Антипин: пойти по пути Малкина? Для начала хочу просто играть в НХЛ

24-летний защитник Виктор Антипин в середине августа улетает в США, где будет выступать за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». В интервью «Чемпионату» Атипин рассказал, как готовится к дебютному сезону в Национальной лиге, поразмышлял на тему сборной и Олимпиады, пообещал, что будет следить за выступлением магнитогорского «Металлурга», а также пожелал Данису Зарипову поскорее решить все накопившиеся проблемы.

Справка «Чемпионата»



Виктор Антипин, защитник



Родился 6 декабря 1992 года в Усть-Каменогорске, Казахстан



Воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». С 2009 по 2012 год играл в молодёжной команде «Стальные Лисы», с которой в 2010 году завоевал кубок Харламова. Начиная с 2012 года выступал за первую команду «Металлурга», является двукратным обладателем кубка Гагарина.



25 мая 2017 года клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» официально объявил о подписании контракта новичка с хоккеистом. Родился 6 декабря 1992 года в Усть-Каменогорске, КазахстанВоспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». С 2009 по 2012 год играл в молодёжной команде «Стальные Лисы», с которой в 2010 году завоевал кубок Харламова. Начиная с 2012 года выступал за первую команду «Металлурга», является двукратным обладателем кубка Гагарина.25 мая 2017 года клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» официально объявил о подписании контракта новичка с хоккеистом.

«Главная разница в подготовке к сезону в том, что занимаюсь индивидуально»

— Как проходит ваша подготовка к дебютному сезону в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз»?

— Последние три недели активно занимаюсь, подтягиваю физическую форму. Работаю с тренером в зале, катаюсь на льду.



— Есть различия с подготовкой к сезонам в КХЛ?

— Упражнения те же, я бы не сказал, что они сильно отличаются. Главная разница в том, что занимаюсь индивидуально.



— Бытовые вопросы в США уже решили?

— Нет, квартиру пока не искал. Планирую прилететь в Баффало 14 августа, до начала сезона буду жить в гостинице. А дальше посмотрим. Возможно, так и останусь в ней, я всё равно один. Гостиница находится в двух минутах от арены. В любом случае найти квартиру не проблема, даже если решу её снимать.



— Специально едете в Баффало за месяц до лагеря?

— Да, буду привыкать к новым условиям, тренироваться, постепенно решать различные вопросы. Не хочется никакой спешки. Старт тренировочного лагеря запланирован на 14 сентября.

Буду привыкать к новым условиям, тренироваться, постепенно решать различные вопросы. Не хочется никакой спешки. Старт тренировочного лагеря запланирован на 14 сентября.

«Азы английского языка знаю, но продолжу его изучать»

— С руководством команды беседовали?

— Я летал туда на три дня в конце мая. Всех увидел, познакомился. Правда, тогда ещё не назначили главного тренера — Фил Хаусли пришёл в команду только в середине июня. А вот менеджеров, докторов, персонал застал. Заказал себе форму, клюшки, чтобы потом ничего не ждать, а сделать заранее. Понравилось, как всё организовано и выстроено.



— С Дмитрием Куликовым, перешедшим в «Виннипег», не общались?

— Мы с ним не пересекались. Конечно, было бы легче, играй в составе «Сэйбрз» ещё один русский хоккеист. Но, с другой стороны, может, это и к лучшему, что, кроме меня, никого нет. Быстрее освоюсь, выучу язык.



— Значит, отсутствием российских хоккеистов не расстроены?

— Не особо.



— Кстати, на каком уровне ваш английский?

— Азы я знаю, разбираюсь в хоккейных терминах. В бытовом плане тоже могу объясниться. Но останавливаться не собираюсь, продолжу изучать.



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«В сборной России мне пожелали удачи»

— «Баффало» — строящаяся команда. Это важный фактор для вас? Игровое время там получить легче, чем в клубе-гранде.

— Разумеется, такие вещи важны. Это стало одним из главных факторов моего перехода в «Сэйбрз». С другой стороны, всё зависит от меня. Если я не буду себя проявлять, то и в составе «клинков» не дадут много игрового времени.

— Долго думали над вопросом об участии в Олимпиаде 2018 года? По всей видимости, теперь вы на ней не сыграете.

— Ещё будут Игры в Китае в 2022 году. Так что есть к чему стремиться. Понимаете, у меня появился вариант с НХЛ. Во мне были всерьёз заинтересованы, и я решил ухватиться за предоставленный шанс. Не знаю, дали бы мне его годом позднее. Надеюсь, что ещё появится возможность помочь сборной России на Олимпиаде.

Не знаю, дали бы мне этот шанс годом позднее. Надеюсь, что ещё появится возможность помочь сборной России на Олимпиаде.

— Главный тренер сборной России Олег Знарок как-то напутствовал вас?

— В сборной к моему решению отнеслись абсолютно нормально. Пожелали удачи.



— Отец тоже поддержал?

— Естественно, это было общее решение.

«Вариант с НХЛ – интересный для Зарипова»

— Собираетесь ли следить за «Металлургом», который покинули сразу три ведущих защитника: вы, Крис Ли и Алексей Береглазов?

— Не знаю, будет ли команде тяжело. Надеюсь, что у «Магнитки» всё сложится хорошо. Всё равно многие остались, подрастает хорошая молодёжь, подписали неплохих игроков. Буду следить за выступлением родной команды, переживать за неё.

— Хотите в будущем стать для Магнитогорска вторым Малкиным и пойти по пути Евгения? Только с позиции защитника, а не форварда.

— Посмотрим, как получится, что сейчас загадывать (смеётся).



— Интересно будет противостоять «Питтсбургу» с Малкиным на льду?

— Интересно сыграть со всеми. Для начала хочется просто начать играть в НХЛ. Сейчас у меня двусторонний контракт на один год. Как положено новичку.



— Вы наверняка в курсе ситуации с Данисом Зариповым. Поддержали бывшего партнёра по «Металлургу»?

— С Данисом получилась очень неприятная ситуация. Надеюсь, что в итоге у него всё сложится хорошо. Зарипов – большой мастер, четырёхкратный обладатель кубка Гагарина. Его титулы говорят за него самого.

С Данисом получилась очень неприятная ситуация. Надеюсь, что в итоге у него всё сложится хорошо. Зарипов – большой мастер, четырёхкратный обладатель кубка Гагарина.

— Он сказал, что не исключает варианта с переездом в НХЛ. Готовы его принять?

— Интересный вариант. Верим, что у Даниса всё получится. Он должен играть там, где сам захочет.