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Хоккейные итоги дня. 6 августа 2017 года
Текст: Владислав Уткин
Фото: ska.ru

Григоренко — в «Адмирале», а СКА вышел в финал турнира в Сочи

Сборная Канады выиграла у «Сочи», «Адмирал» получил усиление, а СКА вышел в финал турнира в Сочи – в итогах дня.
6 августа 2017, воскресенье. 22:00 Хоккей

Евгений Григоренко подпишет контракт с «Адмиралом»

Нападающий Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале» из Владивостока, о чём сообщил «Чемпионату» агент игрока Шуми Бабаев. 24-летний форвард уже прилетел в Астану, где в составе дальневосточной команды примет участие в Кубке президента Республики Казахстан. Напомним, что в конце июля «Ак Барс» расторг контракт с Григоренко. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за казанцев один матч, в котором очков не набрал. Кроме того, на счету Евгения один результативный балл в девяти играх за «Нефтехимик».

Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open потерпел поражение в овертайме матча со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Единственный забитый гол в матче записал на свой счёт Джесси Блэкер. Сухой матч оформил голкипер канадской сборной Джастин Питерс. Это был первый матч канадской национальной команды на турнире. ХК «Сочи» ранее провёл матч с олимпийской сборной России, уступив со счётом 1:5.

Фото: «Чемпионат»

Во втором матче петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 4:2. Команда из Санкт-Петербурга выиграла свою группу и вышла в финал турнира, где встретится со сборной Канады, или с олимпийской сборной России. В составе команды Олега Знарка голами отметились Сергей Широков, Александр Хохлачёв, Роман Рукавишников и Александр Барабанов. У «Металлурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Сергей Мозякин и Томаш Филиппи.

Кубок президента Республики Казахстан

Взял старт предсезонный турнир в Астане — Кубок президента Казахстана. В первом матче турнира нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над челябинским «Трактором». Челябинская команда дважды отыграла отставание в две шайбы и перевела игру в овертайм. В дополнительное время нижнекамцы всё же вырвали победу.

Кубок президента Республики Казахстан
06 августа 2017, воскресенье. 09:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
5 : 4 1:0, 2:2, 1:2, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Здунов – 17:02 (5x5), 2:0 – Порядин – 24:14 (4x4), 2:1 – Якуценя (Шаров) – 30:04 (5x5), 2:2 – Щехура (Бэйлен, Виделль) – 32:51 (5x5), 3:2 – Авцин – 34:37 (5x5), 4:2 – Секстон (Ганзл) – 42:04 (5x5), 4:3 – Бэйлен (Вишневский) – 42:37 (5x5), 4:4 – Щехура (Кольцов, Полыгалов) – 59:58 (6x5), 5:4 – Секстон – 64:56 (3x3)

В другом матче дальневосточный «Адмирал» одержал победу над омским «Авангардом», встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 ОТ. В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами сумели отметиться Ансель Галимов, Егор Мартынов, Семён Кошелев и Дмитрий Кугрышев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Кирилл Воронин, Джонатон Блум, Владимир Ткачёв и Александр Горшков, оформивший дубль.

Кубок президента Республики Казахстан
06 августа 2017, воскресенье. 12:55 МСК
Авангард
Омская область
4 : 5 2:2, 1:2, 1:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Галимов – 03:10 (5x5), 2:0 – Мартынов (Кугрышев) – 04:20 (5x5), 2:1 – Горшков (Крикуненко) – 05:24 (5x5), 2:2 – Воронин – 19:30, 2:3 – Блум (Воронин) – 30:30 (5x3), 2:4 – Горшков – 31:30 (5x4), 3:4 – Кошелев (Стась, Михеев) – 33:30 (5x4), 4:4 – Кугрышев (Фисенко) – 48:30 (5x5), 4:5 – Ткачёв (Глухов) – 63:30 (3x3)

В заключительном матче игрового дня Кубка президента Республики Казахстан астаниский «Барыс» одержал победу над швейцарским «Давосом» в рамках предсезонного Кубка президента Казахстана, встреча завершилась со счётом 4:2. В составе «Барыса» дублем отметился Никита Михайлис, ещё по шайбе забросили Павел Акользин и Мартин Сен-Пьер. У «Давоса» голы забили Брок Литтл и Энцо Корви.

Кубок президента Республики Казахстан
06 августа 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Барыс
Астана
4 : 2 1:1, 0:1, 3:0
Давос
Давос
0:1 – Литтл (Корви, Визер) – 15:02 (5x5), 1:1 – Акользин (Лихотников) – 15:53 (5x5), 1:2 – Корви – 32:14 (5x5), 2:2 – Михайлис (Диц, Семёнов) – 40:48 (4x4), 3:2 – Михайлис (Диц, Семёнов) – 57:48 (5x5), 4:2 – Сен-Пьер – 59:59 (en)

Кубок губернатора Нижегородской области

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в рамках предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. В составе команды Зинэтулы Билялетдинова заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Лазарев и Артём Лукоянов. Единственный гол в составе «Спартака» записал на свой счёт Вилле Лаюнен. Казанская команда сыграла на турнире пять встреч, выиграв четыре из них. «Спартак» в четырёх проведённых матчах одержал одну победу.

Кубок губернатора Нижегородской области
06 августа 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 0:1, 0:0, 1:0, 1:0
Спартак
Москва
– (Лещенко, Пепеляев) – , 0:1 – Лаюнен – 10:30 (5x3), 1:1 – Лазарев (Свитов, Сидоров) – 42:47 (5x5), 2:1 – Лукоянов (Чибисов) – 61:32 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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