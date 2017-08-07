Маленькая победа большой команды. Россия обыграла Канаду в Сочи

«Я могу перевести Кинэна? Мне не привыкать»

В стартовом матче третьего игрового дня на Sochi Hockey Open «Магнитка» одержала уверенную победу над «Куньлунем» — 3:1. «Сталевары» много играли в большинстве, причём дважды в формате «5 на 3», но все голы забили в равных составах, чем был недоволен Илья Воробьёв.

Первое слово на пресс-конференции взял Майк Кинэн. Тренер «Куньлуня» рассказал об удачной игре в меньшинстве, отдал должное Мозякину и Коваржу. Журналисты стали ждать перевода, а у Ильи Воробьёва уже была заготовка.



— В принципе, могу перевести, мне не привыкать, — пошутил тренер «Магнитки», намекая на то, что в своё время на правах помощника Кинэна он переводил его слова на пресс-конференциях.



В зале повисла пауза. Представитель «Куньлуня», кажется, всерьёз воспринял слова Воробьёва.



— Вы серьёзно? Давайте уже, переводите, — попросил Воробьёв.

Ещё у тренеров спросили, насколько было принципиальным выиграть в этом матче, учитывая, что раньше Кинэн и Воробьёв работали в одном штабе.



— Мы вчера за ужином обсуждали, насколько для нас это принципиально. Я ответил на ваш вопрос? – Илья Петрович шутить больше не был настроен.

Фото: Пресс-служба ХК «Сочи»

Зрительский ажиотаж и неуступчивость команды Браташа

На втором матче игрового дня организаторы турнира ждали аншлаг. Матчи России и Канады всегда приковывают большой интерес, даже несмотря на то что это олимпийская сборная России, а у канадцев далеко не оптимальный состав из игроков, выступающих в Европе.



В итоге «Большой» был забит практически под завязку. Так много зрителей на матчах чемпионата КХЛ здесь не было с 2015 года, когда в гостях у ХК «Сочи» был ЦСКА. Это поспособствовало настрою российской команды. Конечно, даже для молодых игроков это был не матч повышенной важности, но абсолютно точно – самый важный на этой «предсезонке».



Всё это привело к тому, что к середине первого периода россияне выигрывали – 2:0. Кирилл Капризов отдал чудо-пас на Станислава Галиева, а Михаил Григоренко удачно ассистировал Артёму Фёдорову при розыгрыше лишнего.

Кажется, канадцы не ожидали такого напора от соперника и пришли в себя только после первого перерыва. Во второй трети игры «кленовые листья» смогли восстановить равновесие в счёте и в целом смотрелись заметно предпочтительнее команды Олега Браташа. Казалось, ещё немного — и в ворота Шестёркина влетит третья шайба, но россияне вытерпели натиск соперника, а под конец периода Григоренко и Фёдоров снова проявили себя при реализации большинства, ассистировав Роману Любимову – 3:2.



Второй период закончился массовой дракой, в которой у россиян больше всего активничали Григоренко и Любушкин. Канадцы очень сильно хотели отыграться, но подопечные Браташа отстояли победный результат.

«Мы испортили день рождения Кросби?»

— Хорошая игра, обе команды играли упорно, старались. Сборная России начала сильнее нас. По сути, была отличная битва, — подвёл итог матча главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден.



— Шутливый вопрос. Кросби сегодня исполняется 30 лет. Не испортили вы поражением день рождения Сиду?

— (Смеётся.) Кросби — великий игрок, лицо канадского хоккея, но мы разочарованы, что не победили.

«Хорошая игра, боевая. Противостояние России и Канады на любом уровне — знаковая вещь. Наша игра соответствовала статусу противостояния. Мы хорошо начали, здорово провели первый период. Но потом игра немного разладилась. Думаю, дело в психологии: 5:1 — в первом матче, с ХК «Сочи», 2:0 — повели с Канадой после первого периода. Ребята, видимо, подумали, что дальше всё так же здорово пойдёт само собой. Но это не так. Как только прекратили на сто процентов выполнять игровое задание, игра сломалась, а вернуть её очень тяжело. Но хочу похвалить ребят за самоотдачу и самопожертвование при игре в обороне, несколько раз мы выстояли в меньшинстве, в том числе при игре «3 на 5». Моя благодарность им», — отметил главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.



— Трибуны помогли команде?

— Безусловно. Большая редкость видеть полные трибуны на предсезонном турнире.



В финале Sochi Hockey Open олимпийская сборная России сыграет со СКА, сборная Канады встретится с «Магниткой» в матче за третье место, ХК «Сочи» — с «Куньлунем» в игре за пятое место.