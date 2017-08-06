Григоренко — в «Адмирале», а СКА вышел в финал турнира в Сочи

Сборная Канады выиграла у «Сочи», «Адмирал» получил усиление, а СКА вышел в финал турнира в Сочи – в итогах дня.

Евгений Григоренко подпишет контракт с «Адмиралом»

Нападающий Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале» из Владивостока, о чём сообщил «Чемпионату» агент игрока Шуми Бабаев. 24-летний форвард уже прилетел в Астану, где в составе дальневосточной команды примет участие в Кубке президента Республики Казахстан. Напомним, что в конце июля «Ак Барс» расторг контракт с Григоренко. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за казанцев один матч, в котором очков не набрал. Кроме того, на счету Евгения один результативный балл в девяти играх за «Нефтехимик».

Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open потерпел поражение в овертайме матча со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Единственный забитый гол в матче записал на свой счёт Джесси Блэкер. Сухой матч оформил голкипер канадской сборной Джастин Питерс. Это был первый матч канадской национальной команды на турнире. ХК «Сочи» ранее провёл матч с олимпийской сборной России, уступив со счётом 1:5.

Фото: «Чемпионат»

Во втором матче петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 4:2. Команда из Санкт-Петербурга выиграла свою группу и вышла в финал турнира, где встретится со сборной Канады, или с олимпийской сборной России. В составе команды Олега Знарка голами отметились Сергей Широков, Александр Хохлачёв, Роман Рукавишников и Александр Барабанов. У «Металлурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Сергей Мозякин и Томаш Филиппи.

Кубок президента Республики Казахстан

Взял старт предсезонный турнир в Астане — Кубок президента Казахстана. В первом матче турнира нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над челябинским «Трактором». Челябинская команда дважды отыграла отставание в две шайбы и перевела игру в овертайм. В дополнительное время нижнекамцы всё же вырвали победу.

В другом матче дальневосточный «Адмирал» одержал победу над омским «Авангардом», встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 ОТ. В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами сумели отметиться Ансель Галимов, Егор Мартынов, Семён Кошелев и Дмитрий Кугрышев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Кирилл Воронин, Джонатон Блум, Владимир Ткачёв и Александр Горшков, оформивший дубль.

В заключительном матче игрового дня Кубка президента Республики Казахстан астаниский «Барыс» одержал победу над швейцарским «Давосом» в рамках предсезонного Кубка президента Казахстана, встреча завершилась со счётом 4:2. В составе «Барыса» дублем отметился Никита Михайлис, ещё по шайбе забросили Павел Акользин и Мартин Сен-Пьер. У «Давоса» голы забили Брок Литтл и Энцо Корви.

Кубок губернатора Нижегородской области

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в рамках предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. В составе команды Зинэтулы Билялетдинова заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Лазарев и Артём Лукоянов. Единственный гол в составе «Спартака» записал на свой счёт Вилле Лаюнен. Казанская команда сыграла на турнире пять встреч, выиграв четыре из них. «Спартак» в четырёх проведённых матчах одержал одну победу.