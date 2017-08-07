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Кирилл Капризов, ЦСКА, сборная России
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Капризов: хочется играть в НХЛ, и «Миннесота» звала в гости

Кирилл Капризов рассказал о контракте с ЦСКА, приглашении «Миннесоты», «звёздной» болезни, развлечениях и о том, чем Алтай лучше Мальдив.
7 августа 2017, понедельник. 10:15 Хоккей

Молодой нападающий ЦСКА нынче один из самых обсуждаемых игроков КХЛ. На предсезонный турнир Sochi Hockey Open Кирилл Капризов приехал в составе олимпийской сборной России. В свободный от игр день 20-летний хоккеист дал обстоятельное интервью корреспонденту «Чемпионата».

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«Панарина на Алтае не встретил»

— Тяжело сосредоточиться на хоккее, когда на улице "+30"?
— Нормально всё, только на улице непривычно, а на арене прохладно, играешь в хоккей и получаешь удовольствие.

— Лёд хороший? В прошлом году туман на катке был.
— Да, из-за жары, наверное, лёд более мягкий. К середине периода лёд уже становится плохим. Но хотя бы тумана нет.

— В Чёрном море успели искупаться?
— Нет, не купался. Не знаю, стоит ли, несильно тянет, не до этого.

— А чем занимаетесь здесь в свободное время?
— Лежу в кровати, отдыхаю.

— Как отпуск на Алтае провели?
— Хорошо. Как обычно, съездил полечился, отдохнул в горах. Езжу в определённые места с папой и друзьями.

— Артемия Панарина случайно не встретили там?
— Нет, он позже поехал, так что не пересеклись.

— На рыбалку с палатками ездите?
— Нет, без рыбалки. Просто отдохнуть и подлечиться.

— Отпуск на Мальдивах или поход на Алтай?
— Почему сразу Мальдивы (смеётся)?

— Почти все хоккеисты ездят отдыхать на Мальдивы. Белый песок, океан.
— Не знаю я. Отдых бывает разным. Алтай от меня недалеко, на машину сел, проехал пять-шесть часов, и ты на месте. Там ты без телефона, без связи, полная отключка. Отдыхаешь душой и телом. На Мальдивах всё равно залезаешь же в Интернет.

— Чувствуете, что к вам стало больше внимание после предыдущего сезона?
— Да, чувствуется, конечно. По ходу прошлогоднего чемпионата ощущал это. Потом ещё был молодёжный чемпионат мира. Жалко, что не удалось выиграть. Затем вернулся в Уфу и плей-фф. На чемпионате мира в Кёльне обо мне много говорили, хотя меня даже в заявке не было! Не понимал, почему говорят про меня что-то.

— Не боитесь заболеть звёздной болезнью?
— Нет, есть кто может двинуть мне (улыбается).

— Поклонницы одолевают в социальных сетях?
— Нет вроде бы (смеётся). Очереди перед отелем вроде бы не выстраивается. Но я особо и не слежу.

На чемпионате мира в Кёльне обо мне много говорили, хотя меня даже в заявке не было! Не понимал, почему говорят про меня что-то.

«До последнего надеялся, что попаду в заявку на чемпионате мира»

— На чемпионате мира в Кёльне вы так и не сыграли. В коллективе вообще чувствовалось какое-то разграничение между заявленными на турнир игроками и запасными?
— Всё равно было понимание, кто в команде и заявке, а кто нет. У нас другое было, на льду мы с командой не тренировались, уезжали на другой стадион. Всё по-другому. Но ничего страшного, всё бывает в жизни. Я нормально к этому отнёсся и сейчас в принципе забыл. Новый сезон и новые чемпионаты, надо попадать в этом году.

— В Кёльне же вы тренировались на катке в торговом центре?
— Не помню, если честно. Нас просто привозили в другое место, мы там катались и всё.

— Когда отправлялись в Германию, какие были мысли? Рассчитывали, что попадёте в заявку?
— Да, надеялся. У меня перед этим ещё травма неприятная была. Я не тренировался, Евротур пропустил, с олимпийской сборной только в Питер на Кубок АЛРОСА поехал. Потом позвали в Новогорск. Думал, что значит не просто так пригласили после больницы. До последнего надеялся и верил.

— Последствия травмы ощущали?
— Я до конца восстановился, чувствовал себя нормально.

— Грустно было уезжать в разгар турнира или хотелось как можно скорее поехать отдыхать?
— Нам предложили остаться до конца турнира, быть с командой, на игры ходить, но я решил уехать.

— Почему?
— Захотел вот так.

— Настолько тяжело было смотреть за игрой сборной с трибуны?
— Всё равно играли не в России, хотелось дома побыть, свои дела сделать, с близкими провести время. Всегда тянет домой, и так мало времени там провожу по ходу сезона.

«Легче играть с более опытным партнёром»

— В голове держите, что этот сезон — олимпийский?
— Чуть-чуть есть (улыбается). Если честно, волнения никакого нет. Спокойно пока отношусь. Главное сейчас, наверное, хорошо подготовиться к старту и удачно войти в сезон. Надо уже показывать результат. Всё будет зависеть от меня, а там уже как тренеры решат.

— Попадание на Олимпиаду — это уже победа или главное — привезти медаль из Кореи?
— Вначале, конечно, попасть туда, а потом уже будут другие задачи — увезти медаль. Но сначала надо отобраться на Олимпиаду.

— ЦСКА в этом сезоне собрал целую россыпь хоккейных звёзд. Чувствуется в команде напряжение из-за высочайшей конкуренции за место в составе?
— Все сейчас говорят о мощном составе ЦСКА. Ребята из Америки приехали, из других клубов игроки перешли, да и осталось много народу. Конкуренция будет серьёзной, надо выкладываться и стараться.

— С кем в ЦСКА общаетесь больше всего?
— Все хорошо общаются друг с другом. С Григоренко и Нестеровым до отъезда в Сочи вместе в гостинице жили, поэтому, бывает, ходим куда-нибудь компанией.

— В первой игре с «Сибирью» вашими партнёрами были Светлаков и Кузьменко, с которыми играли ещё на МЧМ-2016. На вторую игру вместо Светлакова вышел Окулов. Насколько вам комфортно играть в «молодёжных» звеньях или предпочли бы быть рядом с опытным хоккеистом, каким в «Салавате» был Умарк?
— Что в Новокузнецке, что в Уфе у меня были более опытные партнёры. Хотя в «Салавате» начинал тоже с молодыми, с Воробьёвым, но потом меня переставили к Умарку. Когда кто-то постарше есть, мне полегче играть, подгонять будут меня. У такого партнёра я чему-то учусь. В «Кузне» у меня в звене были Стоа и Казаков. У Райана я очень многому научился, как и у Умарка в Уфе. У Линуса подсматривал кое-что, он мне объяснял некоторые вещи, всячески помогал. А сейчас как будет, так и будет, тренерам виднее.

— Линус Умарк в интервью заявил, что скучает по вам. А вы?
— Я тоже очень скучаю! Читал это интервью, понравилось очень.

Умарк: как Капризов умеет открываться! Он будет суперзвездой в НХЛ
Умарк рассказал о перспективах «Салавата» в новом сезоне КХЛ, о своём подходе к игре и об уходе Капризова в ЦСКА.

— Верите, что Уфа в этом году сможет побороться за кубок Гагарина?
— У них очень сильный состав. Сейчас вместе с Захаром Арзамасцевым вместе живём, рассказывает мне, что у них в команде происходит. Мне же небезразлично, я переживаю за «Салават», за год Уфа стала мне очень близка. Слежу за новостями, состав у них хороший и тренер тоже.

— Но состав не такой сильный, как у ЦСКА.
— В ЦСКА просто больше народу. В «Салавате» четыре крепких звена.

— Предсезонные сборы у Игоря Никитина тяжёлые?
— Когда ехал, пугали, что сборы у ЦСКА — это ад. Мне вот сборы очень понравились, интенсивные, незатянутые, хорошо работа проходит. Всё недолго — пришли в зал, потом на лёд, потом пошли отдыхать и вечером тренировка.

— Как вам жизнь в столице после спокойной Уфы?
— Пока не изучил Москву, никуда особо не выбирался. Живу недалеко от стадиона, пешочком до арены прошёлся, потренировался и всё. В выходной с ребятами, правда, выбирались в центр. А так маршрут стадион — дом.

Очень скучаю по Умарку! Я переживаю за «Салават», за год Уфа стала мне очень близка.

«До седьмого класса был отличником»

— Можно ли встретить Кирилла Капризова в ночном клубе?
— Но не сейчас.

— А в пивном баре?
— Нет! Исключительно спортивный режим (улыбается).

— Чем занимаетесь в свободное время?
— Ничего особенного не делаю. В «соньку» (Sony PlayStation. — Прим. «Чемпионата»), как и все, играю по вечерам. В кино иногда с друзьями хожу, и всё в принципе.

— Важный вопрос: какую последнюю книжку прочли?
— Никакую (смеётся). Надеюсь, моя учительница литературы не обидится.

— А какая оценка по литературе была?
— В последних классах четыре или три. Но с восьмого класса я редко в школу уже ходил. А в седьмом классе, по-моему, ещё отличником был!

— Какой любимый предмет был?
— Наверное, русский и математика. Когда в «Кузне» появился Стоа, я с ним начал говорить по-английски. Раньше в школу приходил на английский и дурака валял. Как и все, сидишь, ничего не соображаешь. А потом стукнуло что-то и стал с таким удовольствием ходить на уроки, учительницу слушал, пытался разговаривать с ней по-английски.

— Сейчас как с языком?
— Да никак, с трудом разговариваю, только очень простое что-то могу сказать. Надо улучшать его. В принципе я не только русский и математику любил, учителя все классные были, а классный руководитель у меня был по информатике, по физике учитель был хороший.

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Фото: РИА Новости

«Из «Миннесоты» не звонят. Может быть, забыли про меня?»

— Кирилл, вы хотите через год уехать в НХЛ?
— Вопрос в тупик (смеётся). Не знаю. Честно говорю, что не знаю. Давайте про сборную лучше.

Выбор Капризова: трёхлетний контракт с ЦСКА или «Миннесота»?
Кирилл Капризов может задержаться в России ещё на три года. Но его уже давно ждут в НХЛ.

— Многие российские игроки признаются, что самого детства перед ними стояла цель попробовать свои силы в НХЛ. Вы можете сказать, что росли с такой же мечтой?
— Да, она и сейчас есть. Мне тоже хочется там играть, но надо всё делать вовремя. Ехать в НХЛ уже окрепшим.

— Как Вадим Шипачёв в 30 лет?
— Нет, конечно! У меня сейчас другая ситуация. Честно, пока не знаю. Посмотрим.

— Часто об этой ситуации думаете?
— В последнее время да, часто.

— Перед тем как вас выбрала «Миннесота» на драфте, какой-то команде симпатизировали в НХЛ?
— Особо нет, а когда выбрали, то вообще ничего не знал об этой команде. Сейчас, конечно, слежу за «Миннесотой». В «Инстаграме» на них подписан, новости читаю.

— Поддерживаете контакт с представителями «Миннесоты»? Насколько часто общаетесь с ними?
— После молодёжного чемпионата мира они с агентом моим общались. Сейчас вообще ничего не пишут и не звонят.

— Забыли про вас, может?
— Может быть (смеётся). Не знаю.

— Когда последний раз общались?
— После чемпионата мира в Германии. Генменеджер «Миннесоты» приезжал на мировое первенство. Но лично я ни с кем не говорил.

— Владислав Гавриков по приглашению «Коламбуса» ездил в США, где ему показали арену, раздевалки. Вас «Миннесота» звала в гости?
— Они говорили приезжать, хотели всё показать. Но времени летом на это не было. Интересно было бы, конечно.

— Но можно, наверное, не вернуться?
— Нет, вернулся бы. С головой вроде бы дружу. Тем более у меня контракт.

— Президент ЦСКА Игорь Есмантович говорит, что трёхлетний контракт с вами практически согласован. Так ли это?
— Посмотрим. Не знаю, когда может проясниться эта ситуация. Я не знаю, как тут отвечать.

«Миннесота» звала в гости. Они говорили приезжать, хотели всё показать. Но времени летом на это не было. Интересно было бы, конечно.

«Брагин сделал меня капитаном и стало проще играть»

— Отличается обстановка в олимпийской сборной от атмосферы в основной?
— Многие ребята из этой сборной там были. Почти одно и то же, персонала тут поменьше только. В олимпийской сборной все друг друга знаем. Название ещё отличается (смеётся).

— На ваш взгляд, какой тренер оказал наибольшее влияние на вашу карьеру?
— Мой первый тренер — Андрей Лучанский. С самого раннего возраста у меня был один тренер, он довёл меня до высокого уровня. Вообще каждый специалист учил меня новому.

— С Валерием Брагиным вы стали призёром молодёжного чемпионата мира.
— И даже дважды. С ним я обрёл какую-то лёгкость. Валерий Николаевич дал мне шанс в Финляндии, на следующий год сделал меня капитаном, и мне стало легче играть.

— С капитанской повязкой стало легче играть?
— Мне было действительно проще! Может быть, в первых матчах было тяжеловато, но приятно было в раздевалке говорить что-то ребятам. Отвественности было больше. Капитаном понравилось быть, но в своём возрасте.

— Капитаном взрослой сборной хотите стать?
— Мне ещё далеко до этого.

— Сейчас Валерий Брагин продолжает подсказывать?
— Да, конечно. В первой игре в Сочи много помогал и на тренировках постоянно подсказывает, как лучше сыграть.

Блиц-опрос с Кириллом Капризовым:

— кто лучший хоккеист?
— какое нелюбимое занятие?
— какая последняя песня в плеере?
— урок математики.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Миннесота Уайлд Олимпийская сборная России - хоккей ХК ЦСКА Кирилл Капризов
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