«Всех зову на годовщину дисквалификации». Рыспаев – читателям «Чемпионата»

Бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев ответил на вопросы читателей «Чемпионата» и рассказал, чему его научил Андрей Назаров, как получал и отклонял предложения из MMA, а также заявил, что надеется на скорейшую отмену дисквалификации со стороны КХЛ.



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«На охоте ловлю всяких животных, но в основном людей»

— Чем занимаетесь летом?

— Для нас лето закончилось. Идут предсезонные турниры, подготовка к сезону. Я сейчас не являюсь игроком КХЛ. Немного другой график, вот сегодня выходной. Был на охоте, ездил на лошадях.



— Кого ловили?

— Людей (смеётся). На самом деле всяких животных.

— Вы поймали много животных?

— Да. Но в основном всё же людей. Так интереснее (смеётся).



— На охоте пользуетесь ружьём или копьями?

— Собаки, ружья. Ещё, кстати, гуляю по городу, плаваю в бассейне. Предпочитаю активный отдых.



— Подготовка в «Номаде» сильно отличается от той, что была в «Барысе»?

— Результата требуют везде, но в целом да, картинка другая. Условия отличаются, как и команды. Уровень хоккеистов наш, казахстанский. 10 августа едем в город Павлодар на предсезонный турнир.



— Планируете следить за матчами турнира Кубок президента Республики Казахстан?

— Да. Когда ехал на арену, в текстовом режиме следил за встречей «Нефтехимика» с «Трактором». Мне рассказали, что были какие-то инциденты.



— Да, защитник Роман Граборенко дважды подрался.

— Молодец. Значит, есть результат в его действиях, если его команда выиграла. В Астане хороший турнир, приехало много интересных команд. Можно многое посмотреть и увидеть.



— Сами хотите размяться, кулаки чешутся? Или охота убивает всю энергию?

— Приехал с охоты и успокоился (смеётся). Кулаки особо не чешутся, они у меня и не чесались. Некогда было.

«Меня приглашали в MMA, кикбоксинг, но выбрал хоккей, он нравится больше»

— Многие советуют вам записаться в школу MMA или кикбоксинга.

— Мне это не так интересно, как хоккей. Он мне нравится больше. Если бы мне с детства нравилось биться в клетке, то выбрал бы что-то другое. Я люблю играть, просто иногда захлёстывают эмоции. Шайба одна, можем её не поделить (смеётся).



— Говорят, предложения всё же были?

— Да, были. Но я повторюсь, что выбрал другой путь. Путь игрока. Мне интересны единоборства, но не на профессиональном уровне.

Если бы мне с детства нравилось биться в клетке, то выбрал бы что-то другое. Я люблю играть, просто иногда захлёстывают эмоции.

— Последний матч перед дисквалификацией вы провели на астанинской арене. Помните эмоции после него?

— Через два дня будет годовщина дисквалификации, буду праздновать (смеётся). Всех зову, у нас есть клуб, где погулять. Мы выиграли тот матч за пару минут, счёт 5:0. Эмоции после победы были положительные, каким им ещё быть?



— Наверное, самая быстрая победа в истории хоккея.

— Да, ещё и добытая одним игроком.



— В Китай вас теперь не пустят?

— Я не стал пробовать, даже до границы не добрался (смеётся). Кстати, ни разу не был в этой стране, интересно побывать у ближайших соседей.



— В каких городах, в которых вы бывали, вам понравилось?

— Понравились Питер, Казань. Москва тоже классный город.



— Когда вы будете не только драться, но и играть в хоккей?

— Когда я играл в молодёжной команде, там не было тафгаев. Старался отрабатывать на пятаке, а потом во мне раскрыли другую сильную сторону. В этом сезоне помогал «Номаду» в плей-офф. В основном я именно играю, происшествий не было.



— Хотелось бы проявить на более высоком уровне?

— Конечно. На тебя с арены смотрят 11 000 или 3000, есть разница? На мой взгляд, существенная.

«Как удалось похудеть? Две недели пьянки». Назаров – читателям «Чемпионата» Секреты диеты, любимый бой, перспективы «Нефтехимика», лимит на легионеров, задачи на сезон – Андрей Назаров ответил на вопросы читателей.

«Благодарен Назарову, он знает об этом»

— С Андреем Назаровым планируете встретиться, созванивались с ним?

— Нет, ещё не созванивались и не переписывались. Был на охоте. Если позвонят, скажут, то подъеду. Почему нет?



— Встречу вам назначал?

— Планового ничего нет. Если встретимся с ним – сообщим.



— Можете назвать Назарова своим хоккейным отцом?

— Назаров — мой первый тренер, с которым я зашёл в большой спорт. Андрей Викторович раскрыл во мне некоторые стороны. Я ему благодарен, он знает об этом.

Назаров — мой первый тренер, с которым я зашёл в большой спорт. Андрей Викторович раскрыл во мне некоторые стороны. Я ему благодарен, он знает об этом.

— На охоту его не приглашали?

— Нет, у него плотный график, в отличие от моего. Он занят на турнире.



— Если бы он позвал вас в «Нефтехимик», не будь вы дисквалифицированы в КХЛ, согласились бы?

— Был такой вариант, но дисквалификация никуда не делась. Пошёл бы в «Нефтехимик», но только прописал бы в контракте: «Не играть против «Барыса».



— В ярославский «Локомотив» хотели бы перейти?

— Кстати, там играет мой друг Егор Коршков. Мы с ним в детстве играли в «Барысе»-2.



— Вы поняли посыл лиги, готовы встать на путь исправления?

— А в чём исправляться?



— Вести себя более спокойно.

— Да, согласен.

Дамир Рыспаев и Павел Панышев Фото: «Чемпионат»

«Есть интерес попробовать себя в Северной Америке»

— Бессрочная дисквалификация выглядит странной, по сути, человека лишают права играть в хоккей.

— Недавно вспомнил инцидент с «Витязем» и Омском. У соперника было пять игроков силового плана. Им выписали дисквалификацию около 20 матчей, но не бессрочную же. А в моём случае наоборот: один игрок и пять противников.



— Плюс вы их даже толком не били, они сами упали на лёд.

— Не было травмированных, на следующий матч все вышли. Видимо, оказались не готовы к встрече со мной.



— А в «Барысе» серьёзную травму получил Дастин Бойд.

— Да, выбыл на семь-восемь месяцев. Так что ситуация несправедливая.

— С кем вы больше всего дружили в «Барысе»?

— С Назаровым (смеётся). Шучу. Больше общался с нашими ребятами, так как есть языковой барьер.



— Есть желание попробовать себя в североамериканских лигах?

— Есть интерес проверить себя там, протестировать игровые и силовые качества. Наши судьи не всегда профессионально срабатывают, а в Северной Америке они умеют вести бой. С агентом у нас остались надежды, что всё же вернусь в КХЛ.

Есть интерес проверить себя там, протестировать игровые и силовые качества. Наши судьи не всегда профессионально срабатывают, а в Северной Америке они умеют вести бой.

— В жизни вы такой же боевой, как и на льду?

— Ни в какие потасовки не ввязываюсь, сам первый не начинаю. Астана – город маленький, спокойный. Здесь все друг друга знают. В жизни я сдержанный, спокойный, весёлый.

«Петрову надо быть мужиком!». Новый боец Назарова бушует в Астане Главным действующим лицом стартового матча на предсезонном турнире в Астане стал Роман Граборенко из «Нефтехимика», устроивший две драки.

«Доволен, что служил в армии и отдал долг родине»

— Ваш любимый игрок детства?

— Такого нет. Мне нравится борец Александр Карелин. На Тайсона много смотрел. Его бои длились недолго, можно раньше лечь спать. В хоккее кумиров не было, ни на кого не ориентировался.



— Перешли бы в минское «Динамо»?

— Перешёл бы без проблем.



— Расскажите о вашей службе в армии.

— Я служил год в ЦСКА, город Алма-Ата. Через каждые 20 дней отпускали на тренировочные сборы. Приходилось отмечаться, расписываться: прибыл, убыл. Мне местами пошли на уступки. Доволен, что отдал долг родине. Понял, что и как в армии.

— Заканчивать с хоккеем и тренировать детей не собираетесь?

— Ещё рано. Планирую проявить свои силы в Северной Америке.

«Зарипов показывал красивый хоккей, а его «зарубили»

— Вы слышали историю, случившуюся с Данисом Зариповым?

— Я был удивлён этой истории, человек играл на хорошем уровне. Показывал красивый хоккей, ему оставалось играть года три-четыре. А получилось так, что его зарубили. Он приносил много радости болельщикам, показывал красивый хоккей.



— Пьёте ли вы кумыс перед игрой?

— Это наш национальный напиток, но он из-за брожения содержит алкоголь. Поэтому перед игрой я его не пью, предпочитаю энергетики, сладкую воду. Кумыс могу выпить в другое время.



— С кем из игроков хотели бы помериться силами?

— Со всеми успел, в итоге сами видите, что получилось (смеётся). С Зариповым хочу, по голам и очкам.

«Самый запоминающийся бой – со Свитовым»

— Какой у вас самый запоминающийся бой?

— Назову бой со Свитовым. Психологически было тяжеловато, да и физически (смеётся). Передаю ему привет!

— Вы дрались в шлеме, а Свитов – без.

— Я стащил, а он почему нет? Никто не мешал этого сделать. А вот в бою с Артюхиным мы оба сняли с себя всю амуницию.



— Назаров тогда бросил в Свитова бутылку с водой.

— Он же пить попросил, просто Свитов не поймал бутылку. Там же возник диалог.



— Какие новости из сборной Казахстана?

— Увы, моя дисквалификация распространяется на всё. Пропустил много турниров.



— Это обиднее всего?

— Да. У нас в Алма-Ате была Универсиада, а я не смог на ней сыграть. Мне кажется, что такие поступки незаконны.



— Есть ли у вас браться, как ваша семья относится к тому, что вы – тафгай?

— У меня есть старший и младший братья. К моей деятельности в семье относятся привычно. Но вообще семья у меня неспортивная.



— Как вы попали в хоккей?

— Всё началось с второго-третьего класса школы. Был такой мальчик, который интересовался хоккеем, пропускал уроки. Потом попробовал, сходил на хоккей. Покатался, меня это заинтересовало.



— Водите ли вы машину, какая ваша любимая музыка?

— Права ещё есть, их пока не отобрали (смеётся). Вожу машину. Музыку слушаю разную. Со смыслом.



— Говорите на казахском языке?

— Да, говорю. Но не идеально. Поддержать разговор смогу, понимаю. В хоккее было мало казахов, предпочтение отдавали русскоговорящим. У казахов больше единоборства.



— Как относитесь к соцсетям, мессенджерам?

— Я активно использую WhatsApp. «Инстаграм» активно не веду, слежу за остальными событиями в городе.

«В футболе болею за «Реал», мне подруга кепку привезла»

— Не собираетесь ли вы жениться?

— Пока не собираюсь. Мне ещё 22 года. Есть запас.



— Как вам новая хоккейная арена в Астане?

— В прошлом году его признали одним из лучших. Наша арена классная, современная. Тут проходит не только хоккей. Основное – «Барыс», но есть и другие мероприятия. В том числе музыкальные.



— Футбол нравится?

— Я ещё ни разу на него не ходил. Болею за «Реал», мне подруга привезла кепку этого клуба. Могу посмотреть какие-то топовые матчи.



— Как относитесь к «Авангарду»?

— Нормально. Город Омск рядом с нами, у меня там много знакомых. Ни к кому нет негатива.



— Чем занимаетесь в свободное время?

— Люблю смотреть фильмы, ходить в кино. На лошадях нравится кататься. У нас есть такой вид спорта, как кокпар. Может, слышали. Он травмоопасный. Встречаюсь с друзьями, ходим в баню.



— На рыбалке были?

— Да. Но не рыбачил.

«За что меня дисквалифицировали? Я никого не убил»

— У вас есть какое-то специальное обращение к КХЛ?

— Прошёл год, стоит бессрочная дисквалификация. За что? Я же никого не убил. Все живы и здоровы. Решение принимали разумные люди, значит, есть какие-то подводные течения. Я хочу играть в хоккей.

Прошёл год, стоит бессрочная дисквалификация. За что? Я же никого не убил. Все живы и здоровы.

— Как относитесь к возможному появлению в КХЛ второго клуба из Казахстана, который будет базироваться в Алма-Ате?

— Мне хочется этого. Город хороший, много народу. В Казахстане идёт хоккейный бум, детские школы переполнены. Я за эту идею.



— С новым руководством «Барыса» знакомы?

— Да, эти люди раньше работали в Алма-Ате, тащили местную команду. Теперь помогают здесь. Всех знаю.



— Что может пожелать болельщикам перед стартом сезона?

— Желаю всем людям здоровья, семейного благополучия, счастья, процветания. Болейте за хоккей, за красивый хоккей! К сожалению, мы с Зариповым пока вам его не можем показать.