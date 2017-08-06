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Дэйв Кинг
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Кинг: Малкин уже изменил хоккей, он играет как Марио Лемье

Известный канадский тренер, работавший в «Магнитке» и «Локомотиве», Дэйв Кинг — об Олимпиаде, Малкине и следующем тренере сборной России.
6 августа 2017, воскресенье. 13:15 Хоккей

Дэйв Кинг — один из самых харизматичных хоккейных тренеров. Он стал первым канадским специалистом, который возглавил российский клуб. Чуть больше года (2005-2006) Дэйв работал с магнитогорским «Металлургом», после чего написал книгу «King of Russia. Один год в российской Суперлиге». В этом сезоне Кинг был назначен помощником главного тренера сборной Канады и через полгода поедет на свою пятую Олимпиаду.

Корреспондент «Чемпионата» обсудила с Дэйвом его нашумевшую книгу о российском хоккее, феноменальную игру Евгения Малкина, выступление Николая Кулёмина в НХЛ и тренерскую карьеру Ильи Воробьёва.

Дэйв Кинг

Родился: 22 декабря 1947 года, Норт-Баттлфорд, Саскачеван, Канада.

Работал в качестве тренера на четырёх Олимпиадах.

В 2001 году включён в Зал славы ИИХФ.

Тренировал команды НХЛ «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джэкетс» и был помощником тренера в «Монреаль Канадиенс».

Первый канадский тренер, возглавивший российский клуб.

Работал в «Металлурге» Мг (2005/06, 2006/07), и «Локомотиве» (2014/15).

В 2017 году был назначен помощником главного тренера сборной Канады.

«Российский хоккей не изменился за 10 лет»

— Многое ли изменилось в России с того момента, когда вы 10 лет назад возглавили магнитогорский «Металлург»?
— Да, безусловно. Когда я работал в Ярославле, то заметил, как поменялся город. Жизнь стала лучше. Когда я в начале 2000-х приехал в Россию, это был интересный вызов, здесь всё только зарождалось. Сейчас стало намного лучше. Посмотрите на Сочи — современный город с огромным количеством развлечений и спортивных объектов. Люди загорают на пляже и хорошо проводят время. Россия меняется в лучшую сторону.

— А российский хоккей?
— Вот он не сильно изменился. Как я это описывал в своей книге, он берёт своё начало из советского. Здесь до сих пор невероятно тяжёлые тренировки, которые могут идти почти круглый год. В России есть великие тренеры, и хоккей не изменился.

— Что вам сказал Геннадий Величкин после публикации книги «King of the Russia»?
— Почему-то люди увидели много критики в моей книге, подумали, что я хочу сделать акцент на негативе. Но я не преследовал такой цели. Мне понравилось жить в Магнитогорске, я работал с сильной командой, в клубе с прекрасной организацией. Я просто хотел, чтобы люди знали, что Россия лучше, чем им кажется. Конечно, я упоминал и какие-то негативные моменты. Но у каждой страны есть проблемы! Я нашёл, что русские люди очень дружелюбны и гостеприимны. «Металлург» — клуб с отличной организацией, в котором работают настоящие профессионалы. Думаю, некоторые люди были огорчены, что в книге я раскритиковал некоторые вещи. Но в моей книге только правда.

«Малкин играет так, как некогда играл Марио Лемье»

— В своей книге вы отмечали безграничный талант Евгения Малкина, с которым вам удалось поработать. На ваш взгляд, удалось ли Евгению полностью его раскрыть?
— Когда я с ним работал, он был очень талантливым 18-летним хоккеистом, который на льду творил что-то невероятное. Он стал большой звездой в НХЛ, выиграл три Кубка Стэнли. В России постоянно рождаются такие бриллианты, как Малкин. Овечкин, Ковальчук, Дацюк — эти хоккеисты добились огромных успехов в Северной Америке. Они изменили игру.

— Вы считаете, что Малкин изменил хоккей?
— Да, я так думаю, потому что он очень взрывной хоккеист, который действует в уникальном стиле, он играет так, как некогда играл Марио Лемье. Уверен, что многие североамериканцы признательны Малкину за то, что он привнёс в НХЛ.

— Многие эксперты сходятся во мнении, что Малкин талантливее Кросби. Почему же россиянин всё никак не может выйти из тени своего партнёра?
— Сидни Кросби — канадец. Это серьёзный аргумент. Они оба высококлассные хоккеисты. Каждая команда в лиге хотела бы заполучить Малкина или Кросби. Меня впечатляет, что Малкин мирится со своей ролью, потому что это позволяет ему виртуозничать на льду. И то, что он за Сидом, в какой-то мере помогает ему, потому что Кросби попадает под очень большое давление, выступая лицом клуба. Малкин это тоже делает, но в меньшей степени. Видимо, это его не напрягает, а идёт только на пользу.

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«Кулёмин вместе с Малкиным творили магию»

— Сейчас вы видите среди молодёжи новых Малкиных и Кросби?
— В НХЛ есть Коннор Макдэвид, который уже звезда. В России есть Капризов, который в прошлом году играл в Уфе, а сейчас выступает за ЦСКА. Хоккей не стоит на месте и совершенствуется, тренеры постоянно придумывают что-то новое.

Меня впечатляет, что Малкин мирится со своей ролью, потому что это позволяет ему виртуозничать на льду.

— В своей книге вы также отмечали большие перспективы Николая Кулёмина. Как бы оценили выступление магнитогорца в НХЛ?
— Когда он уезжал в НХЛ, то был прекрасным нападающим. Но он решил играть ту роль, которую играет. Он мог бы быть гораздо более продуктивным в атаке «Айлендерс», тем не менее он состоялся как игрок в НХЛ, стал хоккеистом, который играет важную роль в своей команде. Я всегда мечтал, чтобы когда-нибудь Кулёмин сыграл вместе с Малкиным, поэтому что они были прекрасной связкой. Кулёмин всегда подхватывал идеи Евгения, и они творили магию на льду. Надеюсь, что «Айлендерс» когда-нибудь получит Малкина или «Пингвинз» подпишет Кулёмина. Вместе они исключительные игроки.

«Илья Воробьёв может стать следующим тренером сборной России»

— Когда вы приехали в Россию, то подружились с семьёй Воробьёва. Следите за тренерской карьерой Ильи в «Металлурге»?
— Я до сих пор хорошо общаюсь с Ильёй и, конечно же, слежу за его карьерой, поздравляю с успехами. Его отец Пётр Воробьёв — великий тренер, поэтому я не удивлён, что его сын стал прекрасным тренером. Это генетика.

— Многие считают, что Илья — следующий тренер сборной России.
— Он вполне может им стать. Я знаю, что он сейчас работает ассистентом главного тренера сборной России. Илья всегда стремился изучать игру. Когда он играл в моей команде, я сказал ему, что однажды он станет хорошим тренером. Илья всегда задавал вопросы, всем-всем интересовался.

— Дмитрий Юшкевич, которого вы тоже нахваливали в книге, также стал тренером.
— С ним мы тоже постоянно общаемся (Улыбается). Я счастлив был работать с ним в «Локомотиве» и тренировать его в «Магнитке», желаю ему удачи в ЦСКА. Дмитрий — прекрасный молодой специалист!

«Жду, что на Олимпиаду в Китай приедут энхаэловцы»

— По-прежнему бегаете каждый день?
— На протяжении последних 30 лет не пропустил ни одного дня!

— В Сочи очень жарко. Во сколько вы встаёте, чтобы побегать утром?
— Сегодня я встал в 5:30, потому что в 8 утра уже очень жарко (Улыбается). Сочи — очень красивый город.

— Успели искупаться в море?
— Да, я добежал сегодня до пляжа, бросил кроссовки, нырнул в море и теперь могу всем говорить: я купался в Чёрном море.

— Сколько лет вы планируете ещё тренировать?
— Я работаю уже 40 лет и до сих пор не устал. Хоккей — моя жизнь, я его обожаю. Так что буду работать, пока будут силы.

Я до сих пор хорошо общаюсь с Ильёй и, конечно же, слежу за его карьерой, поздравляю с успехами. Его отец Пётр Воробьёв — великий тренер, поэтому я не удивлён, что его сын стал прекрасным тренером. Это генетика.

— Есть планы посетить Китай в 2022 году, когда будет Олимпиада?
— Да, конечно. Я возлагаю большие надежды на Корею и жду, что на игры в Китай мы сможем вернуть игроков НХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Дэйв Кинг Евгений Малкин Николай Кулёмин ОИ-2018
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