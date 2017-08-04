Восточные разборки. «Магнитка» больше не фаворит?

КХЛ близится к старту своего 10-го сезона, и сейчас летнее комплектование клубов лиги практически завершено. В Восточной конференции основная борьба за лидерство по обыкновению ожидается между четырьмя клубами: «Ак Барсом», «Авангардом», «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом».

Последние четыре года «Магнитка» была единоличным королём Востока, трижды за это время сыграв в финале плей-офф и выиграв два Кубка Гагарина. Но сейчас ситуация рискует поменяться: «Металлург» растерял значительную часть чемпионского костяка, а соперники уральцев неплохо усилились. Сравниваем составы, в которых четыре восточных гранда подходят к новому сезону, и пытаемся разобраться, кто составит главную конкуренцию «армейским» суперклубам с Запада в борьбе за титул.

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Вратари

«Ак Барс»: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский, Тимур Билялов

«Авангард»: Доминик Фурх, Олег Шилин, Денис Костин

«Салават Юлаев»: Бен Скривенс, Андрей Кареев

«Металлург» Мг: Василий Кошечкин, Илья Самсонов

«Магнитка», может, больше и не будет фаворитом Восточной конференции, но с вратарской бригадой у подопечных Ильи Воробьёва по-прежнему полный порядок. Сразу после проигранного СКА финала «Металлург» объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с одним из лучших российских голкиперов современности Василием Кошечкиным, а это значит, что за последний рубеж уральцам можно не переживать. Тем более что в сменщиках у Кошечкина – Илья Самсонов, талантливый молодой вратарь, которого, несомненно, ждёт большое будущее.

В прошлом сезоне Самсонов периодически оставлял более опытного товарища на скамейке запасных, но для плей-офф Кубка Гагарина оказался сыроват, а Кошечкин в играх на вылет в очередной раз продемонстрировал свой высокий класс. Два голкипера «Магнитки» составляют друг другу здоровую конкуренцию, в результате которой Кошечкин не позволяет себе расслабиться, а Самсонов взрослеет как хоккеист и набирается опыта игры на высоком уровне.

«Ак Барс» в это межсезонье главной селекционной задачей поставил сохранение всех лидеров и отлично с этим справился.

Похожим путём пошли и в Омске, где «Авангард» продлил трудовые отношения с Домиником Фурхом, для которого предстоящий сезон станет третьим в качестве основного вратаря «ястребов». За два года чешский голкипер омичей влюбил в себя местную публику не только надёжной игрой, но и яркими послематчевыми шоу. Впрочем, очевидна и проблема Доминика – его уверенность на последнем рубеже становится куда как меньше с наступлением игр плей-офф.

Летом в «Авангарде» решили не искать сменщика Фурха на стороне, а доверить эту роль двум воспитанникам местной школы. Олег Шилин и Денис Костин далеко не первый год находятся в обойме основной команды, периодически показывают довольно зрелую игру, но им обоим явно не хватает доверия от тренерского штаба. В следующем сезоне у Шилина и Костина наверняка будет больше возможностей проявить себя, ведь у «Авангарда» в составе шесть легионеров, и если Андрей Скабелка решит выпустить на лёд шведскую пятёрку полевых игроков, то Фурху придётся остаться в запасе.

«Салават» играет мускулами. Вайсфельд строит в Уфе чемпионскую команду? В новом сезоне «Салават Юлаев» обещает составить конкуренцию СКА и ЦСКА. Уфимцы станут одним из претендентов на кубок Гагарина.

«Салават Юлаев» в межсезонье решил избавиться от репутации весёлого и неуправляемого коллектива, подписав тренера, который в первую очередь ценит систему и дисциплину. После прихода Эркки Вестерлунда в Уфу стало понятно, что дни Никласа Сведберга в «Салавате» сочтены и в клубе будет новый голкипер, на которого можно будет положиться. Таковым стал Бен Скривенс, много поигравший в НХЛ, а в прошлом сезоне защищавший ворота минского «Динамо». Скривенс – очень выносливый и надёжный голкипер, способный провести весь сезон на высоком уровне без спадов, и, думается, это именно то, что нужно Вестерлунду.

Сменщиком канадца в Уфе будет Андрей Кареев, ярко заявивший о себе в прошлом сезоне. Молодой голкипер успешно справлялся с ролью основного вратаря в Новокузнецке и Нижнекамске, но сейчас ему предстоит пройти испытание ролью запасного голкипера в топ-клубе. В результате этого Кареев либо вырастет в большого мастера в соперничестве со Скривенсом, либо отсутствие игровой практики затормозит карьерный взлёт талантливого вратаря.

Хуже всего на бумаге выглядит положение дел в «Ак Барсе». В Казани расстались со Станиславом Галимовым, решив сделать ставку на Эмиля Гарипова, который играет в целом надёжно, но в важных кубковых матчах порой чувствует себя неуверенно. Впрочем, вызывает опасения не столько факт того, что Гарипов станет единоличным первым номером казанцев, а отсутствие у «Ак Барса» хоть сколько-нибудь опытного запасного вратаря. Эту роль в следующем сезоне будут исполнять Владислав Подъяпольский, не выделявшийся даже в составе «Кузни», а также Тимур Билялов, не сыгравший пока ни одного матча на уровне КХЛ. Справится ли молодая вратарская бригада казанцев с возложенной на неё ответственностью? Большой вопрос.

Два голкипера «Магнитки» составляют друг другу здоровую конкуренцию, в результате которой Кошечкин не позволяет себе расслабиться, а Самсонов взрослеет как хоккеист и набирается опыта игры на высоком уровне.

Защитники

«Ак Барс»: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Тимур Фаткуллин, Никита Лямкин, Андрей Марков, Дамир Мусин, Атте Охтамаа, Михаил Сидоров, Василий Токранов, Альберт Яруллин, Степан Захарчук

«Авангард»: Йонас Анелёв, Максим Березин, Илья Дервук, Эрик Густафссон, Никита Лисов, Егор Мартынов, Евгений Медведев, Виталий Меньшиков, Максим Минеев, Александр Осипов

«Салават Юлаев»: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Максим Гончаров, Денис Куляш, Филипп Ларсен, Александр Логинов, Максим Осипов, Григорий Панин

«Металлург» Мг: Евгений Бирюков, Никита Бобряшов, Александр Будкин, Денис Денисов, Григорий Дронов, Ярослав Хабаров, Ник Шаус, Дмитрий Шуленин, Сергей Терещенко

Из четвёрки топ-клубов Востока наибольшие потери в оборонительной линии понёс «Металлург», который покинули Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов. Первые двое и вовсе были ведущей парой защитников уральцев и внесли огромный вклад в успехи уральцев последних лет. На замену ушедшим «Магнитка» подписала опытнейшего Дениса Денисова, который последние годы был оплотом обороны ЦСКА, а также американца Ника Шауса. И если в компетенции российского защитника не приходится сомневаться, то Шаус, найденный Геннадием Величкиным в чемпионате Чехии, пока настоящий кот в мешке.

Лидерами обороны «Металлурга» в следующем сезоне должны стать патриот Магнитогорска Евгений Бирюков и давно жаждущий выхода на новый уровень Ярослав Хабаров, а новых Антипиных Илья Воробьёв будет воспитывать из местного воспитанника Григория Дронова и набравшегося в нижегородском «Торпедо» опыта Дмитрия Шуленина.

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В Казани Зинэтула Билялетдинов практически избавился от защитников-легионеров, оставив в команде только финна Охтамаа, неплохо показавшего себя в прошлом сезоне. Основу обороны «Ак Барса» составят проверенные люди, такие как жёсткий и исполнительный Степан Захарчук, раскрывающийся с каждым сезоном Василий Токранов, опытный Рафаэль Батыршин. Надеются в Казани и на местных воспитанников в лице Романа Абросимова, Дамира Мусина и Альберта Яруллина.

Любопытным приобретением обещает стать фактурный защитник Никита Лямкин, выписанный из Новокузнецка, ну а бриллиантом казанской обороны станет Андрей Марков. Экс-легенда «Монреаля», решивший после 16 сезонов в НХЛ вернуться в Россию, наверняка станет лидером защиты «Ак Барса», усилит и так эффективное большинство казанцев, а грандиозный опыт Маркова позволит многому научиться молодым хоккеистам команды.

«Авангард» в межсезонье столкнулся с проблемой поиска новых лидеров атаки, а вот оборона «ястребов» по сравнению с прошлым сезоном практически не претерпела изменений. В распоряжении Андрея Скабелки есть уже проверенные пары Мартынов — Медведев и Анелёв – Густафссон, а также удачно влившийся в команду по ходу прошлого чемпионата Виталий Меньшиков, в активе которого мощный щелчок и умение вступиться за партнёра. Также остались в команде Александр Осипов и Никита Лисов, никуда не делись и молодые Илья Дервук и Максим Минеев. Единственным приобретением в защиту стал защитник-домосед Максим Березин, а потому омичи в следующем сезоне смогут похвастать, пожалуй, самой сыгранной обороной на Востоке.

Самая любопытная ситуация в линии защиты в следующем сезоне может сложиться в «Салавате Юлаеве». Уфимский клуб в прошлом чемпионате стал синонимом «пожара в обороне», и, казалось бы, Эркка Вестерлунд первым делом постарается расстаться с главными «пожарными» «Салавата». Команду действительно покинули Дмитрий Воробьёв и Константин Корнеев, однако главные уфимские весельчаки – Максим Гончаров и Денис Куляш – продолжат выступать в столице Башкирии. Смогут ли они принять жёсткие требования Вестерлунда и снизить до минимума процент брака в обороне? От ответа на эти вопросы во многом зависит судьба уфимской команды.

Но и помимо Гончарова и Куляша в защите «Салавата» есть на кого обратить внимание. После яркого сезона в Уфе многого ждут от Захара Арзамасцева, рассчитывают и на пушечный бросок Александра Логинова. Что касается приобретений, то главной звездой обороны «Салавата» должен стать Филипп Ларсен. Датчанин – умный и великолепно технически оснащённый защитник, много поигравший в НХЛ, а в России известный по выступлениям за «Югру» и «Йокерит». Наконец, интересно будет посмотреть на то, как под руководством строгого и требовательного тренера заиграет один из самых недисциплинированных и несдержанных хоккеистов Григорий Панин.

«Авангард» в следующем сезоне сможет похвастать, пожалуй, самой сыгранной обороной на Востоке.

Нападающие

«Ак Барс»: Дмитрий Архипов, Джастин Азеведу, Андрей Чибисов, Станислав Галиев, Антон Глинкин, Михаил Глухов, Денис Голубев, Антон Ландер, Максим Лазарев, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Артём Михеев, Дмитрий Обухов, Андрей Попов, Иржи Секач, Александр Свитов, Владимир Ткачёв, Артём Тянулин, Никита Язьков, Иван Емец

«Авангард»: Деннис Эверберг, Данил Файзуллин, Михаил Фисенко, Иван Фищенко, Ансель Галимов, Пётр Хохряков, Семён Кошелев, Дмитрий Кугрышев, Артур Лаута, Николай Лемтюгов, Илья Михеев, Александр Пережогин, Андре Петерссон, Валентин Пьянов, Никита Самохвалов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Йохан Сундстрём, Дмитрий Жукенов

«Салават Юлаев»: Илья Баранов, Евгений Бодров, Георгий Бусаров, Артём Фёдоров, Эдуард Гиматов, Теему Хартикайнен, Йоонас Кемппайнен, Степан Хрипунов, Денис Кокарев, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Доминик Кубалик, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Игорь Макаров, Максим Майоров, Линус Умарк, Вячеслав Солодухин, Илья Зубов

«Металлург» Мг: Илья Берестенников, Артур Болтанов, Мэтт Эллисон, Томаш Филиппи, Владислав Калетник, Денис Казионов, Ярослав Косов, Ян Коварж, Сергей Мозякин, Оскар Осала, Денис Платонов, Антон Шенфельд, Игорь Швырёв, Никита Сироткин, Евгений Тимкин Артём Железков

«Ак Барс» в это межсезонье главной селекционной задачей поставил сохранение всех лидеров и отлично с этим справился. В Казани продолжат играть Азеведу, Секач, Свитов, Ткачёв, Малыхин, Лукоянов, Глинкин, Попов – словом, все те хоккеисты, которые отвечали в клубе за львиную долю заброшенных шайб и набранных очков. Трансферной удачей можно назвать и расставание с Михаилом Варнаковым, который при увесистом контракте забыл, что такое забрасывать в плей-офф.

Летом казанцы усилили нападение Антоном Ландером и Станиславом Галиевым – шведским центрфорвардом и российским крайним нападающим с опытом игры в НХЛ. Кроме того, «Ак Барс» сработал на перспективу, переманив сразу несколько хоккеистов из потерявшего в статусе новокузнецкого «Металлурга». В других линиях мы отметили Подъяпольского и Лямкина, а среди форвардов хорошее будущее может ожидать Никиту Язькова и Ивана Емеца.

Если «Ак Барс» сумел остаться при своих, то в Омске в новом сезоне будет совершенно новое нападение. «Авангард» покинули все центральные нападающие образца прошлого сезона, а также один из лучших снайперов команды Антон Бурдасов. «Ястребы» провели масштабную селекцию, в результате которой в «Авангарде» оказалось три шведских нападающих, которые и должны составить ударную тройку команды.

Шаг вперёд или бег на месте? Что ждёт «Авангард» в новом сезоне С новым тренером и новыми лидерами «Авангард» вступает в 10-й сезон КХЛ, чтобы решить старые задачи.

Андре Петерссон прекрасно зарекомендовал себя в составе ХК «Сочи», Сундстрём был лидером «Фрелунды», а вот кандидатура Эверберга пока вызывает наибольшие вопросы. Деннис весьма старательный и быстрый игрок, но в своих предыдущих командах он никогда не был на ведущих ролях.

Помимо веры в шведских лидеров в Омске будут надеяться, что Кугрышев в ЦСКА не растерял снайперский талант, Лемтюгов продолжит показывать в «Авангарде» лучший хоккей в карьере, а Пережогин обретёт очередную хоккейную молодость.

Наконец, большие надежды «Авангарда» связаны с молодыми игроками. Сейчас в Омске большая группа перспективных игроков, и если тройке Пьянов-Семёнов-Михеев гарантировано место в основе, то Лауте, Жукенову, Самохвалову, Фищенко и Кошелеву ещё предстоит доказать свою профпригодность.

Много новых имён в нападении будет и у «Салавата Юлаева», но преимущество уфимцев в том, что они сумели сохранить прошлогодних лидеров атаки, за исключением Кирилла Капризова. Линус Умарк и Теему Хартикайнен продолжат радовать башкирскую публику, и это главный трансферный успех «Салавата».

В помощь к ним Леонид Вайсфельд подписал ещё двух весьма интересных легионеров в нападение. В Уфу из Новосибирска перебрался неплохой центрфорвард Йоонас Кемппайнен, а также один из самых интересных молодых игроков в Европе Доминик Кубалик, настрелявший не один десяток шайб в чешской лиге. Решить проблему с центрами, которая мучила уфимцев в прошлом году, призван также Илья Зубов, а Вячеслав Солодухин в «Салавате» постарается показать такую же результативность, какая была у него в лучшие годы в «Витязе».

Наименьшую глубину нападения среди топ-клубов Востока будет иметь «Магнитка». Да, уральцы и раньше делали ставку только на одно звено, но теперь у «Металлурга» нет и этого козыря. В команде по-прежнему будут играть лучший российский бомбардир всех времен Сергей Мозякин и сильнейший центрфорвард Ян Коварж, но из великолепной стартовой пятёрки «Магнитки» они остались лишь вдвоём. Об уходе Антипина и Ли писали выше, покинул команду и Данис Зарипов. Заменить форварда, очевидно, призван Мэтт Эллисон, в последнее время выступавший в Минске и зарекомендовавший себя как весьма результативный хоккеист.

И если в случае с рокировкой Зарипов-Эллисон «Металлург» может даже остаться в плюсе, то остальные потери магнитогорцы компенсировали весьма скупо. Из команды ушли Сантала, Сёмин, Вольски, Казионов, Потехин, а на их место подписан только Шенфельд да вчерашние игроки ВХЛ Бобряшов, Сироткин и Арсенюк. С такой селекцией «Металлургу» будет крайне трудно вновь стать ведущей командой конференции, и весьма вероятно, что в следующем сезоне нас ждёт новый восточный король.