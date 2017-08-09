Граборенко: в АХЛ мне зарядили в голову, и я «уснул», очнулся в раздевалке

24-летний защитник Роман Граборенко пополнил состав «Нефтехимика» в нынешнее межсезонье. Белорусский хоккеист уже успел зарекомендовать себя жёстким хоккеистом, дважды подравшись в матче с «Трактором» на турнире в Астане. В интервью «Чемпионату» Граборенко рассказал, как играл в «Белых Медведях» вместе с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым, выступал в АХЛ, а также поделился первыми впечатлениями от работы с Андреем Назаровым.
Роман Андреевич Граборенко
Родился 24 августа 1992 года в Могилёве.
Рост – 194 см, вес – 107 кг.
В 16 лет улетел в Северную Америку, где выступал в АХЛ. В НХЛ провёл один матч в составе клуба «Нью-Джерси Дэвилз». Наиболее известен по выступлению за фарм-клуб «Дэвилз» — «Олбани».
В настоящее время является защитником «Нефтехимика», в который перешёл из минского «Динамо»
«В «Белых Медведях» играл вместе с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым»
— Как начался ваш хоккейный путь?
— Меня отвели в спортивную школу родители. В Могилёве построили ледовый дворец, там я и сделал первые шаги в спорте.
— Уже в 16 лет вы оказались в Северной Америке. Не рано?
— Да, отправился за океан довольно рано. До отъезда я уже играл в Москве, далее поступило предложение, появилась возможность уехать в Америку. Я согласился, особо не раздумывая. Агент сказал, что подхожу по стилю игры, есть возможность попробовать свои силы.
— Где вы выступали в Москве?
— В ЦСКА, «Спартаке», «Белых Медведях».
— В «Белых Медведях» играли с Кучеровым, Гусевым, Ожигановым?
— Да, мы одногодки и вместе выступали в одной команде. Они большие друзья, позднее продолжили выступать в России. Мы поддерживаем отношения. С Кучеровым встречались в НХЛ.
— А с Никитой Гусевым видитесь?
— Видимся, приветствуем друг друга на играх. Ребята молодцы, хорошо проявляют себя.
Сергей Брылин на тот момент уже закончил, трудился скаутом клуба. Затем мы с ним вместе работали в АХЛ, где он был тренером. С Ковальчуком мы виделись только в тренировочных кемпах.
— Согласны, что 1992 год был сильнейшим в плане выпуска?
— Один из самых сильных в то время. Люди выступают за сборную России, в сильнейших командах КХЛ. У нас тогда была очень приличная команда.
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«С Ковальчуком мы виделись только в тренировочных кемпах»
— Тяжело было закрепиться в Америке и решить бытовые вопросы?
— Когда я приехал туда, то не знал языка. Мне очень помогли люди, у которых я жил. Помогало и то, что я был единственным русским в системе «Филадельфии», начинал именно в ней. Пришлось учить английский самостоятельно.
— Далее переехали в Канаду.
— На два года в Квебек. А уже после подписал контракт с «Дэвилз».
— В то время в «Нью-Джерси» работал один из самых известных генменеджеров НХЛ Лу Ламорелло.
— Мы с ним разговаривали, мне вообще повезло попасть в эту организацию под руководством Лу Ламорелло. Они здорово работают с игроками, требуют полной самоотдачи. Каждый берёт из этого только хорошее в плане отношения к работе и поведения вне хоккейной площадки.
— Город Ньюарк вам нравился?
— Нормальный город, всё необходимое рядом, совсем близко Нью-Йорк. Удобное местоположение, нормальный климат.
— В те годы в системе «Дэвилз» играл Илья Ковальчук.
— Именно. Сергей Брылин на тот момент уже закончил, трудился скаутом клуба. Затем мы с ним вместе работали в АХЛ, где он был тренером. С Ковальчуком мы виделись только на тренировочных кемпах. Знаком с ним, но не удалось сыграть вместе в сезоне.
— Помните эпопею с его переходом в СКА?
— Это известная история, которая касается клубов и самого игрока.
«Даррен Арчибальд зарядил мне в голову, меня «выключили»
— Во время выступления в АХЛ вы получили серьёзную травму. Что за история?
— Против меня провели силовой приём, во время матча попали в голову. Было сотрясение, пропустил два с половиной месяца. Как помню, играли с «Ютикой», фарм-клубом «Ванкувера». Даррен Арчибальд мне зарядил.
— Сил ответить не осталось?
— Так получилось, что я сразу «уснул». Меня «выключили», я потерял сознание. А очнулся уже в раздевалке.
— Но в других ситуациях терпеть грубость на льду вы явно не намерены. Матчи на турнире в Астане это доказали.
— Конечно, ведь бывают разные ситуации. Есть много ребят, особенно в Северной Америке, которые провоцируют и играют жёстко. Когда надо – всегда отвечу.
— Значит, бойцовский опыт в АХЛ у вас был.
— Мне приходилось драться, всякое бывало. Повторюсь, всё зависит от ситуации.
— В НХЛ вы провели лишь один матч, когда «Нью-Джерси» играл с «Тампой». Почему не удалось закрепиться в первой команде?
— Помню тот матч. Проиграли, но встреча получилась хорошей. Я долго ждал этого момента. Ранее у меня случилась травма. Если бы не она, то меня должны были поднять уже в ноябре. Но получилось так, что я набрал форму под конец сезона, тогда и получил шанс. Команда попала в плей-офф, надо было набирать очки. Меня и Сета Хелджесона вызвали в «Дэвилз», мы сыграли с ним в паре один матч. А затем обоих вернули в «Олбани».
— Какие общие впечатления от АХЛ?
— Те, кто никогда там не играл, думают, что всё просто. Но лига тяжёлая, высокого уровня. В ней выступает много молодых ребят, которых готовят для НХЛ. Есть и уже поигравшие в Национальной лиге.
«Назаров прививает агрессивный хоккей в современном силовом стиле»
— Как попали в «Нефтехимик»?
— Как я понял, меня взяли по рекомендации тренера Вячеслава Гусова, он работает в штабе Андрея Назарова. Со мной связались и сказали, что хотят видеть в команде, проявили заинтересованность.На тот момент я стал неограниченно свободным агентом. Долго над предложением «Нефтехимика» не думал, договорились быстро.
— Обиды на минское «Динамо» не осталось?
— У меня остались только хорошие впечатления, но таков бизнес.Знал много ребят, провели хороший сезон. Правда, не слишком удачно сыграли в плей-офф.
Назаров – жёсткий и требовательный тренер. Поэтому и игрокам прививает подобный хоккей: агрессивный, в современном силовом стиле.
— Как работалось с Крэйгом Вудкрофтом?
— Жёсткий специалист. Требует от хоккеистов играть в североамериканском стиле, полностью выкладываться на каждой тренировке. Обращает много внимания на мелочи.
— Перед подписанием контракта с «Нефтехимиком» общались с директором команды и главным тренером?
— Да, с Раилем Якуповым, но и без Назарова не обошлось. Они вместе принимали решение. Для меня важно, что команда борется за плей-офф. Много желания, хватает молодых ребят. Перед Нижнекамском стоят большие задачи.
— В «Нефтехимике» все защитники мощные, Назаров любит таких игроков.
— Андрей Викторович – жёсткий и требовательный тренер. Поэтому и игрокам прививает подобный хоккей: агрессивный, в современном силовом стиле. Мне нравится играть в подобной манере. Первые впечатления от знакомства только хорошие, я раньше многое слышал о Назарове. Все его установки понятны, всё предельно ясно. Человек опытный, многое повидал.
— Он ещё и пошутить может.
— Естественно. Ведь это тоже часть хоккея, он всё прекрасно понимает. Ребята в команде его уважают.
Всю жизнь выходил на большинство, всегда был атакующим защитником. Меня постоянно использовали при подключениях в атаку.
«У меня даже в мыслях нет менять спортивное гражданство»
— В клубе подчёркивали, что вы и в плане результативности выглядите прилично.
— Я приехал в «Нефтехимик» именно играть. Всю жизнь выходил на большинство, всегда был атакующим защитником. Меня постоянно использовали при подключениях в атаку. Конечно, умею грамотно применить свои габариты, но в первую очередь я игрок. Важно приносить максимально много пользы команде.
— Назаров подчеркнул, что не будет просить вас сменить спортивное гражданство. В «Нефтехимике» вы легионер.
— Такой вопрос не обсуждался, у меня даже в мыслях этого нет. Спасибо руководству и тренерскому штабу, что правильно посмотрели на ситуацию.
— Считаете, что КХЛ поступила неправильно, присвоив белорусамстатус легионеров?
— Это уже случившийся факт. Тему много обсуждали, но ничего не меняется. Приходится мириться с тем, что имеем. Не будь мы легионерами, создавалась бы большая конкуренция как внутри чемпионата, так и в сборной.
— Как отнеслись к поступку Андрея Стася, сменившего спортивное гражданство и не являющегося легионером в «Авангарде»?
— Это личный выбор человека. Решение его семьи. Как Андрей посчитал, так и поступил.