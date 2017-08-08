Великий, но не страшный. Сидни Кросби – 30 лет

Малыш Сид празднует 30-летие – серьёзный рубеж для любого человека, а уж для хоккеиста – тем более. Чего добился Кросби к этой дате?

«Я могу это сделать, если попытаюсь»

В понедельник Кросби отпраздновал своё 30-летие, торжества в честь которого были совмещены с его приездом на родину – в городок Коул Харбор в канадской провинции Новая Шотландия. В этом городе Сид был настоящей звездой с того времени, как ему исполнилось пять, и не случайно на вывесках и автомобильных щитах, где приветствуют гостей города, есть небольшое уточнение: «Добро пожаловать в Коул Харбор, родину Сидни Кросби».

Сидни Кросби Фото: Reuters

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Отыграв в НХЛ 12 сезонов, капитан «Питтсбург Пингвинз» уже обеспечил себе место в пантеоне великих и достойно поддержал знамя главной канадской звезды НХЛ, став наследником Гретцки и Лемье. «Он был не просто лучшим игроком, которого я когда-либо видел. Он был наголову выше всех. Впервые я увидел его в пятилетнем возрасте, но уже через месяц занятий Сидни перевели в группу к ребятам, которым было шесть.

Карьера Сидни Кросби в цифрах



$ 104,4 млн – сумма действующего контракта.

2005 – год драфта.

782 – количество матчей в регулярном чемпионате.

757 – количество матчей, потребовавшихся для достижения рубежа в 1000 очков.

645 – количество передач в матчах регулярного чемпионата.

382 – количество голов в матчах регулярного чемпионата.

120 – максимальное количество очков, набранное за один сезон (2006/07).

87 – игровой номер, год рождения (1987), дата рождения (восьмой месяц, седьмой день).

7 драк за карьеру в НХЛ.

12 – количество сезонов в НХЛ.

10 очков, суммарно набранных на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.

5 золотых медалей на международном уровне (2 Олимпиады, 1 чемпионат мира, 1 Кубок мира, 1 МЧМ).

4 – количество главных тренеров, работавших с ним в НХЛ.

3 – количество кубков Стэнли.

2 – количество выигранных «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф).

1 – первый игрок, задрафтованный в 2005 году, достигший отметки в 1000 очков. млн – сумма действующего контракта.– год драфта.– количество матчей в регулярном чемпионате.– количество матчей, потребовавшихся для достижения рубежа в 1000 очков.– количество передач в матчах регулярного чемпионата.– количество голов в матчах регулярного чемпионата.– максимальное количество очков, набранное за один сезон (2006/07).– игровой номер, год рождения (1987), дата рождения (восьмой месяц, седьмой день).драк за карьеру в НХЛ.– количество сезонов в НХЛ.очков, суммарно набранных на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.золотых медалей на международном уровне (2 Олимпиады, 1 чемпионат мира, 1 Кубок мира, 1 МЧМ).– количество главных тренеров, работавших с ним в НХЛ.– количество кубков Стэнли.– количество выигранных «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф).– первый игрок, задрафтованный в 2005 году, достигший отметки в 1000 очков.

Сидни Кросби Фото: Reuters

Если честно, то я никогда не видел пятилетнего мальчишку с подобным мастерством. Уже в детстве черты его игры, хоккейные манеры были хорошо узнаваемы. Речь идёт не только о физических навыках. Кросби выделяло это внутреннее качество, которое есть далеко не у всех. Этот драйв, эту страсть нельзя было не заметить. Кроме того, у Сида было ледяное спокойствие и уверенность, что позволяло ему обыгрывать тех, кто был на год-два старше его», — сказал Брайан Ньютон, вышедший на пенсию адвокат, который был первым тренером Кросби.

Кинг: Малкин уже изменил хоккей, он играет как Марио Лемье Известный канадский тренер, работавший в «Магнитке» и «Локомотиве», Дэйв Кинг — об Олимпиаде, Малкине и следующем тренере сборной России.

Более явно доминирование Кросби над сверстниками стало проявляться в 12 лет, когда на турнире провинции Квебек юный форвард забил 6 голов и отдал 4 передачи в первом же матче за команду Коул Харбора. «Мы начали сравнивать его с лучшими игроками в мире. Лучшим он и был. Именно в тот момент мы поняли, что перед нами кто-то особенный. Несколько раз в год он творил такие вещи, что оставалось только качать головой и растерянно смотреть друг на друга в изумлении», — сказал тогдашний тренер Сидни и друг семьи Кросби Пол Мэйсон.

Сидни Кросби Фото: Reuters

В 14 лет Кросби покинул родную провинцию и уехал играть Миннесоту, затем перебрался в команду молодёжной лиги Квебека «Римуски Океаник», откуда и был задрафтован в НХЛ. Однако в родном Коул Харборе (население 25 тысяч человек) он появляется каждый год, проводит занятия в своей хоккейной школе и остаётся верен своим прежним друзьям. «Слава, удача и деньги не слишком изменили его. В Коул Харборе его все уважают, он остаётся частью нашего сообщества. Он стал богат и знаменит, но остался прежним», — отметил журналист CBC Брюс Рейни.

Александр Овечкин и Сидни Кросби Фото: Reuters

Парад в Галифаксе

Сидни решил совместить празднование собственного 30-летия и день, в который каждый игрок чемпионской команды имеет право провести с кубком Стэнли. Трофей приехал на родину форварда, где ему организовали торжественный приём и сделали главным героем специального праздничного парада.

«Удивительно, как быстро летит время. Видел, что у меня уже появляются седые волосы. Увы, время не является другом для профессиональных спортсменов, с годами уменьшаются скорость и резкость. Но в то же время сейчас я играю умнее, чем раньше. С правильным подходом и грамотным отношением к делу ты сам себе даёшь дополнительный шанс. Третий Кубок Стэнли подряд? У меня есть хорошее представление о том, как тяжело завоевать первые два. Поэтому я даже не представляю, какие усилия надо приложить, чтобы взять третий. Но узнать об этом мне бы очень хотелось», — признался напоследок Кросби.