«Всех зову на годовщину дисквалификации». Рыспаев – читателям «Чемпионата»

Бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев ответил на вопросы читателей «Чемпионата» и рассказал, чему его научил Андрей Назаров, как получал и отклонял предложения из MMA, а также заявил, что надеется на скорейшую отмену дисквалификации со стороны КХЛ.
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«На охоте ловлю всяких животных, но в основном людей»
— Чем занимаетесь летом?
— Для нас лето закончилось. Идут предсезонные турниры, подготовка к сезону. Я сейчас не являюсь игроком КХЛ. Немного другой график, вот сегодня выходной. Был на охоте, ездил на лошадях.
— Кого ловили?
— Людей (смеётся). На самом деле всяких животных.
— Вы поймали много животных?
— Да. Но в основном всё же людей. Так интереснее (смеётся).
— На охоте пользуетесь ружьём или копьями?
— Собаки, ружья. Ещё, кстати, гуляю по городу, плаваю в бассейне. Предпочитаю активный отдых.
— Подготовка в «Номаде» сильно отличается от той, что была в «Барысе»?
— Результата требуют везде, но в целом да, картинка другая. Условия отличаются, как и команды. Уровень хоккеистов наш, казахстанский. 10 августа едем в город Павлодар на предсезонный турнир.
— Планируете следить за матчами турнира Кубок президента Республики Казахстан?
— Да. Когда ехал на арену, в текстовом режиме следил за встречей «Нефтехимика» с «Трактором». Мне рассказали, что были какие-то инциденты.
— Да, защитник Роман Граборенко дважды подрался.
— Молодец. Значит, есть результат в его действиях, если его команда выиграла. В Астане хороший турнир, приехало много интересных команд. Можно многое посмотреть и увидеть.
— Сами хотите размяться, кулаки чешутся? Или охота убивает всю энергию?
— Приехал с охоты и успокоился (смеётся). Кулаки особо не чешутся, они у меня и не чесались. Некогда было.
«Меня приглашали в MMA, кикбоксинг, но выбрал хоккей, он нравится больше»
— Многие советуют вам записаться в школу MMA или кикбоксинга.
— Мне это не так интересно, как хоккей. Он мне нравится больше. Если бы мне с детства нравилось биться в клетке, то выбрал бы что-то другое. Я люблю играть, просто иногда захлёстывают эмоции. Шайба одна, можем её не поделить (смеётся).
— Говорят, предложения всё же были?
— Да, были. Но я повторюсь, что выбрал другой путь. Путь игрока. Мне интересны единоборства, но не на профессиональном уровне.
Если бы мне с детства нравилось биться в клетке, то выбрал бы что-то другое. Я люблю играть, просто иногда захлёстывают эмоции.
— Последний матч перед дисквалификацией вы провели на астанинской арене. Помните эмоции после него?
— Через два дня будет годовщина дисквалификации, буду праздновать (смеётся). Всех зову, у нас есть клуб, где погулять. Мы выиграли тот матч за пару минут, счёт 5:0. Эмоции после победы были положительные, каким им ещё быть?
— Наверное, самая быстрая победа в истории хоккея.
— Да, ещё и добытая одним игроком.
— В Китай вас теперь не пустят?
— Я не стал пробовать, даже до границы не добрался (смеётся). Кстати, ни разу не был в этой стране, интересно побывать у ближайших соседей.
— В каких городах, в которых вы бывали, вам понравилось?
— Понравились Питер, Казань. Москва тоже классный город.
— Когда вы будете не только драться, но и играть в хоккей?
— Когда я играл в молодёжной команде, там не было тафгаев. Старался отрабатывать на пятаке, а потом во мне раскрыли другую сильную сторону. В этом сезоне помогал «Номаду» в плей-офф. В основном я именно играю, происшествий не было.
— Хотелось бы проявить на более высоком уровне?
— Конечно. На тебя с арены смотрят 11 000 или 3000, есть разница? На мой взгляд, существенная.
«Благодарен Назарову, он знает об этом»
— С Андреем Назаровым планируете встретиться, созванивались с ним?
— Нет, ещё не созванивались и не переписывались. Был на охоте. Если позвонят, скажут, то подъеду. Почему нет?
— Встречу вам назначал?
— Планового ничего нет. Если встретимся с ним – сообщим.
— Можете назвать Назарова своим хоккейным отцом?
— Назаров — мой первый тренер, с которым я зашёл в большой спорт. Андрей Викторович раскрыл во мне некоторые стороны. Я ему благодарен, он знает об этом.
Назаров — мой первый тренер, с которым я зашёл в большой спорт. Андрей Викторович раскрыл во мне некоторые стороны. Я ему благодарен, он знает об этом.
— На охоту его не приглашали?
— Нет, у него плотный график, в отличие от моего. Он занят на турнире.
— Если бы он позвал вас в «Нефтехимик», не будь вы дисквалифицированы в КХЛ, согласились бы?
— Был такой вариант, но дисквалификация никуда не делась. Пошёл бы в «Нефтехимик», но только прописал бы в контракте: «Не играть против «Барыса».
— В ярославский «Локомотив» хотели бы перейти?
— Кстати, там играет мой друг Егор Коршков. Мы с ним в детстве играли в «Барысе»-2.
— Вы поняли посыл лиги, готовы встать на путь исправления?
— А в чём исправляться?
— Вести себя более спокойно.
— Да, согласен.
Дамир Рыспаев и Павел Панышев
«Есть интерес попробовать себя в Северной Америке»
— Бессрочная дисквалификация выглядит странной, по сути, человека лишают права играть в хоккей.
— Недавно вспомнил инцидент с «Витязем» и Омском. У соперника было пять игроков силового плана. Им выписали дисквалификацию около 20 матчей, но не бессрочную же. А в моём случае наоборот: один игрок и пять противников.
— Плюс вы их даже толком не били, они сами упали на лёд.
— Не было травмированных, на следующий матч все вышли. Видимо, оказались не готовы к встрече со мной.
— А в «Барысе» серьёзную травму получил Дастин Бойд.
— Да, выбыл на семь-восемь месяцев. Так что ситуация несправедливая.
— С кем вы больше всего дружили в «Барысе»?
— С Назаровым (смеётся). Шучу. Больше общался с нашими ребятами, так как есть языковой барьер.
— Есть желание попробовать себя в североамериканских лигах?
— Есть интерес проверить себя там, протестировать игровые и силовые качества. Наши судьи не всегда профессионально срабатывают, а в Северной Америке они умеют вести бой. С агентом у нас остались надежды, что всё же вернусь в КХЛ.
Есть интерес проверить себя там, протестировать игровые и силовые качества. Наши судьи не всегда профессионально срабатывают, а в Северной Америке они умеют вести бой.
— В жизни вы такой же боевой, как и на льду?
— Ни в какие потасовки не ввязываюсь, сам первый не начинаю. Астана – город маленький, спокойный. Здесь все друг друга знают. В жизни я сдержанный, спокойный, весёлый.
«Доволен, что служил в армии и отдал долг родине»
— Ваш любимый игрок детства?
— Такого нет. Мне нравится борец Александр Карелин. На Тайсона много смотрел. Его бои длились недолго, можно раньше лечь спать. В хоккее кумиров не было, ни на кого не ориентировался.
— Перешли бы в минское «Динамо»?
— Перешёл бы без проблем.
— Расскажите о вашей службе в армии.
— Я служил год в ЦСКА, город Алма-Ата. Через каждые 20 дней отпускали на тренировочные сборы. Приходилось отмечаться, расписываться: прибыл, убыл. Мне местами пошли на уступки. Доволен, что отдал долг родине. Понял, что и как в армии.
— Заканчивать с хоккеем и тренировать детей не собираетесь?
— Ещё рано. Планирую проявить свои силы в Северной Америке.
«Зарипов показывал красивый хоккей, а его «зарубили»
— Вы слышали историю, случившуюся с Данисом Зариповым?
— Я был удивлён этой истории, человек играл на хорошем уровне. Показывал красивый хоккей, ему оставалось играть года три-четыре. А получилось так, что его зарубили. Он приносил много радости болельщикам, показывал красивый хоккей.
— Пьёте ли вы кумыс перед игрой?
— Это наш национальный напиток, но он из-за брожения содержит алкоголь. Поэтому перед игрой я его не пью, предпочитаю энергетики, сладкую воду. Кумыс могу выпить в другое время.
— С кем из игроков хотели бы помериться силами?
— Со всеми успел, в итоге сами видите, что получилось (смеётся). С Зариповым хочу, по голам и очкам.
«Самый запоминающийся бой – со Свитовым»
— Какой у вас самый запоминающийся бой?
— Назову бой со Свитовым. Психологически было тяжеловато, да и физически (смеётся). Передаю ему привет!
— Вы дрались в шлеме, а Свитов – без.
— Я стащил, а он почему нет? Никто не мешал этого сделать. А вот в бою с Артюхиным мы оба сняли с себя всю амуницию.
— Назаров тогда бросил в Свитова бутылку с водой.
— Он же пить попросил, просто Свитов не поймал бутылку. Там же возник диалог.
— Какие новости из сборной Казахстана?
— Увы, моя дисквалификация распространяется на всё. Пропустил много турниров.
— Это обиднее всего?
— Да. У нас в Алма-Ате была Универсиада, а я не смог на ней сыграть. Мне кажется, что такие поступки незаконны.
— Есть ли у вас браться, как ваша семья относится к тому, что вы – тафгай?
— У меня есть старший и младший братья. К моей деятельности в семье относятся привычно. Но вообще семья у меня неспортивная.
— Как вы попали в хоккей?
— Всё началось с второго-третьего класса школы. Был такой мальчик, который интересовался хоккеем, пропускал уроки. Потом попробовал, сходил на хоккей. Покатался, меня это заинтересовало.
— Водите ли вы машину, какая ваша любимая музыка?
— Права ещё есть, их пока не отобрали (смеётся). Вожу машину. Музыку слушаю разную. Со смыслом.
— Говорите на казахском языке?
— Да, говорю. Но не идеально. Поддержать разговор смогу, понимаю. В хоккее было мало казахов, предпочтение отдавали русскоговорящим. У казахов больше единоборства.
— Как относитесь к соцсетям, мессенджерам?
— Я активно использую WhatsApp. «Инстаграм» активно не веду, слежу за остальными событиями в городе.
«В футболе болею за «Реал», мне подруга кепку привезла»
— Не собираетесь ли вы жениться?
— Пока не собираюсь. Мне ещё 22 года. Есть запас.
— Как вам новая хоккейная арена в Астане?
— В прошлом году его признали одним из лучших. Наша арена классная, современная. Тут проходит не только хоккей. Основное – «Барыс», но есть и другие мероприятия. В том числе музыкальные.
— Футбол нравится?
— Я ещё ни разу на него не ходил. Болею за «Реал», мне подруга привезла кепку этого клуба. Могу посмотреть какие-то топовые матчи.
— Как относитесь к «Авангарду»?
— Нормально. Город Омск рядом с нами, у меня там много знакомых. Ни к кому нет негатива.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Люблю смотреть фильмы, ходить в кино. На лошадях нравится кататься. У нас есть такой вид спорта, как кокпар. Может, слышали. Он травмоопасный. Встречаюсь с друзьями, ходим в баню.
— На рыбалке были?
— Да. Но не рыбачил.
«За что меня дисквалифицировали? Я никого не убил»
— У вас есть какое-то специальное обращение к КХЛ?
— Прошёл год, стоит бессрочная дисквалификация. За что? Я же никого не убил. Все живы и здоровы. Решение принимали разумные люди, значит, есть какие-то подводные течения. Я хочу играть в хоккей.
Прошёл год, стоит бессрочная дисквалификация. За что? Я же никого не убил. Все живы и здоровы.
— Как относитесь к возможному появлению в КХЛ второго клуба из Казахстана, который будет базироваться в Алма-Ате?
— Мне хочется этого. Город хороший, много народу. В Казахстане идёт хоккейный бум, детские школы переполнены. Я за эту идею.
— С новым руководством «Барыса» знакомы?
— Да, эти люди раньше работали в Алма-Ате, тащили местную команду. Теперь помогают здесь. Всех знаю.
— Что может пожелать болельщикам перед стартом сезона?
— Желаю всем людям здоровья, семейного благополучия, счастья, процветания. Болейте за хоккей, за красивый хоккей! К сожалению, мы с Зариповым пока вам его не можем показать.