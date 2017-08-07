«Спартак» лишил «Торпедо» победы на домашнем турнире, кубок – у «Салавата»

Девятый по счёту традиционный предсезонный турнир – Кубок губернатора Нижегородской области — третий год подряд стартовал 1 августа. Такое раннее начало вызвано тем, что регулярный чемпионат КХЛ начинается вновь в 20-х числах августа. Организаторы смогли в очередной раз собрать сильные команды, среди которых были, например, «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Уфимская команда во второй раз в истории смогла завоевать этот трофей, став второй командой после «Торпедо», которой удалось завоевать этот трофей больше одного раза.



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Шестое место – «Металлург» (Новокузнецк), 0 очков

Новокузнецкий «Металлург» был объявлен участником турнира задолго до того, как руководство КХЛ приняло решение об исключении клуба из лиги и стало известно об их переходе в ВХЛ. Команда Вадима Шахрайчука потерпела поражение во всех пяти матчах турнира и завершила его с разницей шайб 3-19. Причём сибиряки смогли дать серьёзный бой «Автомобилисту» и «Салавату Юлаеву», исход этих встреч решился лишь в заключительной трети игры. Организаторы и не планировали производить замену команды, чтобы не добивать и без того расстроенных новокузнечан.

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Пятое место — «Автомобилист», 7 очков

Выступление «Автомобилиста» на турнире началось с небольшого происшествия: за день до старта из их раздевалки во Дворце спорта Коноваленко был украден спортивный инвентарь. Из-за этого несколько первых матчей пропустили защитник Михал Чайковски, форварды Алексей Михнов и Рок Тичар. Тем не менее уральцы оставили о себе приятное впечатление: «Автомобилист» уступил «Салавату» и «Ак Барсу» лишь в овертайме. В матче с хозяевами они продолжительное время лидировали, но всё же проиграли в основное время.

«Сейчас можно сказать, что мы разобрались с составом до конца. Понравилось, что ребята во всех матчах не сдавались, боролись до конца. А не понравились поражения в концовке матча и овертайме. Но у нас есть резервы, поэтому я не очень расстраиваюсь по этому поводу. Чесалин, Лямин и другие, которые отдыхали, встанут на свои места, соберём все пятёрки и пойдём вперёд», – сказал главный тренер команды Владимир Крикунов.

Четвёртое место – «Спартак», 8 очков

Москвичи после изменения состава и смены главного тренера не впечатляли своей игрой на Кубке губернатора. Они на равных побились с «Ак Барсом», не смогли дожать вымотанный «Автомобилист», а в последнем матче преподнесли сюрприз, переиграв хозяев турнира и лишив их возможности выиграть трофей. Вадима Епанчинцева должна беспокоить игра в атаке команды, «Спартак» не создаёт так много моментов, а к созданным игроки относятся не очень бережно. После каждого матча турнира команды пробивали буллиты, за это время «Спартак» смог реализовать лишь 3 из 26 попыток.

Лучший вратарь – Маркус Свенссон («Спартак»);



Лучший защитник – Томаш Кундратек («Торпедо»); Лучший нападающий – Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»);



Лучший бомбардир – Евгений Чесалин («Автомобилист»), 5 (3+2) очков.

Третье место – «Торпедо», 9 очков

Нижегородцы начали домашний турнир с сухого поражения от «Салавата Юлаева», через день они смогли исправиться и обыграли мощный «Ак Барс». Казалось бы, судьба трофея в их руках, но в последний игровой день они умудрились уступить «Спартаку». Перед началом Кубка губернатора главный тренер команды Петерис Скудра говорил о том, что ему важно проверить как можно больше хоккеистов, но при этом команда будет бороться за победу. Надеемся, что с первой задачей нижегородцы справились.

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Второе место — «Ак Барс», 10 очков

Команде из Татарстана, как и «Автомобилисту», предстоял самый сложный график на этом турнире. Обе команды сыграли пять матчей за шесть дней, а стартовый отрезок состоял из трёх встреч подряд. Но эта усталость не помешала «Ак Барсу» добиться победы в самом принципиальном матче турнира: казанцы победили своих главных соперников в КХЛ уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:3. При этом башкирская команда имела реальную возможность уйти от поражения в том матче.

«Что касается итогов всего турнира для нашей команды, то у нас есть вопросы, над которыми мы будем работать. Нельзя сказать, что нас всё устраивает. Есть вопросы по началу атаки, есть вопросы к защитникам, и нападающие должны действовать острее и забивать. Если говорить про конкретных игроков, то Артём Михеев сыграл ровно и полезно. Можно сказать, что он уже подходит команде, но не совсем. Из молодых защитников неплохо сыграл Никита Лямкин. Нападающий Владислав Кара, наоборот, в матче со «Спартаком» мне не понравился», — сказал главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов.

Первое место — «Салават Юлаев», 11 очков

Уфимцы в какой-то мере были загадкой на Кубке губернатора. Это был первый выход в свет нового главного тренера команды Эркки Вестерлунда.

Казалось бы, «Салават Юлаев» потерял шансы на победу в турнире из-за поражений от «Ак Барса» и ничьей в основное время с «Автомобилистом», но победа «Спартака» в последнем матче турнира над «Торпедо» подарила им кубок. Что уже сейчас можно отметить — так это то, что «Салават» стал куда строже играть в обороне: две встречи на турнире они завершили сухими победами. Если брать всю подготовку, то они завершили половину всех своих матчей без пропущенных шайб.



«Думаю, это была не такая уж и плохая игра. Играли без раскатки. Забивать было сложно, но проводить последний матч днём непросто. Мы были сконцентрированы на выступлении команды, игре в защите и в атаке. Результат был не на первом месте. Нас ждёт длинный путь. Сейчас мы в самом его начале. Мы кое-что пробуем. Сейчас я доволен нашей обороной. Мы всё ещё можем играть лучше, но для изменений требуется больше времени», — рассказал Вестерлунд по окончании последнего матча с новокузнецким «Металлургом».