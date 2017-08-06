Ждём прорыва! Мэттьюс, Ахо и ещё 5 игроков, которые «выстрелят»

Каждый год в НХЛ появляются игроки, которые проводят великолепный чемпионат и становятся звёздами. Кто будет в их числе в сезоне-2017/18?

Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Кэм Аткинсон, Давид Пастрняк, Марк Шайфли, Виктор Арвидссон – все эти хоккеисты очень здорово провели минувший сезон. Для каждого из них чемпионат оказался по-настоящему прорывным, который позволил обрести новый статус, а тому же Макдэвиду и новый крупный контракт. На очереди новая партия «прорывников», и некоторые из них уже вплотную приблизились к званию настоящих хоккейных звёзд.



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Первый сезон в НХЛ получился для новичка «Мэйпл Лифс» удачным, но задача закрепить успех может оказаться сложнее, чем произвести первое впечатление. Обладатель «Колдера» набрал 69 баллов, забил 40 голов, и в звёздном статусе Мэттьюсу отказать нельзя, но пресловутый «синдром второго года» ломал и не такие таланты. Так или иначе, Остон имеет все шансы стать лучшим бомбардиром НХЛ, а с приобретением «кленовыми листьями» такого классного завершителя атак, как Патрик Марло, эта вероятность заметно возросла. Вполне вероятно, что Мэттьюс подберётся к отметке в 80 очков за регулярный чемпионат, будет претендовать на «Арта Росса» по ходу сезона и окончательно закрепится в среде элитных нападающих лиги.

н. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»)

В своём первом сезоне в НХЛ человек, фамилия которого переводится как «результативное очко», запрягал медленно – Пойнту потребовалось 12 матчей, чтобы забить дебютный гол. Но после этого форвард постепенно начал набирать обороты, и руководство «Тампы» вряд ли пожалело о том, что оставило молодого парня в составе после тренировочного лагеря. В своих последних 32 матчах сезона Брэйден набрал 25 (15+10) очков и закрепился в топ-6 нападающих «Лайтнинг». Если Пойнт сможет перенести этот результативный импульс на новый сезон, мы вправе ожидать от него настоящих подвигов, а результат в 60-70 баллов может стать для него абсолютно рядовым.

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з. Чарли Макэвой («Бостон»)

Молодой защитник «Брюинз» дебютировал за «мишек» минувшей весной: 10 апреля он подписал контракт, а 12 апреля сыграл свой первый матч плей-офф. За шесть матчей за «Бостон» он набрал 3 балла за результативные передачи, но, несмотря на скромность статистики, выглядел очень неплохо. Макэвой занял место во второй паре обороны, и в предстоящем чемпионате он должен получить намного больше игрового времени, что должно сказаться самым положительным образом на количестве заработанных баллов. 19-летний Макэвой вполне может добраться до показателей Ивана Проворова в его первом сезоне за «Филадельфию» (6 голов, 24 передачи), и после воспитания такого сменщика знаменитый Здено Хара может смело отправляться на заслуженный отдых.

н. Джейк Гюнцель («Питтсбург»)

22-летний американец стал главным прошлогодним открытием в стане обладателей Кубка Стэнли. Гюнцель начинал свой сезон в АХЛ, но это не помешало ему показать весьма неплохую статистику в «Питтсбурге» (33 очка в 40 матчах регулярного чемпионата), а его вклад в плей-офф получился и вовсе фантастическим: с 13 кубковыми голами он стал лучшим снайпером «Пингвинз» в розыгрыше Кубка Стэнли. Гюнцель выглядит идеальным фланговым игроком для Сидни Кросби и знает, как извлечь из этого пользу, – осталось только доказать свой талант стабильностью.



Если не случится травм, то результат в 30 голов и 60 очков за сезон станет для Джейка обычным делом, а если прогресс ускорится, то и до отметки в 40 заброшенных шайб Гюнцель будет в силах дотянуться.

н. Джонатан Друен («Монреаль»)

«Канадцы» приобрели Друена в «Тампе», рассчитывая усилить атаку, и после ухода Александра Радулова Джонатан стал рассматриваться как явный кандидат в первую тройку нападения. Определённый прорыв у форварда случился уже в прошлом году (53 очка в 73 матчах), но то было в стане «молний», у которых, несмотря на травмы, группа игроков атаки выглядит намного сильнее. «Монреаль» же гораздо беднее на таланты среди нападающих, и Друену придётся больше рассчитывать на себя – это касается и равных составов, и спецбригады большинства. Разумные ожидания от игры Друена заставляют предполагать о результате в 55-60 очков, но если игра Джонатана действительно выйдет на новый уровень, он сможет быть гораздо более успешен.

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н. Себастьян Ахо («Каролина»)

У Ахо был звёздный сезон новичка, в котором он забил 24 гола и набрал 49 очков в 82 матчах за «Харрикейнз». Финн стал вторым бомбардиром команды после ветерана Джеффа Скиннера, но в скромной «Каролине» Себастьян должен стать абсолютным лидером. Ахо уже был суперзвездой в финской лиге, и всё, что требуется от форварда, – это планомерно прибавлять, плюсуя к своему таланту работоспособность и стабильность. Отметка в 30 голов и 60 очков представляется вполне достижимой, поскольку Ахо должен быть твёрдым игроком двух первых звеньев и иметь приличное количество игрового времени.

н. Джош Хо-Сэнг («Айлендерс»)

Канадский форвард провёл за «островитян» лишь 21 матч в прошлом сезоне, но 10 набранных очков говорят о неплохом потенциале. Перспективного Хо-Сэнга скауты отмечали уже давно, говоря о необыкновенно мягких руках и умении хорошо действовать в критических ситуациях. Шанса по-настоящему проявить себя в НХЛ у Джоша пока не было – за время предыдущих вызовов в стан «островитян» он не получал большого количества игрового времени. Нынче Хо-Сэнг в состоянии пробиться в основу прямо из тренировочного лагеря, и, возможно, даже закрепиться в топ-6 нападающих «Айлендерс».



Если это произойдёт, нападающий без труда сможет достигнуть отметки в 45-50 очков за сезон, что должно помочь «островитянам» в борьбе за путёвку в плей-офф.