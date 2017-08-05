Бурк: сомневаюсь, что у сборной Канады будут звёзды из НХЛ на Олимпиаде

Олимпийская Канада: Доан – капитан, Игинла – лидер? Сборная Канады может усилить свой состав на Олимпиаду двумя знаменитыми ветеранами, один из которых может стать капитаном команды.

В олимпийский сезон менеджером сборной Канады был назначен известный вратарь, рекордсмен по количеству проведённых матчей за сборную «Кленового листа», двукратный чемпион мира Шон Бурк. Подготовку к играм в Корее канадцы начали на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, следом команда Дежардена выступит на мемориале Пучкова в Санкт-Петербурге, а в декабре — на Кубке Первого канала. В первый день турнира в Сочи Бурк рассказал о составе сборной Канады и поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Южной Корее.

Справка «Чемпионата»



Шон Бурк



Родился 29 января 1967 года, Уинсор, Онтарио, Канада.



Рекордсмен по количеству проведённых матчей за сборную Канады (156).



Двукратный чемпион мира (1997, 2003).



Серебряный призёр Олимпийских игр (1992).



В НХЛ выступал за «Нью-Джерси», «Каролину», «Хартфорд», «Филадельфию», «Флориду», «Тампу», «Лос-Анджелес», «Ванкувер».

«На бумаге россияне — одни из фаворитов в Корее»

— Многие эксперты сходятся во мнении, что сборная России — фаворит Олимпийских игр в Корее. Согласны?

— Конечно, у России сильная команда. Сложно сейчас называть фаворита, мы не знаем, кто сыграет в Корее. Думаю, на бумаге, возможно, россияне — одни из фаворитов, но может случится всё что угодно. Олимпийский турнир непредсказуемый.



— Как оцените уровень игроков сборной Канады, приехавших в Сочи?

— Это только наш первый турнир, у нас будет ещё много шансов проверить игроков и подобрать оптимальный состав. Сейчас мастерство хоккеистов из всех стран на высоком уровне. Игроки очень талантливые. Но в то же время всегда нужно адаптироваться к условиям. Наша команда собралась довольно быстро, тренерскому штабу предстоит сделать серьёзный выбор, кто достоин поездки на Олимпиаду.

— Рассматриваете ли вариант приглашения конкретных игроков из АХЛ, имеющих односторонние контракты?

— Пока нет. После Сочи мы вернёмся в Канаду и будем принимать решение, это касается и хоккеистов из юниорских лиг. Я не могу сейчас сказать, что кто-то из АХЛ обязательно поедет на Олимпиаду.



— Можете ли в Корее рассчитывать на Джерома Игинлу и Шейна Доана?

— Они до сих пор не подписали контракты, но, думаю, что они хотят остаться в НХЛ. Так что нам нужно подождать их решения. В конце августа ситуация должна проясниться. Если они будут доступны, то, конечно, помогут нашей сборной.



— Общались ли вы с Майком Фишером, который недавно завершил карьеру в НХЛ?

— Да, мы разговаривали с Майком. У него был длинный и тяжёлый сезон, ему нужно время отдохнуть и прийти в себя. Самое главное — приглашать в сборную человека, который хочет в ней выступать. Олимпиада — очень тяжёлый турнир, возрастным хоккеистам нужно быть в феноменальной форме. Мы не собираемся давить на игроков, если они хотят быть частью нашей сборной, то это прекрасно.



— Вы действительно рассчитываете на игроков из юниорских лиг?

— Многое будет зависеть от того, как начнётся сезон. Если ребята проявят себя в НХЛ, а потом вернутся в юниорские лиги, то всё возможно. Пока рано об этом говорить, это только возможные варианты. В декабре, когда мы сыграем на Кубке Первого канала, будет вырисовываться состав.

«Турниры в России помогут подготовиться к Олимпиаде»

— Сборная Канада в этом сезоне сыграет на нескольких турнирах в России. ФХР так заинтересована в участии Канады или это было ваше желание?

— Совместное решение. Нам нужны игры с сильными соперниками. Сборной Канады очень повезло иметь отличные взаимоотношения с ФХР. Выступление в Сочи, Петербурге, на Кубке Первого канала очень важно для нас, это поможет нам подготовиться к Олимпиаде.



— Как-то вы сказали, что кубок «Известий» — главный трофей в вашей карьере. Знаете, что Кубок Первого канала — это, по сути, тот же турнир?

— Да, конечно! В 1997 году мы выигрывали Кубок «Известий», помню это как очень важную победу для сборной Канады. Тогда россияне были лучшими, а мы в Москве их обыграли.



— Теперь ходите добиться этого уже как генеральный менеджер?

— Победа всегда важна, но в этому году всё по-другому. Нам нужно построить команду к Олимпиаде.

— Согласны с мнением, что на этой Олимпиаде будет интрига, в отличие от предыдущих?

— Конечно. Это будет замечательный турнир. Олимпиада есть Олимпиада, великое спортивное событие. Думаю, многие сборные сейчас поняли, что у них есть шанс выиграть медаль. У них не было возможности побороться за призы на предыдущих играх. Так что турнир будет невероятно напряжённым. Хоккеисты из многих стран захотят показать себя с наилучшей стороны.



— Как думаете, что может произойти, если НХЛ отпустит на Олимпиаду несколько таких звёзд, как Овечкин и Кросби?

— Я не думаю, что это может произойти. Не знаю, как всё получится, но нужно исходить из того, что есть сейчас. Я очень-очень сильно сомневаюсь, что НХЛ пойдёт на такое.

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«Жил в Аризоне, сочинской жарой меня не удивишь»

— Предстоящие полгода проведёте в Европе?

— Нет, буду летать туда-сюда. После турнира в Санкт-Петербурге вернусь в Канаду, потом отправлюсь в Европу, где у нас выступает много хоккеистов. Мы постараемся предоставить шанс всем игрокам. Главное — собрать не самых талантливых игроков, а тех, кто создаст команду. Легко не будет, предстоит принимать тяжёлые решения.

— Почему вы решили пригласить на пост главного тренера Уилли Дежардена?

— Я подумал, что Уилли лучше всех справится с этой работой. Игроки его команды, не обладая огромным талантом, добиваются прекрасных результатов. Мы хотим построить настоящую команду. У нас нет нескольких лет, а есть всего полгода.



— Какие впечатления у вас от Сочи? Играли ли вы до этого в хоккей там, где так жарко?

— Я жил в Аризоне, так что жарой меня не удивишь. (Смеётся.) Сочи меня приятно удивил. Я много отзывов слышал после Олимпиады-2014, но никогда тут не был. Это место потрясает — прекрасные отели, замечательная арена. Хотел бы сюда вернуться.



— Было время искупаться в Чёрном море?

— Ещё нет, но хотел бы! У меня нет вещей, мой багаж потерялся, уже три дня хожу в одних штанах. (Смеётся.)



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