Опасные конкуренты. Кто закрутит интригу на Востоке?

Совсем скоро начнётся 10-й сезон КХЛ, клубы лиги уже вовсю участвуют в предсезонных турнирах, а болельщики с нетерпением ждут начала официальных матчей. Не так давно мы рассуждали о шансах топ-команд Востока, среди которых должна пойти основная борьба за лидерство в конференции. Но в хоккее не всегда всё подчиняется законам логики и легко предугадывается заранее, и поэтому далеко не факт, что «Авангард», «Ак Барс», «Магнитка» и «Салават Юлаев» займут первые четыре места на Востоке. «Трактор», «Нефтехимик», «Куньлунь» и «Автомобилист» летом не теряли времени даром и теперь полны решимости вклиниться в квартет восточных грандов.

Восточные разборки. «Магнитка» больше не фаворит? «Металлург» в межсезонье растерял лидеров, «Ак Барс» сохранил состав, а «Авангард» и «Салават» провели масштабную перестройку.

Новый топ-клуб и последний шанс Крикунова

Ещё с конца прошлого сезона пошли разговоры о том, что Екатеринбурге появится новый топ-клуб КХЛ, и слухи эти были небеспочвенны. В «Автомобилисте» сменился владелец, президентом клуба стал Андрей Козицын – гендиректор УГМК и владелец одноимённой женской баскетбольной команды, которая доминирует в своём виде спорта не только в России, но и в Европе. Козицын сразу после своего прихода в «Автомобилист» дал понять, что бюджет команды увеличится, и екатеринбургский клуб с сезона-2017/18 всерьёз намерен бороться за кубок Гагарина.

Слова богатейшего человека в Свердловской области не разошлись с делом, и с началом межсезонья «Автомобилист» стал скупать свободных агентов. Состав команды пополнили вратарь Якуб Коварж, защитники Денис Бодров, Георгий Мишарин, Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Никита Трямкин, нападающие Егор Миловзоров, Франсис Паре, Дмитрий Пестунов, Александр Кучерявенко. Главной звездой уральского клуба должен был стать Игорь Григоренко, но именитый форвард покинул «Автомобилист» ещё по ходу межсезонья, сославшись на семейные обстоятельства.

С такой селекцией клуб из Екатеринбурга вряд ли будет претендентом на титул, но попортить кровь сильнейшим клубам лиги точно в силах нового «Автомобилиста». Под руководством Владимира Крикунова оказались крепкие российские хоккеисты, в большинстве своём списанные из других клубов, но ещё способные конкурировать на самом высоком уровне. Кто-то назовёт этот коллектив «сборной сбитых лётчиков» и будет отчасти прав, но с другой стороны, в Екатеринбурге собрались опытные бойцы, которым, как бы это банально не звучало, ещё есть, что доказывать в команде, где собираются прививать психологию победителей.

Дом престарелых звёзд. На кого «Автомобилист» тратит деньги Козицына? Андрей Козицын увеличил бюджет «Автомобилиста» почти вдвое. На кого тратит деньги новый олигарх Восточной конференции?

Интересно, что практически те же слова можно сказать и про наставника «Автомобилиста» Владимира Крикунова. Владимир Васильевич – последний из тренеров старой формации и советской закалки, который продолжает трудиться в КХЛ. Его тренерские успехи остались в далёком прошлом, а в настоящем у Крикунова репутация наставника, умеющего сделать из заштатного середняка лиги грозу авторитетов. Таким был «Нефтехимик» на заре КХЛ, и сейчас, очевидно, на что-то подобное рассчитывают и в «Автомобилисте».

Работа с уральским клубом, скорее всего, лебединая песня для Крикунова-тренера, последний шанс громко заявить о себе в современном хоккейном мире, где правят тренеры новой волны.

Работа с уральским клубом, скорее всего, лебединая песня для Крикунова-тренера, последний шанс громко заявить о себе в современном хоккейном мире, где правят тренеры новой волны, ещё сами игравшие в хоккей, когда Владимир Васильевич уже начинал тренировать. Состав екатеринбуржцев подобран в полном соответствии с требованиями наставника, Крикунов самостоятельно проводит предсезонку, закладывая свою знаменитую физику, и мы вправе ожидать, что «Автомобилист» в этом сезоне сможет показать невиданный раннее результат, заложив надёжный фундамент для построения нового российского топ-клуба.

Фото: Соколов Григорий, photo.khl.ru

Челябинск подаёт пример, Гатиятулин растёт вместе с командой

Если в «Автомобилисте» решили резко изменить статус клуба, то в другой уральской команде пошли эволюционным путём. В позапрошлом сезоне место главного тренера в «Тракторе» доверили Анвару Гатиятулину, и коренной челябинец, прошедший путь от тренера СДЮШОР до рулевого клуба КХЛ, до сих пор руководит главной хоккейной командой города. Сразу после назначения Гатиятулину не удалось выправить положение «Трактора» после Андрея Николишина, челябинцы остались вне плей-офф, но Анвару Рафаиловичу предоставили шанс, и он им воспользовался.

В прошлом сезоне мы увидели системную, тренерскую команду с собственным почерком, который хоть и не предполагает искромётный хоккей, но заточен на результат. «Трактору» удалось не только попасть в плей-офф, но и занять место в первой четвёрке Востока, но в играх на вылет подопечные Гатиятулина стали единственным клубом, который вылетел в первом раунде, начиная серию дома.

В Челябинске не стали рубить сплеча, оказали поддержку специалисту, выразили доверие, и сейчас Гатиятулин вновь ведёт «Трактор» в сезон, который, учитывая поступательное движение тренера со своей командой из года в год, обещает быть весьма перспективным для уральцев.

В современной КХЛ, где сиюминутный результат ставится во главе угла, а о долгосрочном построении команды речи практически не идёт, «Трактор» выглядит белой вороной.

Но не только на тренерский рост Гатиятулина могут уповать челябинские болельщики. «Трактор» провёл качественную селекцию, укрепив состав атакующими защитниками Ником Бэйленом и Иваном Вишневским, опытными форвардами Линусом Виделлем, Жильбером Брюле и Игорем Полыгаловым. При этом в Челябинске продолжают выступать прежние лидеры: Кирилл Кольцов, Максим Якуценя, Пол Щехура и отличный вратарский дуэт Василий Демченко –Павел Францоуз. Наконец, в распоряжении Гатиятулина лучшие силы традиционно сильной челябинской хоккейной школы. Артём Пеньковский, Семён Афонасьевский, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Виталий Кравцов – кто-то из них наверняка совершит прорыв в карьере и станет открытием следующего сезона.

В современной КХЛ, где сиюминутный результат ставится во главе угла, а о долгосрочном построении команды речи практически не идёт, «Трактор» выглядит белой вороной. Челябинская команда растёт вместе со своим наставником, талантливая молодёжь активно вмешивается во внутрикомандную конкуренцию, и в следующем сезоне будет весьма любопытно понаблюдать за следующим этапом развития уральской команды.

Шоу Назарова продолжится в Нижнекамске

Мы сегодня уже упоминали про «Нефтехимик» под руководством Владимира Крикунова, который не признавал никаких авторитетов, и серьёзно осложнял жизнь признанным фаворитам. Кажется, что сейчас эти времена для нижнекамцев могут вернуться, но уже с совсем другим наставником. Андрей Назаров даром, что бывший тафгай с репутацией главного тренера-скандалиста КХЛ, но из своих команд он всегда умел выжимать максимум, делая из них ершистую, боевую и неуступчивую банду. Можно вспомнить и «Трактор», и «Северсталь», и «Донбасс», и «Барыс» образца первого пришествия Назарова – все эти команды после назначения Андрея Викторовича улучшали свои результаты, превращаясь в клубы, матч с которыми сулил для соперника если не очковые, то кадровые потери.

Второй сезон китайского новичка лиги обещает быть ещё интереснее, чем первый. «Куньлунь» может как оглушительно провалиться, так и стать лидером Востока, и эта непредсказуемость пекинского клуба – изюминка 10-го сезона КХЛ.

Теперь фирменный жёсткий стиль один из самых опытных тренеров лиги будет прививать в Нижнекамске. Андрей Викторович принял команду по ходу прошлого сезона, адаптировался на новом месте и в стартующем чемпионате «Нефтехимик» наверняка станет одним из самых интересных коллективов лиги. Назаров – из тех людей, которые воспринимают хоккей как шоу, а не рутинную работу, и драки нижнекамца Граборенко на предсезонном турнире в Астане – первый месседж всем клубам КХЛ, говорящий о том, что Назаров снова в деле.

Но, разумеется, «Нефтехимик» не станет вторым чеховским «Витязем», который не стесняясь задвигал хоккейный результат на второй план. Назаров умеет давать результат, и в Нижнекамске ему есть с кем решать серьёзные задачи. В клубе из Республики Татарстан никогда не было проблем с деньгами, просто зачастую ими распоряжались совсем уж вольно, не утруждая себя скрупулёзной скаутской работой. Только сезон покажет, угадали ли на сей раз в «Нефтехимике» с новичками, но кажется, что у нижнекамцев подбирается очень неплохой состав.

Фото: Акимжанов Марат, photo.khl.ru

Вратарскую бригаду составят Илья Ежов, так и не получивший шанса в СКА, и Андрей Макаров, неплохо отыгравший сезон в «Куньлуне» после возвращения из Северной Америки. Оборону нижнекамцы укрепили не лучшим образом, и это может стать слабым местом команды Назарова, зато нападение должно по-настоящему «зажечь». В компанию к Дэну Секстону подписаны отличные по меркам КХЛ легионеры Робин Ганзл, Андре Нестрашил и Чед Ро. Должны раскрыться Павел Порядин и Богдан Якимов, новый вызов получат Илья Аркалов и Александр Авцин, а Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Ляпустин постараются заявить о себе.

Этот состав вряд ли сильно уступает на бумаге «Северстали»-2013 или «Донбассу»-2014, с которыми Андрей Назаров не только выходил в плей-офф, но и проходил там первый раунд. Поэтому Нижнекамск вправе ожидать от своей команды в новом сезоне не только массу скандальных или просто неординарных новостей, но и уверенное выступление в чемпионате, бойцовский командный дух и множество заброшенных шайб.

Пекинский интернационал и возвращение Кинэна

В 10-м сезоне КХЛ в лиге формально не будет новых команд, но, по сути, китайский дебютант прошлого сезона летом претерпел такие революционные изменения, что сейчас это будет совершенно новый коллектив, у которого из общего с командой Владимира Юрзинова осталось только название да несколько игроков.

Главной фигурой в этом «Куньлуне» новой сборки, безусловно, станет маститый специалист Майк Кинэн.

Китайская перестройка. Каким станет «Куньлунь» в новом сезоне Китайский «Куньлунь» в межсезонье решил провести серьёзную перестройку, став из русско-финской команды североамериканской.

Привлечение Кинэна направлено не только на продвижение бренда команды в Китае и повышение зрительского интереса к команде, но и на достижение конкретного результата. Перед назначением Железному Майку поставили задачу выйти в плей-офф, но можно не сомневаться, что Кинэн не ограничится столь мелкой для себя целью.

Летом «Куньлунь» с большим отрывом победил в трансферной гонке, подписав сразу 35 новых хоккеистов. Лидерами пекинской команды в новом сезоне должны стать Рикард Йюнге, Андреас Турессон, Войтек Вольски, Андрей Костицын, Константин Макаров, а может и кто-то из новых для российского зрителя имён. Среди таких выделяются сразу несколько канадских хоккеистов китайского происхождения – помимо выхода в плей-офф перед Кинэном стоит задача наиграть китайцев для сборной.

Сейчас трудно говорить о шансах нового «Куньлуня», ведь в Пекине собралась весьма разношёрстная и интернациональная компания. Но в прошлом сезоне Владимиру Юрзинову удалось вывести клуб в плей-офф, а сейчас состав для Майка Кинэна по именам выглядит солиднее и глубже. Кроме того, «Куньлунь» начал встраиваться в вертикаль российского хоккея: в ВХЛ появились две китайские команды, один клуб заявился в МХЛ. Это значит, что Кинэну будет где обкатать ближайший резерв, то есть у канадского специалиста не будет проблемы, с которой столкнулся Юрзинов.