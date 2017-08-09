«Заклинило шею, вырезали аппендицит, сломал ногу…». Григоренко вернулся

На заре существования Молодёжной хоккейной лиги Евгений Григоренко был одним из её главных звёзд. По результативности с форвардом «Стальных Лисов» мог поспорить разве что Никита Гусев из «Красной Армии». Однако переход из молодёжного хоккея во взрослый для нападающего затянулся. В составе магнитогорского «Металлурга» он появлялся эпизодически, а по-настоящему раскрылся только после обмена в «Нефтехимик». В сезоне-2015/16 Григоренко набрал 24 очка в 57 играх и стал третьим бомбардиром нижнекамской команды. Прошлый сезон Евгений почти полностью пропустил из-за травм, в июле контракт с «Ак Барсом» был расторгнут, а во время предсезонного турнира в Астане он приехал на просмотр в «Адмирал».

Григоренко: Малкин – лидер на льду и в раздевалке Форвард «Магнитки» Евгений Григоренко прокомментировал свой дебют в КХЛ и поделился впечатлениями от игры с Евгением Малкиным.

«Не играл восемь месяцев, а в Казани катался вместе с Зариповым»

— Как возник вариант с «Адмиралом»?

— Предложили подписать просмотровый контракт, приехать поиграть. Сколько можно сидеть без команды? Так сложились обстоятельства, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по обоюдному согласию. Не хочу вдаваться в подробности. Это уже позади. Я поддерживал форму, но лучше игровой практики ничего нет. Ты можешь ходить в зал, быть сильным, накаченным, но на льду ничего при этом не показывать.

— Всё это время тренировались самостоятельно?

— О том, что я не лечу с «Ак Барсом», мне сказали всего за два дня до сборов. Нужно было искать команду, но в разгар межсезонья сделать это было сложно: другие клубы тоже улетели на сборы, везде по 40 человек. Нужно было одновременно и тренироваться, и ждать, когда появится какой-то вариант. Морально это было тяжеловато. Спасибо тренерам «Ак Барса», которые оставили мне программу тренировок. По сути, что ребята в Финляндии делали, то и я делал. Сложнее было на льду, так как одному многие упражнения, которые приняты в команде, не сделаешь. Потом Данис Зарипов присоединился, с ним вместе катались. А когда уже расторгли контракт, я поехал домой в Магнитогорск, где тоже продолжал кататься.

«Ак Барс» расторг контракт с форвардом Григоренко

— Как себя чувствуете после первого за долгое время матча?

— Не сказал бы, что было легко. Два периода вообще не понимал, что делать. Получается, я примерно месяцев восемь не играл. Последний раз я выходил на лёд в официальной игре 13 декабря, травмировался и два месяца ходил на костылях. Пока восстанавливался – сезон закончился. За время отпуска прошёл полную реабилитацию, нога зажила. Сейчас продолжаю закачивать ногу. Всякое бывает, рецидивы… Не хочется об этом думать.

Евгений Андреевич Григоренко



Родился 11 августа 1992 года в Магнитогорске. Нападающий



Рост – 180 см, вес – 88 кг.



В КХЛ выступал за «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Ак Барс» (Казань).



Обладатель кубка Харламова — 2010 в составе «Стальных Лисов» (Магнитогорск).



Обладатель кубка Гагарина — 2014 в составе «Металлурга» (Магнитогорск).

«Были мысли «может, домой?», но в «Магнитке» есть кому играть»

— Вы говорите, что какое-то время тренировались в Магнитогорске. Не ждали, что родной клуб протянет руку помощи в такой ситуации?

— Не знаю. Я ждал в принципе предложений, не обязательно из «Магнитки». Были, конечно, мысли «может, домой?». Но команда была уже укомплектована. В Магнитогорске очень хорошо селекция работает, клуб усиливается чётко по позициям. Там есть кому играть: легионеры, молодые ребята.



— Вы узнали, что не полетите с «Ак Барсом» за пару дней до вылета в Финляндию. Это стало шоком или понимали, что всё к этому идёт?

— Я старался не думать об этом. Приехал, как и все, прошёл медосмотр. Физически готов был нормально, но что-то не сложилось. Причин мне не называли, просто сказали, что я не лечу и что готовы отпустить. Больше конкретики никакой не было. Руки пожали, пожелали удачи, и я уехал.



— Когда вас меняли из «Нефтехимика» в «Ак Барс», ждали чего-то другого? Казалось, что для вас это не лучшая сделка. Изначально получить игровую практику в таком клубе было непросто.

— Получилось так, что меня поменяли за пару дней до того, как «Ак Барс» приехал на гостевой матч в Нижнекамск. Я просто перенёс вещи из одной раздевалки в другую. Ту игру мы выиграли, а я, несмотря на почти месячную паузу, сыграл неплохо. Потом был перерыв на Евротур, нормально работали, а буквально накануне игры со СКА я улетел в борт, перелом голеностопа и привет…

Е. Григоренко: переход в «Ак Барс» – это своего рода подарок от Деда Мороза

«После сборов заклинило шею, потом вырезали аппендицит»

— В свой первый сезон за «Нефтехимик» вы произвели фурор, став одним из лучших бомбардиров команды. Что произошло потом?

— Можно сказать, что «Нефтехимик» мне дал путёвку жизнь. Спасибо тренерскому штабу, который поставил меня в звено к иностранцам. Неплохо получалось, набирали очки. Команда чуть-чуть не залезла в восьмёрку, хотя, когда я приходил, отрыв был 16 очков, и все смеялись: ну какой плей-офф? Подкосила же меня ситуация, когда, по прилёте со сбора в Хорватии, где, признаюсь, было тяжело, вдруг заклинило шею. Месяц я лечился, а потом в Москве попал под нож – вырезали аппендицит. Две недели вообще нельзя было тренироваться. Пока готовился – сняли Евгения Попихина и весь его тренерский штаб. Пришёл Николай Соловьёв с помощниками, буквально девять игр, и их тоже убрали. Под руководством Андрея Назарова сыграл несколько матчей, потянул пах и опять выбыл из строя.



— Сейчас все болячки позади?

— Да, конечно. Стараюсь об этом не думать. Не знаю, как так сложилось всё одно к одному. Может быть, на фоне усталости. Сейчас я готов играть.

«С радостью бы поиграл с Саболичем и Ткачёвым, они мыслят нестандартно»

— Александр Андриевский сразу поставил вас в центр. Вы ведь давно не играли на этой позиции?

— Последний раз в центр меня ставил Майк Кинэн. Тренеры меня обучили как играть на этой позиции, как никак школа НХЛ. Иностранцы тоже помогали, подсказывали, как правильно действовать на вбрасываниях. Сейчас в «Адмирале» вспоминаю навыки. Конечно, у центрального нападающего немного другие функции, чем у крайнего. Надо и успевать везде, и толкаться больше, в углах работать. Моментами я не успевал, физически меня не всегда хватало, но для первой игры неплохо.

О том, что я не лечу с «Ак Барсом», мне сказали всего за два дня до сборов. Нужно было искать команду.

— Как игралось в звене с Робертом Саболичем и Владимиром Ткачёвым? Не каждого игрока, находящегося на просмотре, поставят к лучшим бомбардирам команды.

— Я следил за статистикой, смотрел обзоры и знал, что Ткачёв с Саболичем за прошлый сезон хорошо сыгрались. Они мыслят нестандартно, всегда могут принять неожиданное решение на льду. Мне не всегда удавалось им помочь. Всё-таки надо какое-то время поиграть вместе, чтобы знать, кто где будет, какой манёвр ждать. Если доверят играть с ними, то я только с радостью. Видно, что ребята игровые, понимающие хоккей.

— На данный момент вы находитесь на просмотре. Есть желание играть именно за «Адмирал»?

— Не всё зависит от моего желания. Я сейчас нахожусь на просмотре, это решение руководства и тренерского штаба. Спасибо им, что пригласили. Честно, я устал весь июль сидеть без команды. Теперь люди будут знать, что я готов, а то в прошлом сезоне совсем потерялся, провёл всего десяток игр. Считай, весь сезон пропустил, хотя к серии с «Магниткой» уже был готов играть, но, видимо, в «Ак Барсе» и без меня было кому играть. Шанса сыграть против родного клуба мне не дали, несмотря на то что мотивации хватало.

«С Каменевым и Косовым выходили сразу после звена Коваржа, но потом Кинэн нас разъединил…»

— Обида на «Магнитку» осталась?

— Да нет. Может быть, тот обмен был для меня даже к лучшему. Да и «Металлург» подписал Стэплтона. Они рассчитывали на него, как на лидера команды, что получилось из этого – другой вопрос. Для меня тот сезон сложился удачно.



— Вы какое-то время с Каменевым и Косовым даже выходили в «Магнитке» на большинство.

— На протяжении 8-9 матчей мы в каждой игре забивали. Все удивлялись, что мы выходили на реализацию большинства сразу после Мозякина, Коваржа и Зарипова. И это при том, что в команде были ребята поопытнее. В том числе легионеры, которые набирали немало очков, но доверяли всё равно нам. Мы с ребятами неплохо сыгрались, забивали. Но потом что-то перестало получаться, Кинэн нас разъединил, и вместе мы больше не сыграли ни одной игры. Я поехал в Нижнекамск, Каменев – в Америку, а Косов остался в Магнитогорске.

Месяц я лечился, а потом в Москве попал под нож – вырезали аппендицит.

— Теперь Косова пробуют в первом звене «Магнитки» вместо Зарипова.

— Желаю ему удачи, может сыграется, всё от него зависит.