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Антон Ландер
Текст: Роман Соловьёв
Фото: ak-bars.ru

Ландер: устал быть неудачником, хочу выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом»

Шведский новичок «Ак Барса» Ландер рассказал о решении покинуть НХЛ, о друге Умарке, о желании выступить на Олимпиаде.
5 августа 2017, суббота. 11:45 Хоккей
Справка «Чемпионата»

Антон Ландер родился 24 апреля 1991 года в Тимро (Швеция).

В 2009 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал его под общим 40-м номером во втором раунде. С 2011-го по 2017 годы выступал в системе этого клуба, сыграв в НХЛ всего 215 матчей, в которых набрал 35 (10+25) очков.

В составе юниорской сборной Швеции, где был капитаном команды, Ландер выиграл мемориал Глинки в 2008 году, а с молодёжной сборной завоевал бронзу МЧМ-2010.

Казанский «Ак Барс» заметно усилился в это межсезонье, и это несмотря на возможную потерю Даниса Зарипова из-за допинговых нарушений. Одним из открытий ближайшего чемпионата может стать шведский центрфорвард Антон Ландер. Уже сейчас Зинэтула Билялетдинов выпускает его в первом звене с Иржи Секачем и Джастином Азеведу, а также в первой бригаде большинства. Новичок казанцев Ландер рассказал в интервью «Чемпионату» о решении переехать в Россию, об «Ак Барсе» и своём друге Линусе Умарке.

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«Все мои бывшие одноклубники играют за «Салават»

— На Кубке губернатора Нижегородской области вы впервые приняли участие в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» и добились победы.
— Был наслышан об этом противостоянии от моего друга Линуса Умарка, Теему Хартикайнен рассказывал, а потом уже и Филип Ларсен. Все мои бывшие одноклубники играют за «Салават». Хорошо, что первый матч года остался за нами.

— Команда играла три дня подряд. Насколько это сложно?
— Очень тяжело, мы все очень устали, не такие быстрые ноги, мозг уставший и сил не так много – больше ошибок. Но это такая часть сезона, нужно быть готовым к старту. Плюс у меня были проблемы с желудком, но, к счастью, смог сыграть все матчи.

— И это проверка характера команды?
— Конечно. И демонстрация того, как вы можете собираться в нужные моменты. Имею в виду действия бригад неравных составов. Пять на пять не так много всего происходит, и нужно уметь пользоваться каждым моментом.

— Свитов отлично действует на пятаке в вашем большинстве.
— Он «собирает весь мусор» возле ворот – это его сильная сторона, он очень умный игрок. Он знает, где стоять, как подбивать шайбу. Не слышал о нём много до приезда в Россию, сейчас уже узнал его с лучшей стороны.

Свитов «собирает весь мусор» возле ворот – это его сильная сторона, он очень умный игрок. Он знает, где стоять, как подбивать шайбу.

— Он также и капитан команды.
— Он лидер, за которым хочется следовать. Свитов показывает всем отличный пример. Хорошо для меня, что первый год в России провожу в такой команде. Не хотелось бы выходить на лёд против него, очень рад, что я выступаю за «Ак Барс».

— Чувствуете ли, что в КХЛ можете стать одним из лучших игроков на точке?
— Ну, это вопрос не ко мне, но хотелось бы. Для начала хочу привыкнуть к системе игры, пока команда выигрывает – я счастлив.

«Линус – отличный парень, но в этом году я должен его переиграть»

— Какая всё-таки главная причина, повлиявшая на ваше решение переехать из Северной Америки в КХЛ?
— Я не получил то место, которое хотел в НХЛ. Я устал играть то в АХЛ, то в НХЛ, хотел становиться лучше как игрок. В КХЛ совсем другая игра, нужно развиваться в немного других направлениях. Это была главная причина. У «Ак Барса» богатая история клуба, отличная структура. Нужно тяжело работать и бороться за кубок Гагарина, я устал быть неудачником, хочу стать победителем.

У «Ак Барса» богатая история клуба, отличная структура. Нужно тяжело работать и бороться за кубок Гагарина, я устал быть неудачником, хочу стать победителем.

— Кто дал лучший совет о том, что нужно ехать в КХЛ?
— Не столько советы, это было сразу моё решение. Затем я стал думать, в какую команду попробовать перейти, и начал общаться с игроками. Много говорил с Линусом, обсуждали условия, арены в КХЛ. С Оскаром Мёллером говорили около 20 минут, он говорил отличные вещи про Казань.

— Глядя на состав «Ак Барса», можно сказать, что вы одни из претендентов на победу?
— Да, для меня было важно приехать в команду, которая будет бороться за победу. Я хочу выигрывать. Сезон длинный, будут перепады, у каждой команды есть, но нужно показывать себя в важных играх.

— Линус Умарк рассказал нам, что «Салават Юлаев» будет в этом году в финале Кубка Гагарина.
— Хм, но мы же не можем играть с ними в финале! У них хорошая команда, мы не недооцениваем их, нас ждут отличные четыре битвы во время регулярного чемпионата. Надеюсь, что мы сыграем с ними в плей-офф.

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— Что особенного в Линусе?
— Никто не знает, что он будет делать на льду. Очень креативный игрок, посмотрите на его буллит в Нижнем Новгороде в первый день турнира. Это Линус! Знаю его очень давно, мы хорошие друзья. Наши семьи знакомы, летом проводим время вместе. Мне он нравится, отличный парень, но в этом году я должен его переиграть.

— Познакомились в системе «Эдмонтона»?
— Да, в «Оклахоме», «Эдмонтоне». Я был на его свадьбе, он — на моей. В течение лета мы стараемся пересекаться.

— А сейчас вы в КХЛ стали врагами.
— Да, когда выходишь на лёд, ты должен забывать о любой дружбе. Я сделаю всё, чтобы команда побеждала.

«Конечно, хочу сыграть на Олимпиаде»

— Помимо клубных дел, будет большое внимание к сборным из-за Олимпиады в Южной Корее.
— Определённо. Одна из моих целей — попасть на Олимпиаду. Но сейчас об этом рано говорить, не хочу загружать себе голову. Лишь маленькие шаги в этом направлении, если их делать правильно, то появится и такая возможность. Конечно, я хочу быть в сборной!

— Когда принимали решение о переезде в КХЛ, держали ли в голове возможность сыграть на Олимпиаде?
— Вообще-то, я принял решение о переезде в Европу до окончательного решения НХЛ. Поэтому сейчас для меня эта возможность как дополнительный бонус.

— Помните, когда последний раз играли за сборную?
— Это была игра в четвертьфинале ЧМ-2015 против сборной России в Остраве. Тяжёлый был матч, к сожалению, мы проиграли. У вас всегда хорошая команда.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Швеции — Хоккей ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Эдмонтон Ойлерз Александр Свитов Антон Ландер
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