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Шейн Доан
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Олимпийская Канада: Доан – капитан, Игинла – лидер?

Сборная Канады может усилить свой состав на Олимпиаду двумя знаменитыми ветеранами, один из которых может стать капитаном команды.
5 августа 2017, суббота. 10:00 Хоккей

Кинг настроен оптимистично

Сборная Канады начинает свою подготовку к Олимпийским играм в Пхёнчхане. В августе заокеанская команда сыграет в России на двух предсезонных турнирах: сначала «кленовые» примут участие в представительном Sochi Hockey Open, а затем приедут в Санкт-Петербург на Турнир имени Пучкова. По традиции, планы у канадцев весьма амбициозные, а задача -отстоять звание олимпийских чемпионов — даже не обсуждается, об этом говорят и генеральный менеджер сборной Шон Бурк, и главный тренер Уилли Дежарден, и его ассистент Дэйв Кинг.

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«Последний раз Канада играла на Олимпиаде без хоккеистов НХЛ в 1994 году, когда в финале золото досталось шведам, выигравшим благодаря буллиту Форсберга. В Пхёнчхан не приедут сильнейшие игроки, но всё равно это будет очень увлекательный турнир. Мне кажется, что будет четыре или пять команд, которые способны побороться за медали высшей пробы, и ярко выраженного фаворита нет. Стили игры во всём мире становятся похожими, канадская игра также изменилась и адаптировалась. Европейские атакующие традиции стали частью канадского стиля, похожая ситуация сложилась и у самих европейцев, которые стали уделять больше внимания не только обороне», — сказал Кинг. В прошлом году под его руководством сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в Европе, заняла второе место на Кубке Германии, который проходил в ноябре.

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«На Кубке Германии и Кубке Шпенглера мы посмотрели более 40 хоккеистов. Теперь мы знаем, на кого можем положиться. У нас запланировано много турниров до начала Олимпиады: сперва два события в России, затем будут турниры в ноябре и декабре, а 4 февраля мы планируем прибыть в Корею и сыграть там несколько контрольных матчей. Для Канады это необычный опыт, подобного никогда не было. У нас есть хоккеисты, выступавшие в НХЛ, которые не имели раньше шансов поехать на Олимпиаду. Для них это будет воплощением мечты, это будет большим событием в их карьере», — добавил Кинг, не забыв о том, что без энхаэловцев Канада не выигрывала золото с 1952 года.

Два звёздных джокера

Впрочем, удивительное стечение обстоятельств дарит канадскому менеджменту солидное подспорье в лице двух отменных игроков: это легенда «Койотс» Шейн Доан и знаменитый Джером Игинла. До последнего времени в этот список входил и опытнейший форвард «Нэшвилла» Майк Фишер, но предпочёл не ждать у моря погоды и завершить карьеру. 40-летние Доан и Игинла до сих пор остаются без работы в Национальной хоккейной лиге. Для всех троих участие в Олимпийских играх может стать шансом продлить карьеру. Более того, после Олимпиады, когда уже будет очерчен круг претендентов на попадание в плей-офф, кто-то из звёздных ветеранов может получить приглашение от клубов, отчаянно нуждающихся в усилении, а удачное выступление в Корее послужит для этого дополнительным стимулом. «Мы очень уважаем этих хоккеистов. Нет сомнений в том, что их опыт и мастерство окажут нам неоценимую помощь», — сказал вице-президент федерации хоккея Канады Скотт Сэлмонд, подтвердив контакты руководства с этими игроками.

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«Если они будут доступны, то мы, конечно, рассмотрим вопрос их добавления в состав. Конечно, они близки к завершению своей карьеры в НХЛ, но их кандидатуры мы обязательно рассмотрим. Доан и Игинла готовы добавить команде много опыта и характера, но им необходимо будет набрать нужную форму. Все парни, которых мы выберем, должны быть способны играть на самом высоком уровне», — отметил генменеджер канадцев Шон Бурк.

Опыта им действительно не занимать. Игинла участвовал в Играх трижды, став чемпионом в 2002 и 2010 годах, а что касается Доана, то он долго время был настоящим воплощением истинного канадского духа и многие болельщики непременно хотят его увидеть на льду олимпийского Пхёнчхана.

Доана – в капитаны?

Экс-капитан «Аризоны» считается одним из главных кандидатов на роль лидера олимпийской канадской команды, и среди журналистов и болельщиков даже стартовала кампания по продвижению Доана на должность капитана олимпийской сборной.

«Представьте себе 41-летнего Доана с привычной буквой С на свитере национальной команды, под сводами арены звучит канадский гимн, на глазах игроков слёзы, а на шеях висят золотые медали. Пока что Шейн – свободный агент без клуба. Возможно, он ждёт середины сентября, когда откроются тренировочные лагеря и можно будет принять решение, будет ли он дальше играть, а если будет, то за кого. Несмотря на золото Кубка мира, две золотые и три серебряные медали чемпионатов мира, Доан не является олимпийским призёром. Сборная Канады может быть очень заинтересована в привлечении нескольких постаревших ветеранов в свою олимпийскую команду. Менеджмент планирует подождать окончания тренинг-кемпов, когда определится их будущее. Но нам не нужно ждать, чтобы составить ветеранское «звено мечты»: вратарь – Мартин Бродо, защитники – Деннис Уайдман и Франсуа Бошемен, в нападении – Доан, Майк Фишер и Игинла. Кроме этого, есть несколько канадцев, которые формально или неформально завершили свою карьеру в НХЛ. Вопрос в том, получится ли их привлечь под знамёна олимпийской команды. Среди них такие игроки, как Брайан Кэмпбелл, Майк Рибейро, Эндрю Ференс, Коди Ходжсон, Брэд Ричардс и Венсан Лекавалье», — отмечает обозреватель Sportsnet Люк Фокс.

В то же время канадские эксперты признают и тот факт, что 40-летние ветераны уже фактически «едут с ярмарки», и их приглашение может быть серьёзным риском. «Доан не привлекался в сборную с чемпионата мира — 2009, когда он был капитаном, набрал семь очков и завоевал серебро. За последние годы его результативность снизилась, а в прошлом сезоне он набрал лишь 27 баллов – это был его худший чемпионат за 18 лет», — отмечает Джаред Клинтон из The Hockey News.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аризона Койотс Сборная Канады — Хоккей ОИ-2018 НХЛ
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