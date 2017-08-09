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НХЛ
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

На глубине каньона. Почему «Колорадо» не пытается выбраться со дна?

Некогда славные «лавины» нынче влачат жалкое существование. Но судя по отсутствию мер нахождение на дне вполне устраивает боссов «Эвеланш».
9 августа 2017, среда. 12:00 Хоккей

Несбывшиеся надежды

Когда завершился сезон-2016/17, «Колорадо» воспринимался многими болельщиками и экспертами как клуб, который будет максимально активен летом. Основания для этого казались самыми явными: «лавины» отстали от последнего кубкового места на космические 46 очков, с большим отрывом заняли первую строчку с конца во всей лиге, а разница шайб (-112) просто кричала о том, что команда находится в глубоком кризисе. В такой ситуации, когда терять уже нечего, просто необходимо начинать глобальные перемены, перестройку состава, приглашать новых людей, работать на перспективу и нащупывать твёрдую почву под ногами. Однако лето идёт, но генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик не торопиться что-то менять. Обмен одного из лучших хоккеистов «Эвеланш» Мэтта Дюшейна, о котором уже пару месяцев ходят различные слухи, не состоялся. Костяк команды не претерпел серьёзных перемен, а приобретения выглядят неоправданно скромными.

Несколько шагов Сакик предпринял, прикупив у «Нэшвилла» форварда Колина Уилсона, подписав контракт с «бэкапом» Джонатаном Бернье и дав шанс Наилю Якупову. Но по прошествии месяца после открытия рынка свободных агентов никаких крупных сделок, которые бы могли повлиять на судьбу клуба, не случилось. Это значит, что команда, одержавшая лишь 22 победы в прошлом сезоне, начнёт новый регулярный чемпионат примерно с тем же составом.

«Это очень странная ситуация. Невозможно заработать за сезон лишь 48 очков, а потом встать и сказать: «Давайте оставим это в прошлом. Мы просто вернёмся, перегруппируем силы и будем играть намного лучше». Ни одна группа игроков не может стать лучше в той степени, в какой это требуется «Колорадо», — отметил аналитик NHL Network Майк Джонсон.

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Без Руа жизнь не та

Превращение «Колорадо» в беспросветного аутсайдера тем удивительнее, что ещё три года назад «лавины» выглядели клубом, находящимся на подъёме. В сезоне-2013/14 под руководством Патрика Руа «Эвеланш» выиграл Центральный дивизион, а поражение семи матчах первого раунда плей-офф от «Минесоты» воспринималось как тяжелейшее разочарование. Руа, знающий вратарскую психологию, нашёл способ раскрепостить таланты Семёна Варламова, который занял второе место в голосовании на «Везину», а молодое ядро «Колорадо» (Дюшейн, Макиннон, Ландеског, О'Райлли) выглядело классным и перспективным.

Однако после этого «лавины» сорвались вниз, а сам Руа со скандалом покинул стремительно деградирующую команду. Обмен О'Райлли не принёс должной отдачи, Варламов продемонстрировал худшую статистику за карьеру (3,38 гола за матч, 89,8% отражённых бросков в прошлом сезоне), а отсутствие времени для поиска квалифицированного тренера лишь усугубило ситуацию. После 2014 года «Колорадо» в каждом последовавшем сезоне показывал результат хуже¸ чем раньше (112 – 90 – 82 – 48 очков). «У «Колорадо» есть несколько опасностей, которые могут сделать положение клуба ещё хуже. Когда в составе команды много молодых хоккеистов, а поражения следуют одно за другим, то есть риск, что молодёжь перестанет нормально готовиться и относиться к своей работе», — добавил Майк Джонсон.

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«Колорадо Эвеланш» в сезоне-2016/17:

22 победы, 48 очков в 82 матчах.

Забито – 166, пропущено – 278.

Средняя результативность – 2,01 гола за матч.

Средняя пропускаемость – 3,37 гола за матч.

Отставание от предпоследнего места в лиге – 21 очко.

Дюшейн – ключ к переменам?

Возможно, главной задачей для Сакика в нынешнее межсезонье был обмен Мэтта Дюшейна, который в прошлом сезоне сыграл намного ниже своих возможностей (18 голов, 23 передачи в 77 матчах). Однако генменеджер «Эвеланш» пока не нашёл вариант сделки, которая бы пришлась ему по вкусу, и, вероятно, форвард вновь начнёт сезон в составе команды из Денвера.

«Вокруг команды и Дюшейна скопилось слишком много негатива. Они ведь не похожи на старых ветеранов, которые устали и не хотят больше играть. У «Колорадо» есть молодые таланты. Но почему они всё время говорят о возможном обмене Мэтта? Он ведь один из лучших игроков команды», — сказал один из скаутов, работающий в клубе Восточной конференции. Контракт Дюшейна, который, между прочим, стал в составе сборной Канады олимпийским чемпионом и обладателем золота Кубка мира, будет действовать ещё два года. И в случае если Сакик так и не найдёт должного варианта обмена, то вполне вероятен сценарий, при котором Мэтт заключит новый долгосрочный договор с «лавинами», но уже на более скромных условиях, чем нынешние ($ 6 млн в год).

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Решающий год для Беднара и Сакика

Для тренерского штаба «Колорадо» нынешний сезон наверняка станет определяющим, поскольку наставник команды Джаред Беднар пока не доказал свою состоятельность на уровне НХЛ. Беднар, дебютировавший в «лавинах» в прошлом году, имеет в своём послужном списке победы в АХЛ и Лиге Восточного побережья, что даёт ему определённый кредит доверия: как правило, специалисты с аналогичными достижениями знают, как добиться результата. Но пока у наставника не получается вдохнуть уверенность в свой коллектив, и в первую очередь это касается Семёна Варламова. Именно от игры россиянина, от его формы зависит тот импульс, который поможет «Эвеланш» начать поступательное движение наверх, которое должны поддержать и хоккеисты группы атаки.

Новички «лавин» Якупов и Уилсон могут помочь команде в плане результативности, но оба нападающих не славятся универсальностью и любовью к игре в отборе. Что же касается защиты, то на данный момент на контракте у «Колорадо» числится лишь три игрока обороны, а вся линия в целом является самой слабой в команде. «Трудно оценивать работу Сакика. Пока мы не знаем, какие были у него идеи, какие предложения, что он пытался сделать. Но на данный момент у «Колорадо» слишком много слабых мест. Если они вернутся с тем же самым составом и начнут твердить, что будут лучше… Я не знаю, насколько подобный сценарий реалистичен», — резюмировал Майк Джонсон.

И для Беднара, и для Сакика уже давно пошёл обратный отсчёт. Если не случится чуда, болельщикам прославленной команды можно будет лишь посочувствовать, потому что их любимцы вряд ли дадут повод для оптимизма.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш Джо Сакик Патрик Руа Семён Варламов
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