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Евгений Свечников и Люк Гленденинг
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Подрезанные «крылья». Станет ли Свечников новым героем «Детройта»?

«Детройт» не сделал шагов к тому, чтобы выбраться из болота. Спасти «красные крылья» от провала попробует Евгений Свечников. Получится ли?
7 августа 2017, понедельник. 12:00 Хоккей

Легенда на дне

Некогда знаменитая команда, которую на протяжении доброго десятка лет поддерживало подавляющее большинство российских хоккейных болельщиков, переживает трудные времена. В прошлом сезоне легендарный «Детройт» впервые с 1990 года не попал в плей-офф, прервав свою фантастическую 26-летнюю серию, а затянувшаяся реогранизация состава откровенно зашла в тупик. Нынешнее лето «красные крылья» проводят в мало почётном статусе клуба с самыми серьёзными проблемами в платёжной ведомости: 4 команды НХЛ пока не вписываются в 75-миллионный потолок зарплат, и превышение лимита у «Ред Уингз» — самое большое среди всех ($ 3,9 млн). Конечно, после автоматического вычитания контракта травмированного Юхана Франзена ситуация изменится, но необходимого пространства для манёвра «Детройт» всё равно не получит.

Перестраиваться на ходу — процесс невероятно сложный, который мало кому удаётся удачно пройти. Не случайно большинство коллективов, решившихся на перестройку, соглашаются пожертвовать несколькими сезонами, чтобы полностью «обнулиться» и со свежими силами заново пробивать дорогу наверх – так было с «Торонто» и «Эдмонтоном», по этому же пути стараются идти «Ванкувер» и «Калгари».

н. Евгений Свечников («Грэндз Рэпидз Гриффинс», АХЛ)

Сезон-2016/17: 51 очко в 74 матчах регулярного чемпионата, 12 очков в 19 матчах плей-офф

Однако «Детройт» и его генеральный менеджер Кен Холланд решили избрать свой собственный путь. Покинув легендарную, но устаревшую «Джо Луис Арену», «красные крылья» переехали в новый дом – современную «Литтл Сизарс Арену», но это новоселье им приходится праздновать со старой мебелью и прежними проблемами. Никаких серьёзных перемен за два месяца межсезонья Холланд не предпринял, заметные кадровые решения можно пересчитать по пальцам одной руки, а самым странным в этом свете выглядит позиция самого клубного босса. Генеральный менеджер, знавший серьёзные удачи и даже триумф, ныне лишь констатирует наличие трудностей, но отрицает необходимость разумных перемен. Это значит, что предстоящий сезон «Детройт» проведёт в том же вялом составе, демонстрируя серую игру с редкими яркими вспышками, от которых фанатам со стажем становится ещё более грустно.

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«Игроков нет, но вы держитесь»

Главная проблема Холланда очевидна любому, кто заглянет в платёжку «Ред Уингз»: генменеджер клуба подписал слишком много крупных долгосрочных контрактов с игроками весьма среднего уровня. Однако сам Кен упорно отказывается признавать собственные ошибки, продолжая твердить мантру про веру в свою команду и возвращение былой славы Городу моторов.

«Прежде всего я бы хотел отметить наших болельщиков. Они невероятные! Это лучшие фанаты в мире, они страстные и громкие. Конечно, они хотят видеть нас в розыгрыше Кубка Стэнли. Думаю, что постоянно буду в телефонных переговорах, буду обсуждать обмены. Тех, кого мы не сможем защитить, хотелось бы выгодно обменять, чтобы сделать команду лучше», — говорил Холланд до драфта расширения, но из заметных приобретений всё ограничилось лишь 33-летним защитником Тревором Дэйли.

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«Никто не хочет видеть перестройку команды. Все хотят, чтобы мы были конкурентоспособными, чтобы у нас был шанс выиграть Кубок Стэнли. У нас есть долгосрочные планы, но в краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы выяснить, как сделать команду настолько хорошей, чтобы она могла претендовать на плей-офф. Хотел бы я перетасовать колоду и внести некоторые изменения? Да, хотел бы. Но для этого нужно иметь партнёров», — подчеркнул Холланд, однако тут же добавил сам себе головной боли. У 10 хоккеистов «Детройта» в контрактах есть та или иная разновидность пункта о невозможности обмена, и по этому показателю «Ред Уингз» является самым неповоротливым клубом лиги. Но без особых раздумий Холланд проявил аналогичную щедрость и в адрес приобретённого Дэйли, который три последних года регулярно менял место работы: ограничить действие запрета на его обмен можно будет лишь в 2019 году, когда 35-летний ветеран вряд ли будет представлять из себя серьёзную торговую ценность.

Количество побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф с 2000 года:

1. «Детройт Ред Уингз» — 820
2. «Сан-Хосе Шаркс» — 785
3. «Питтсбург Пингвинз» — 756
4. «Анахайм Дакс» — 735
5. «Оттава Сенаторз» — 727

26. «Аризона Койотс» — 566
27. «Эдмонтон Ойлерз» — 561
28. «Виннипег Джетс» — 544
29. «Коламбус Блю Джекетс» — 538
30. «Флорида Пантерз» — 516.

Ветеранов разного калибра у «Ред Уингз» и без того собрался полный комплект. 36-летний Зеттерберг был необыкновенно хорош ещё не так давно, но время не щадит даже очень талантливых хоккеистов. Четыре оставшихся года действующего контракта шведа будут всё сильнее превращаться в проблему, поскольку продуктивность стареющего капитана падает, а 6-миллионная зарплата уже сейчас начинает выглядеть чрезмерно большой. 33-летний форвард Франс Нильсен (контракт на пять лет, $ 5,25 за сезон), а также защитники Кронвалль и Эрикссон, которым также прилично за 30, аналогичным образом будут превращаться в отягощающий груз. Тяжёлый второй сезон в НХЛ для Дилана Ларкина и разочаровывающий год у Густава Нюквиста ещё сильнее уменьшают уровень стабильности, а «вратарская турбулентность» в лице Петра Мразека и Джимми Ховарда усугубляет ситуацию.

Любопытно, что сайт телекомпании NBC провёл голосование на тему: «Необходима ли «Детройту» долгосрочная перестройка команды?», в котором 70% респондентов проголосовали за подобную меру. Однако Холланд явно не готов опускаться на дно, чтобы затем с новыми силами идти к заветной вершине.

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Свечников – луч света?

Одним из тех, кто может попытаться вытащить «Детройт» из нынешнего болота, является 20-летний левый крайний Евгений Свечников. Уроженец Южно-Сахалинска играет в Северной Америке три сезона: в прошлом году форвард дебютировал в НХЛ (два матча), а в нынешнем должен попытаться заработать твёрдое место в основном составе.

«Это лето получилось совсем другим, необычным. Отдых был намного короче, расслабляться некогда. Я провёл немного времени в России, а теперь рад вернуться к занятиям и подготовке к тренировочному лагерю. В прошлом сезоне я вместе с фарм-клубом «Детройта» выиграл плей-офф АХЛ и очень многому научился. Я очень много работаю, чтобы показать «Ред Уингз» всё, на что я способен. Это будет захватывающе. В тренинг-кемпе у каждого есть шанс проявить себя, есть шанс попасть в состав клуба НХЛ. Для меня это будет уже третий лагерь, и сейчас я чувствую себя намного более уверенно и комфортно. Конечно, будет интересно узнать, чего хотят тренеры. Я знаю, что надо прибавлять с каждой тренировкой. Летом я концентрируюсь на скорости и катании, стараюсь, чтобы мои действия стали более сбалансированными», — заявил Свечников.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Детройт Ред Уингз Евгений Свечников НХЛ
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