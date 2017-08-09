Самсонов: играть с Овечкиным — мечта, «Вашингтон» не проклят!

20-летний Илья Самсонов — один из самых перспективных российских голкиперов. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» принимал участие в молодёжных чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах, где в составе сборной России становился серебряным и бронзовым призёром. С родной командой в сезоне-2015/16 стал обладателем кубка Гагарина, проведя в плей-офф шесть встреч. В прошлом сезоне Самсонов принял участие в 30 матчах КХЛ. На предсезонном турнире HockeySochiOpen-2017 Илья сыграл в первой встрече со СКА. В интервью «Чемпионату» Самсонов рассказал о предсезонной подготовке, шансах попасть в состав «Вашингтона», мечте играть на Олимпиаде и отношениях с Василием Кошечкиным.

Илья Самсонов

Родился: 22 февраля 1997 года в Магнитогорске (Россия)

В 2015 году выбран в 1-м раунде под общим 22-м номером командой «Вашингтон Кэпиталз»

Обладатель кубка Гагарина сезона-2015/16 в составе магнитогорского «Металлурга»

Серебряный призёр МЧМ-2016

Бронзовый призёр МЧМ-2017 22 февраля 1997 года в Магнитогорске (Россия)В 2015 году выбран в 1-м раунде под общим 22-м номером командой «Вашингтон Кэпиталз»Обладатель кубка Гагарина сезона-2015/16 в составе магнитогорского «Металлурга»Серебряный призёр МЧМ-2016Бронзовый призёр МЧМ-2017

«С Кошечкиным не грызёмся»

— По ходу матча со СКА вы общались больше не с тренером вратарей Сергеем Звягиным, а с Василием Кошечкиным. Старший товарищ для вас уже стал наставником?

— Да, конечно, с Василием мы всегда на связи. Зачем лишний раз обращаться к тренерам, когда можно спросить у старшего товарища? Василий всегда подсказывает и даёт правильные советы. Мне кажется, так намного лучше и понятнее.



— На тренировках Кошечкин тоже много подсказывает вам?

— Когда видит у меня какие-то ошибки, всегда подсказывает. Иногда я подхожу и спрашиваю. У нас с ним постоянный диалог, хорошее взаимопонимание.



— Для вас Василий — это в первую очередь конкурент за место в составе или учитель?

— Безусловно, у нас есть конкуренция в команде, но слово «конкурент», на мой взгляд, очень жёсткое. У нас соперничество, но мы постоянно друг друга поддерживаем, не грызёмся, кто будет играть. Кто играет — это решение тренерского штаба. У нас нет никакой вражды.



— Молодой голкипер ЦСКА Илья Сорокин вытеснил опытного Виктора Фаста с позиции первого вратаря. Реально ли выиграть конкуренцию у Василия Кошечкина?

— Давайте начнём с того, что Фаст и Кошечкин — это голкиперы разного уровня, по моему мнению. Василий уже всем всё доказал, опыт у него гигантский, он и играет больше. Для меня это и лучше, это заводит и мотивирует ещё больше работать, я смотрю, как надо действовать в той или иной ситуации. Я получаю огромный опыт, работая рядом с Кошечкиным.



— Комфортно ли вам быть за спиной опытного голкипера или хочется в лидеры выбиться?

— Хочется вырваться в лидеры, надо же выходить из зоны комфорта. Я рад, что мне стали доверять и дают больше играть. Здесь всё зависит от меня.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Здорово будет попасть на Олимпиаду»

— В прошлом сезоне вы провели 30 матчей за «Металлург». Довольны или рассчитывали на большее?

— Чем больше играешь, тем лучше. Но всё равно получил хороший опыт выступления в КХЛ, плюс за сборную много поиграл. Сезон получился довольно тяжёлым, очень много матчей, и на МЧМ сыграл, и на Евротуре. Хочется всегда большего, аппетит же во время еды приходит (улыбается). Посмотрим, что будет в этом году.



— Какие цели на этот сезон?

— Главное для меня и команды — это кубок Гагарина. Надо ещё попробовать себя и попасть на Олимпиаду, это будет очень здорово. Хочу как можно больше играть за сборную.

Опасные конкуренты. Кто закрутит интригу на Востоке? Эти клубы в следующем сезоне готовы вмешаться в борьбу признанных фаворитов Востока.

— Как оцениваете свои шансы попасть на Олимпийские игры?

— Понятно, что наигрывали Илюху и Игоря (Илью Сорокина и Игоря Шестёркина. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, как сезон начнём. Если я покажу, что могу играть, то поеду. А если нет, то никаких обид, это полностью решение тренеров.



— Рассчитываете, что в этом сезоне в «Магнитке» будете получать больше игрового времени?

— Конечно, мне это важно. Хочу прогрессировать с каждым годом, но всё зависит от меня, так что не стоит рассчитывать или нет, надо просто работать.



— Геннадий Величкин сказал, что в этом году «Металлург» вновь обязательно будет в финале и выиграет Кубок Гагарина. Тоже в этом уверены?

— Конечно! Сейчас только немного подкорректируем игру, много ребят новых приехало, надо сплотиться, и всё будет нормально. А то после поражения СКА началась небольшая паника, но предсезонные турниры не показатель, все только друг к другу притираются. Ребята ещё под разными нагрузками. Думаю, у нас всё будет нормально. Цель одна — финал Кубка Гагарина.

— А что за паника началась?

— «Металлург» проиграл 2:4 — критика сразу пошла. Но ничего страшного, это всего лишь предсезонный турнир, по сути никакой паники нет.



— После предыдущего сезона команду покинули Береглазов, Ли, Антипин, Зарипов. Серьёзные потери?

— Серьёзные, конечно. Это были ведущие защитники, а Зарипов играл в первом звене, много от него в большинстве зависело. Но так повернулась судьба, нам нужно приспосабливаться. В команде есть новые ребята, тоже талантливые. Будем наигрывать что-то другое и заменим ушедших. Ничего страшного не произошло, ребятам только удачи.

Фото: Александр Коваль, photo.khl.ru

«Знаем, что Зарипов допинг не принимал»

— Когда узнали, что ДанисЗарипов дисквалифицирован за допинг, какие были эмоции?

— Шок. Мы все знаем, что Заря этим никогда не занимался. Очень странно всё это происходит. Надеюсь, что разрешится в пользу Даниса, и он будет играть и в КХЛ, и на Олимпиаду поедет. Сейчас ему желаю терпения в такой сложной ситуации.



— Насколько в «Металлурге» серьёзный контроль препаратов, которые принимают игроки?

— Всех предупреждают, конечно. Но любой человек может прийти в аптеку и купить что-то запрещённое. Но врачи постоянно нас предупреждают, тренерский штаб и Геннадий Величкин неоднократно заостряли на этом внимание, ещё когда начался скандал с мельдонием. Сам стараюсь сначала отправить смс доктору перед тем, как что-то купить и тем более принять.



— То есть самостоятельно покупать капли от насморка вы не пойдёте?

— Нет, а зачем, если всё есть в клубе? Просто подходишь к доктору, и тебе всё нужное дадут.

«Положительный разговор получился с руководством «Вашингтона»

— Вы один из самых перспективных голкиперов страны, проявляли ли к вам интерес другие клубы КХЛ?

— Никогда не слышал о предложениях от других клубов, ничего не знаю. Я так понимаю, что таких разговоров и не было. В будущем исключать ничего нельзя, как жизнь может повернуться. Сейчас возьмёт и обменяет меня «Магнитка» (смеётся). У меня последний год контракта, посмотрим, что будет дальше.



— Ваш контракт с «Металлургом» истекает в апреле 2018 года. Какие дальнейшие планы?

— Пока не стоит поспешные решения принимать, поживём — увидим. Главное — хорошо сыграть в этом году, а потом видно будет.



— В «Вашингтоне», который вас задрафтовал, у голкипера Холтби контракт действует ещё три года, а у его сменщика Грубауэра всего год. Получается, ваши шансы уехать в следующем году в НХЛ достаточно велики?

— Получается, да (смеётся). Не знаю даже. Разговаривали с руководством «Вашингтона», положительный разговор получился. Шансы, конечно, есть, но надо больше работать, всё-таки это самая сильная лига мира. На моё место есть ещё пять таких же перспективных человек.

11 задрафтованных россиян, которых будут рады видеть в Северной Америке Молодёжь «Локомотива», талантливый Голышев, сменщик Кошечкина в «Металлурге», Капризов и Светлаков. Кого из россиян рады видеть за океаном?

— Часто поддерживаете контакт с представителями «Вашингтона»?

— В прошлом году очень много общались. Периодически видимся со скаутами на международных турнирах, также в Магнитогорск они прилетают. В основном контакт поддерживает мой агент Игорь Ларионов.

— В АХЛ готовы играть?

— Почему бы и нет? Можно там сказать, что ты не готов играть в АХЛ и остаться без игровой практики, а в этом тоже нет ничего хорошего. АХЛ — ступенька вниз для полевых, а для вратарей – одна и та же шайба, всё то же самое, это пойдёт только на пользу.

— Команды АХЛ везде перемещаются на автобусах, и в целом там условия намного хуже, чем в НХЛ. Готовы ли ехать в Америку, когда в «Магнитке» у вас всё есть?

— Вы думаете, мы здесь все из золотых пелёнок вылезли (смеётся)? Нет, конечно. Я ещё два года назад со «Стальными Лисами» на автобусах ездил, и с детской школой то же самое. Не успел ещё привыкнуть ко всем условиям. Конечно, круто, что мы постоянно с «Металлургом» на самолётах. Но вообще бытовые условия воспринимаю спокойно, это часть профессии.

— Сыграть в команде с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым — мечта?

— Да. Сейчас ребята — звёзды НХЛ, с ними было бы очень приятно играть. Но сначала надо попасть и поскорее сыграть.

— «Вашингтон» всё никак не может выиграть Кубок Стэнли. Не боитесь, что команда проклята?

— Почему сразу проклятье? Ребята хорошо играют, но где-то чуть-чуть не хватает. Ничего я не боюсь, в НХЛ всякое может случиться, не берусь вообще обсуждать результаты команды, я там не был и не играл. Болею за «Вашингтон» и очень переживаю, всё-таки они меня задрафтовали.

«Капризов, понятное дело, лентяй»

— Кирилл Капризов как-то говорил, что для него самое сложное — справиться с ленью. А для вас?

— (Смеётся.) Где это ему тяжело с ленью справиться?

— В работе, наверное.

— Он-то лентяй, понятное дело (улыбается). Мы — работяги все из промышленного города, это он сейчас московским лентяем стал (смеётся). Если серьёзно, то бывают моменты, когда работаешь через не могу и через не хочу, когда всё надоедает — вся эта ледовая рутина. Но главное перебороть это, и сразу находится новый стимул побеждать и выходить на лёд. Так что не такая большая проблема.

Капризов: хочется играть в НХЛ, и «Миннесота» звала в гости Кирилл Капризов рассказал о контракте с ЦСКА, приглашении «Миннесоты», «звёздной» болезни, развлечениях и о том, чем Алтай лучше Мальдив.

— Кто ваш любимый вратарь?

— Очень нравятся Кэри Прайс из «Монреаля» и Сергей Бобровский. Не сказать, что кумиры, но их игра мне импонирует.

— Объясните, как такое фото могло появиться?

— Я даже не помню, что за фотография (смеётся). Наверное, в цирке с мишкой сфоткался. Думаю, у всех такие есть. Вы у Капризова спросите, у него должна быть такая же.

Фото: из личного архива Ильи Самсонова

— Не боялись живого медведя?

— Нет, он же в наморднике, ничего страшного.

— Магнитогорск — город, известный хоккейной командой и заводом. У детей действительно больше нет вариантов, кроме как идти на каток или на комбинат работать?

— Ну нет, всё не так. Магнитогорск — обычный город, там есть развлечения, рестораны, институты. Кто на что горазд, тем и будет заниматься. В любом городе можно вырасти и чего-то добиться, у нас не только хоккей и комбинат есть. В Магнитке хорошая школа единоборств, школа по художественной гимнастике и много всего помимо спорта. Понятно, что уровень не запредельный, как у нас в хоккее, но стараются, чтобы детишки занимались разными видами спорта. Не всё так плохо.

— Много детей вообще хоккеем занимается в Магнитогорске?

— Учитывая, сколько льда занято и сколько детей в хоккейной форме видишь, то очень много, что не может не радовать. Может, кто-то на нас смотрит и понимает, что можно вырасти до уровня КХЛ или НХЛ. Женя Малкин — вообще кумир для многих. Это круто.

— Вы в детстве видели Малкина в хоккейной школе?

— Да, застал ещё, когда Женя играл в «Металлурге». Даже помню, брал у него автограф.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Слишком весёлый и нефотогеничный»

— Родители ваш выбор (играть в хоккей) всегда поддерживали?

— Со спортом они никак не связаны, но моё увлечение хоккеем всегда поддерживали. Но не родители взяли меня за руку и отвели на каток, я сам очень просил и хотел всегда играть в воротах. У меня вся комната в шайбах, в плакатах, клюшках. Мама, конечно, очень переживала за учёбу, постоянно говорила, чтобы за уроки садился. Но когда пошли разъезды, все уже рукой махнули и поняли, что бесполезно что-то говорить.

— Говорят, вратари — особенные спортсмены. В чём заключается ваша странность?

— Петя, есть у меня какие-то странности? — обратился Илья к пресс-атташе олимпийской сборной России.

— Слишком весёлый и нефотогеничный, — смеясь, ответил Пётр.

— Значит так, — с улыбкой сказал Илья.

— Ритуалы специальные перед играми есть?

— Нет, никаких. Есть вещи, которые ты автоматически делаешь: на лёд с правой ноги выходишь. А чтобы заморачиваться, то такого нет.

«Жил месяц в Майами, где и отдыхал, и тренировался»

— В конце апреля вы перенесли операцию. Что была за проблема? Как сейчас самочувствие?

— Потихоньку восстанавливаюсь. Была спортивная грыжа, её закрыли, и через 16-18 дней я уже начал тренироваться. Тяжёлое, конечно, восстановление было. Никому такого не пожелаю. Неприятно, муторно, долго. Сейчас практически на сто процентов готов, но немного травма ещё беспокоит, переживаю чуть-чуть, до начала сезона время есть. Три с лишним месяца занимаемся этим, каждый день работал, восстанавливался.

— На полноценный отдых время осталось хоть?

— Мы в этом году совместили отпуск и реабилитацию. Жили в Майами месяц, чтобы я мог спокойно и тренироваться, и отдыхать.

— Значит лишних килограмм не привезли с каникул?

— Наоборот, скинул пять килограмм. Но сейчас уже намного лучше себя чувствую. План такой и был — пока восстанавливался, старался форму держать, в основном всё было в статике, а потом уже по классическому маршруту поехал в Детройт, где уже плотная диета и серьёзные нагрузки пошли.

— Английский подтянули?

— Намного лучше стал. Но всё равно есть куда стремиться, многому ещё надо научиться.

— Видела у вас фотографию из Лас-Вегаса. Сколько проиграли в казино?

— Мне же нельзя, там только с 21 года. Шикарный город, очень понравился, но, думаю, там тяжеловато будет играть в хоккей. Не хоккейный немножко город. По магазинам походили, много ресторанов. Обалденно.

— Вообще вы азартный человек? Хотели бы сыграть в казино?

— Такого желания нет, но с ребятами в самолёте можем в дурака сыграть или в покер, с родителями в лото.

— Бронза МЧМ-2017 — самое важное достижение в вашей карьере?

— Ещё было серебро 2016 года.

— В Финляндии вы всё-таки меньше играли.

— У меня и кубок Гагарина был. На МЧМ в Канаде, конечно, я много играл, многое от меня зависело. Думаю, это положительный опыт, хоть и было очень тяжело, когда в нас никто не верил. На нас крест ставили, а мы сплотились и выдали хороший чемпионат. Хотя немножко не повезло, немного осадок остался.

— Осадок из-за злополучного буллита Троя Терри?

— Да при чём тут буллит? Вся игра с американцами складывалась тяжело, можно, конечно, винить буллиты, но могли зацепить игры и в основное время. Должны были выходить в финал, но так сложилось.