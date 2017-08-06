«Петрову надо быть мужиком!». Новый боец Назарова бушует в Астане

Ровно год назад здесь же, на предсезонном турнире в Астане, произошло событие, которое раз и навсегда изменило судьбу Дамира Рыспаева. Исполнив приказ своего наставника, он с первых же минут бросился избивать одного игрока «Куньлуня» за другим, за что получил бессрочную дисквалификацию от КХЛ. С тех пор главный тафгай казахстанского хоккея выступает во внутреннем чемпионате без особых шансов вернуться на прежний уровень. Не меняется лишь Андрей Назаров. Какую бы команду он ни тренировал, непременно найдёт в составе крепкого парня, из которого в кратчайшие сроки слепит очередного бойца.



По ходу прошлого сезона казалось, что новым проектом Назарова станет Никита Квартальнов. Дерзкий стиль игры сына экс-главного тренера ЦСКА к этому располагал. Однако выдающимися габаритами Квартальнов-младший не обладает, да и его козыри – это всё же не драки, а трештокинг и другие провокации. А вот Роман Граборенко на эту роль подходит куда больше. 194 сантиметров роста, почти центнер веса, и что немаловажно – несколько лет, проведённых в отнюдь не «плюшевой» лиге АХЛ. И свои способности новичок «Нефтехимика» показал в первом же матче на турнире в Астане.

Комаров, а не Рыспаев. Кого Назаров сделает из сына Квартальнова? Андрей Назаров пообещал сделать из Никиты Квартальнова одного из лучших ролевиков КХЛ. Станет ли сын главного тренера ЦСКА новым Комаровым?

Первая кровь на лёд «Барыс Арены» пролилась ещё в первом периоде. Причём пострадал игрок «Нефтехимика». Чад Ро стал жертвой несчастного случая: шайба попала ему в лицо, оставив без нескольких зубов. Кровь, залившая площадку, вызвала первую из многочисленных пауз, из-за которых игра в итоге растянулась на три часа. На время легионерское звено «Нефтехимика» осиротело. Ро, к чести американца, после перерыва в игру вернулся, но уже в специальной маске. Однако этот «кровавый случай» задал тон всему матчу.

Уже после перерыва Граборенко схлестнулся с Алексеем Петровым. Уроженец Воркуты и сам не промах, может постоять за себя, но устоять в бою с огромным белорусом ему не удалось. По версии защитника «Нефтехимика» он проявил благородство, защитив партнёров по команде. «Мои драки – это часть игры. В первой драке заступился за ребят. Петров повёл себя некрасиво, мы всё-таки в хоккей играем, ему надо быть мужиком. Если хочешь драться, то нужно выбирать себе равноценных соперников», — сказал поле матча главный нарушитель спокойствия.

— Ничего такого жёсткого в матче с «Нефтехимиком» не было, — довольно спокойно рассуждал о драке Петров. — Граборенко — типичный игрок команды этого тренера. Не более того. Ничего особенного от матча с «Нефтехимиком» не ждали, у нас свои задачи, которые мы решаем. Такие команды и в сезоне нам могут попадаться, так что надо держать удар.

Не прошло и периода, как новоявленный боец Назарова снова скинул перчатки. Правда, на этот раз инициатором выступил игрок «Трактора». Сергей Сентюрин был заявлен лишь 13-м нападающим, но после нападения на Петрова вдруг начал усиленно разминаться. Вскоре он не побоялся «попасть под танк» в лице Граборенко. На этот раз бой выдался более ровным, а у болельщиков есть мнение, что белорус и вовсе проиграл по очкам. Кто знает, чем бы закончился матч и сколько бы драк в это воскресное утро провёл Роман, если бы арбитры не удалили его до конца игры.

— Боевой матч, думаю, что зрители остались довольны, — не скрывал удовлетворения Назаров. — Две драки Граборенко – это эмоции. Грязи никакой со стороны обеих команд. Мужики встречаются и разговаривают между собой. После этого жмут друг другу руки. И никто не плачет.



Травма Ро и драки Граборенко заметно растянули матч во времени, а тут ещё при счёте 3:4 за две секунды до финальной сирены шайбу забросил Пол Щехура. Казалось бы, почему бы ещё не посмотреть хоккей с огромным количеством событий, будь то бои или эффектные шайбы вроде соло Павла Порядина? Да только к тому времени, когда забивал Щехура, на разминку уже должны были выходить «Авангард» с «Адмиралом». Только Ден Секстон, не пожелавший участвовать в серии буллитов, спас организаторов от полнейшего краха расписания. Попытавшись уместить три матча в один день, они были вынуждены перенести старт второй игры на полчаса, но всё могло быть ещё хуже.

Самый боевой турнир лета. В Нижнем Новгороде стартовал Кубок губернатора «Ак Барс» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста», «Спартак» уверенно обыграл «Кузню», а «Торпедо» уступило «Салавату».

Презентация очередного тафгая Назарова добавила Кубку президента Республики Казахстан интриги. Станет ли Граборенко в каждом матче проверять на прочность соперников или же драки с «Трактором» станут единственным актом устрашения? Уже завтра «Нефтехимик» сыграет с «Барысом», а это, между, прочим вывеска «Назаров против своего бывшего клуба», проходить мимо которой не рекомендуется. Будет горячо. Но не менее любопытно то, пустит ли Граборенко в бой кулаки, когда окажется напротив «ястребов» Меньшикова и Фисенко или, скажем, когда встретится с «моряками» Мнацяном и Махановским. Кубок губернатора Нижегородской области – самый боевой турнир этого лета? В Астане могут с этим поспорить.