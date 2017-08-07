Кравцов: по манере близок Кузнецов, но до него мне как до Луны

Справка «Чемпионата»



Виталий Юрьевич Кравцов



Родился 23 декабря 1999 года во Владивостоке.



Рост – 187 см, вес – 77 кг.



Воспитанник школы «Трактора». Дебютировал за первую команду 10 декабря 2016 года в матче с «Адмиралом». Всего в КХЛ провёл 9 матчей, в которых набрал одно очко.



Отличившись в матче с «Барысом» в возрасте 17 лет и 61 дня, стал самым молодым автором гола в истории розыгрышей Кубка Гагарина.

На заре существования КХЛ ярких звёздочек в нашем хоккее хватало. Владимир Тарасенко свою первую шайбу за «Сибирь» забросил, когда ему было всего 16 лет, а Максим Кицын в первом же матче за «Кузню» оформил дубль. В последние годы такое представить трудно. На всю лигу один-единственный Кирилл Капризов. Оттого любое яркое выступление «масочника» приковывает особое внимание. Прошлый сезон стал для Виталия Кравцова дебютным, а поразив в плей-офф ворота «Барыс», он стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в розыгрыше Кубка Гагарина, опередив Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. С молодым человеком, которого называют не иначе как «челябинский Next One», мы пообщались на предсезонном турнире в Астане.

«С Якуценей и Щехурой сложнее играть, чем с молодыми, стараешься играть на них»

— Предстоящий сезон станет для вас вторым в КХЛ. Готовясь с «Трактором», ощущаете себя игроком обоймы?

— Не знаю, сезон покажет. Многое зависит от того, как я проявлю себя на турнирах.



— В двух первых матчах на турнире в Астане вы не сыграли. В чём причина?

— Со здоровьем всё нормально. Видимо, не показываю тот хоккей, который от меня требуется. С тренером по этому поводу не говорил. Буду стараться.



— В матче с «Салаватом Юлаевым» вас попробовали в первом звене с Щехурой и Якуценей. Огромное различие по сравнение с тем, как играть по 5-8 минут, как было в прошлом сезоне?

— Потяжелее играть. Якуценя и Щехура большие профессионалы, и когда выходишь с ними – возникает волнение. Где-то стараешься больше на них играть, нежели брать ответственность на себя. Когда выхожу с ровесниками – могу взять игру в свои руки, психологически легче.



— Как правило, в каждой команде есть опытные игроки, которые берут под опеку молодёжь, много подсказывают. Кто такой человек в «Тракторе»?

— У нас весь коллектив такой. Нет такого, что кто-то из ветеранов неуважительно относится к молодым. Макс Якуценя, с которым я немного играл в одном звене, всегда подскажет, если что-то делаю не так.

«Ради хоккея мама переехала со мной в Челябинск, а отец остался во Владивостоке»

— Ваш первый матч в КХЛ был против «Адмирала». Какие мысли посещали, учитывая, что вы родом с Владивостока?

— Можно сказать, что было больше мотивации. Много об этом не задумывался. Старался сыграть попроще.



— Сейчас во Владивостоке хоккейный бум. А что было с хоккеем во времена вашего детства?

— Летом – футбол, зимой, когда лёд залили, хоккей. Всё на одной коробке. Крытый каток во Владивостоке появился только когда мне было лет семь. При этом детский тренер мне очень много дал. И над катанием работал с нами, и над владением клюшкой. Теперь он трудится в Санкт-Петербурге.



— Как вы вообще загорелись хоккеем, если во Владивостоке не было никакой команды?

— Мой отец в детстве играл в хоккей. Он очень хотел, чтобы я стал хоккеистом. Возил меня везде: в Чехию, в Америку, Канаду…Потом мы переехали в Челябинск. Мама отправилась со мной, а отец по работе остался во Владивостоке. И всё ради того, чтобы я играл в хоккей. Очень тяжело было жить на расстоянии. Большое спасибо родителям, что потратили на меня столько сил и времени.



— Почему именно Челябинск? Там своих талантов хватает. Косых взглядов много было, мол, ты не местный?

— Не было никогда такого, мол «ах, ты не местный, значит не будешь играть». Напротив, все относились ко мне как к родному. Все были равны: и местные, и приезжие.



— В детстве вы занимались кикбоксингом, но на льду не производите впечатление парня, который может подраться. Остались навыки?

— Я не такой уж жёсткий игрок. Не особо иду в силовую игру – над этим мне как раз надо работать. Что касается драк, то я по натуре не задира. Но если надо будет за себя постоять или за партнёров вступиться – готов сбросить краги. Летом, когда приезжаю во Владивосток, занимаюсь боксом. Правда, без спаррингов, чтобы никакую травму не получить.

«Когда стал самым молодым автором гола в плей-офф, Кручинин запретил читать прессу»

— Челябинск славится техничными игроками, с мягким плавным катанием. Вы – типичный представитель этой школы. Как местные тренеры добиваются этого?

— Мне сложно судить, я в других школах не занимался. Были разные упражнения, всё в комплексе. Всё было постепенно. Бывало, что мы летом недели две катались без клюшек, оттачивали чисто катание. Уже потом нам давали шайбы, но не спешили запускать в игру. Индивидуальным качествам игроков в Челябинске уделяют много внимания.



— Вы самый молодой автор гола в плей-офф за всю историю КХЛ. Все отмечали гол в ворота «Барыса», но команда проиграла, а ваше удаление реализовали. Что тренеры говорили?

— Нам сразу сказали, что это первая игра серии и жизнь на этом не заканчивается. Меня тренеры тоже подбадривали. Не так важно, удалился я или забил. Куда больший осадок остался от того, что команда проиграла.

Его зовут Кравцов. Тот, кто обошёл Кузнецова и Ничушкина 17-летний форвард «Трактора» Виталий Кравцов забил «Барысу» и стал самым молодым автором гола в истории розыгрышей Кубка Гагарина.

— Сидя на скамейке, долго себя съедали?

— Первые пять минут сокрушался. Как можно было в своей первой же игре в плей-офф удалиться! Да ещё и на четыре минуты! Да ещё и забили!.. Мужики поддержали на лавке, удалось успокоиться и забросить шайбу. Этим голом немного подбодрил команду.



— Когда вас все наперебой начали сравнивать с Кузнецовым и Ничушкиным, голова не закружилась?

— Лёша Кручинин сказал мне, чтобы я ничего не читал. Строго-настрого запретил. Я старался уделять больше времени соцсетям. Мне не очень нравится, когда меня с кем-то сравнивают. На тебя возлагают надежды, а если ты их не оправдаешь – будет большой груз. С другой стороны, приятно, что ставят вровень с такими мастерами как Кузнецов и Ничушкин.

«Кузнецов даже ночью приходил на каток, мне до него далеко»

— Кто вам ближе по манере игры: Евгений Кузнецов или Валерий Ничушкин?

— У меня не такой силовой стиль игры, как у Ничушкина, так что, наверное, ближе Кузнецов. Но до него мне ещё как до Луны.



— Что бы вы хотели взять от Кузнецова? Есть мнение, что у него чуть ли не лучшее катание среди всех российских игроков.

— Я знаю, что Женя почти все дни проводил на арене. Сутками катался. Рассказывали, что он даже ночью приходил на каток. Это ему многое дало. Кузнецов – большой молодец. Как меня с ним сравнивать? Мне до него далеко. В плане физики, катания, понимания игры… Если слушать тренеров и работать, как Кузнецов, можно приблизиться к его уровню.

Кузнецов – большой молодец. Как меня с ним сравнивать? Мне до него далеко.

— Вы с ним пересекались в Челябинске? Кузнецов часто приезжает в родной город.

— Виделись, конечно, здоровались, но не более того. Хотелось бы с ним пообщаться, спросить совета. С точки зрения психологии интересно, как он в таком раннем возрасте играл за «Трактор», был лидером команды.



— Когда-то Ничушкин точно так же, как и вы, за один сезон успел поиграть в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Это сказка или скорее стресс? Постоянно новые тренеры, требования, партнёры.

— Я старался на себя лишний раз не давить, а напротив, получать максимум удовольствие от хоккея. Прежде всего именно играть в хоккей. Меня поддерживали старшие ребята, за что им огромное спасибо. Психология – большое дело для хоккея. Мне повезло, что в Челябинске дают играть молодым, а не говорят, что, мол, тебе ещё рано.



— Сейчас во многих командах требуют прежде всего биться и играть по строгой системе. Таким игрокам, как вы, тяжело проявить себя.

— В этом плане, конечно, в КХЛ непросто. Анвар Рафаилович поначалу просил сыграть попроще. Не мудрить в средней зоне с пасами назад. От меня не требовали, чтобы я у своих ворот брал шайбу и всех обводил. Всё это, наверное, должно быть постепенно. Сейчас иногда уже могу попробовать обвести, но соперники более опытные, чем в МХЛ и ВХЛ, могут прочитать твой манёвр.

Виталий Кравцов и Дмитрий Ерыкалов Фото: пресс-служба «Трактора»

«Голубович не увидел у меня огня в глазах и сказал, что надо быть злее»

— Играешь в 17 лет в КХЛ, забиваешь в плей-офф, но не едешь на юниорский чемпионат мира. Как такое возможно?

— Объяснение всегда есть, но мне тут даже сказать нечего.



— Ну хотя бы тренеры как-то объяснили своё решение или просто отправили домой?

— Сказали быть злее по характеру. Голубович не увидел у меня того самого огня в глазах. Я выслушал это, понял свои ошибки. На тот момент тренер решил, что я не готов. Не могу оспаривать его решение.

Голубович не увидел у меня того самого огня в глазах. Я выслушал это, понял свои ошибки.

— Было ли ощущение, что Голубович сразу относится к вам предвзято? Он говорил в интервью, что то, что Кравцов играет в КХЛ, для него ничего не значит.

— В этом плане он, может быть, даже прав. Все игроки равны. Неважно что было раньше, неделю или 10 лет назад. Главное то, кем ты являешься здесь и сейчас. У меня нет каких-то претензий к тренеру. У него ко мне, я думаю, тоже.

Свечников и «Динамо» как базовый клуб. Кто сыграет за Россию на ЮЧМ? Без травмированного Костина, с русским Next One Свечниковым и «Динамо» как базовым клубом – такой будет сборная России на ЮЧМ в Словакии.

— Голубович в основном делал ставку на игроков «Динамо», а динамовцы исповедуют несколько прямолинейный хоккей. Не связываете ли с этим то, что вас не взяли на ЮЧМ?

— Я бы не сказал, что «Динамо» играет в прямолинейный хоккей. Они выигрывают, добиваются результата. У каждого тренера есть свои предпочтения. В сборной были и техничные игроки. У Слепца хорошие руки, Лёша Липанов тот же, Андрюха Свечников уже сейчас, в таком возрасте, большой профессионал.



— По Андрею Свечникову видно, что он опережает своих сверстников и наверняка уйдёт под первым номером драфта НХЛ?

— Я ему писал, что он под первым номером уйдёт! Как проведёт сезон – от этого и будут отталкиваться на драфте. Порадуюсь за него, если выберут под первым номером. Чувствуется, что Андрей будет играть долго и на хорошем уровне. И парень он отличный.

«В 6 лет ездил в лагерь к Ягру, а в Колорадо тренировался с Варламовым»

— Недавно вышел один из первых рейтингов следующего драфта НХЛ, где вы расположились на 43-м месте. Будете ли держать в уме следующий год как преддрафтовый?

— Я недавно ездил в тренировочный лагерь в Колорадо. Там я встретил Семёна Варламова. Мы с ним общались, и он сказал, что если выберут на драфте – это хорошо, но если не выберут – обижаться ни в коем случае не стоит. Если будет возможность, хочется уйти на драфте пораньше, но особенно об этом не задумываюсь. Стараюсь жить настоящим. Многое будет зависеть от того, с кем я будут играть в «Тракторе», в каком звене.

— В вашем возрасте не всем удаётся потренироваться и пообщаться с таким вратарём как Семён Варламов. Что запомнилась эта встреча?

— Со стороны кажется, что Варламов – это такой топ-вратарь, которому уже не надо тренироваться. Однако он постоянно приезжает в летние лагеря, на все сто процентов выкладывается в каждом упражнении. Семён — хороший человек, у него есть много чему поучиться. Мне эти сборы, безусловно, пошли на пользу.



— Как вы попали на этот сбор?

— Его проводил мой агент по Северной Америке. Помимо меня там были Илья Сорокин, швед с русскими корнями Дима Тимашов, Саня Гусаров, Деннис Ян, задрафтованный «Тампой», Миша Мальцев из СКА и другие ребята.



— Вы давно посещаете зарубежные тренинг-кемпы. Как обстоят дела со знанием английского языка?

— В детстве ещё во Владивостоке мы с сестрой посещали дополнительные уроки английского. Родители говорили, что это пригодится. Тогда я не верил, но сейчас их слова подтверждаются. Я понимаю, что мне говорят, могу ответить. Очень помогает то, что есть возможность общаться с носителями языка.



— Когда первый раз побывали на зарубежном сборе?

— В шесть лет я с папой и мамой поехал в Чехию на сбор, который организовывал Яромир Ягр. У меня даже есть фотография с ним.

Лет в шесть я с папой и мамой поехал в Чехию на сбор, который организовывал Яромир Ягр.

— Тебе 15 лет. Ты один в Миннесоте. Без друзей и родителей. Каково это для молодого парня?

— В некотором роде это тренировка психологии. После такого я готов, что в любой момент меня могут обменять в другой клуб. Конечно, было тяжело, немного одиноко без близких людей. Но я понимал, что это пойдёт мне только на пользу.



Нужно было раньше взрослеть и быстрее становиться самостоятельным. Познавать жизнь.



— Никита Зайцев в юности ездил в Гэри Робертсу. И вроде как одна поездка стоила примерно 300 тысяч рублей. Во сколько обходились поездки вашим родителям?

— Последние сборы я не оплачивал. Всё, от перелёта до питания и проживания, брал на себя мой агент. А раньше, когда моими сборами занимались родители, я об этом не задумывался. Как выросту, заработаю денег – всё им отдам.



— То, что родители в вас вложили столько денег и сил, подталкивает к тому, чтобы заиграть в КХЛ, а в будущем и в НХЛ?

— Отчасти это и стало мотивацией, чтобы не закончить с хоккеем. 3-4 года назад меня из пятого звена «Трактора» отправили на перевоспитание в «Белые Медведи». Тогда я всерьёз задумывался, нужно ли мне это, стоит ли продолжать заниматься хоккеем? И в эти моменты я вспоминал, как много родители делали для меня. Я не мог их подвести.

«Во Владивостоке боялся акул, а в Челябинске убегал от гопника»

— Чего в Челябинске не хватало из того, что было привычным во Владивостоке?

— Поначалу, конечно, друзей. В том возрасте, когда я переехал, примерно полтора года вообще из дома не выходил. Телевизор смотрел да с клюшкой игрался. Уже потом сдружился с ребятами, стали вместе куда-то ходить.



— А как же море?

— Честно говоря, море я раньше особо не любил. Боялся, что зайду в море и кто-нибудь укусит. Это сейчас я, приезжая во Владивосток, ныряю в воду и только потом задумываюсь, что там может быть акула.



— Акула?!

— Слава богу сам ещё не встречал, но случаи были разные. И заплывали близко к берегу, и людей кусали. Чего только не было.



— Что самое опасное из того, с чем сталкивались в Челябинске?

— Как-то раз мне нужно было передать телефон тренеру. Иду, деньги считаю. Тысяч 20 было с собой, надо было маме их отнести. И уже при подходе к дому меня один гопник спрашивает: «5 рублей есть?». Я говорю: «Нет». А тот: «А если врёшь, чё будет?». Ну я в кусты и побежал. Раз пять дом оббежал, только потом попал в квартиру. Отделался тем, что выронил пару учебников, которые нёс из школы.



— Сейчас с подобным в Челябинске можно столкнуться?

— Столкнуться, конечно, можно, но есть возможность и пообщаться. У меня есть друзья, которые могут приехать и за меня заступиться. Позвонишь по какой-то проблеме, и они тут же приедут. Думаю, на пустом месте докапываться никто не будет, хотя недавно ходили слухи, что в торговом центре орудовала банда. Сначала один предлагает на улицу выйти пообщаться, а там на стоянке уже ждут человек 20.

«Я сразу дал понять, что меня в Челябинске всё устраивает и я не уеду за океан»

— Челябинск и Торонто, где вы тоже были в лагере, — какой город более хоккейный?

— Они очень разные. В Челябинске все кричат на трибунах, поддерживают, гонят вперёд. Очень тёплый приём у нас. В Америке же все приходят на хоккей как на шоу, с пиццей и бургерами. Нет никаких кричалок, для людей игра там – это развлечение.



— Челябинск – это такой город, где, кажется, каждый второй интересуется хоккеем, разбирается в нём.

— Конечно, это так. В Челябинске все живут хоккеем, куда ни пойди – встретишь людей в атрибутике «Трактора». Часто подходят, спрашивают, как дела в команде. Болельщики наши всегда за нас, даже в Астану приехали нас поддержать.



— Вы говорите, что в «Тракторе» доверяют молодым, но за последние годы в Канаду уехали Абрамов, Микулович, Тренин, теперь вот Егор Соколов – талантливый парень 2000 г.р. Почему так происходит?

— У каждого своя голова на плечах. Кто-то едет потому, что ему условия хорошие предлагают. Другие считают, что оттуда больше шансов попасть в НХЛ. Знаю, что один парень из ЦСКА уехал, потому что не устраивал тренерский штаб, давали мало игрового времени. У нас в Челябинске тренеры хорошие, дают себя проявить.



— То есть вас всем клубом не уговаривали остаться в «Тракторе»?

— Сразу после выпуска из ДЮСШ мне и ещё двум ребятам предложили контракты. Я сразу дал понять, что ко мне вопросов по отъезду за океан не будет. Подписал контракт на три года и всем доволен.