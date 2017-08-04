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Хоккей, главные итоги дня 4 августа 2017 года
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Локомотив» сыграл необычный овертайм и отказался от Локтионова

«Локомотив» сыграл необычный овертайм, «Нефтехимик» подтвердил переход Нестрашила, а Рыбаков вернулся в «Трактор» — в итогах дня.
4 августа 2017, пятница. 22:15 Хоккей

Гранато возглавил американцев в олимпийский сезон

Федерация хоккея США официально объявила о назначении Тони Гранато главным тренером национальной сборной на Олимпийские игры 2018 года. Генеральным менеджером команды стал Джим Джохансон. Помощниками Гранато назначены Крис Челиос, Кит Аллейн, Рон Ролстон и Скотт Янг.

Гранато известен по работе в качестве главного тренера в «Колорадо Эвеланш», а также в качестве ассистента в «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш». Джохансон входил в группу менеджмента национальной команды на последних трёх Олимпиадах. Аллейн ранее дважды входил в тренерский штаб сборной США на ОИ (1992, 2006), Челиос и Ролстон впервые поедут в этом качестве на Игры.

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Азеведу едет в Сочи

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу покинул Нижний Новгород, где его команда участвует в предсезонном турнире, информирует «БИЗНЕС Online». Хоккеист казанской команды Континентальной хоккейной лиги отправился в расположение сборной Канады для участия на предсезонном турнире в Сочи.

Азеведу отправился в расположение сборной Канады для участия на предсезонном турнире в Сочи

Турнир пройдёт с 5 по 9 августа. Помимо сборной Канады, здесь сыграют олимпийская сборная России, СКА, «Магнитка», «Куньлунь» и «Сочи». В минувшем сезоне Азеведу стал лучшим бомбардиром казанской команды.

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Фаткуллин перешёл в «Торпедо», а Рыбаков вернулся в «Трактор»

Защитник Тимур Фаткуллин стал игроком «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги. 20-летний хоккеист, выступавший за «Кузню», подписал контракт с нижегородским клубом. Последние два сезона он выступал за новокузнецкую команду в КХЛ — 41 матч, 5 заброшенных шайб и 5 голевых передач, показатель полезности «-7».

Нападающий Александр Рыбаков перешёл в «Трактор». Об этом стало известно «Чемпионату». Соглашение между форвардом и челябинским клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год.

Нападающий Александр Рыбаков перешёл в «Трактор». Соглашение между форвардом и челябинским клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год

В сезоне-2016/17 нападающий выступал за московское «Динамо». В 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету игрока 13 (5+8) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл один матч и очков не набрал. В сезоне-2015/16 Рыбаков уже выступал за «Трактор» — 27 очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На уровне КХЛ хоккеист провёл 384 матча и набрал в них 127 очков.

«Салават» обыграл «Спартак», а «Торпедо» — «Кузню»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком» в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:1.

У «Салавата» заброшенными шайбами отметились Евгений Коротков и Энвер Лисин, который оформил дубль. Единственный гол в составе красно-белых забил Райан Стоа.

Кубок губернатора Нижегородской области
04 августа 2017, пятница. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Спартак
Москва
1:0 – Коротков (Куляш, Кубалик) – 13:45 (5x5), 2:0 – Лисин (Бодров, Макаров) – 35:10 (5x5), 3:0 – Лисин (Бодров) – 41:14 (5x5), 3:1 – Стоа (Лаюнен) – 51:08 (5x4)

Нижегородцы в своём третьем матче добились уверенной победы над новокузнецким «Металлургом» со счётом 4:0. Шайбами отметились Геннадий Столяров, Михаил Смолин, Павел Медведев и Егор Дугин. За три дня до окончания Кубка губернатора в активе «Торпедо», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» по шесть очков, и эти команды делят первое место.

Кубок губернатора Нижегородской области
04 августа 2017, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
4 : 0 0:0, 2:0, 2:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Столяров (Аляев, Рассказов) – 23:08 (5x4), 2:0 – Смолин (Курбатов) – 32:05 (5x5), 3:0 – Медведев (Еглич, Баранцев) – 43:49 (5x5), 4:0 – Дугин (Баранцев) – 49:15 (5x4)

«Нефтехимик» подтвердил Нестрашила

«Нефтехимик» официально объявил о подписании годичного контракта с чешским нападающим Андреем Нестрашилом. Последние два года чешский крайний форвард выступал за «Каролину Харрикейнз». В сезоне-2016/17 он сыграл 19 матчей за основную команду, набрав 5 (1+4) очков, а также 39 игр в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», отметившись 14 (5+9) баллами за результативность. Летом «ураганы» не стали предлагать ему новый контракт. В НХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 128 встречах.

«Локомотив» сыграл необычный овертайм и отказался от Локтионова

Ярославцы вводят ноу-хау этим летом в формат предсезонной подготовки. Сначала они сыграли матч с «Северсталью», состоявший из четырёх периодов, а сегодня — овертайм с «Амуром» по футбольному образцу, без внезапной смерти. После трёх периодов счёт был равный — 2:2. Команды провели овертайм не до победного гола, а полные пять минут. За это время ярославцы забросили три шайбы. В составе «Локомотива» отличились Мосалёв (дубль), Фатеев, Апальков и Картаев. За «Амур» шайбы забросили Дедунов и Фролов. Победили ярославцы.

«Возможно ли повторение ситуации, когда Локтионов вернётся из НХЛ в «Локомотив» после завершения «предсезонки»? Мы не стоим на месте, у нас целая группа молодых ребят играет. Не думаю, что мы будем мириться с этим. Скорее всего, такая ситуация вряд ли повторится, тем более игроки, не прошедшие предсезонную подготовку, как правило, не совсем эффективно играют в плей-офф", — сказал президент клуба Юрий Яковлев о возможности возвращения Локтионова, подписавшего просмотровый контракт с «Лос-Анджелес Кингз», в эфире клубного телевидения.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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