Капризов: хочется играть в НХЛ, и «Миннесота» звала в гости

Молодой нападающий ЦСКА нынче один из самых обсуждаемых игроков КХЛ. На предсезонный турнир Sochi Hockey Open Кирилл Капризов приехал в составе олимпийской сборной России. В свободный от игр день 20-летний хоккеист дал обстоятельное интервью корреспонденту «Чемпионата».

Ковальчук — в бане, Капризов — в самолёте. Как в КХЛ готовятся к сезону Игроки СКА сходили в финскую баню, Нестеров с Капризовым полетели в Сочи, Шестёркин отдыхал на Чёрном море, а Ткачёв стал капитаном.

«Панарина на Алтае не встретил»

— Тяжело сосредоточиться на хоккее, когда на улице "+30"?

— Нормально всё, только на улице непривычно, а на арене прохладно, играешь в хоккей и получаешь удовольствие.

— Лёд хороший? В прошлом году туман на катке был.

— Да, из-за жары, наверное, лёд более мягкий. К середине периода лёд уже становится плохим. Но хотя бы тумана нет.



— В Чёрном море успели искупаться?

— Нет, не купался. Не знаю, стоит ли, несильно тянет, не до этого.



— А чем занимаетесь здесь в свободное время?

— Лежу в кровати, отдыхаю.



— Как отпуск на Алтае провели?

— Хорошо. Как обычно, съездил полечился, отдохнул в горах. Езжу в определённые места с папой и друзьями.



— Артемия Панарина случайно не встретили там?

— Нет, он позже поехал, так что не пересеклись.



— На рыбалку с палатками ездите?

— Нет, без рыбалки. Просто отдохнуть и подлечиться.



— Отпуск на Мальдивах или поход на Алтай?

— Почему сразу Мальдивы (смеётся)?



— Почти все хоккеисты ездят отдыхать на Мальдивы. Белый песок, океан.

— Не знаю я. Отдых бывает разным. Алтай от меня недалеко, на машину сел, проехал пять-шесть часов, и ты на месте. Там ты без телефона, без связи, полная отключка. Отдыхаешь душой и телом. На Мальдивах всё равно залезаешь же в Интернет.



— Чувствуете, что к вам стало больше внимание после предыдущего сезона?

— Да, чувствуется, конечно. По ходу прошлогоднего чемпионата ощущал это. Потом ещё был молодёжный чемпионат мира. Жалко, что не удалось выиграть. Затем вернулся в Уфу и плей-фф. На чемпионате мира в Кёльне обо мне много говорили, хотя меня даже в заявке не было! Не понимал, почему говорят про меня что-то.



— Не боитесь заболеть звёздной болезнью?

— Нет, есть кто может двинуть мне (улыбается).



— Поклонницы одолевают в социальных сетях?

— Нет вроде бы (смеётся). Очереди перед отелем вроде бы не выстраивается. Но я особо и не слежу.

На чемпионате мира в Кёльне обо мне много говорили, хотя меня даже в заявке не было! Не понимал, почему говорят про меня что-то.

«До последнего надеялся, что попаду в заявку на чемпионате мира»

— На чемпионате мира в Кёльне вы так и не сыграли. В коллективе вообще чувствовалось какое-то разграничение между заявленными на турнир игроками и запасными?

— Всё равно было понимание, кто в команде и заявке, а кто нет. У нас другое было, на льду мы с командой не тренировались, уезжали на другой стадион. Всё по-другому. Но ничего страшного, всё бывает в жизни. Я нормально к этому отнёсся и сейчас в принципе забыл. Новый сезон и новые чемпионаты, надо попадать в этом году.



— В Кёльне же вы тренировались на катке в торговом центре?

— Не помню, если честно. Нас просто привозили в другое место, мы там катались и всё.



— Когда отправлялись в Германию, какие были мысли? Рассчитывали, что попадёте в заявку?

— Да, надеялся. У меня перед этим ещё травма неприятная была. Я не тренировался, Евротур пропустил, с олимпийской сборной только в Питер на Кубок АЛРОСА поехал. Потом позвали в Новогорск. Думал, что значит не просто так пригласили после больницы. До последнего надеялся и верил.



— Последствия травмы ощущали?

— Я до конца восстановился, чувствовал себя нормально.



— Грустно было уезжать в разгар турнира или хотелось как можно скорее поехать отдыхать?

— Нам предложили остаться до конца турнира, быть с командой, на игры ходить, но я решил уехать.



— Почему?

— Захотел вот так.



— Настолько тяжело было смотреть за игрой сборной с трибуны?

— Всё равно играли не в России, хотелось дома побыть, свои дела сделать, с близкими провести время. Всегда тянет домой, и так мало времени там провожу по ходу сезона.

«Легче играть с более опытным партнёром»

— В голове держите, что этот сезон — олимпийский?

— Чуть-чуть есть (улыбается). Если честно, волнения никакого нет. Спокойно пока отношусь. Главное сейчас, наверное, хорошо подготовиться к старту и удачно войти в сезон. Надо уже показывать результат. Всё будет зависеть от меня, а там уже как тренеры решат.



— Попадание на Олимпиаду — это уже победа или главное — привезти медаль из Кореи?

— Вначале, конечно, попасть туда, а потом уже будут другие задачи — увезти медаль. Но сначала надо отобраться на Олимпиаду.



— ЦСКА в этом сезоне собрал целую россыпь хоккейных звёзд. Чувствуется в команде напряжение из-за высочайшей конкуренции за место в составе?

— Все сейчас говорят о мощном составе ЦСКА. Ребята из Америки приехали, из других клубов игроки перешли, да и осталось много народу. Конкуренция будет серьёзной, надо выкладываться и стараться.

— С кем в ЦСКА общаетесь больше всего?

— Все хорошо общаются друг с другом. С Григоренко и Нестеровым до отъезда в Сочи вместе в гостинице жили, поэтому, бывает, ходим куда-нибудь компанией.



— В первой игре с «Сибирью» вашими партнёрами были Светлаков и Кузьменко, с которыми играли ещё на МЧМ-2016. На вторую игру вместо Светлакова вышел Окулов. Насколько вам комфортно играть в «молодёжных» звеньях или предпочли бы быть рядом с опытным хоккеистом, каким в «Салавате» был Умарк?

— Что в Новокузнецке, что в Уфе у меня были более опытные партнёры. Хотя в «Салавате» начинал тоже с молодыми, с Воробьёвым, но потом меня переставили к Умарку. Когда кто-то постарше есть, мне полегче играть, подгонять будут меня. У такого партнёра я чему-то учусь. В «Кузне» у меня в звене были Стоа и Казаков. У Райана я очень многому научился, как и у Умарка в Уфе. У Линуса подсматривал кое-что, он мне объяснял некоторые вещи, всячески помогал. А сейчас как будет, так и будет, тренерам виднее.



— Линус Умарк в интервью заявил, что скучает по вам. А вы?

— Я тоже очень скучаю! Читал это интервью, понравилось очень.

Умарк: как Капризов умеет открываться! Он будет суперзвездой в НХЛ Умарк рассказал о перспективах «Салавата» в новом сезоне КХЛ, о своём подходе к игре и об уходе Капризова в ЦСКА.

— Верите, что Уфа в этом году сможет побороться за кубок Гагарина?

— У них очень сильный состав. Сейчас вместе с Захаром Арзамасцевым вместе живём, рассказывает мне, что у них в команде происходит. Мне же небезразлично, я переживаю за «Салават», за год Уфа стала мне очень близка. Слежу за новостями, состав у них хороший и тренер тоже.



— Но состав не такой сильный, как у ЦСКА.

— В ЦСКА просто больше народу. В «Салавате» четыре крепких звена.



— Предсезонные сборы у Игоря Никитина тяжёлые?

— Когда ехал, пугали, что сборы у ЦСКА — это ад. Мне вот сборы очень понравились, интенсивные, незатянутые, хорошо работа проходит. Всё недолго — пришли в зал, потом на лёд, потом пошли отдыхать и вечером тренировка.



— Как вам жизнь в столице после спокойной Уфы?

— Пока не изучил Москву, никуда особо не выбирался. Живу недалеко от стадиона, пешочком до арены прошёлся, потренировался и всё. В выходной с ребятами, правда, выбирались в центр. А так маршрут стадион — дом.

Очень скучаю по Умарку! Я переживаю за «Салават», за год Уфа стала мне очень близка.

«До седьмого класса был отличником»

— Можно ли встретить Кирилла Капризова в ночном клубе?

— Но не сейчас.



— А в пивном баре?

— Нет! Исключительно спортивный режим (улыбается).



— Чем занимаетесь в свободное время?

— Ничего особенного не делаю. В «соньку» (Sony PlayStation. — Прим. «Чемпионата»), как и все, играю по вечерам. В кино иногда с друзьями хожу, и всё в принципе.



— Важный вопрос: какую последнюю книжку прочли?

— Никакую (смеётся). Надеюсь, моя учительница литературы не обидится.

— А какая оценка по литературе была?

— В последних классах четыре или три. Но с восьмого класса я редко в школу уже ходил. А в седьмом классе, по-моему, ещё отличником был!



— Какой любимый предмет был?

— Наверное, русский и математика. Когда в «Кузне» появился Стоа, я с ним начал говорить по-английски. Раньше в школу приходил на английский и дурака валял. Как и все, сидишь, ничего не соображаешь. А потом стукнуло что-то и стал с таким удовольствием ходить на уроки, учительницу слушал, пытался разговаривать с ней по-английски.



— Сейчас как с языком?

— Да никак, с трудом разговариваю, только очень простое что-то могу сказать. Надо улучшать его. В принципе я не только русский и математику любил, учителя все классные были, а классный руководитель у меня был по информатике, по физике учитель был хороший.

Кирилл Капризов Фото: РИА Новости

«Из «Миннесоты» не звонят. Может быть, забыли про меня?»

— Кирилл, вы хотите через год уехать в НХЛ?

— Вопрос в тупик (смеётся). Не знаю. Честно говорю, что не знаю. Давайте про сборную лучше.

Выбор Капризова: трёхлетний контракт с ЦСКА или «Миннесота»? Кирилл Капризов может задержаться в России ещё на три года. Но его уже давно ждут в НХЛ.

— Многие российские игроки признаются, что самого детства перед ними стояла цель попробовать свои силы в НХЛ. Вы можете сказать, что росли с такой же мечтой?

— Да, она и сейчас есть. Мне тоже хочется там играть, но надо всё делать вовремя. Ехать в НХЛ уже окрепшим.



— Как Вадим Шипачёв в 30 лет?

— Нет, конечно! У меня сейчас другая ситуация. Честно, пока не знаю. Посмотрим.



— Часто об этой ситуации думаете?

— В последнее время да, часто.



— Перед тем как вас выбрала «Миннесота» на драфте, какой-то команде симпатизировали в НХЛ?

— Особо нет, а когда выбрали, то вообще ничего не знал об этой команде. Сейчас, конечно, слежу за «Миннесотой». В «Инстаграме» на них подписан, новости читаю.



— Поддерживаете контакт с представителями «Миннесоты»? Насколько часто общаетесь с ними?

— После молодёжного чемпионата мира они с агентом моим общались. Сейчас вообще ничего не пишут и не звонят.



— Забыли про вас, может?

— Может быть (смеётся). Не знаю.



— Когда последний раз общались?

— После чемпионата мира в Германии. Генменеджер «Миннесоты» приезжал на мировое первенство. Но лично я ни с кем не говорил.



— Владислав Гавриков по приглашению «Коламбуса» ездил в США, где ему показали арену, раздевалки. Вас «Миннесота» звала в гости?

— Они говорили приезжать, хотели всё показать. Но времени летом на это не было. Интересно было бы, конечно.



— Но можно, наверное, не вернуться?

— Нет, вернулся бы. С головой вроде бы дружу. Тем более у меня контракт.



— Президент ЦСКА Игорь Есмантович говорит, что трёхлетний контракт с вами практически согласован. Так ли это?

— Посмотрим. Не знаю, когда может проясниться эта ситуация. Я не знаю, как тут отвечать.

«Миннесота» звала в гости. Они говорили приезжать, хотели всё показать. Но времени летом на это не было. Интересно было бы, конечно.

«Брагин сделал меня капитаном и стало проще играть»

— Отличается обстановка в олимпийской сборной от атмосферы в основной?

— Многие ребята из этой сборной там были. Почти одно и то же, персонала тут поменьше только. В олимпийской сборной все друг друга знаем. Название ещё отличается (смеётся).

— На ваш взгляд, какой тренер оказал наибольшее влияние на вашу карьеру?

— Мой первый тренер — Андрей Лучанский. С самого раннего возраста у меня был один тренер, он довёл меня до высокого уровня. Вообще каждый специалист учил меня новому.



— С Валерием Брагиным вы стали призёром молодёжного чемпионата мира.

— И даже дважды. С ним я обрёл какую-то лёгкость. Валерий Николаевич дал мне шанс в Финляндии, на следующий год сделал меня капитаном, и мне стало легче играть.



— С капитанской повязкой стало легче играть?

— Мне было действительно проще! Может быть, в первых матчах было тяжеловато, но приятно было в раздевалке говорить что-то ребятам. Отвественности было больше. Капитаном понравилось быть, но в своём возрасте.



— Капитаном взрослой сборной хотите стать?

— Мне ещё далеко до этого.



— Сейчас Валерий Брагин продолжает подсказывать?

— Да, конечно. В первой игре в Сочи много помогал и на тренировках постоянно подсказывает, как лучше сыграть.

Блиц-опрос с Кириллом Капризовым:



— кто лучший хоккеист?

— какое нелюбимое занятие?

— какая последняя песня в плеере?

— урок математики.