первое «Зелёное дерби», Задоров остаётся в НХЛ

«Ак Барс» победил «Салават», Задоров договорился с «Колорадо», Панарин будет играть под 9-м номером в «Коламбусе» — в итогах дня.
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Задоров остаётся в НХЛ

Российский защитник Никита Задоров договорился с «Колорадо Эвеланш» о продлении контракта, утверждает журналист BSN Denver Эдриан Дэйтер на своей странице в «Твиттере». 22-летний хоккеист просил зарплату от $ 2,75 до 3 млн за сезон, однако в итоге согласился на условия клуба и будет получать около $ 2 млн в год.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Задоров принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 10 результативных передач при показателе полезности «-20».

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Умарк видит «Салават» в финале Кубка Гагарина

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ и заверил в успехе своей команды.

«Знаю Вестерлунда хорошо, отличный тренер, хороший человек. Он хочет помочь команде стать лучше, как и каждому отдельно взятому игроку. Это то, о чём он говорит. У него есть идея, как играть в хоккей, что сделает нас лучше. Безусловно, мы будем одной из лучших команд в этом сезоне и можем зайти очень-очень далеко. Думаю, мы будем играть в финале Кубка Гагарина», — сказал Умарк в интервью «Чемпионату».

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Панарин сменил 72-й номер на 9-й

Нападающий Артемий Панарин будет выступать в «Коламбус Блю Джекетс», куда его обменяли из «Чикаго Блэкхоукс», под 9-м номером, сообщил в своём «твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн. Как сообщается, 9-й номер был выбран как сумма цифр «7» и «2», поскольку Панарин ранее выступал под 72-м номером, который сейчас в «Джекетс» занят Сергеем Бобровским.

25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

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Первое «Зелёное дерби» получилось огненным

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 4:3.

Счёт во втором периоде открыл «Салават Юлаев» благодаря голу Теему Хартикайнена. «Ак Барс» ответил двумя заброшенными шайбами от Александра Свитова и голом Артёма Михеева.

В концовке третьего периода команда Эркки Вестерлунда отыграла две шайбы усилиями Хартикайнена и Максима Майорова, но не сумела сравнять счёт.

Кубок губернатора Нижегородской области
03 августа 2017, четверг. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 3 0:0, 2:1, 2:2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Хартикайнен (Умарк) – 23:25 (5x4), 1:1 – Малыхин (Азеведу) – 26:00 (5x5), 2:1 – Михеев (Глинкин, Глухов) – 27:46 (5x5), 3:1 – Свитов – 42:25 (5x4), 4:1 – Свитов (Обухов, Лазарев) – 52:51 (5x4), 4:2 – Майоров – 53:59 (5x5), 4:3 – Хартикайнен (Кемппайнен) – 56:36 (5x5)

У сборной России будут преимущества на Олимпиаде?

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк поделился ожиданиями от ОИ-2018.

«Собирать команду для Олимпиады с целью взять золото всегда трудно, но без НХЛ это действительно куда труднее. Одно только составление расписания переездов — огромная задача, но федерация с ней хорошо справилась. Теперь будем принимать трудные хоккейные решения, а это уже хорошая проблема.

У России будут преимущества, каких не будет у других, это понятно. Но мне кажется, что и многие другие команды рассматривают Пхёнчхан как свой шанс. Если вы поговорите с немцами или швейцарцами, они вам скажут, что у них наконец-то есть реальная возможность побороться за медали. Так что во многом эти игры будут куда более равными, чем прошлые», — заявил Бурк.

«Автомобилист» обыграл «Спартак»

«Автомобилист» одержал победу над «Спартаком» в матче на Кубке губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:2 Б.

В первом периоде Андрей Обидин реализовал большинство и вывел «Автомобилист» вперёд, а во второй двадцатиминутке Евгений Чесалин удвоил преимущество своей команды. В середине третьего игрового отрезка Александр Комаристый сократил отставание, наказав соперника за удаление, а затем Станислав Чистов сравнял счёт. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии буллитов победу «Автомобилисту» принёс Дмитрий Мегалинский.

Кубок губернатора Нижегородской области
03 августа 2017, четверг. 19:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 2 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Обидин (Чайковски, Михнов) – 12:11 (5x4), 2:0 – Чесалин (Паре, Торченюк) – 24:29 (5x5), 2:1 – Комаристый (Бобров) – 49:05 (5x4), 2:2 – Чистов (Пепеляев) – 55:13 (5x5), 3:2 – Мегалинский – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Артемий Панарин Линус Умарк Никита Задоров Обзор главных хоккейных событий дня
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