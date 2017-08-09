Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне

Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.

21 августа стартует юбилейный 10-й регулярный сезон КХЛ. В настоящее время клубы лиги принимают участие в множестве предсезонных турниров, игроки набирают результативные баллы. Кто-то обязательно станет лучшим по итогам этапа «летнего хоккея» в нашей лиге. Мы решили сравнить, как клубы выступали прошлым летом, с тем, что они показали в конечном итоге по итогам сезона-2016/17.

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Лето без поражений = проблемы

В прошлом году клубы сыграли от 6 до 12 матчей, наименьшее количество встреч провели иностранцы – хорватский «Медвешчак» и финский «Йокерит». Загребский коллектив не проиграл ни одного матча, и, как мы видим по итогу, это не принесло команде ровным счётом ничего – клуб пытался бороться за плей-офф, при этом распродавая толковых игроков. В плей-офф «Медвешчак» не попал, а этим летом готовится к сезону уже в австрийской лиге EBEL.

Ещё одной командой, которая прошла прошлое лето без поражений, стало московское «Динамо». Но в «регулярке» бело-голубые заняли четвёртое место в Западной конференции, а в плей-офф вылетели во втором раунде. Нынешним летом в клубе произошла невероятная история — произошла смена юридического лица, а участие клуба в новом сезоне было под вопросом из-за долгов и отсутствия ясности с составом. Всё-таки «Динамо» продолжит выступления в лиге.

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Неудачи летом ничего не значат

Считать условно попавшие в плей-офф команды по конференциям было бы неправильно. Как и не совсем верно их считать по количеству набранных очков. Поэтому для определения 16 будем ориентироваться на сводную таблицу и процент набранных очков. По итогам прошлого лета в плей-офф бы не попали такие команды, как «Локомотив» и магнитогорский «Металлург», но в итоге ярославцы играли в финале конференции, а уральцы – в финале Кубка Гагарина. А в 16 лучших пробились «Медвешчак», «Автомобилист», рижское «Динамо», «Амур», «Слован», «Нефтехимик», которые по окончании гладкого чемпионата в плей-офф не попали.

Стоит выделить «Автомобилист». Команда под руководством Андрея Разина ударно провела летний отрезок, но в сезоне случился спад, который привёл к отставке специалиста. Ряд команд в тот момент переживали перестройку, а тренеры сделали правильные выводы. Это касается «Куньлунь Ред Стар», который одержал всего 4 победы в 12 матчах, и минского «Динамо» — 3 победы в 8 встречах. Владимир Юрзинов-младший и Крэйг Вудкрофт витоге вывели свои команды в плей-офф, а для коллектива из Беларуси тот сезон стал лучшим в истории КХЛ.

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Редкие выскочки

В десятке лучших бомбардиров прошлого лета нет случайных людей. Лучшим стал Линус Умарк (17 очков), за ним следовали Брэндон Боченски, Теему Хартикайнен, Илья Ковальчук… Стиву Мозесу в СКА в тот момент ещё доверяли, и он оправдывал надежды, но сезон всё изменил. Американец не играл в плей-офф, летом расторг контракт и вернулся в Северную Америку. Шестое место Алексея Макеева из «Витязя» стало сюрпризом, но сезон всё расставил по местам. Игрок подмосковной команды стал одним из лидеров клуба, помог «Витязю» впервые в КХЛ выйти в плей-офф, а на свой бомбардирский счёт записал 39 (22+17) очков.

Если посмотреть этот список шире, то в двадцатке будут Николай Владимиров из московского «Динамо», Денис Мингалеев из «Автомобилиста», Сергей Соин из «Салавата Юлаева», Кристиан Куусела из «Амура». Владимиров в сезоне не смог закрепиться в составе бело-голубых, Мингалеев набрал 6 (3+3) очков, а летом забросил семь шайб! Соин боролся с травмами, а нынешнем летом стал никому не нужен, кроме «Лады», которая взяла его на пробный контракт. Куусела также не был результативным в течение года – всего 21 результативный балл.

Что касается Сергея Мозякина, то он занял 10-е место и держал свой уровень летом, а в сезоне побил все возможные рекорды результативности. Его партнёры по тройке Данис Зарипов и Ян Коварж стали седьмым и шестнадцатым соответственно. В настоящее время в роли таких выскочек могут выступить Александр Полунин и Александр Барабанов, но этих парней мы хорошо знаем, и в том, что настала их пора, нет сомнений.