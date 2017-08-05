Ковальчук — в бане, Капризов — в самолёте. Как в КХЛ готовятся к сезону

Автомобильные гонки Коваржа
Сын голкипера «Автомобилиста» быстро растёт. Ребёнок уже готов ездить с папой наперегонки. Для соревнования Якуб выбрал внедорожник, а сыну достался игрушечный автомобиль.
Широков на катере
На сборе в Финляндии после победы над «Йокеритом» в контрольном матче игрокам СКА предоставили выходной. Сергей Широков и врач команды Егор Козлов отправились кататься на катере.
В финской бане
Успели хоккеисты петербургской команды сходить в финскую баню. Илья Ковальчук, Егор Яковлев, Сергей Широков и Егор Козлов не упустили возможность похвастаться отменной физической формой. «Банда в синих плавках», — так окрестили компанию в комментариях.
Нестеров и Капризов отправились в Сочи
Игроки ЦСКА Кирилл Капризов и Никита Нестеров получили приглашение в олимпийскую сборную на предсезонный турнир в Сочи. Похоже, «армейские» новички сдружились за лето и теперь не хотят расставаться даже во время полёта.
Смена профессии
Предсезонные сборы — тяжёлое время для хоккеистов. Защитник «Югры» Павел Валентенко после напряжённой тренировки решился на смену профессии и вместо клюшки схватил молоток.
Шестёркин на курорте
В составе олимпийской сборной на Sochi Hockey Open сыграет вратарь СКА Игорь Шестёркин. Команда Олега Браташа собралась ещё 2 августа, на неделе хоккеисты получили выходной и Шестёркин, недолго думая, махнул к морю.
«Моряки» презентовали новичков
«Адмирал» презентовал новых игроков команды. Мероприятие было решено провести во владивостокском морском торговом порту. «Морскую» тематику клубу удалось поддержать блестяще!
Ткачёв отдыхает
Нападающий «Адмирала» — настоящий моряк. В выходной Владимир отправился кататься на яхте и даже сумел поуправлять судном. Настоящий морской капитан!
В «Куньлуне» развлекаются
Умеют веселиться в китайском клубе! Во время командного барбекю суровые хоккеисты со смехом сталкивали друг друга в воду, развлекая себя и окружающих. Так и надо проводить сбор.