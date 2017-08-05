От Сочи до Пхёнчхана? Барабанов рвётся на Олимпиаду — 2018

Возвращение канадцев в Сочи

В Сочи стартовал один из самых представительных предсезонных турниров КХЛ — Sochi Hockey Open 2017. Пока СКА и «Куньлунь» выявляли сильнейшего в стартовом матче, на тренировочном катке проводила занятие сборная Канады. В последний раз «кленовые листья» приезжали в Сочи в 2014 году. Тогда они выиграть все шесть матчей и стали олимпийскими чемпионами.

Теперь вместо Майка Бэбкока во главе команды оказался Уилли Дежарден, в воротах не Кэри Прайс, а Кевин Пулен, а самыми звёздными представителями атакующей линии стали Брэндон Козун, Максим Тальбо и Войтек Вольски. Конечно же готовиться к очередной Олимпиаде канадцам было бы лучше с Кросби, Тэйвзом и Гецлафом, но они способны собрать боевой состав и из игроков, выступающих в Европе. Неслучайно «кленовые листья» получили приглашение на два предсезонных турнира, где будет играть СКА под руководством Олега Знарка. Что будет представлять собой сборная Канады в нынешнем сезоне – пока загадка. Даже для тренеров. Им нужно проверить в деле множество игроков из Европы, определиться с кандидатами из АХЛ и местных юниорских лиг.

Чтобы никого не спутать на первом занятии, канадцы нашили на тренировочные майки фамилии игроков

«Наша команда собралась довольно быстро, тренерскому штабу предстоит сделать серьёзный выбор, кто достоин поездки на Олимпиаду. После Сочи мы вернёмся в Канаду и будем принимать решение, это касается и хоккеистов из юниорских лиг. Не могу сейчас сказать, что кто-то из АХЛ обязательно поедет на Олимпиаду. Джером Игинла и Шейн Доан до сих пор не подписали контракты, но, думаю, они хотят остаться в НХЛ. Так что нам нужно подождать их решения. В конце августа ситуация должна проясниться. Если они будут доступны, то, конечно, помогут нашей сборной», — сказал генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк.

Олимпийская Канада: Доан – капитан, Игинла – лидер? Сборная Канады может усилить свой состав на Олимпиаду двумя знаменитыми ветеранами, один из которых может стать капитаном команды.

Чтобы никого не спутать на первом занятии, канадцы нашили на тренировочные майки фамилии игроков. Ни с кем не путают только Шона Бурка. Его багаж потерялся по дороге в Сочи, он очень хочет искупаться в море, но вместо этого ходит в одних и тех же штанах уже три дня. Дэйву Кингу повезло больше. Хорошо известный нам тренер в свои 69 лет не теряет заряда бодрости. Не верите — приходите в 6 утра на пляж, увидите плавающего в Чёрном море Дэйва.

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Фото: «Чемпионат»

Покер Барабанова. Знарок рассчитывает на форварда в Пхёнчхане?

СКА, тем временем, оказался сильнее «Куньлуня» в стартовом матче турнира – 4:2. В составе питерцев выделялась тройка Широков – Коскиранта – Барабанов. Последний в итоге оформил покер, ещё больше уверив нас, что в скором времени в КХЛ может появиться новая звезда, а сборная России получит забивного форварда. Именно в Сочи Барабанов сделал первый шаг на пути к Олимпиаде в Пхёнчхане.

— Сделаем всё возможное, чтобы он показывал свою лучшую игру. Хотя бы до конца февраля, — загадочно улыбнулся Знарок.

— Об Олимпиаде можно только мечтать, но в прошлом сезоне съездил на чемпионат мира, сбылась мечта, теперь есть другая, — признался Барабанов.

Заметно, что уже сейчас Знарок думает об олимпийском турнире. Именно по этой причине тренерский штаб СКА не взял на турнир в Сочи Павла Дацюка. Капитан питерцев тренируется, но его пока немного берегут – до турнира имени Пучкова, который стартует 14 августа в Санкт-Петербурге. Там же должен сыграть Плотников, и Знарок обещает воссоединить тройку Плотников – Дацюк – Ковальчук. Поэтому у Данилы Квартальнова и Александра Хохлачёва осталось не так много времени, чтобы проявить себя рядом с Ковальчуком.

Пожалуй, из всех участников турнира именно команда Олега Браташа отнеслась к нему с наибольшей серьёзностью. Не удивимся, если в этом сезоне она окажется в финале

Из других сочетаний СКА обращает на себя внимание тройка Гусев – Тихонов – Карпов. Изначально в центре её наигрывался Прохоркин, но он получил травму, Тихонов неплохо его заменил, и, вполне возможно, эта тройка начнёт сезон именно в таком составе.

В конце у Олега Знарка спросили о непривычном для тренеров стиле одежды:

— Наоборот, мне спортивный стиль привычен, в юности я не ходил в костюмах. Мы с Майком Кинэном договорились, что будем в спортивной одежде, — рассмеялся тренер.

Фото: hcsochi.ru

Фото: hcsochi.ru

ХК «Сочи» не справился с олимпийской сборной

Во втором матче стартового игрового дня хозяева турнира — ХК «Сочи» — уступили олимпийской сборной России. Уже к пятой минуте игры команда Олега Браташа отправила две шайбы в ворота Константина Барулина. Отличилось «ярославское» звено. Полунин в очередной раз доказал, что его зря недооценивают в тройке с Красковским и Коршковым, а Егор продолжил свою удачную серию в Сочи. В прошлом году он стал самым ценным игроком Sochi Hockey Open.

В итоге сборная России довела дело до уверенной победы – 5:1. Хотя у сочинцев было достаточно моментов, чтобы забить куда больше одного гола, но Шестёркин сыграл так, словно прошлый сезон для него и не заканчивался.

На счету Кирилла Капризова — две голевые передачи. Отличились Ткачёв и Галиев, что наверняка порадовало Зинэтулу Билялетдинова. Пожалуй, из всех участников турнира именно команда Олега Браташа отнеслась к нему с наибольшей серьёзностью. Не удивимся, если в этом году она окажется в финале. 7 августа олимпийская сборная Россия сыграет со сборной Канады.

— Неплохая игра. Считаю, выиграли за счёт хорошей реализации и самоотверженной игры в меньшинстве. Это сегодня главные слагаемые нашей победы. Андрей Алтыбармакян вышел сегодня в третьем периоде и во всех моментах сыграл правильно, кроме последнего, когда надо было забивать. Решил показать себя большим мастером. Если бы отдал Любимову в пустые ворота, все бы обалдели.



Результат ярославского звена говорит сам за себя. И содержание, и реализация были на хорошем уровне, забили три из пяти шайб. Состав сборной Канады изучал, личности там есть знакомые, которые играют в КХЛ. Пятёрка возрастных игроков из СКА? Состав олимпийской сборной формировался штабом основной сборной. Если Олег Знарок решил проверить ребят постарше из СКА, значит, это нужно основной команде», — подвёл итог матча Олег Браташ.