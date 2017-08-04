Семеро за лавками. Хичкок, Токкет и ещё 5 тренеров НХЛ, сменивших клубы

До старта нового сезона в Национальной хоккейной лиге остаётся больше двух месяцев. Но пока хоккеисты заслуженно расслабляются и отдыхают на курортах, неутомимые тренеры уже начинают свою работу над выстраиванием плана подготовки, внедрением игровых схем и прочими хоккейными тонкостями. Семь клубов НХЛ обновили своих рулевых, которым предстоит провести свои фрегаты через бурное море регулярного чемпионата: кто-то будет вынужден сесть на шлюпку и покинуть команду, ну а кому-то должно повезти больше. Давайте посмотрим, у кого из них будут лучшие шансы на успех.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

65-летний специалист недолго оставался безработным. 1 февраля он был уволен с поста главного тренера «Сент-Луиса», а в середине апреля уже было объявлено о его назначении на пост наставника «Старз». Примечательно, что сменщик Хичкока в «Блюз» Майк Йео и так играл в команде весьма значительную роль, а после окончания сезона должно было произойти его запланированное повышение до главного тренера, в то время как седовласый Кен собирался уйти на пенсию. Однако руководство «музыкантов» не дотерпело до конца «регулярки», а сам Хичкок решил не завершать карьеру, тем более, что предложение ему поступило весьма заманчивое. Боссы «Далласа» во главе с генменеджером Джимом Ниллом дали волю некоторому приступу ностальгии, взяв на роль наставника того, кто выиграл с техасцами единственный в их истории Кубок Стэнли. В 1999 году у Хичкока подобрался весьма симпатичный коллектив во главе с Бреттом Халлом, Эдди Белфором, Майком Модано и Дерианом Хэтчером, но финальную серию с «Баффало» зрители нарекли «финалом кошмаров», который завершился «фантомным» голом.



В нынешнем межсезонье «Даллас» заметно укрепился, и некоторые из этих приобретений вполне могли делаться специально «под Хичкока». В первую очередь, это касается защитной линии, поскольку ветеран тренерского цеха является известным приверженцем оборонительного стиля игры. «Звёзды» приобрели надёжного защитника Марка Мето, за которым охотилось половину лиги, решили застарелую проблему на последнем рубеже, выменяв Бена Бишопа. Не будет пусто и в атаке, где появились бомбардир Александр Радулов и универсал Мартин Ганзал, а если вспомнить про талантливую молодёжь (защитник Хейскинен, вратарь Оттингер), то многим наставникам в НХЛ остаётся только позавидовать Хичкоку.



«Даллас» пропустил плей-офф дважды за три последних сезона, а сам Кен продемонстрировал пусть не блестящие, но весьма крепкие результаты в других командах. Он впервые в истории клуба вывел «Коламбус» в розыгрыш Кубка Стэнли, а год назад добрался с «Сент-Луисом» до финала Западной конференции. «Хичкок очень упрям, он хочет делать то, что наметил и делать всё по-своему. Но есть вещь, которой он научился, – это методика работы с молодыми игроками», — сказал капитан чемпионского «Далласа» Дериан Хэтчер. Работа канадского специалиста с темпераментным Радуловым может выжечь особую искру, которая может обернуться как вредоносным пожаром, так и спасительным костром. В любом случае очередное пришествие Хичкока в Техас будет очень интересным, поскольку контракт у Кена – краткосрочный, а состав команды позволяет решать самые амбициозные задачи.



Прогноз «Чемпионата»: «Даллас» под руководством Хичкока выйдет в финал Западной конференции.

Всё, что нужно знать о матче «Спартак» — «Краснодар» Трансфер Смолова, травмы «Краснодара» и неудачный старт «Спартака» — все факты о центральном матче третьего тура РФПЛ.

Джон Стивенс, «Лос-Анджелес»

Стивенс на протяжении семи сезонов работал помощником главного тренера «Кингз» Дэррилла Саттера, а до этого с переменным успехом три года отработал наставником «Филадельфии». Чуть ранее в качестве рулевого фарм-клуба «Флайерз» Стивенс привёл команду к главному трофею АХЛ, но тогда Джон, привыкший к работе с защитниками, для основной команды «лётчиков» был ещё сыроват. Нынче опыта у него накопилось прилично, а «королям», которые после Кубка Стэнли-2014 выиграли лишь один матч плей-офф, просто необходима была свежая кровь.



Особого усиления у калифорнийцев не произошло, но костяк чемпионской команды остаётся в строю. Универсальный центрфорвард Анже Копитар, один из лучших защитников лиги Дрю Даути и надёжный голкипер Джонатан Куик (если обойдётся без травм) – это тот фундамент, на котором вполне можно возводить новое здание. Какой-то особой феерии от парней Стивенса ждать вряд ли разумно, но вернуться в зону плей-офф «Лос-Анджелес» наверняка сможет.



Прогноз «Чемпионата»: Стивенс доработает до конца сезона и выведет команду в плей-офф.

Фил Хаусли, «Баффало»

Хаусли был великолепным атакующим защитником, заслужил избрание в Зал славы и золотую медаль Кубка мира — 1996 в составе сборной США, но до Кубка Стэнли так и не добрался. Четыре последних сезона он помогал Барри Тротцу и Питеру Лавиолетту в «Нэшвилле», и назначение на пост наставника в родной для него «Баффало» станет для Фила дебютом на столь высоком уровне. Для «клинков», которые последние годы барахтаются в болоте турнирной таблицы, этот шаг вполне понятен и оправдан: клуб, не претендующий пока на высокие цели, должен обрести свежее дыхание, а Хаусли – вполне перспективный специалист, выросший за пять лет от тренера старшеклассников до грамотного ассистента в НХЛ. В «Нэшвилле» Хаусли работал с линией обороны, которая справедливо считается одной из лучших в лиге.



«Он был отличным игроком, поэтому всё, что он говорит, хоккеисты стараются слушать и выполнять. Более того, он прекрасный человек. Он очень заботится о своих хоккеистах вне стадиона. Он не будет кричать, но придёт с набором советов и объяснит, как стать более успешным», — сказал оборонец «хищников» Маттиас Экхольм. В «Баффало» у Хаусли будет огромный объём работы именно в становлении защиты, которая не отличается стабильностью и надёжной игрой.



Прогноз «Чемпионата»: Хаусли доработает до конца сезона, но «Баффало» не выйдет в плей-офф.

Обратно в Россию. Когда звёзды НХЛ возвращались в КХЛ 38-летний Андрей Марков заключил контракт с «Ак Барсом» на два года. Вспоминаем других российских звёзд, вернувшихся из НХЛ на родину.

Боб Бугнер, «Флорида»

Буги-мен, как его звали во время карьеры игрока, был очень жёстким и даже грубым защитником, но после перехода на тренерское поприще превратился в гибкого и очень успешного специалиста. Два года подряд он становился лучшим молодёжным тренером Канады (брал «Брайан Килри Эворд», главный тренерский приз CHL), а два сезона в качестве ассистента главного тренера «Сан-Хосе» дали ему необходимый опыт на самом высоком уровне. Со многими игроками «Флориды» Бугнер знаком ещё по молодёжному хоккею, и в среде своих коллег Боб котируется очень высоко. «В прошлом сезоне с нашей командой случилось много всего. Уверен, что у Бугнера будет отличное будущее вместе с «пантерами», — сказал нападающий Джонатан Маршессо, которого на драфте расширения забрал у южан «Вегас». Состав у «Пантерз» выглядит достаточно средним, но способным на то, чтобы сражаться за путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли.



Прогноз «Чемпионата»: Бугнер доработает до конца сезона и выведет «Флориду» в плей-офф.

Жерарl Галлант Фото: Reuters

Жерард Галлант, «Вегас»

Галланта уволили из «Флориды» в начале прошлого сезона по прихоти владельца клуба, чем удивили всю хоккейную общественность – такие резкие движения на старте чемпионата за океаном делать не принято. 53-летний тренер выиграл борьбу за рабочее место в новом клубе НХЛ, и объём этой самой работы Галланту предстоит выполнить просто гигантский. Суметь объединить в единый коллектив хоккеистов, собранных «с бору по сосёнке» — задача очень непростая. Опереться на хоккейные традиции наставник не может по причине их отсутствия, а восторженный эффект новизны может быстро улетучиться после серии первых неудач. «Галлант может уступить ради игроков, согласиться с их мнением, если им так комфортнее и легче», — сказал нападающий Райлли Смит, работавший с тренером во «Флориде».

Несмотря на то что каких-то фантастических результатов от «Вегаса» поначалу не ждут, состав «рыцарей» выглядит крайне бледно даже для решения скромных задач. В таких условиях запас терпения у эксцентричного владельца клуба Билла Фоли может оказаться небольшим.



Прогноз «Чемпионата»: Галлант будет уволен в середине сезона.

Нестеров: не жалею о своём отъезде в НХЛ, но дома лучше всего Игра в НХЛ, опыт Маркова и Уэбера, новый вызов в ЦСКА и желание выступать за сборную России – в интервью с защитником Никитой Нестеровым.

Рик Токкет, «Аризона»

В роли ассистента в «Питтсбурге» Токкет выиграл два Кубка Стэнли за два года, и шанс возглавить «Аризону» просто не имел права упустить. «Койоты» для Рика – коллектив хорошо знакомый, поскольку за этот клуб он успел и сам поиграть, и поработать помощником у главного тренера Уэйна Гретцки. Считается, что Токкет является единственным представителем тренерского штаба, который сумел найти общий язык со строптивым нападающим «Пингвинз» Филом Кесселом, что вызывает огромное уважение у всего сообщества хоккеистов. «Рик – огненный парень, который очень хорошо умеет общаться», — сказал бывший нападающий «Койотс» Майк Джонсон. Такие амбициозные приобретения, как нападаюший Дерек Степан, защитник Никлас Яльмарссон и вратарь Антти Раанта, должны помочь Токкету вывести «Аризону» в число твёрдых соискателей путёвки в плей-офф.

Прогноз «Чемпионата»: Токкет доработает до конца сезона, но «Аризона» не выйдет в плей-офф.

Трэвис Грин, «Ванкувер»

Грин не был великим хоккеистом, но стал весьма перспективным тренером, успешно проработав четыре сезона в АХЛ. Нынешнее состояние дел «Ванкувера» трудно назвать хорошим, поскольку команда переживает серьёзную перестройку состава. Эти перемены вполне могут затянуться надолго, что снизит кредит доверия к молодому специалисту, а такие «старички» команды, как братья Седин, вполне в состоянии «сожрать» не обладающего беспрекословным авторитетом Грина. С другой стороны, руководство «Кэнакс» во главе с клубной легендой Тревором Линденом обладает завидным терпением, дав доработать до конца сезона Уилли Дежардену. Три сезона назад он начинал свою работу в «Ванкувере» на более благоприятном фоне, но вывести команду в плей-офф сумел только раз.



Прогноз «Чемпионата»: Грин будет уволен ближе к концу регулярного чемпионата.