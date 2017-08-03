«Ак Барс» выиграл первое «Зелёное дерби», Задоров остаётся в НХЛ

«Ак Барс» победил «Салават», Задоров договорился с «Колорадо», Панарин будет играть под 9-м номером в «Коламбусе» — в итогах дня.

Марков — в «Ак Барсе», а Петерссон – в «Авангарде»! Таблица трансферов КХЛ Андрей Марков перешёл в «Ак Барс», Андре Петерссон стал новичком «Авангарда», а «Нефтехимик» расстался с Андреем Первышиным.

Задоров остаётся в НХЛ

Российский защитник Никита Задоров договорился с «Колорадо Эвеланш» о продлении контракта, утверждает журналист BSN Denver Эдриан Дэйтер на своей странице в «Твиттере». 22-летний хоккеист просил зарплату от $ 2,75 до 3 млн за сезон, однако в итоге согласился на условия клуба и будет получать около $ 2 млн в год.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Задоров принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 10 результативных передач при показателе полезности «-20».

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Умарк видит «Салават» в финале Кубка Гагарина

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ и заверил в успехе своей команды.



«Знаю Вестерлунда хорошо, отличный тренер, хороший человек. Он хочет помочь команде стать лучше, как и каждому отдельно взятому игроку. Это то, о чём он говорит. У него есть идея, как играть в хоккей, что сделает нас лучше. Безусловно, мы будем одной из лучших команд в этом сезоне и можем зайти очень-очень далеко. Думаю, мы будем играть в финале Кубка Гагарина», — сказал Умарк в интервью «Чемпионату».

Умарк: как Капризов умеет открываться! Он будет суперзвездой в НХЛ Умарк рассказал о перспективах «Салавата» в новом сезоне КХЛ, о своём подходе к игре и об уходе Капризова в ЦСКА.

Панарин сменил 72-й номер на 9-й

Нападающий Артемий Панарин будет выступать в «Коламбус Блю Джекетс», куда его обменяли из «Чикаго Блэкхоукс», под 9-м номером, сообщил в своём «твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн. Как сообщается, 9-й номер был выбран как сумма цифр «7» и «2», поскольку Панарин ранее выступал под 72-м номером, который сейчас в «Джекетс» занят Сергеем Бобровским.

25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

Прогулки Панарина по Петербургу и путешествие кубка Стэнли по Москве Малкин путешествовал с кубком Стэнли, Орловы и Тарасенко посетили театр, а Комаров встретил Знарка — в обзоре соцсетей игроков НХЛ.

Первое «Зелёное дерби» получилось огненным

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 4:3.



Счёт во втором периоде открыл «Салават Юлаев» благодаря голу Теему Хартикайнена. «Ак Барс» ответил двумя заброшенными шайбами от Александра Свитова и голом Артёма Михеева.

В концовке третьего периода команда Эркки Вестерлунда отыграла две шайбы усилиями Хартикайнена и Максима Майорова, но не сумела сравнять счёт.

У сборной России будут преимущества на Олимпиаде?

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк поделился ожиданиями от ОИ-2018.



«Собирать команду для Олимпиады с целью взять золото всегда трудно, но без НХЛ это действительно куда труднее. Одно только составление расписания переездов — огромная задача, но федерация с ней хорошо справилась. Теперь будем принимать трудные хоккейные решения, а это уже хорошая проблема.



У России будут преимущества, каких не будет у других, это понятно. Но мне кажется, что и многие другие команды рассматривают Пхёнчхан как свой шанс. Если вы поговорите с немцами или швейцарцами, они вам скажут, что у них наконец-то есть реальная возможность побороться за медали. Так что во многом эти игры будут куда более равными, чем прошлые», — заявил Бурк.

«Автомобилист» обыграл «Спартак»

«Автомобилист» одержал победу над «Спартаком» в матче на Кубке губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:2 Б.

В первом периоде Андрей Обидин реализовал большинство и вывел «Автомобилист» вперёд, а во второй двадцатиминутке Евгений Чесалин удвоил преимущество своей команды. В середине третьего игрового отрезка Александр Комаристый сократил отставание, наказав соперника за удаление, а затем Станислав Чистов сравнял счёт. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии буллитов победу «Автомобилисту» принёс Дмитрий Мегалинский.