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Николай Жердев
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Жердев на просмотре у Назарова, Вестерлунд опасается давления в «Салавате»

Жердев подписал просмотровый контракт с «Нефтехимиком», Барабанов забросил четыре шайбы на Sochi Hockey Open – в итогах дня.
5 августа 2017, суббота. 22:08 Хоккей

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Жердев на просмотре в «Нефтехимике»

32-летний нападающий Николай Жердев заключил просмотровый контракт с «Нефтехимиком». «Николай Жердев находится на просмотровом контракте в «Нефтехимике». Напомню, хоккеист набрал 29 очков за «Торпедо» в прошлом регулярном чемпионате. Всем известен потенциал Жердева. Следующую неделю Николай посвятит физической подготовке, так как он пропустил предсезонные сборы. На турнире в Астане он не сыграет, будет заниматься по индивидуальному плану с тренером. Пожелаем ему удачи», — пояснил Назаров.

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Торпедо». Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и три — в плей-офф, набрал 29 (8+21) очков. В КХЛ на его счету 226 (76+150) баллов в 388 играх.

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Вестерлунд опасается давления

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, как освоился в Уфе, а также отметил, что может уйти в отставку, если окажется в клубе под сильным давлением.

«Я уже старый, так что не обращаю внимания на то, что от меня требуют результата, концентрируюсь на каждодневной работе. Вообще, стараюсь не заострять внимание на результате одного конкретного матча, не зацикливаюсь на нём. Если мы будем застревать долго на каких-то отдельных играх, на главное просто не хватит времени. А главное – это строительство команды. Что же касается давления… Если оно станет слишком сильным, возможно, мне придётся уйти в отставку. Не боюсь, в этом нет ничего страшного и позорного», — цитирует Вестерлунда пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» громит «Кузню», а «Салават» вновь не пропускает

Казанский «Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург» на Кубке губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 5:0.

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Заброшенные шайбы на свой счёт записали Артём Михеев, Иржи Секач, Антон Глинкин, Фёдор Малыхин и Михаил Сидоров. Сухой матч оформил голкипер команды Зинэтулы Билялетдинова Тимур Билялов.

Кубок губернатора Нижегородской области
05 августа 2017, суббота. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
0 : 5 0:0, 0:3, 0:2
Ак Барс
Казань
0:1 – Михеев (Глинкин) – 30:19 (5x4), 0:2 – Секач (Ландер) – 33:27 (4x5), 0:3 – Глинкин (Чибисов) – 35:55 (4x5), 0:4 – Малыхин (Кара, Лазарев) – 49:52 (5x4), 0:5 – Сидоров (Ландер) – 58:19 (5x5)

Уфимский «Салават Юлаев» сыграл вничью в основное время с «Автомобилистом», но уже на первой минуте овертайма Денис Кокарев принёс своей команде победу, распечатав ворота Якуба Коваржа. Для башкирской команды этот матч стал третьим из пяти на ноль в это межсезонье, два «сухаря» на свой счёт записал Бен Скривенс, один – Андрей Кареев. За два дня до окончания Кубка губернатора Нижегородский области «Салават» делит первое место с «Ак Барсом», но татарстанцы находятся выше за счёт победы в личной встрече.

Кубок губернатора Нижегородской области
05 августа 2017, суббота. 19:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Кокарев (Зубов) – 60:52 (4x3)

Барабанов принёс победу СКА

Петербургский СКА одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе команды из Санкт-Петербурга все четыре заброшенные шайбы записал на свой счёт форвард Александр Барабанов. У «Куньлуня» дубль оформил нападающий Брэндон Ип.

Sochi Hockey Open
05 августа 2017, суббота. 13:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 2 2:1, 0:0, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Барабанов (Широков, Коскиранта) – 01:50 (5x4), 1:1 – Ип (Воробей, Костицын) – 15:15 (5x4), 2:1 – Барабанов (Зуб, Коскиранта) – 19:29 (5x5), 3:1 – Барабанов – 53:14 (5x5), 3:2 – Ип (Костицын, Дялога) – 57:56 (6x4), 4:2 – Барабанов – 59:11 (en)

«Не помню, чтобы делал покер, может, только в детстве. Мы под нагрузкой сейчас, сегодня всё получалось, играем с ребятами с прошлого сезона, это даёт о себе знать. Предсезонные сборы были очень тяжёлыми, много бегали, сейчас пытаемся поймать игровой ритм. Об Олимпиаде можно только мечтать, но в прошлом сезоне съездил на чемпионат мира, сбылась мечта, теперь есть другая. Молодые ребята в СКА стараются проявить себя после ухода Шипачёва и Дадонова. В Сочи играть нормально, пойду сейчас, может, искупаюсь в море», — сказал Барабанов.

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Олимпийцы обыграли «Сочи»

Олимпийская сборная России одержала крупную победу над хоккейный клубом «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе национальной команды заброшенными шайбами отметились Александр Полунин, Егор Коршков, Станислав Галиев, Владимир Ткачёв и Павел Красковский. Единственный забитый гол ХК «Сочи» — на счету Павла Падакина.

Sochi Hockey Open
05 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 5 0:3, 0:1, 1:1
Россия (олимп.)
0:1 – Полунин (Капризов) – 02:14 (5x5), 0:2 – Коршков (Красковский) – 04:49 (5x5), 0:3 – Галиев (Капризов) – 19:05 (5x5), 0:4 – Ткачёв (Чудинов, Хафизуллин) – 36:13 (5x3), 1:4 – Падакин (Захарчук, Мироманов) – 51:35 (5x4), 1:5 – Красковский (Полунин, Коршков) – 53:51 (5x5)

«Первые две шайбы — мастерство Полунина и Коршкова, убежали и забили. Быстрые голы только на пользу нам пошли, стало легче играть. Атмосфера в команде прекрасная, подбадриваем друг друга. Конечно, легче, когда Валерий Брагин рядом, — прошёл два чемпионата мира», — сказал Кирилл Капризов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар Олимпийская сборная России - хоккей Сборная Канады — Хоккей ХК Автомобилист ХК Нефтехимик ХК СКА ХК Сочи Николай Жердев Эркка Вестерлунд
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